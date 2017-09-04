جدة: نقل فريق منتخب اليابان إلى ملعب التدريب بسيارات ليموزين .. وهكذا علق الاتحاد السعودي!
صحيفة المرصد:علقت العديد من الصحف اليابانية على الموقف “المحرج” الذي تعرضت له البعثة اليابانية في المملكة ، حيث تفاجأ مسؤولو البعثة اليابانية بتأخر «الباص» المخصص لنقل اللاعبين من وإلى مقر البعثة إلى التدريبات ، ما اضطر مدير فندق البعثة اليابانية لتوفير سيارات ليموزين لنقل اللاعبين إلى ملعب التدريب في الموعد، وهذا سبب حرجا كبيرا لمسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي قدم اعتذاره للبعثة اليابانية وفتح تحقيقا لمعرفة المتسبب في تأخر موعد وصول الباص.
وأبرزت الصحف اليابانية الموقف ووصفته بـ”المعيب” ، وأبدت دهشتها من حدوث مثل هذا الموقف بقولها: هل يعقل أن يتنقل لاعبو منتخبنا الوطني بسيارات أجرة دون وجود اهتمام من قبل مسئولي الاتحاد السعودي وتوفير باص يكون تحت أمر البعثة حسبما نشرت عكاظ. وأكدوا بأن الاعتذار المقدم من الاتحاد السعودي مقبول ..ولكن عليهم تفادي ذلك الأمر مستقبلا . ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الياباني غدا الثلاثاء في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.
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التعليقات
اتوقع ان المنتخب الياباني سوف يعاقب منتخبنا بعدد من الاهداف = عدد الليموزينات الناقلة .
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عادي الموضوع من واحد لواحد فالاخير عند العامل البنغالي المنسق والمسؤول جالس يحسب الاوفرتايم .
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حركة غير مقبولة في بلدنا مهما كان الامر
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فشلتونا تحسبون هذولي بيسكتون بياكلون عشب الملعب عشان ماتفوز
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يا ****تبغوووون تسببون ضغط على المنتخب الياباني***
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ما أقول إلى الله يرحمك يا فيصل بن فهد الآن رئيس رعاية الشباب بعد تغيير المسمى ماندري منهو شيء غير معقول
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الباص راح يكد في مكه
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عاد من زين التكاسي عندنا يعني غير فشيلة لطعة الباص يركبون سيارة الكداده
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فخر الصناعة اليابانية // وسننقل المنتخب المصري في ..... (صباح الخير يامقص الرقيب يسعد صباحك)
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اتحاد فاشل وربي مهزله احترمو البعثات الأجنبيه عشان يحترمونكم اقسم بلله يستحق شطب الاتحاد السعودي كامل وربي مهزله فشلتونا مع الضيوف
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باللموزين ولا غيره الف مبروك التاهل لكاس العالم يا جابان ........ وخلنا نشوف وعد تتراقص في الجوهره ياوزارة الترفيه
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مش قلنا ان الفوز مضمون للمنتخب الوطني.
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الاتحاد السعودي اساء لسمعة المملكة مرتين الاوله بإشراك مهاجم الغفلة السهلاوي امام الإمارات والثانية إهمال البعثة اليابانية
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ان شاء الله يتاهل المنتخب السعودي الئ كاس العالم بروسيا وهذه نوع من احداث زعزعه في نفسيات المنتخب الياباني حتئ يدخل المباراه محبط وباذن الله نرد لليابان الدين ونفوز باربعه اهداف
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فشلتونا اقترح استقالة اعضاء الاعتحاد السعودي حتى يكون عبره وسبق لرئيس الاتحاد ان مثل لاعبي المنتخب بجنود الحد الجنوبي وما لقي عقاب فتمادا للاسف الرجال الغير مناسبين في الاماكن الغير مناسبه
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يجب محاسبة المسئول وأقصد في ذلك رئيس الأتحاد وليس سائق الباص لعدم المبالاة والإهتمام بضيوف هذا البلد الكريم وقبلة من العيب والعار أن يلحق بوطن كامل من هذا التصرف وينشر إعلامياً بسبب هذا الإستهتار.
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أكيد سائق الباص اشتغل بالجوال ونسي اليابانين ههههههههههههه مستهترين لن تقوم للكورة السعودية قائمة بعد اليوم
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والاتحاد السعودي صاحب رؤية ويفكر بالإستثمار وشافها فرصة يشغل الباص في الحج.
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جماعتنا يسمعون بالاستفزاز ..
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الله يذكر ايام عبدالله بن مساعد بالخير كان الاتحاد السعودي يمشي زي الألف برئاسته .. تنقلات الليموزين تذكرني بنادي الفقر وهم بالشوارع يأشرون للتكاسي لين تكرم عضو الشرف الهلالي الوليد بشراء سيارات لهم .
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نسيتو الامارات راح تفوز بنتيجه كبيره والمتخب بياكل نص درزن ويودع . لا تاهل ولا ملحق ونستعد ل2022
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*******ومسوي قزع
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بدينا باللطم وجلد الذات .. امر عادي ويحصل في اي دوله في العالم ولاي منتخب , اي نعم لا نقر ما حصل ويجب محاسبة المسئول عن هذا الامر ,, لكن لا نهول ونصنع من الامر وكانه كارثه .
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ما اضطر مدير فندق البعثة اليابانية لتوفير سيارات ليموزين لنقل اللاعبين إلى ملعب التدريب ....... لاتعليق .
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من المستحيل أن يتعمد اتحاد الكرة أو غيره التحريض على هذا الموقف المشين الذي هو ما يكون أبعد كل البعد عن اخلاقيات مجتمعنا السعودي المحافظ على الفضائل والقيم حتى مع حاجتنا الملحة لنتيجة المباراة)
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تعليق رقم 21 من فضلك لقب(منصف) خاص بي من سنين .. فهل تتكرم فضلا منك اختيار لقب آخر .. ولك خالص الشكر
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هيا عزت خلك في البرستيج الكاذب وفدا في السي سي ان المفروض كل مسؤولين الشباب يرتاحون من قمة الهرم الى سائق الباص ياناس يعقل هذا الكلام الدوله تخدم ٤مليون حاج وماتقدررعاية السباب توفر باص
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عندي إحساس أن شاء الله أن تايلند بتسوي مفاجئة ومنتخبنا بيفوز على اليابان يارب.،، بالتوفيق 🇸🇦
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قلنا الفارق هدفين لصالحنا.. فرضنا لو فزنا على اليابان واحد صفر واستراليا فازت على تايلاند اثنين صفر نتأهل واستراليا في الملحق لكن اذا فازت استراليا بثلاثة صفر يرجعوا للمواجهات.. ؟؟
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عزت وربعه يقولون:- ما دامها خربانه خربانه، خلهم بلموزين.. وزين اللي ماخلاهم يدقونها رجليه من المطار للفندق. ويمعة الرياضة بداهية.
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((((((( اذا لم يكن التنافس الشريف واحترام المنتخب الضيف (((عنوان))).......ابوكم لابو الكورة )))))
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اليابان يلعبون بعقل بدون اجسام استراليا يلعبون بجسام بس بدون عقل ااه ربعانا لا جسم ولا عقل ولا اهميه لشعار وللجمهور ..
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هذا يمس سمعة دولة .. ويجب الا يمر مرور الكرام .. أمل من ولي العهد الامين فتح تحقيق ومعاقبة المتسبب
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والله عيب وشق جيب فشلونا الله الله يفشلهم
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ماذا دهاكم أيُّها العُربان .. فشّلتمونا بكوكب اليابان ..
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للاسف بمثل هكذا تضيع جهود المخلصين يجب على كل مسؤول ان يضع سمعة المملكة ونقل صورة مشرفة لها من اولوياتة ان مثل هذه الصورة تشوة وجهنا الحظاري امام الدول الصديقة وتنقل صورة مشوهه لوطننا المتحظر
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لاتعليق
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((((((اذا هذا اولها الله يستر من تاليها ..... يجب محاسبة القائمين على استقبال المنتخب الياباني ... وعدم التهاون معهم علاقاتنا مع اليابان .... وسمعت الوطن .... أهم من اخطاء الاتحاد السعودي ))))
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فضحونا مع كوكب اليابان ناس يحترمون الوقت بدقه ويعملون بنظام صارم
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ماعاد بك شي يجذبني ويغريني الله يخليلي كل اللي يحبوني
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هذا شي مو زين في حقنا كسعوديين قبل اليايان . يعتبرون ضيوف على البلد كله واعيباه . اقل شي صلحو غلطتكم . انا راح اشجع اليابان في هذا اللقاء من باب الاعتذار
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انا كنت اتوقع انهم بيفوزون بهدف او هدفين اما بعد هذا الموقف ..... الله يستر كذا حثيناهم على بذل قصار جهودهم لتكون نتيجة كبيرة ... لرد اعتبارهم
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حركة حلوة خرب جوهم وتدريباتهم حطوا لهم دوا ***بالاكل هههههههههه
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هو يلقط من نوعه وياليت هو الى يسوي المباره هم الى يسون وانا مانزل مستواك
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غلطة لاتغتفر وفي غير وفتها . بيحقدون عليكم اليابانيين ويقابلونكم بكل قوتهم وكامل نجومهم . لأنهم سيعتبرون ماحدث انتقاص وعدم احترام
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الله يستر مايستفزهم هالتصرف منا ويجلدونا جلد يعني ياتحاد الكورة بالله كيف نرقعها هذة وقدام ناس الثانبه من دقيقه عندهم يعتبر موعد
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اتحاد الكره وعصرها الذهبي ايام فيصل الله يرحمه والان كرهنا الكوره وكرهنا المنتخب كلهم ورعان ولاعندهم أدنى مسؤولية..
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اتوقعها اربعة صفر لليابان و هاردلك للمنتخب السعودي مقدماً
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الله يفشلكم
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ياجماعة الخير هذا مرتب له من ربعنا 😝 منشان اذا صكونا اليابانيين 8 /0 نقول ع الاقل مرمطناكم بالتنقل وبدل الباص اخذتو تاكسي خخخخ😝😝 ربعنا ماهم سهلين ترا 😜😜
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ههههههههههه من بدايتها يمكن يكون سائق الباص تابع لفريق أزيرق الرياض الفريق المحلي
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يافشيلتنا عند عالم تويوتا ونيسان
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باص المنخب الوطني نفسه تاخرعن التدريب بساعة وغضب مارفيك ولبسوها السواق الجديد أمور المنتخب ماشية هشك بشك ويبغون موسكو 2018 هجوتي دعاء الولايا يوديهم
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ههههه اجل بيردون الصاع صاعين وبتذكرون كلامي
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شكلهم ماشافوا حلقة الشقيري يوم يقول الباص ف اليابان موعده مضبوط بالثواني . ان شاء الله يردونها في الملعب 😂😂😂
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الاتحاد للأسف من جرف لدحديرة. كانت مشاكله داخليه فقط الآن تطور
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راعي الباص رايح ينقل الحجاج كلها اسبوع ويرجع حنا مع اللي يدفع اكثر
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زالله فعلا تصرف معيب . هذا أقل ما يقال عنه واعيبااااااه .
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هههههههههههههههههههه توكم تدرون ياليابانيين ولا شفتو شيء
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الله يهديكم عاد مالقيتو تسو هالحركة إالا مع بعثة اليابان..🕣🕗
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ياليتكم جايبين لهم باص هالحين بيجلدون منتخبنا بلا رحمه ههههه
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تبغون منتخب جيبو من اندية القرى
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