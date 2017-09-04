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شاهد صدمة الداعية عمرو خالد بعد أن فاجأه أحد الحجاج بشعار “رابعة” أثناء رمي الجمرات

شاهد صدمة الداعية عمرو خالد بعد أن فاجأه أحد الحجاج بشعار “رابعة” أثناء رمي الجمرات
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المرصد 20 4٬800 3 ساعات

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة تظهر صدمة الداعية المصري عمرو خالد ، أثناء رمي الجمرات بعد أن تحداه أحد الحجاج ورفع شعار “رابعة” أثناء التقاط صورة معه.

وبحسب الصورة المتداولة ، فقد تقدم أحد الحجاج الشباب ليلتقط صورة مع الداعية عمرو خالد ، إلا أنه فاجأه برفع شعار “رابعة” مما أثار استغرابه واستياؤه حيث ظهرت على وجهه آثار الدهشة.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أوضح عمرو خالد “أن ذلك الشخص طلب منه التقاط صورة شخصية معه، وبينما يلتقط الصورة وجّه إشارة من إشارات جماعة الإخوان”، وتابع “هذا تصرف غير أخلاقي، وما فعله حركة صبيانية تدل على عقل سخيف”.

واعتبر خالد، أن “تلك الواقعة تصرف صغار ولا تتماشى أبدًا مع مناخ مناسك الحج، ولا مع أخلاقيات التعامل بين الناس فى العموم”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 -
2017-09-04 05:43:52
معليش ياجماعه اول ماشفت الصوره ضحكت
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19 - فهد12
2017-09-04 05:26:14
حياته كلها تمثيل في تمثيل يعني ماجات الا على هذه
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18 - wad
2017-09-04 05:21:58
كم مره حج هذا ؟ خلال الخمس سنوات.. والا عشانه من المشاهير ؟؟ مع ملاحظتي ان اغلب المشايخ يحجون كل سنه وبعضهم مع وفود تحميهم وتضيق على الناس..لا وينصحون العالم بعدم الحج الا مره واحد او كل 5 سنوات
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17 - نفسيه
2017-09-04 04:59:52
عمرو خالد منافق. والله يرحم الموتى في ميدان رابعه العدويه فهم مسلمين ويجب الترحم عليهم .قتلو فدائن لدينهم ووطنهم
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16 - ت 5 مسلم غيور
2017-09-04 04:34:34
لا يكون تقصد القرضاوي اللي افتى بقتل جيش مصر وعساكرها
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15 - عبدالعزيز
2017-09-04 04:27:17
كان من المفترض أن يقوم عمرو خالد بافتعال مشكلة مع البغل هذا حتى تأتي القوات المن وتقبض عليه وتحقق معه إذا كان مقيماً في السعودية هذه كارثة أو يقيد ويسلم لبعثة الحج المصرية وهي تتولى أمره
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14 -
2017-09-04 04:14:24
هههههههههههه
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13 - ماوراء الارجنتين
2017-09-04 04:11:02
البعض ممن لديه ( انفصامات كهذا النكره الذي يرفع شعارات إرهابية ) يتم إستغلاله من تنظيم الجزيرة الإرهابي لنشر الفتن والقلاقل والارهاب
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12 - .
2017-09-04 04:10:43
اتوقع انه متعمدها للاسنفزاز!
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11 - فيصل ,,,,,,,,
2017-09-04 03:46:46
اكيد عمرو خالد يؤيد شيطان الاكبر
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10 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 03:30:04
معلش يعني نفس اعرف انت تاكل تشرب تنام تصلي تستحمى تروح تجي تلعب طاوله تلعب كورة تنس عندك عيال عندك زوجه عندك مشروع تجاري عندك اقارب عندك ايه غير جوال وشريحة بينات حكايتك غربية والله ياخي ههههههههه
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9 -
2017-09-04 03:24:27
انتو جايين تحجو ولا تتصور؟
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
( عدد التعليقات 27,980 )
8 - قلم الحقيقه
2017-09-04 03:18:24
السلطات السعودية وضعت هذا الأخواني الخبيث الملعون على قائمة المطلوبين القبض عليهم واسمه مدرج في القائمة السوداء وربما أنه تم القاء القبض عليه وايداعه السجن.وهو مطلوب للسلطات المصرية في جريمة قتل.
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7 - يجبون هذا الاهبل
2017-09-04 03:12:51
ويقطعون الصابعة الأربع ويحطونها في ......... ( هذي شخص للأسف لا يعتبر حاج . الحاج يأتي للحج لتعبد الله وليس لرفع الشعارات . لكن جيبوه ودعسوه لين يعرف ان الله حق .
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6 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-04 03:12:20
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا يعجبني(1) اعجبني(16)
5 - مسلم غيور
2017-09-04 03:09:53
لقد أفتى للجيش المصري عمرو خلد وهو ليس لا بمفتي ولا حتى طالب علم بقتل المتظاهرين في شهر رمضان وهم يصلون هذا هو وعاظ السلا طين أللهم عليك بالطغاة وأذنابهم
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4 - الهاشمي
2017-09-04 03:07:02
اللهم لا بلاء ناس جايه لعبادة وذا لشعارات الله يهدي خلقه
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
3 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 03:06:46
عشان كذا المشاهير ماحب احد يتصور معاهم يجي واحد اهطل يعمل حركة وتنحسب على المشهور طبعاً ماتكلم عن هذا الخبر عموماً إذا احد رفض يتصور معاك لاتقول متكبر وشايف نفسه كثار في الزمان هذا بيحبو البلابله
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2 - نصراوي
2017-09-04 03:05:21
هههههههههههه
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1 - مهند البلغاري
2017-09-04 03:05:11
فعلاً حركة غير أخلاقية.
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