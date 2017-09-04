جدة: نقل فريق منتخب اليابان إلى ملعب التدريب بسيارات ليموزين .. وهكذا علق الاتحاد السعودي!

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صحيفة المرصد:علقت العديد من الصحف اليابانية على الموقف “المحرج” الذي تعرضت له البعثة اليابانية في المملكة ، حيث تفاجأ مسؤولو البعثة اليابانية بتأخر «الباص» المخصص لنقل اللاعبين من وإلى مقر البعثة إلى التدريبات ، ما اضطر مدير فندق البعثة اليابانية لتوفير سيارات ليموزين لنقل اللاعبين إلى ملعب التدريب في الموعد، وهذا سبب حرجا كبيرا لمسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي قدم اعتذاره للبعثة اليابانية وفتح تحقيقا لمعرفة المتسبب في تأخر موعد وصول الباص.

وأبرزت الصحف اليابانية الموقف ووصفته بـ”المعيب” ، وأبدت دهشتها من حدوث مثل هذا الموقف بقولها: هل يعقل أن يتنقل لاعبو منتخبنا الوطني بسيارات أجرة دون وجود اهتمام من قبل مسئولي الاتحاد السعودي وتوفير باص يكون تحت أمر البعثة حسبما نشرت عكاظ. وأكدوا بأن الاعتذار المقدم من الاتحاد السعودي مقبول ..ولكن عليهم تفادي ذلك الأمر مستقبلا . ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الياباني غدا الثلاثاء في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

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