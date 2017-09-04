شاهد صدمة الداعية عمرو خالد بعد أن فاجأه أحد الحجاج بشعار “رابعة” أثناء رمي الجمرات

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة تظهر صدمة الداعية المصري عمرو خالد ، أثناء رمي الجمرات بعد أن تحداه أحد الحجاج ورفع شعار “رابعة” أثناء التقاط صورة معه.

وبحسب الصورة المتداولة ، فقد تقدم أحد الحجاج الشباب ليلتقط صورة مع الداعية عمرو خالد ، إلا أنه فاجأه برفع شعار “رابعة” مما أثار استغرابه واستياؤه حيث ظهرت على وجهه آثار الدهشة.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أوضح عمرو خالد “أن ذلك الشخص طلب منه التقاط صورة شخصية معه، وبينما يلتقط الصورة وجّه إشارة من إشارات جماعة الإخوان”، وتابع “هذا تصرف غير أخلاقي، وما فعله حركة صبيانية تدل على عقل سخيف”.

واعتبر خالد، أن “تلك الواقعة تصرف صغار ولا تتماشى أبدًا مع مناخ مناسك الحج، ولا مع أخلاقيات التعامل بين الناس فى العموم”.

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