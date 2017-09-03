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واشنطن تتوعّد كوريا الشمالية بـ “رد ساحق”
صحيفة المرصد – رويترز : هدد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، “برد عسكري هائل” على أي هجوم على الولايات المتحدة أو حلفائها، بعد أن أجرت كوريا الشمالية أقوى تجاربها النووية.
وقال ماتيس للصحفيين أمام البيت الأبيض: “أي تهديد للولايات المتحدة أو أراضيها بما في ذلك غوام أو لحلفائنا سيواجه برد عسكري هائل، رد سيكون فعالاً وساحقاً”.
وأضاف ماتيس أن “واشنطن لا تتطلع لإبادة كاملة لأي بلد لا سيما كوريا الشمالية. ولكن كما قلت لدينا الكثير من الخيارات للقيام بذلك”.
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التعليقات
53 - علي2017-09-04 02:51:52
اليابان انضربت بالذرية من امريكا وهي الان تحتمي بها رغم ماحل بها من دمار واباده طيب ليش اليابان ماتسوي زي جارتها وتصنع صواريخ بالتسيه ونووي لتحمي نفسها من سيطرة امريكا عليها وخضوعها لها باستمرار
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52 - احمد2017-09-04 02:42:50
رد ساحق بالكلام فقط ..والله امريكا ماتقدر تسوي شي بعد امتلاك كوريا للقنابل النووية والصواريخ البالستية بعيدة المدى مابقي لامريكا الا ان ترغي وتزبد بالكلام فقط وصارت تعمل لكوريا الف حساب
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51 - بن عوجان2017-09-04 02:29:45
اللهم اعز الاسلام والمسلمين ووحد صفهم واجمع كلمتهم على الحق واجعل لهم امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك ونصر دينك..
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50 - زائر2017-09-04 02:28:27
واشنطن لا تتطلع لإبادة كاملة لأي بلد لا سيما كوريا الشمالية. ولكن كما قلت لدينا الكثير من الخيارات للقيام بذلك”. والله انكم قدها
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49 - بن عوجان2017-09-04 02:18:19
والله والله والله ان السبب في تأخر اهل جزيرة العرب واستقواء شذاذ الافاق علهم هم علماء السوء الذين لم يحكموا بما امر الله والخونة العملاء اصاحب السلطه..
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48 - بن عوجان2017-09-04 02:16:03
في ايام رئاسة ترامب الاولى فشلت عملية الانزال التي حدثت على اهلنا في اليمن..ولم يتحدث عنها احد..هم يفشلون كثيرا ولكن سرعان مايحورون الوضع ويقلبونه نجاحاً.الاعراب فقط هم من يخشون الامريكان..
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47 - بن عوجان2017-09-04 02:13:48
امريكا استقوت سابقا في فيتنام وفشلت..واليابان فشلوا معهم ميدانيا واستخدموا معهم القنابل النوويه في جريمة تاريخ لم يسبقهم بها احد..اتوقع ان الجزاء سيكون من نفس العمل وستضرب كوريا امريكا..
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( عدد التعليقات 28,261 )46 - برق _ الحرم
((((((عـــــــــــــاجل ......بمشاركة امريكية غير مباشرة ... كوريا الجنوبية تجري مناورات بالذخيرة الحية والصواريخ البالسنية تحاكي هجوما على موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالي )))))
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45 - بن عوجان2017-09-04 02:09:09
امريكا تخوض حرب بالوكاله..امر المواجهه اخر الخيارات..فبعد ان تنهك الخصم باعداءه من الداخل تدخل وتنسب النصر لها مثل العراق..امريكا لن تجرؤ على التحرش بها الاقطاب الثلاثه سترد سويا الصين وروسيا وكوريا.
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44 - ابو شدا2017-09-04 02:08:53
مانفعني شارب مثل الجناح ولا عيوني وانفي يوم اشوف اهل الخشوم الفطس وش سوو بانوفهم عندما يعلن كولن باول خطوبة كونداليسا رايس يعلن ان الحرب يمة كوريا مالة سبب وجية كوريا لين امس لين اليوم مافيهامطاوعه
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43 - جحدر2017-09-04 02:07:05
كلمات في الهواء لاتودي ولا تجيب لن تعمل أمريكا شيء لكوريا الا ان كان عقوبات اقتصادية اما حرب فلن تقع
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42 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-09-04 02:06:26
اقمط العافية ياامريكي هذي كوريا مش تلعب 😂😂
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41 - ابو شدا2017-09-04 02:01:59
ليتني كوري شمالي ليتني ماكنت عربي كان يوم اعاند امريكا واقف في وجهها واتحدى _مايرد البيت الابيض بانفعال ولا يرد بوش -مانفعني وان عندي جد يجتز الحلوق بسيفة -وان عندي جد يذبح بالرياح اذا بتنتهب
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40 - ابو شدا2017-09-04 01:59:00
عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:((اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخطك))؛ رواه مسلم.
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39 - عبادي الهلالي2017-09-04 01:48:50
كذاب والله العظيم كذاب .... كذاب والله العظيم كذاب
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38 - ابو شدا2017-09-04 01:48:35
محمد الجعيد 🖒🖒🖒🖒🖒
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37 - محمد الجعيد2017-09-04 01:39:47
والله انكم حقين اهياط منتم فالحين غير على العرب الاتستطيعون على كوريا الشماليه معها روسيا والصين
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36 - عموري2017-09-04 01:39:06
عندما يكذب القوي يتمادى الضعفاء وكلها تمثيلية خمسين سنة ونسمع تهديد امريكي لكوريا وايران
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35 - كعب بن كعب2017-09-04 01:30:13
من الله خلقني و امريكا تتوعد وتهدد كوريا الشمالية ولا شفناهم سووا شيء لان كوريا الشمالية نووية وتقمط امريكا وغيرها - على كل حال باجيب فشار واتابع ونشوف امطقاع حقهم
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34 - عبدالكريم2017-09-04 01:18:13
ما هو رد امريكا
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33 - عبدالكريم2017-09-04 01:16:14
تعليق مخالف
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32 - برق _ الحرم2017-09-04 01:14:39
امريكا تتكبد الان خسائر بالممتلكات تقدر ب١٨٠ مليار وكوريا الشماليه استغلت الوضع واجرت اختبار سلاحها النووي بالوقت المناسب وروسيا تقول ان ان تفتيش امريكا لقنصليتها امر عدائي سافر تلمح انهاستدخل بالحرب بعد ان فشلت بجر امريكا للحرب في سوريا وترى ان لكوريا الحق في تصيع اي سلاح نووي في اراضيها محذرت في الوقت نفسه من سلفات الهيدروجين السامه في الأنف او الحرير الصخري
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31 - الصامت2017-09-04 00:59:41
لن تحارب امريكا بل سيهرب رئيس كوريا
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30 -2017-09-04 00:56:49
امريكا لايقدر عليها غير الله امريكا تستطيع بضربه واحده تخفي كوريا من على خريطة العالم الي يسويه رئيس كوريا من شدة الخوف والقلق ماهو عارف الضربه جايه جايه ومامنها مفر ستمحي امريكا كوريا في القريب العاج
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29 - هنطش2017-09-04 00:52:14
من طرفي متساوية عندي وانا في صف الكوري الشمالي مشجع
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28 - اطلاق التهديدات بالحرب والتهديد والوعيد2017-09-04 00:37:32
موضوع متفق عليه بين الطرفين . وهيا رسالة مبطنه للتنين الصيني . كل هذا الحرب والوعيد من طرف أمريكا كله استعراض للقوة امام الصين . لكن الصين التنيين الاسيوي الرابض لايضرب لأمريكا أي حساب
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27 - جابر2017-09-04 00:34:58
سيعملون صلح امن مع المسلمين كما اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام والله اعلى واعلم الله يجيرنا من هالصراع وكل من فيه شر
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26 - جابر2017-09-04 00:32:35
سبحان الله امركا والخبيثه بريطانيا كانوا ناوين تقسيم المنطقه عن طريق الخوارج بحثهم لقتل حراس سايكس بيكو ولكن الله سلط عليهم هالكوري وخلفها الصين انا متاكد ان امركا وبريطانيا سيظرون يسون صلح امن مع الم
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25 - وأضاف ماتيس أن “واشنطن لا تتطلع لإبادة كاملة لأي بلد2017-09-04 00:29:05
لا زالت أمريكا تتبع سياسة الكذب . التهديد والوعيد بينها وبين كوريا الشمالية كله كذب)أمريكا تريد استنزاف ثروات كوريا الجنوبية واليابان وبعدها تطلق يد كوريا الشمالية . 20 سنه وهي تهدد ايران ولم تفعل شيء
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24 - &2017-09-04 00:28:56
هياط امريكا لاتستطيع امريكا الاقتراب من كوريا ومتخوفه منها الورع الكوري يتحدا امريكا ولن يبقيها على وجه الارض وسيستمر بئنتاج الاسحله حتى ينهي امريكا قادح الورع
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23 - فيوض الشرق2017-09-04 00:21:35
امريكا وحليفتها داعش والمتشددين لا تقويان على قوة كوريا الشمالية الشيوعية العظمى . امريكا وحليفتها داعش والمتشددين حيلهم بس على المساكين المسلمين الضعفاء المواطنين المغلوب على امرهم
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22 - ........2017-09-04 00:19:53
هههههه الحين صارت في حال اعتدى ع امريكا والله عرف لكم الكوري هذا كنتم تحسبوه يمزح مثل ايران ويوم شفتم الجد قلتم في حال اعتدى ليت العرب يتعلمون كيف يعملون ويستقلون عن الانبطاح للغرب
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21 - ابو خالد2017-09-04 00:10:11
ياعمي طير بلا امريكا بلا بطيخ بلا هياط الحين ماقدرتوا على ايران وعلى بشار النعجه بتقدرون على دوله نووية؟!! قوة امريكا ايام جورج الاب اما الان صارت مزيكا مهوب امريكا وخلاص طارت الهيبة
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20 - مقيم بالسعودية2017-09-04 00:10:00
متى نشوف التوغل الامريكي البربري الوحشي راح يطحنوهم الكوريين طحن إذا لم يوجد بينهم خونه من داخل الوطن عقوبه من الله يجب قطع المدادات عن الامركان ايها العرب فرصه وجتكم
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19 - متأمل2017-09-04 00:08:29
كما إستخدم الإتحاد السوفيتي كوبا .. الآن روسيا تستخدم كوريا ش كعميل لإقلاق أمريكا .. يستخدمون كوقاية وممسحة وعند الإنتهاء يرمون بها للزبالة .. وليست قطر ببعيده عن هذا الوصف يستخدمها الصهاينة
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18 -2017-09-04 00:08:12
استمرار امريكا في شد الحبل سيجبر كوريا على القيام بعمل انتحاري يجب على العالم الوقوف بوجه امريكا الي تجر للهاويه كوريا لم تقتل في تاريخها بل ضحيه
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17 - أبن المدينة2017-09-04 00:07:58
رئيس كوريا تعلم من عمر المختار كلمتين ننتصر او نموت🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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( عدد التعليقات 28,261 )16 - برق _ الحرم
(((((( قانون _الغاب لا السلام ...... من يحكم العالم )))))
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( عدد التعليقات 28,261 )15 - برق _ الحرم
(((( العجيب حقا ...تزامن حدوث .... زلزال في امريكا قبل وقت وجيز كانت قوته 5.3 درجة ضرب في جنوب شرق ولاية إيداهو على بعد نحو 112 كيلومترا من مدينة بوكاتيلو)))))
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14 - 😂2017-09-04 00:04:08
ياجبان يارمة كنت في وضع هجوم الان حالة دفاع لوكان في نية روسيا وكوريا الشمالية ابادة امريكا الفرصة سانحة بعد الاعصار الاخير مباشرة
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13 -2017-09-03 23:59:52
كوريا الشماليه استوعبت الدرس من العراق وليبيا تفتيش ثم غزو وعرفت ان هذولا مالهم امان وقالت المساله حياة او موت
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12 - متأمل2017-09-03 23:59:37
إن البعوضة أدمت مقلة الأسد .. هذي بلشة الكبار مع الصغار .. هذا الوغد الكوري همة الوحيد إثبات وجوده حتى لو يحرق كوريا .. وله أشباه مثل القذافي وحمد .. وعلى نفسها تجني براقش .
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11 -2017-09-03 23:59:30
هاكذاء ترد همجية إمريكا . بالقوة
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( عدد التعليقات 28,261 )10 - برق _ الحرم
((( التنين الصغير اثبت حضوره..واثار جنون امريكا ... واول الاجراءات قطع العلاقات التجارية مع كورياوالدول التي تدعمها.. وتدارس الرد العسكري الساحق الذي تم ارجائه حتى انتهاء جلسة مجلس الامن الطارئة )))
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9 -2017-09-03 23:56:55
حروب امريكا في العالم الاسلامي ضلما وعدون من نشاتها وزيادتها بشكل جنوني خلال عشرين سنه ستدفع امريكا ثمن ذالك بكارثه كونيه او يسلط من هو يسومها اعذاب ويلحق بها خساير
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8 - علي العمري2017-09-03 23:55:23
اجبن بلد امريكه. كوريا. الشمالية. رجال تعرف جبن المريكي. زين. قوته امريكه. بس في الشرق الأوسط
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7 - علي العمري2017-09-03 23:54:59
اجبن بلد امريكه. كوريا. الشمالية. رجال تعرف جبن المريكي. زين. قوته امريكه. بس في الشرق الأوسط
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6 - هونق دونق هو2017-09-03 23:53:49
قوة ولابارك الله في الضعافه .... هذا اللي هجدهم وروقهم وخلاهم في حيص بيص ... سبحان الله طلع لهم هالكوري وخبل بهم تخبيل ... مو زي الضعوف والمستسلمين والجبناء
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5 - وطني الحبيب2017-09-03 23:44:27
الكوري ذا ما يلعب كل اسبوع تجربه يخرب بيته
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4 -2017-09-03 23:40:17
اهو كلام في كلام ههههه ماعرفلهم الا هو
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3 - دستن2017-09-03 23:34:02
نشب في حلوقكم هالكوري النشبه ... ونشف أرياقكم وجاب لكم الجنان ألوان .. ولاتقدرون تقولون له ثلث الثلاثه كم .. عمك تراب ياتيس قبل كم يوم يجعجع ولاسوى شي الكوري جرب السلاح النووي وخلاكم تراقلون
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2 - رفيق الدرب2017-09-03 23:33:26
كذابه ويجيكم الخبر اليقين تحط كوريا الجنوبيه في المعمعه وتهرب
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1 - العبيدي2017-09-03 23:31:46
اكفنا شرهم والشرار.
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