لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟
صحيفة المرصد : تعتبر دولة الأوروغواي غنية بالبحيرات الجميلة وتعج بالمناطق الخلابة جدا وهذا طبيعي لأنها تقع على ساحل المحيط الأطلسي في القسم الجنوبي الشرقي من أمريكا اللاتينية.
قبل فترة تم في هذه الدولة تشييد جسر بشكل غير مألوف على واحدة من البحيرات الأكثر جمالا وروعة وتعمد المهندسون بناء الجسر على شكل حلقة دائرية على الرغم من أن تشييده بشكل مستقيم كما جرت العادة أقل تكلفة بمقدار النصف وأسهل تنفيذا وأوفر وقتا.
وطبعا لم يكن تصميم الجسر بهذا الشكل الغريب، نزوة عابرة من جانب المهندس المعماري رافائيل فيغنولي بل جاء بمبادرة من حكومة البلاد المركزية التي أشارت إلى أن الهدف من ذلك هو أن يتمكن ركاب السيارات من التمتع بالمناظر الخلابة والاستمتاع بنقاء الهواء، بدلا من قطع المسافة بين الضفتين بسرعة كبيرة. ويرى الخبراء أن هناك سببا آخر هو قضية الأمن والأمان التي يغض الطرف عنها اليوم الكثيرون.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم بناء جسر يربط بين محافظتي روشا ومالدونادو، بتكلفة بلغت 11 مليون دولار. والفكرة الرئيسية تكمن في إجبار السائق على تخفيف السرعة لكي يستمتع ومن معه بالطبيعة الخلابة في الأوروغواي.
وقبل تشييد الجسر كانت العبّارات المائية، الطريقة الوحيدة للتنقل بين الضفتين وكانت الواحدة منها تنقل فقط سيارتين خلال الرحلة وهو ما كان يتسبب باختناقات مرورية شديدة في المنطقة أما اليوم فتقطع الجسر كل يوم أكثر من ألف سيارة بالإضافة إلى عدد كبير من المشاة.
التعليقات
تم تشييده ب١١مليون دولار لوكان لدينا لكلف ١١ملياردولاروالشرط أربعون لنا عشرون ولكم ولربعكم عشرون
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لكن هناك فرق بين المهندس المعماري والمهندس اﻹنشائي هل تعلمون ؟؟
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ت5 شكلك ما زلت في ريعان طفولتك 👎 الفهيم يفهم تعليقي الاول
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11 مليون دولار بنو جسرتحفه جمالية بما يعادل 41 مليون ريال
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لو كان الدوار تحت الماء لأصبح أجمل
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طيب لو جعلوا طريق مستقيم أيضا ويكون للسائق الخيار اذا كان مستعجل ما ياخذ الدوار.
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****ماتبين الا مع الفه 😂😂
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بياكلون فلوس من ورا هاللفة اللي مالها داعي
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11 مليون المبلغ مبالغ فيه التكلفة الحقيقه له لا تتعداء 2 مليون بس الفساد لا بد منه
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قد درينا حتى تحلى التمشية عليه.
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شيء يفتح النفس ماهو الجسر اللي عندنا في الرياض زححححمه .. ☘️سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم☘️
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عندهم مهندس معماري **
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لحكمة لا يعلمها أحد //
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لو هالجسر عندنا كان قرينا تكلفة المشروع 3 مليار دولار
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اللهم زد وبارك
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مهندس فقراوي
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نفس دوار الأمير سلطان بجده كبير على غير سنع لامناظر تفتح النفس ولا هم اللي اختصروه.
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رد 2 الهاشمي شكلك تسمع بالترليون ولا تدرى كم زي ما يقول عادل أمام .
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الاسباب غير مقنعه البته ،، بس ياليت يحطون جسر بين فرسان وجيزان
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إذا عرف من صاحب الشركة المنفذة للمشروع بطل العجب . الفساد المالي في كل مكان وففتي ففتي في كل مكان وأمسك لي وأقطع لك في كل مكان .
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تكلفة ١١ مليون دولار المال العام معدر للاسف
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كلاهما غير مقنع
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