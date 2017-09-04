مطار مكة المتهالك !

بقلم : أحمد الشمراني

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• إن جت للحقيقة صدقوني ما حسبنا للحكومة القطرية أو حكام قطر أي حساب، فهم بالنسبة لنا أشبه بإبرة تم رميها في الخليج العربي..!

• أقولها صادقا ولا يضيرنا أبدا صياح بل نباح أبواق هذه الحكومة، التي وصل الأمر ببعضهم إلى السخرية من حجاج بيت الله الحرام..!

• فما يعنينا هو الشعب القطري الذي هو جزء منا وامتداد لنا ونحن عمق له ونعرف أن لنا عنده من الحظوة والتقدير ما يفوق أزلام الحكومة القطرية، لكن هذا الشعب النبيل واقع بين المطرقة والسندان، وهنا بيت الداء القطري..!

• فما يسرب من أهلنا في قطر أن ثمة خناقا وتضييقا عليهم لدرجة وصل الحال أن تنشر تصريحات على ألسنتهم فيها دعم للحكومة وإساءة لنا لا علاقة لهم بها..!

• بعد أن غرد فيصل القاسم مسيئا للحجاج وتم حذف التغريدة لاحقا، ثم غردت خديجة بن قنة بتغريدة أخرى تسخر من تصريح للأمير خالد الفيصل تلقى الإثنان ردودا في اعتقادي هي الأعنف على الإطلاق، بل وتم وضعهما في زاوية شعرا من خلالها أن الصدام مع السعوديين نهايته الانهيار تحت الأقدام..!

• أما الطامة الكبرى فقد جاء بها إعلامي قطري اسمه عبدالعزيز آل إسحاق حينما غرد في حسابه أن مطار مكة متهالك، وزاد على ذلك بقوله وكأنه أي مطار مكة، من عصور مضت..!

• آل إسحاق من الضيوف الدائمين لقناة الجزيرة مع العذبة ويتحدث دائما عن المملكة برؤية إعلامي ضليع في هذا الملف..!

• أيها الضليع بل والمتمرس، يا من تنهل من مركز عزمي بشارة، قل لنا أين يقع مطار مكة المكرمة، وعلى أي أساس وصفته بالمتهالك، وآخر زيارة لك لهذا المطار هل هي عبر الخطوط القطرية أم من خلال الخطوط السعودية..!

• وصفك يا عبدالعزيز لهذا المطار أحرج القائمين عليه وأحرجنا كسعوديين معك شخصيا، كونك الوحيد الذي شاهد هذا المطار ونبهت العالم إلى أنه متهالك..!

• أي غباء هذا، وأي كذب هذا، وأي خصومة تلك التي تؤدي إلى الفجور من خلال الكذب على أطهر بقعة على وجه الأرض..!

• مطار مكة متهالك، وأسفاه من أين أتيت بهذه المعلومة، ومن أي مرجع حصلت عليها يا وضيع، هل من الحاخامات العاملين في مركز عزمي أم من خلال مجمع الأديان في الدوحة..!

• مكة فيها بيت الله الحرام الذي يتجه إليه ملايين من المسلمين في اليوم خمس مرات لتأدية الصلاة، وفي مكة أول بيت وضع للناس..!

• فمن أين أتيت بفرية المطار المتهالك، بل من كذب عليك وقال إن في مكة مطارا..!

• كنت أتمنى قبل أن تتحدث يا عبدالعزيز آل إسحاق عن مكة ومطارها لو سألت من سبق أن زارها وهم كثر في قطر، عن حقيقة هل فيها مطار أصلا قبل أن تفتري على مكة المكرمة..!

• بعد هذه السقطة الأخلاقية ما الذي يمكن أن ننتظره من سفهاء قطر ومرتزقتها؟

• أسأل ومن العيب أن يسمح آل إسحاق لولدهم الجاهل بالظهور في الإعلام، فبعد كذبة مطار مكة نخشى أن يقول عن قطر إنها تقع بالقرب من جبال الهملايا..!

نقلا عن عكاظ