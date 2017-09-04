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إيران تدافع عن داعش في سوريا

إيران تدافع عن داعش في سوريا
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CNN 38 1٬600 2 ساعتين

صحيفة المرصد – CNN : هاجمت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ما وصفته بـ”محاصرة” قافلة لعناصر تنظيم “داعش” وأسرهم في سوريا، التي كان من المقرر أن تنتقل من المنطقة الحدودية السورية- اللبنانية إلى شرق سوريا مقابل الكشف عن مصير جنود لبنانيين اختطفهم “داعش”، بموجب صفقة مع جماعة “حزب الله” اللبنانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي إن “الحرب مع داعش تختلف كلياً عن قتل الأبرياء والناس العاديين”، وإن “محاصرة عدد من النساء والأطفال في الصحراء من قبل الأمريكيين ليست لها أي قيمة عسكرية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف قاسمي أن “محاصرة النساء والأطفال هي أمر طبيعي من قبل الأمريكيين نظراً لسابقة تعاونهم مع تنظيم داعش”، معتبرا واعتبر قاسمي أن “الهدف من ذلك هو التأثير سلبا على انتصار الحكومة والمقاومة اللبنانية”. وتابع بالقول إن “داعش في حالة انهيار كامل بفضل مقاومة الحكومات العراقية والسورية واللبنانية والإيرانية وقوي المقاومة في هذه البلدان”.

ودعا قاسمي الأمم المتحدة إلى التدخل لمنع “تنفيذ مجازر بحق الأبرياء في المنطقة”. وقال إن “المحاصرة الجوية للنساء والأطفال والمدنيين التي أدت إلى مقتل عدد من النساء الحوامل خلال اليومين الماضيين يمكن أن تتسبب في حال استمرارها في كارثة إنسانية وتساعد على انتشار العنف في المنطقة”.

وكان حزب الله قال، في بيان، السبت، إن “الطائرات الامريكية تقوم بمنع الحافلات التي تنقل مسلحي داعش وعائلاتهم، من التحرك وتحاصرها في وسط الصحراء، وتمنع أيضاً من أن يصل إليهم أحد ولو لتقديم المساعدة الإنسانية للعائلات والمرضى والجرحى وكبار السن”. بينما أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أنه يشن غارات لمنع قافلة داعش من الوصول إلى شرق سوريا، مشيرا إلى أنه ليس طرفا في اتفاق حزب الله مع داعش.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - wad
2017-09-04 02:22:23
طيب وش الحل ..؟ اذا هناك نساء وأطفال أبرياء ..؟ يعني هذا مبرر لداعش عندما يفجرو مكان مأهول ويقتلو الناس سواء مع او ضد
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37 -
2017-09-04 02:19:36
إذا ما دافعت إيران عن داعش فمن يدافع عنها داعش صنيعة مجوسية غربية وبمعاونة بعض الخونة العرب للقضاء على الإسلام فلا نستغرب ذلك نحن نحارب في عقيدتنا من الخارج والداخل .
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( عدد التعليقات 28,261 )
36 - برق _ الحرم
2017-09-04 02:18:31
((((((استمت الملالي و اذنابها في الشام يؤكد ان الموجود بالصحراء ....من قاذورات الاستخبارات المدربة في ايران )))))
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35 -
2017-09-04 02:04:06
الكل يضرب بالسنة امريكا عداوة للاسلام ومن اجل اسرائيل ايران مذهبيا ولتحقيق احلامها والانظمه خوفا من الدمقراطية
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34 - مجرد فكرة
2017-09-04 02:00:52
الصراخ علي قدر الالم
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33 - داعش كما القاعدة !! خرجتا من رحم جماعة قطب وسرورالأخوان !!
2017-09-04 02:00:33
لماذا نستغرب ؟! المعادلة واضحة = خوارج عصرنا في خدمة وثنية فرس مجوس إيران
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32 - كما الاخوان الخونة حلفاؤها !! إيران تدافع عن داعش !!
2017-09-04 01:57:31
ايران مع الأخوان !! اليست قطر مع أيران ؟!
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31 - كما الاخوان الخونة حلفاؤها !! إيران تدافع عن داعش !!
2017-09-04 01:56:51
إيران والأخوان الخونة !! حكاية مصالح تخدمني وأخدمك !! لكم حاكميتكم الصفوية !! ولنا حاكميتنا القطبية الخارجية
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30 - ابو شدا
2017-09-04 01:56:31
عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:((اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخطك))؛ رواه مسلم.
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29 - كما الاخوان الخونة حلفاؤها !! إيران تدافع عن داعش !!
2017-09-04 01:55:10
خوارج الاخوان ؟! يعادون أهل الإسلام ويوالون أهل الأوثان فرس ومجوس !!
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28 - كما الاخوان الخونة حلفاؤها !! إيران تدافع عن داعش !!
2017-09-04 01:54:00
إيران والأخوان الخونة !! حكاية شد لي وأقطع لك !!
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27 - كما الاخوان الخونة حلفاؤها !! إيران تدافع عن داعش !!
2017-09-04 01:53:31
إيران والأخوان الخونة !! حكاية داعش والقاعدة والنصرة وقطب وسرور ابن لادن والظواهري والزرقاوي والمقدسي !! حكاية خوارج وصفوية !
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26 - سليم
2017-09-04 01:51:53
ماهو لعيون داعش يبون أسراهم
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25 - كما الاخوان الخونة حلفاؤها !! إيران تدافع عن داعش !!
2017-09-04 01:51:18
إيران والأخوان الخونة !! حكاية خوارج وروافض !!
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24 - كما الاخوان الخونة حلفاؤها !! إيران تدافع عن داعش !!
2017-09-04 01:50:45
إيران والأخوان الخونة !! حكاية ثورة وحاكمية !!
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23 - كما الاخوان الخونة حلفاؤها !! إيران تدافع عن داعش !!
2017-09-04 01:50:11
إيران والأخوان الخونة !! حكاية قطب والخميني !!
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22 - كما الاخوان الخونة حلفاؤها !! إيران تدافع عن داعش !!
2017-09-04 01:49:13
ايران والاخوانالخونة!! حكاية لها تاريخ ؟!!
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21 - ابو شدا
2017-09-04 01:47:15
صاحب التعليق 14 رفع الله قدرك واعلا شانك وجعك من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. على هذا الكلام.
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20 - ابو شدا
2017-09-04 01:47:14
صاحب التعليق 14 رفع الله قدرك واعلا شانك وجعك من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. على هذا الكلام.
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19 - جبال سدير
2017-09-04 01:44:33
لعبه ايرانيه امريكيه بالتعاون مع حزب الشيطان والضحيه السنه اذا أرادوقتل السنه فالتهمه جاهزه داعش وداعش كمأهو حزب الشيطان والحشد الشيعي في العراق والحوثيون في اليمن كلها تابعه للحرس الثوري الايراني
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18 - ابو العز الدمشقي
2017-09-04 01:39:24
القافلة فيها أكثر من 450 مدني جلهم أطفال ونساء بعضهم حوامل توفي بعضهم وعجائز وأخلاقنا الاسلامية تمنعنا من إيذاء الاطفال والنساء كما أن الله تعالى أوصانا بالوفاء بالعهود وهناك معاهدة مع هؤلاء المسلحين
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17 - مهند البلغاري
2017-09-04 01:30:05
العراقي و لبناني اليوم أصبح غنيمة عند الإيراني والله كفو على الإيرانيين.
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16 - Ymni mahbob
2017-09-04 01:12:02
تعليق مخالف
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15 -
2017-09-04 01:07:56
ل 13 اختصرت الكلام وقلت الزبده
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14 - إستشاري صح
2017-09-04 01:00:02
هذه إيران تدافع عن داعش لأنها في الأصل فكرة إيرانية لغرض إجهاض الثورة السورية ، لكن ماذا يقول بعض الكُتّاب الُبلاهاء عندما كانوا يتهمون الشعب السعودي وبالتحديد المتدينين منهم بلفظ داعش..نتمنى محاكمة .
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13 -
2017-09-04 00:59:35
قلت قبل عدة سنوات لبعض الاقلام المأجوره ان داعش صنيعه ايرانيه وبتمويل مباشر منها وهم يعون ذلك ولكن الهدف هو محاربة اهل السنه من اعداء هذه البلاد ووصفهم بمصطلح الاخوان مجرد تقيه لخدمة ايران واذنابها
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12 -
2017-09-04 00:58:39
ولماذا تتودد إيران لامريكاء . ألم تكن أمريكاء بالنسبة للايران في الهامش ولاتهتم لها ولا لسياستها
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11 - هذولا مش دواعش
2017-09-04 00:57:08
هذولا اما دعم من مليشيات ايران لحزب الشيطان في سوريا او ناس مهجرين من ايران والعراق للاستيطان في سوريا . لماذا خرج علينا الحريري امس يقول السوريين لن يعودوا يعني هو يعلم عن العبة القذرة
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10 -
2017-09-04 00:54:17
لزوم نبلغ الملالي بالسالفة
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9 - ههههههه ونستغفر الله بس
2017-09-04 00:51:58
هي لعبة كما تبادلتم أدوارها مع واسنطن بستو منذ القدم وها أنتم تبدلون أقنعة اﻷدوار داخل خطتكم .. فلا حول ولا قوة إلا بالله .
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8 - ابوفهد
2017-09-04 00:51:31
واللة انهم معروفين من يدعم داعش ايران وقطر
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7 - خنبوق
2017-09-04 00:50:34
تعال شوف عمانك
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6 - ابوفهد
2017-09-04 00:50:15
واللة انهم معروفين من يدعم داعش ايران وقطر
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5 - ناصر الخالدي
2017-09-04 00:50:03
ننتظر قلم الزيف وطني الحبيب ومااحب سواه
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4 - ههههههه ونستغفر الله بس
2017-09-04 00:48:06
هي لعبة كما تبادلتم أدوارها مع واسنطن بستو منذ القدم وها أنتم تبدلون أقنعة اﻷدوار داخل خطتكم .. فلا حول ولا قوة إلا بالله .
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3 - ابو شدا
2017-09-04 00:46:07
وين العالم إلي يحارب داعش.
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2 - الهاشمي
2017-09-04 00:43:40
لان داعش الذراع الايمن لايران في المنطقة بل هو من صنيعتها بزوال انتم وهم بإذن الله
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1 - مهند البلغاري
2017-09-04 00:40:21
خلونا نقول إيران دعست على مدعين العروبة.. وطز في كل من ينادي بالعروبة 😂😂😂
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