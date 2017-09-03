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بالفيديو .. شاهد بريطانية تهاجم عدد من المسلمين في أول أيام العيد

بالفيديو .. شاهد بريطانية تهاجم عدد من المسلمين في أول أيام العيد
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المرصد 10 3٬288 3 ساعات

صحيفة المرصد : هاجمت سيدةٌ بريطانيّة كانت تركب سيارة، عدداً من المسلمين، كانوا في زيارة لموتاهم في مقبرة “دوسبوري” غرب مقاطعة “يوركشاير” شمال شرق البلاد، أول أيام عيد الأضحى.

وألقت السلطات البريطانية القبض على المرأة التي ظهرت في الفيديو وهي تتعرض بالتهجم على عدد من المسلمين، بعد صلاة عيد الأضحى، وأكدت أنها تبلغ من العمر (43 عاما)، قد وضعت رهن الاعتقال، وأنها تقدمت باستئناف إلى السلطات.

وأوضحت الشرطة أنه تم القبض عليها للاشتباه في ارتكابها جريمة مشددة تخل بالنظام العام.

وأظهر فيديو امرأة كانت راكبة في سيارة وهي تصرخ في عدد من الرجال الآسيويين، وذلك أثناء القيادة خارج مقبرة دوسبوري في غرب يوركشاير يوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى.

ويذكر أن الرجال كانوا يزورون موتاهم بالمقبرة، كجزء من طقوسهم في الاحتفال بالعيد، عندما وقع الحادث بين العاشرة صباحاً وفترة منتصف النهار.

وقال المشرف روجر إيسيل من شرطة منطقة كيركليس: “كانت هذه تجربة مؤلمة بشكل لا يصدق، كما أن عملنا جار لتحديد هوية المتورطين”.

وأضاف: “لابد أن الضحايا شعروا بالصدمة والاضطراب بعد هذا الحادث”. مؤكدا: “نحن نتخذ موقفاً قوياً ضد أي نوع من الإساءة العنصرية”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - :
2017-09-04 02:13:21
ماعليش مكثرة من شرب العصير قد يكون منتهي الصلاحيه و اثر فيها جابت العيد في يوم العيد
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9 - ابو شدا
2017-09-04 01:49:45
وهل يستطيع المسلمين في بلدانهم مهاجمة البريطانيين.
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8 - ناصر الخالدي
2017-09-04 00:47:21
مدري الكوافيره ويش بتقول
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7 - سلفر
2017-09-04 00:46:37
افااا بس افااا تو محمد ال الشيخ يقول انهم مايكرهونا ولاعندهم عنصرية
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6 - زائره
2017-09-04 00:38:10
اعجبني ردة فعلهم الله يقويهم
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5 - ناصر
2017-09-04 00:38:05
كان مشو في طريقهم وطنشوها وحقورها وخلوها تبربر مع نفسها مثل المجنونة هالحقيرة
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4 - نفسيه
2017-09-04 00:29:16
اقذر شعب في العالم الشعب البريطاني والصهاينه. الاغلبية طبعاً انا لا اعمم. لأن التعميم لغة الجاهل. وشكراً
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( عدد التعليقات 28,261 )
3 - برق _ الحرم
2017-09-04 00:02:29
(((((( الغرب ...لايعتبرها تطرف ولا عنصرية ... ويجيدون هم وشرار العجم صناعة الارهاب بأسم الاسلام ))))))
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2 - ماوراء الارجنتين
2017-09-03 23:54:43
ماذا أضاف البعض من المسلمين في الاتحاد الأوروبي ( للأسف أضافوا مزيد من الفوضى ومزيد من الاحتقان ) تركوا أوطانهم لإيران واذنابها من الميليشيات الارهابية ( الاتحاد الأوروبي يغرق ويغرق على حساب الغير )
لا يعجبني(4) اعجبني(13)
1 - فاطمه
2017-09-03 23:45:49
كل دوله طفح كيلهم من أجانبهم
لا يعجبني(2) اعجبني(13)

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