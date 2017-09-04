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جدة: نقل فريق منتخب اليابان إلى ملعب التدريب بسيارات ليموزين .. وهكذا علق الاتحاد السعودي!

جدة: نقل فريق منتخب اليابان إلى ملعب التدريب بسيارات ليموزين .. وهكذا علق الاتحاد السعودي!
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المرصد 62 4٬160 3 ساعات

صحيفة المرصد:علقت العديد من الصحف اليابانية على الموقف “المحرج” الذي تعرضت له البعثة اليابانية في المملكة ، حيث تفاجأ مسؤولو البعثة اليابانية بتأخر «الباص» المخصص لنقل اللاعبين من وإلى مقر البعثة إلى التدريبات ، ما اضطر مدير فندق البعثة اليابانية لتوفير سيارات ليموزين  لنقل اللاعبين إلى ملعب التدريب في الموعد، وهذا سبب حرجا كبيرا لمسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي قدم اعتذاره للبعثة اليابانية وفتح تحقيقا لمعرفة المتسبب في تأخر موعد وصول الباص.

وأبرزت الصحف اليابانية الموقف ووصفته بـ”المعيب” ، وأبدت دهشتها من حدوث مثل هذا الموقف بقولها: هل يعقل أن يتنقل لاعبو منتخبنا الوطني بسيارات أجرة  دون وجود اهتمام من قبل مسئولي الاتحاد السعودي وتوفير باص يكون تحت أمر البعثة حسبما نشرت عكاظ. وأكدوا بأن الاعتذار المقدم من الاتحاد السعودي مقبول ..ولكن عليهم تفادي ذلك الأمر مستقبلا . ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الياباني غدا الثلاثاء في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

62 - سركيس بااااريس
2017-09-04 08:05:19
اتوقع ان المنتخب الياباني سوف يعاقب منتخبنا بعدد من الاهداف = عدد الليموزينات الناقلة .
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61 - الرابغي
2017-09-04 08:00:25
عادي الموضوع من واحد لواحد فالاخير عند العامل البنغالي المنسق والمسؤول جالس يحسب الاوفرتايم .
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60 - مشــعل
2017-09-04 07:57:20
حركة غير مقبولة في بلدنا مهما كان الامر
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59 - منصور 66
2017-09-04 07:56:04
فشلتونا تحسبون هذولي بيسكتون بياكلون عشب الملعب عشان ماتفوز
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58 -
2017-09-04 07:49:36
يا ****تبغوووون تسببون ضغط على المنتخب الياباني***
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57 - ماجد
2017-09-04 07:42:56
ما أقول إلى الله يرحمك يا فيصل بن فهد الآن رئيس رعاية الشباب بعد تغيير المسمى ماندري منهو شيء غير معقول
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56 - ابو رزق
2017-09-04 07:41:03
الباص راح يكد في مكه
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55 - تركي
2017-09-04 07:41:00
عاد من زين التكاسي عندنا يعني غير فشيلة لطعة الباص يركبون سيارة الكداده
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54 - BECAUSE IT IS MADE IN JAPAN !!! // TOYOT
2017-09-04 07:40:28
فخر الصناعة اليابانية // وسننقل المنتخب المصري في ..... (صباح الخير يامقص الرقيب يسعد صباحك)
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53 - بريال عيش حب
2017-09-04 07:31:10
اتحاد فاشل وربي مهزله احترمو البعثات الأجنبيه عشان يحترمونكم اقسم بلله يستحق شطب الاتحاد السعودي كامل وربي مهزله فشلتونا مع الضيوف
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52 - عبادي الهلالي
2017-09-04 07:23:09
باللموزين ولا غيره الف مبروك التاهل لكاس العالم يا جابان ........ وخلنا نشوف وعد تتراقص في الجوهره ياوزارة الترفيه
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51 - hima
2017-09-04 07:18:29
مش قلنا ان الفوز مضمون للمنتخب الوطني.
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50 - كنت فقراوي واستخرت الله
2017-09-04 07:17:57
الاتحاد السعودي اساء لسمعة المملكة مرتين الاوله بإشراك مهاجم الغفلة السهلاوي امام الإمارات والثانية إهمال البعثة اليابانية
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49 - حسين الجماز الحسيني
2017-09-04 07:13:44
ان شاء الله يتاهل المنتخب السعودي الئ كاس العالم بروسيا وهذه نوع من احداث زعزعه في نفسيات المنتخب الياباني حتئ يدخل المباراه محبط وباذن الله نرد لليابان الدين ونفوز باربعه اهداف
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48 - ابو الليل
2017-09-04 07:08:56
فشلتونا اقترح استقالة اعضاء الاعتحاد السعودي حتى يكون عبره وسبق لرئيس الاتحاد ان مثل لاعبي المنتخب بجنود الحد الجنوبي وما لقي عقاب فتمادا للاسف الرجال الغير مناسبين في الاماكن الغير مناسبه
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47 - طحطوح
2017-09-04 07:03:31
يجب محاسبة المسئول وأقصد في ذلك رئيس الأتحاد وليس سائق الباص لعدم المبالاة والإهتمام بضيوف هذا البلد الكريم وقبلة من العيب والعار أن يلحق بوطن كامل من هذا التصرف وينشر إعلامياً بسبب هذا الإستهتار.
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46 - أم فهد
2017-09-04 07:02:10
أكيد سائق الباص اشتغل بالجوال ونسي اليابانين ههههههههههههه مستهترين لن تقوم للكورة السعودية قائمة بعد اليوم
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45 - يمكن الباص مشغول في الحج
2017-09-04 06:59:54
والاتحاد السعودي صاحب رؤية ويفكر بالإستثمار وشافها فرصة يشغل الباص في الحج.
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44 - فارس
2017-09-04 06:50:35
جماعتنا يسمعون بالاستفزاز ..
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43 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-04 06:50:13
الله يذكر ايام عبدالله بن مساعد بالخير كان الاتحاد السعودي يمشي زي الألف برئاسته .. تنقلات الليموزين تذكرني بنادي الفقر وهم بالشوارع يأشرون للتكاسي لين تكرم عضو الشرف الهلالي الوليد بشراء سيارات لهم .
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42 - عاااقل
2017-09-04 06:49:08
نسيتو الامارات راح تفوز بنتيجه كبيره والمتخب بياكل نص درزن ويودع . لا تاهل ولا ملحق ونستعد ل2022
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41 -
2017-09-04 06:48:27
*******ومسوي قزع
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40 - ابوالفيصلا
2017-09-04 06:42:56
بدينا باللطم وجلد الذات .. امر عادي ويحصل في اي دوله في العالم ولاي منتخب , اي نعم لا نقر ما حصل ويجب محاسبة المسئول عن هذا الامر ,, لكن لا نهول ونصنع من الامر وكانه كارثه .
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39 - أبو محمد
2017-09-04 06:40:54
ما اضطر مدير فندق البعثة اليابانية لتوفير سيارات ليموزين لنقل اللاعبين إلى ملعب التدريب ....... لاتعليق .
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38 - الشاعر📝
2017-09-04 06:39:46
من المستحيل أن يتعمد اتحاد الكرة أو غيره التحريض على هذا الموقف المشين الذي هو ما يكون أبعد كل البعد عن اخلاقيات مجتمعنا السعودي المحافظ على الفضائل والقيم حتى مع حاجتنا الملحة لنتيجة المباراة)
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37 - منصف
2017-09-04 06:39:04
تعليق رقم 21 من فضلك لقب(منصف) خاص بي من سنين .. فهل تتكرم فضلا منك اختيار لقب آخر .. ولك خالص الشكر
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36 - راجعو حساباتكم
2017-09-04 06:37:26
هيا عزت خلك في البرستيج الكاذب وفدا في السي سي ان المفروض كل مسؤولين الشباب يرتاحون من قمة الهرم الى سائق الباص ياناس يعقل هذا الكلام الدوله تخدم ٤مليون حاج وماتقدررعاية السباب توفر باص
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( عدد التعليقات 10,428 )
35 - العنيد
2017-09-04 06:34:59
عندي إحساس أن شاء الله أن تايلند بتسوي مفاجئة ومنتخبنا بيفوز على اليابان يارب.،، بالتوفيق 🇸🇦
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( عدد التعليقات 10,428 )
34 - العنيد
2017-09-04 06:32:40
قلنا الفارق هدفين لصالحنا.. فرضنا لو فزنا على اليابان واحد صفر واستراليا فازت على تايلاند اثنين صفر نتأهل واستراليا في الملحق لكن اذا فازت استراليا بثلاثة صفر يرجعوا للمواجهات.. ؟؟
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33 - عصامي
2017-09-04 06:31:18
عزت وربعه يقولون:- ما دامها خربانه خربانه، خلهم بلموزين.. وزين اللي ماخلاهم يدقونها رجليه من المطار للفندق. ويمعة الرياضة بداهية.
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( عدد التعليقات 28,267 )
32 - برق _ الحرم
2017-09-04 06:30:13
((((((( اذا لم يكن التنافس الشريف واحترام المنتخب الضيف (((عنوان))).......ابوكم لابو الكورة )))))
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( عدد التعليقات 10,428 )
31 - العنيد
2017-09-04 06:30:12
اليابان يلعبون بعقل بدون اجسام استراليا يلعبون بجسام بس بدون عقل ااه ربعانا لا جسم ولا عقل ولا اهميه لشعار وللجمهور ..
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30 - منصف
2017-09-04 06:28:33
هذا يمس سمعة دولة .. ويجب الا يمر مرور الكرام .. أمل من ولي العهد الامين فتح تحقيق ومعاقبة المتسبب
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29 - نايف
2017-09-04 06:27:31
والله عيب وشق جيب فشلونا الله الله يفشلهم
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28 - عصامي
2017-09-04 06:25:56
ماذا دهاكم أيُّها العُربان .. فشّلتمونا بكوكب اليابان ..
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27 - شجاع
2017-09-04 06:25:24
للاسف بمثل هكذا تضيع جهود المخلصين يجب على كل مسؤول ان يضع سمعة المملكة ونقل صورة مشرفة لها من اولوياتة ان مثل هذه الصورة تشوة وجهنا الحظاري امام الدول الصديقة وتنقل صورة مشوهه لوطننا المتحظر
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26 - لاتعليق ..
2017-09-04 06:23:38
لاتعليق
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( عدد التعليقات 28,267 )
25 - برق _ الحرم
2017-09-04 06:21:53
((((((اذا هذا اولها الله يستر من تاليها ..... يجب محاسبة القائمين على استقبال المنتخب الياباني ... وعدم التهاون معهم علاقاتنا مع اليابان .... وسمعت الوطن .... أهم من اخطاء الاتحاد السعودي ))))
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24 - وشك وشك
2017-09-04 06:18:39
فضحونا مع كوكب اليابان ناس يحترمون الوقت بدقه ويعملون بنظام صارم
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23 - ماطيقك بعيشه الله
2017-09-04 06:15:53
ماعاد بك شي يجذبني ويغريني الله يخليلي كل اللي يحبوني
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22 - ميمي
2017-09-04 06:11:57
هذا شي مو زين في حقنا كسعوديين قبل اليايان . يعتبرون ضيوف على البلد كله واعيباه . اقل شي صلحو غلطتكم . انا راح اشجع اليابان في هذا اللقاء من باب الاعتذار
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21 - منصف
2017-09-04 06:11:04
انا كنت اتوقع انهم بيفوزون بهدف او هدفين اما بعد هذا الموقف ..... الله يستر كذا حثيناهم على بذل قصار جهودهم لتكون نتيجة كبيرة ... لرد اعتبارهم
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20 - سي كومبليه
2017-09-04 06:09:09
حركة حلوة خرب جوهم وتدريباتهم حطوا لهم دوا ***بالاكل هههههههههه
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19 - صباحو بشكه
2017-09-04 06:08:00
هو يلقط من نوعه وياليت هو الى يسوي المباره هم الى يسون وانا مانزل مستواك
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18 - عبدالله
2017-09-04 06:05:32
غلطة لاتغتفر وفي غير وفتها . بيحقدون عليكم اليابانيين ويقابلونكم بكل قوتهم وكامل نجومهم . لأنهم سيعتبرون ماحدث انتقاص وعدم احترام
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17 - ابو ايلاف س
2017-09-04 06:03:05
الله يستر مايستفزهم هالتصرف منا ويجلدونا جلد يعني ياتحاد الكورة بالله كيف نرقعها هذة وقدام ناس الثانبه من دقيقه عندهم يعتبر موعد
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16 - هلا هيل
2017-09-04 06:01:32
اتحاد الكره وعصرها الذهبي ايام فيصل الله يرحمه والان كرهنا الكوره وكرهنا المنتخب كلهم ورعان ولاعندهم أدنى مسؤولية..
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15 - صدقوني
2017-09-04 06:01:23
اتوقعها اربعة صفر لليابان و هاردلك للمنتخب السعودي مقدماً
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14 - الشريف
2017-09-04 06:01:20
الله يفشلكم
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13 - حسن شكشوكة أبوخبزة
2017-09-04 06:00:27
ياجماعة الخير هذا مرتب له من ربعنا 😝 منشان اذا صكونا اليابانيين 8 /0 نقول ع الاقل مرمطناكم بالتنقل وبدل الباص اخذتو تاكسي خخخخ😝😝 ربعنا ماهم سهلين ترا 😜😜
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12 -
2017-09-04 05:59:07
ههههههههههه من بدايتها يمكن يكون سائق الباص تابع لفريق أزيرق الرياض الفريق المحلي
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11 - المنفلوطي
2017-09-04 05:58:17
يافشيلتنا عند عالم تويوتا ونيسان
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10 -
2017-09-04 05:57:22
باص المنخب الوطني نفسه تاخرعن التدريب بساعة وغضب مارفيك ولبسوها السواق الجديد أمور المنتخب ماشية هشك بشك ويبغون موسكو 2018 هجوتي دعاء الولايا يوديهم
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9 - يارب عونك
2017-09-04 05:56:44
ههههه اجل بيردون الصاع صاعين وبتذكرون كلامي
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8 - ابرفهد 22
2017-09-04 05:55:49
شكلهم ماشافوا حلقة الشقيري يوم يقول الباص ف اليابان موعده مضبوط بالثواني . ان شاء الله يردونها في الملعب 😂😂😂
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7 - عمر
2017-09-04 05:54:12
الاتحاد للأسف من جرف لدحديرة. كانت مشاكله داخليه فقط الآن تطور
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6 -
2017-09-04 05:53:05
راعي الباص رايح ينقل الحجاج كلها اسبوع ويرجع حنا مع اللي يدفع اكثر
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5 - محمد
2017-09-04 05:52:40
زالله فعلا تصرف معيب . هذا أقل ما يقال عنه واعيبااااااه .
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4 -
2017-09-04 05:50:54
هههههههههههههههههههه توكم تدرون ياليابانيين ولا شفتو شيء
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3 - هيمآن..
2017-09-04 05:47:05
الله يهديكم عاد مالقيتو تسو هالحركة إالا مع بعثة اليابان..🕣🕗
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2 - ملحق الصحافه
2017-09-04 05:46:34
ياليتكم جايبين لهم باص هالحين بيجلدون منتخبنا بلا رحمه ههههه
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1 -
2017-09-04 05:45:56
تبغون منتخب جيبو من اندية القرى
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لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

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اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

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عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

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استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

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اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

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المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

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قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

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“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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الاخيرة
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

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بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

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في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

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نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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