الكويت تسلّم السعودي “فايز بن دمخ” إلى المملكة
صحيفة المرصد: قالت صحيفة الراي الكويتية أن مصادر أمنية رفيعة في الكويت أصدرت قرار بتسليم المواطن السعودي “فايز بن دمخ” إلى السعودية لاستكمال التحقيقات معه.
وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد داهمت في 25 أغسطس الماضي، فيلا في منطقة غرب عبدالله المبارك وصادرت أجهزة ومعدات فنية خاصة بعمليات التسجيل والانتاج الاعلامي، تابعة لقناة ” الجزيرة العربية ” التي أعلن بن دمخ رئيس مجلس إدارة مجموعة رواسي الإعلامية أنها قناة إخبارية جديدة ستبث من الكويت.
وتتبع وزارة الإعلام الكويتية في هذا الأمر إجراءات قانون الاعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، لعدم حصول القناة على ترخيص، وأعلنت التحفظ على الأجهزة والمعدات وتحرير محضر ضبط للمخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن.
يذكر أن بن دمخ أعلن في مؤتمر صحفي أخيراً أن ” الجزيرة العربية ” هي ” محطة سياسية إخبارية ستتناول في برامجها مختلف القضايا والأزمات العربية وغيرها ” ، معتبراً ما أسماه ” فقدان الشعوب العربية الثقة بالقنوات العربية المسيّسة ” يقف خلف قرار إطلاق القناة.
وأشارت المصادر أن “تسليم بن دمخ للسلطات السعودية يأتي كونه أحد مواطني المملكة، وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين “.
التعليقات
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صار ضحية العيد
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تنسف بالريوس اكيد
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ياويلكم يالاخوانجيه قلم الحقيقه ينسف كل اخواني من علي وجهه الأرض وانا معه في ذلك.
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***..... انت واياه
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هههههههههههه قلم الخنبقه والله اشك انك سعودي الله يصبرالارض عليك وهذاماهوب شغلك وعارف انت اطبل لمن استح على وجهك
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القائمة السوداء في انتظار كل اخوانجي عدو لدينه ومليكه ووطنه وقلم الحقيقه حذركم عدة مرات.
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على سجن المباحث ٣ أيام ويهل السبحه
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ت 28. عيب عليك تحط راسك براس حرمه. إذا أنت رجل ناطح الرجال. وخل عنك البربسه.
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كل اخواني اخوانجي يريد المساس بأمن الدولة فإن السيف في انتظاره.
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عزيزي المواطن المحترم الصابر. صل العشاء وجب معك خبز صامولي ومفرود لاولادك ولا يمنع اذا جبت فول ومطبق. تعشو وارقدو جميعاً.وهكذا دواليك حتى يأتيكم اليقين
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عقبال بنت الحبيل
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ايران تدافع عن داعش في سوريا لم يشاهد الخبر
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21 - حريه. راي. خلاص،،،،،
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لزوم نبلّغ الشيخ بالسالفه
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ايران تدافع عن داعش في سوريا اين قلمك ياعزيزي
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نشكر حكومة الكويت ***********************
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على العمري أنت تكتب كما تتحدث بلكنه عراقيه تضيف حرف الهاء لبعض الكلمات أرجوا الإنتباة وتفادي هذا الخطأ المهني مستقبلا حتى تستمر الخرجية وما تنقطع فد نوب
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كنت ناوي اسوي ايذعته. قران. في الرادي. وهلاص. بطلانه. منه. لا نلحقه.
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حريه. راي. خلاص. ما. فيه. ناس. تبغه. مدح. ودعا له. وبس. هذا الصح شكله. يبغه يسوي قناه مثل بي بي سي. او سي ان ان او الجزيره. بعيد عليه
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اتقي الله يات 5 اين انت من هدي الحبيب المصطفي عليه صلوات الله وسلامه واله وصحبه لم يكن فاحشا ومتفحشا ولاسبابا ولا لعانا لاتسب مسلم ولاتلعنه فالرسول كان يعاتب احدهم بقوله ترب جبينه فاهتدي ياهذا بهديه!!
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اذا فيه ارتباط بينه وبين قطر يظهر من أول خمس دقائق تحقيق لكن إسم القناة لوحدة يثير الشبهة (الجزيرة العربية ).
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فايز ابن دمخ هو صاحب قناة رواسي وهو رجل اعمال سعودي ومن شيوخ قبيلة مطير ورجل وطني مع وطنه وولاة أمره ***
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خاله خنبوقه .جاتها علي كببر الله يشفيكي ويشفلك الي يرييححك ويهجددك يخاله
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الرجال راعي شعر وقنص ودلال وعلوم رجال
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ياعمي الله يشفيك كثر التفكير والتحليل الزائده يقتل خلايا المخيخ وتصبح مثل قلم الحقيقة
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يااا ت5 ارتقي في مداخلتك واحترم القراء ماهذه الالفاظ السوقيه لسانك لايعرف الا السب والشتم قد تخف موازينك بسبب اللعن والشتم فرب كلمه تهوي بك سبعين خريفا في النار اتقي الله في نفسك تلعن هذا وتسب ذاك!!!
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يالأخونجي الأخواني هذا مصيرك الأسود اللي ينتظرك.حكومتنا السعودية ماعندها أنصاف الحلول في الأمور الأمنية التي تمس أمن الوطن واستقراره.الله *********
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خاله خنبوقه..ومقيم سعودي لشخص واحد..
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انت لست مواطن انت للأسف متطفل . لو انك سعودي لم تكتب اسم البلد كامل . المواطن يعرف بلده واسم بلده وما يحتاج يكتب الاسم . انتب من رجال الدواسر . ابن دمخ مواطن واذا أخطاء تحاسبه الحكومة اما انت مالك دخل
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يا قلم الحقيقه. ايش الموضوع. كله. الشغله عندك قطع. راس. ويد كنت احسب. انه. تقدما. في حقوق. الانسان. بس ًوربي رجعنا. الف سنه.
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ما دام مطلوب احل له يد مع الخبث الجزيرة كل خائن للوطن قصوه
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الي يبغه يسوي قناه. يبعد عن الدوله. العربيه. *****************
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اشبك يخاله خنبوقه تكتبي وتردي علي نفسك بكم موعررف ؟!اهجدي ولا نجوزك فريده فريد
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قناة الجزيرة العربية اللي يعمل هذا**** الأخونجي من الأخوان على انشائها مؤكد أنها من خطط النظام القطري والداعم الرئيسي لها .لكن أبرك مافعلت حكومة الكويت بتسليم هذا**** لحكومتنا السعودية******
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ما جا يسوي. قناه. سوا من الكويت. ًوربي. تيس. مع احترامي. التيوس
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خبر قاتل وجالط لكل أخونجي كلب خائن عميل مندس من الأخوان الخونة********** يعز حكمنا في المملكة العربية السعودية لحكامنا آل سعود ماتطوف عليهم واردة أو شاردة لكلاب الأخونجية.
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انت مريض ويبلك علاج من الشعب حتى تعرف كيف تطلق الكلام والتهم على عيال الناس . من انت لارحم .....
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أجل بتسوي لك قناة وبتسميها الجزيرة العربية*******.يجب التحقيق معه ********** ومعرفة من هم الدعاة وغيره من الأخوان الذين معه يؤيدونه ويدعمونه.
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كفو حكومة الكويت على هذا العمل بتسليم هذا ****** الى حكومتنا السعودية الرشيدة ونتمنى **** ***********
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شكلو انسان محترم بن دباخ غربية؟؟
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