واشنطن تتوعّد كوريا الشمالية بـ “رد ساحق”

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صحيفة المرصد – رويترز : هدد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، “برد عسكري هائل” على أي هجوم على الولايات المتحدة أو حلفائها، بعد أن أجرت كوريا الشمالية أقوى تجاربها النووية.

وقال ماتيس للصحفيين أمام البيت الأبيض: “أي تهديد للولايات المتحدة أو أراضيها بما في ذلك غوام أو لحلفائنا سيواجه برد عسكري هائل، رد سيكون فعالاً وساحقاً”.

وأضاف ماتيس أن “واشنطن لا تتطلع لإبادة كاملة لأي بلد لا سيما كوريا الشمالية. ولكن كما قلت لدينا الكثير من الخيارات للقيام بذلك”.

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