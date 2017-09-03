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السلطات المصرية تكشف غموض ذبح أسرة مصرية أول أيام العيد

السلطات المصرية تكشف غموض ذبح أسرة مصرية أول أيام العيد
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المرصد 21 4٬574 3 ساعات

صحيفة المرصد : كشفت أجهزة الأمن المصرية غموض الجريمة البشعة، التي صدمت المصريين أول أيام العيد وتضمنت ذبح أسرة كاملة مكونة من أب وأم وابنين بعزبة الحاوي بكفر الدوار محافظة البحيرة شمال مصر.

وكشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على تاجر مواشٍ أشارت التحريات لتورطه في الجريمة، حيث اشترى من القتيل مواشي صباح يوم الحادث بـ 60 ألف جنيه، وطمع فيها وحاول سرقتها، لكنه لم يعثر عليها في المنزل.

وتبين من التحقيقات أن أجهزة الأمن عثرت على صورة بطاقة شخصية وقعت بمسرح الجريمة وقت تنفيذ الحادث، وكانت لتاجر المواشي وبمداهمة منزله عثر على ملابس مغطاة بالدماء وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الجريمة وبمساعدة 3 آخرين.

طعنات حادة

وتبين أن المتهم وشركاءه الثلاثة تسللوا لمنزل الأسرة عبر باب فناء المنزل الخلفي الذي يقوم بتربية المواشي فيه، واستغل نوم جميع أفراد الأسرة، وحاول البحث عن الأموال ولكن شعر بحركتهم رب الأسرة القتيل، ويدعى عبد العزيز السيد فانهالوا عليه بالسكاكين وذبحوه وعندما سمع أفراد الأسرة صوت الأب، وهو يستغيث ويصرخ استيقظوا جميعا من النوم، لكن المتهمين أجهزوا عليهم بطعنات حادة ونافذة بالرقبة وفروا هاربين.

وأرشد المتهم عن شركائه الثلاثة في تنفيذ الجريمة وتكثف أجهزة الأمن جهودها حاليا لضبطهم، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

من جانبها ذكرت وزارة الداخلية المصرية أنه تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت جهودها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو/ الصافي. م . ع – 43 سنة – سمسار ماشية – ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار (له معلومات جنائية مسجلة)، حيث توجه لمنزل المجني عليهم، وتسلل للمنزل عن طريق السور الخارجي، وأثناء تواجدهم بغرفة النوم شعرت الزوجة به فتعدى عليها بسكين وأودى بحياتها، وعقب ذلك حضر باقي المجني عليهم من الخارج تباعاً فتعدى عليهم بالسكين حتى مقتلهم جميعاً، واستولى على مبلغ مالي قدره 17 ألف جنيه.

القتل بقصد السرقة

وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختباؤه بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة لعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية بمسكنه، وتم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه والسكين المستخدم في الواقعة والملابس التي كان يرتديها ملوثة بدماء المجني عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

21 - محمد الجعيد
2017-09-03 22:55:29
حسبي الله عليهم . الامن ضاع . ايام حسني هيه افضل مرحله مرت بها مصر
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20 - عبدالرحمن الراشد
2017-09-03 22:55:04
الله يرحمهم رحمة واسعة الله المستعان وش ذا الاجرام هاؤلاء الاجرام في دمهم والعياذ بالله
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19 - صنيدح
2017-09-03 22:36:37
كلها كم سنه ويخرجون ويعملون لهم حفله هشام طلعت مصطفى خرج من السجن وهو قاتل
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18 - مقيم بالسعودية
2017-09-03 22:35:32
همجي وجريمة بشعة يخرب بيتك من امنك لاتخونه ولو كنت خوان
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17 - مـستــ❌ــــر
2017-09-03 22:30:38
العام الماضي سائق مصري كان يشتغل 15 سنه عند سعودية وغدر فيها هي وابنتها ودفنهم احياء في البير عشان الفلوس .. والسواد الأعظم كانت معه زوجتة شريكة بالجريمة
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16 - زائر واقعي
2017-09-03 22:27:50
ان لله وأن له راجعون ، الفلوس تقتل صاحبها !
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15 - سيطرة ✴
2017-09-03 22:24:36
اين ذهبت عقول هؤلاء ؟؟
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14 - هنطش
2017-09-03 22:11:15
وش الجديد المصريون هم كذا من زمان ولي المعلومة في (منع من نشر كل الجرايم عشان اقتصاد البلاد من السياحه السواح )
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13 - بسكات
2017-09-03 22:10:09
حسبي الله. ونعم الوكيل . على المفتي قريب انشاءالله
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( عدد التعليقات 293 )
12 - شقردي بطران
2017-09-03 21:55:55
الله لا يوفقه وحسبي الله عليه ونعم الوكيل قلوب اشد من الحجر وضمائر ميته وعقول مغيبه ...
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11 - مصري
2017-09-03 21:44:52
تعليق مخالف
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10 - الهاشمي
2017-09-03 21:41:03
الله يعجل بهلاكك يها المجرم
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9 - الحق
2017-09-03 21:32:30
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم !!! طمع وخساسه ودنائه نفس ولَم يرحموا الصغير ولا كبير ... وش قلوبهم هذولاء
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8 - قلم قم
2017-09-03 21:22:36
لو كان هناك طرف سعودي في الموضوع لاشاهدتم الخبيث يبث سمومه ويرمي التهم هنا وهناك فهذا عمله ومأ استأجره سيده الا لهذا
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7 -
2017-09-03 21:14:54
تعليق 2 استغفر ربك لايجوز السخرية هذي بلوى المفروض تحمد ربك على العافية انه عافاك وابتلى غيرك
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6 -
2017-09-03 21:14:11
تعليق 2 استغفر ربك لايجوز السخرية هذي بلوى المفروض تحمد ربك على العافية انه عافاك وابتلى غيرك
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5 -
2017-09-03 21:13:48
تعليق 2 استغفر ربك لايجوز السخرية هذي بلوى المفروض تحمد ربك على العافية انه عافاك وابتلى غيرك
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4 - الصدق ينقال
2017-09-03 21:08:14
اتمنى التركيز على احداث وتطورات الدول المتقدمة مثل اليابان واوربا بشكل عام ، وعدم نقل كوارث الدول المتخلفه مثل مصر ، فالشعوب تتأثر بالثقافات الايجابية والسلبية والصحافة لها دور كبير في توجيه الشعوب
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3 - زائر من الكواكب
2017-09-03 21:07:50
السَّاعَة.
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2 - شعب ***
2017-09-03 21:06:55
شعب *** فلوس فلوس
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1 - جلو
2017-09-03 21:05:59
لقيوا بطاقة هوية هههههههه..... من أيام أفلام أنور وجدي قول فشخوا الين اعترف أبرك لك
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آخر تعليق
بواسطة :

اهو كلام في كلام ههههه ماعرفلهم الا هو...
بواسطة : خلي الطابق مستور يا ابو الطزززز

ماذا عمل جيشكم واسيادكم الخونه العملاء من المقبور الهالك حافظ وابنه المجرم العمي...
بواسطة : عبدالله الحارثي

هذا منتخب القزع والمشكله اشكالهم غربان...
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