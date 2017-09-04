الكويت تسلّم السعودي “فايز بن دمخ” إلى المملكة

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صحيفة المرصد: قالت صحيفة الراي الكويتية أن مصادر أمنية رفيعة في الكويت أصدرت قرار بتسليم المواطن السعودي “فايز بن دمخ” إلى السعودية لاستكمال التحقيقات معه.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد داهمت في 25 أغسطس الماضي، فيلا في منطقة غرب عبدالله المبارك وصادرت أجهزة ومعدات فنية خاصة بعمليات التسجيل والانتاج الاعلامي، تابعة لقناة ” الجزيرة العربية ” التي أعلن بن دمخ رئيس مجلس إدارة مجموعة رواسي الإعلامية أنها قناة إخبارية جديدة ستبث من الكويت.

وتتبع وزارة الإعلام الكويتية في هذا الأمر إجراءات قانون الاعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، لعدم حصول القناة على ترخيص، وأعلنت التحفظ على الأجهزة والمعدات وتحرير محضر ضبط للمخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن.

يذكر أن بن دمخ أعلن في مؤتمر صحفي أخيراً أن ” الجزيرة العربية ” هي ” محطة سياسية إخبارية ستتناول في برامجها مختلف القضايا والأزمات العربية وغيرها ” ، معتبراً ما أسماه ” فقدان الشعوب العربية الثقة بالقنوات العربية المسيّسة ” يقف خلف قرار إطلاق القناة.

وأشارت المصادر أن “تسليم بن دمخ للسلطات السعودية يأتي كونه أحد مواطني المملكة، وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين “.