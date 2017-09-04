لأول مرة .. ترامب يهدد بضرب كوريا الشمالية بالسلاح النووي

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صحيفة المرصد-وكالات : حذر البيت الأبيض كوريا الشمالية من أن واشنطن لن تتوانى عن استخدام كل امكانياتها، بما في ذلك السلاح النووي، إذا ما واصل نظام كيم جونغ-اون تهديداته لواشنطن أو حلفائها.

وقال البيت الابيض إنه بعد التجربة النووية الاستفزازية التي أجرتها كوريا الشمالية الأحد تباحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فيما أعلنته بيونغيانغ من أن التجربة كانت اختبارا لقنبلة هيدروجينية يمكن استخدمها رأسا حربية لصاروخ بالستي عابر للقارات.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن “الرئيس ترامب جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الدفاع عن بلادنا وأراضينا وحلفائنا بكل ما لدينا من إمكانيات دبلوماسية وتقليدية ونووية”.