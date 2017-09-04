إيران تدافع عن داعش في سوريا
صحيفة المرصد – CNN : هاجمت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ما وصفته بـ”محاصرة” قافلة لعناصر تنظيم “داعش” وأسرهم في سوريا، التي كان من المقرر أن تنتقل من المنطقة الحدودية السورية- اللبنانية إلى شرق سوريا مقابل الكشف عن مصير جنود لبنانيين اختطفهم “داعش”، بموجب صفقة مع جماعة “حزب الله” اللبنانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي إن “الحرب مع داعش تختلف كلياً عن قتل الأبرياء والناس العاديين”، وإن “محاصرة عدد من النساء والأطفال في الصحراء من قبل الأمريكيين ليست لها أي قيمة عسكرية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وأضاف قاسمي أن “محاصرة النساء والأطفال هي أمر طبيعي من قبل الأمريكيين نظراً لسابقة تعاونهم مع تنظيم داعش”، معتبرا واعتبر قاسمي أن “الهدف من ذلك هو التأثير سلبا على انتصار الحكومة والمقاومة اللبنانية”. وتابع بالقول إن “داعش في حالة انهيار كامل بفضل مقاومة الحكومات العراقية والسورية واللبنانية والإيرانية وقوي المقاومة في هذه البلدان”.
ودعا قاسمي الأمم المتحدة إلى التدخل لمنع “تنفيذ مجازر بحق الأبرياء في المنطقة”. وقال إن “المحاصرة الجوية للنساء والأطفال والمدنيين التي أدت إلى مقتل عدد من النساء الحوامل خلال اليومين الماضيين يمكن أن تتسبب في حال استمرارها في كارثة إنسانية وتساعد على انتشار العنف في المنطقة”.
وكان حزب الله قال، في بيان، السبت، إن “الطائرات الامريكية تقوم بمنع الحافلات التي تنقل مسلحي داعش وعائلاتهم، من التحرك وتحاصرها في وسط الصحراء، وتمنع أيضاً من أن يصل إليهم أحد ولو لتقديم المساعدة الإنسانية للعائلات والمرضى والجرحى وكبار السن”. بينما أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أنه يشن غارات لمنع قافلة داعش من الوصول إلى شرق سوريا، مشيرا إلى أنه ليس طرفا في اتفاق حزب الله مع داعش.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
طيب وش الحل ..؟ اذا هناك نساء وأطفال أبرياء ..؟ يعني هذا مبرر لداعش عندما يفجرو مكان مأهول ويقتلو الناس سواء مع او ضد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إذا ما دافعت إيران عن داعش فمن يدافع عنها داعش صنيعة مجوسية غربية وبمعاونة بعض الخونة العرب للقضاء على الإسلام فلا نستغرب ذلك نحن نحارب في عقيدتنا من الخارج والداخل .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
((((((استمت الملالي و اذنابها في الشام يؤكد ان الموجود بالصحراء ....من قاذورات الاستخبارات المدربة في ايران )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الكل يضرب بالسنة امريكا عداوة للاسلام ومن اجل اسرائيل ايران مذهبيا ولتحقيق احلامها والانظمه خوفا من الدمقراطية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الصراخ علي قدر الالم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لماذا نستغرب ؟! المعادلة واضحة = خوارج عصرنا في خدمة وثنية فرس مجوس إيران
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ايران مع الأخوان !! اليست قطر مع أيران ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إيران والأخوان الخونة !! حكاية مصالح تخدمني وأخدمك !! لكم حاكميتكم الصفوية !! ولنا حاكميتنا القطبية الخارجية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:((اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخطك))؛ رواه مسلم.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
خوارج الاخوان ؟! يعادون أهل الإسلام ويوالون أهل الأوثان فرس ومجوس !!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
إيران والأخوان الخونة !! حكاية شد لي وأقطع لك !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إيران والأخوان الخونة !! حكاية داعش والقاعدة والنصرة وقطب وسرور ابن لادن والظواهري والزرقاوي والمقدسي !! حكاية خوارج وصفوية !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ماهو لعيون داعش يبون أسراهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إيران والأخوان الخونة !! حكاية خوارج وروافض !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إيران والأخوان الخونة !! حكاية ثورة وحاكمية !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إيران والأخوان الخونة !! حكاية قطب والخميني !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ايران والاخوانالخونة!! حكاية لها تاريخ ؟!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صاحب التعليق 14 رفع الله قدرك واعلا شانك وجعك من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. على هذا الكلام.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صاحب التعليق 14 رفع الله قدرك واعلا شانك وجعك من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. على هذا الكلام.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لعبه ايرانيه امريكيه بالتعاون مع حزب الشيطان والضحيه السنه اذا أرادوقتل السنه فالتهمه جاهزه داعش وداعش كمأهو حزب الشيطان والحشد الشيعي في العراق والحوثيون في اليمن كلها تابعه للحرس الثوري الايراني
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
القافلة فيها أكثر من 450 مدني جلهم أطفال ونساء بعضهم حوامل توفي بعضهم وعجائز وأخلاقنا الاسلامية تمنعنا من إيذاء الاطفال والنساء كما أن الله تعالى أوصانا بالوفاء بالعهود وهناك معاهدة مع هؤلاء المسلحين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
العراقي و لبناني اليوم أصبح غنيمة عند الإيراني والله كفو على الإيرانيين.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ل 13 اختصرت الكلام وقلت الزبده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذه إيران تدافع عن داعش لأنها في الأصل فكرة إيرانية لغرض إجهاض الثورة السورية ، لكن ماذا يقول بعض الكُتّاب الُبلاهاء عندما كانوا يتهمون الشعب السعودي وبالتحديد المتدينين منهم بلفظ داعش..نتمنى محاكمة .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قلت قبل عدة سنوات لبعض الاقلام المأجوره ان داعش صنيعه ايرانيه وبتمويل مباشر منها وهم يعون ذلك ولكن الهدف هو محاربة اهل السنه من اعداء هذه البلاد ووصفهم بمصطلح الاخوان مجرد تقيه لخدمة ايران واذنابها
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
ولماذا تتودد إيران لامريكاء . ألم تكن أمريكاء بالنسبة للايران في الهامش ولاتهتم لها ولا لسياستها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذولا اما دعم من مليشيات ايران لحزب الشيطان في سوريا او ناس مهجرين من ايران والعراق للاستيطان في سوريا . لماذا خرج علينا الحريري امس يقول السوريين لن يعودوا يعني هو يعلم عن العبة القذرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لزوم نبلغ الملالي بالسالفة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هي لعبة كما تبادلتم أدوارها مع واسنطن بستو منذ القدم وها أنتم تبدلون أقنعة اﻷدوار داخل خطتكم .. فلا حول ولا قوة إلا بالله .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
واللة انهم معروفين من يدعم داعش ايران وقطر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعال شوف عمانك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
واللة انهم معروفين من يدعم داعش ايران وقطر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ننتظر قلم الزيف وطني الحبيب ومااحب سواه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هي لعبة كما تبادلتم أدوارها مع واسنطن بستو منذ القدم وها أنتم تبدلون أقنعة اﻷدوار داخل خطتكم .. فلا حول ولا قوة إلا بالله .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وين العالم إلي يحارب داعش.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لان داعش الذراع الايمن لايران في المنطقة بل هو من صنيعتها بزوال انتم وهم بإذن الله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
خلونا نقول إيران دعست على مدعين العروبة.. وطز في كل من ينادي بالعروبة 😂😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أضف تعليق