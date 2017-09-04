الرئيسية / لأول مرة .. ترامب يهدد بضرب كوريا الشمالية بالسلاح النووي
لأول مرة .. ترامب يهدد بضرب كوريا الشمالية بالسلاح النووي
صحيفة المرصد-وكالات : حذر البيت الأبيض كوريا الشمالية من أن واشنطن لن تتوانى عن استخدام كل امكانياتها، بما في ذلك السلاح النووي، إذا ما واصل نظام كيم جونغ-اون تهديداته لواشنطن أو حلفائها.
وقال البيت الابيض إنه بعد التجربة النووية الاستفزازية التي أجرتها كوريا الشمالية الأحد تباحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فيما أعلنته بيونغيانغ من أن التجربة كانت اختبارا لقنبلة هيدروجينية يمكن استخدمها رأسا حربية لصاروخ بالستي عابر للقارات.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن “الرئيس ترامب جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الدفاع عن بلادنا وأراضينا وحلفائنا بكل ما لدينا من إمكانيات دبلوماسية وتقليدية ونووية”.
التعليقات
19 - العالم ليس حلبت مصارعة // العالم شعوب وأمم بحاجه الى سلام لتعيش2017-09-04 08:21:57
الانفاق العالمي على السلاح يجب ان يتوقف// وسباق التسلح النووي يجب ان يكمكم// والنزاعات والخلافات بين الشعوب يجب أن تحل بطرق سلمية// توقف عن الكلام وانجز// الاقتصاد والبطالة في أمريكا في أسوء حالاتها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - المنفلوطي2017-09-04 08:14:43
لأول مرة .. ترامب يهدد بضرب كوريا الشمالية بالسلاح النووي{يارجال توكل انت ماتخرع غير العرب بس ولا كوريا طوال شوارب}
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - اللهما احفظ محمد بن نايف2017-09-04 08:13:50
ما تقدر يا ابن ***؟؟؟ كما قال الزعيم رئيس كوريا الشماليه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - زائر على الطاير2017-09-04 08:13:20
حلال عليهم وحرام علينا 💣💣💣💣 لكن اللي بالناقه يلقاه مفرّج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - أخر شيء العالم محتاج واحد مثل ذا // جالسين حنا في كيندر قاردن2017-09-04 08:08:38
وين ايام بوش الاب وجمي كارتر وجون كندي وابراهام لينكون// رؤساء صنعوا السلام حول العالم بحكمة وعقيدة محبة للسلام//
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - مسمار2017-09-04 08:05:13
من يكثر كلامه يقل احترامه ومن يكثر تهديده ووعيده يفقد مصداقيته!!
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
13 - عسى مشروع إقصاء نووي من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي يطيرك2017-09-04 07:54:35
ويفك العالم من شرك// من يوم ماصار رئيس والتصريحات النارية الحمقاء لا تنفك تشعل الفتن حول العالم //
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - بريال عيش حب2017-09-04 07:49:25
كووريا الشمالية ابعدوووووو هذي امررررريكيا أقو دوله في العالم راح تهجد ددددددد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - هنداوي2017-09-04 07:34:23
الخبر يقول امريكا تمتلك السلاح النووي فكيف يكون السلاح بيد الامريكان حلال وعند غيرهم حرام امتلاكه ويفرضون على غيرهم العقوبات الاقتصاديه والحصار وين مجلس الامن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - عبادي الهلالي2017-09-04 07:26:14
***ما يشوف كيم جون اونغ هو انت*** ,, ادعس ياكيم العظيم احرق الشرق والغرب ولا تبقي ولاتذر احد ..... الله يساعدك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
9 - فيصل العتيبي2017-09-04 07:24:48
***حيلكم كله في بلاد المسلمين دمرتوا العراق وسوريا وبلاد الاسلام والقوي تخافون منه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - حسين الجماز الحسيني2017-09-04 07:19:34
اظن والله اعلم ان كوريا الشماليه تريد حرب عالميه ثالثه ولو قامت بتاكل الاخضر واليابس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - كفى عبثا2017-09-04 07:18:28
سياسة أمريكا عشر سنين لكبح جماح كوريا الشماليه لم تنجح وشكلنا يوم بنصبح على تجربه نوويه ايرانيه ... فشل ذريع والقادم غير جيد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - sar-al-sa2017-09-04 07:04:29
فخامته وعظمه الUSAاذا اراده عمل عسكري مهما كانت ضآلته او خطره لاتعلم عنه ويراد بهذا ان يسمعه المعنيين في دول في اسيا وافريقيا غير الكبار نسبيا والفلبين وكوريا الجنوبيه واليابان تمنع السلاح الشامل هناك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - جورباتشوف2017-09-04 07:01:18
جعجعه بدون طحين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - المحقق كونن لايخشي المحن2017-09-04 07:01:14
سمو سيدي قلم الحقيقه أوضح لكم جميع الأمور الدولية بمنظور شامل.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,267 )3 - برق _ الحرم
((((((( المواجهة النووية .....شرارة الحرب العالمية الثالثة ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - عبدالرحمن سراج منشي2017-09-04 06:58:27
افلح إن صدق !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - ........2017-09-04 06:54:25
خرفان ايفانكا 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : زائر على الطاير
حصل خير ياشباب والله فيه شباب وشابات ماباقي غير يصور نفسه ثلاثي أبعاد الله يهديه...
بواسطة : فاتن الشهري✨
متابع وينه ؟ امس سهر مع الملح والقبله لين شبع والحين اكيد في سابع نومه 😂😂😂...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
لأول مرة .. ترامب يهدد بضرب كوريا الشمالية بالسلاح النوويالمرصد 19 1٬073 2 ساعتين
إيران تدافع عن داعش في سورياCNN 50 2٬803 8 ساعات
بالفيديو… شاهد لحظة حدوث زلزال في كوريا الشمالية بعد اختبارها لقنبلة هيدروجينيةالمرصد 22 7٬109 8 ساعات
واشنطن تتوعّد كوريا الشمالية بـ “رد ساحق”رويترز 59 3٬553 9 ساعات
المرصد الرياضي
جدة: نقل فريق منتخب اليابان إلى ملعب التدريب بسيارات ليموزين .. وهكذا علق الاتحاد السعودي!المرصد 62 4٬169 3 ساعات
طريقة دخول الجماهير إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة المنتخب السعودي واليابان – صورةالمرصد 29 2٬737 9 ساعات
تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!المرصد 89 7٬996 16 ساعة
قنوات beoutQ تعلن عن مالكها الحقيقي…ولهذا السبب تطالب BEIN SPORTS بالاعتذار!المرصد 63 10٬748 17 ساعة
اخبار فنية
شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار مملالمرصد 28 3٬111 يوم واحد
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها تردالعربية 15 8٬272 3 أيام
الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانكالمرصد 63 13٬448 3 أيام
صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سريالمرصد 16 7٬050 4 أيام
اخبار منوعة
لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟المرصد 28 7٬928 9 ساعات
خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !المرصد 45 9٬312 يوم واحد
“منعش قلب” الأميرة ديانا يروي آخر ما نطقت به قبل لفظ أنفاسها الأخيرة – صورالمرصد 62 17٬713 يوم واحد
شاهد الملك محمد السادس ينحر أضحيته .. تعرف على طقوس ملك المغرب في عيد الأضحىالمرصد 40 13٬532 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !المرصد 25 5٬848 9 ساعات
بالفيديو .. شاهد بريطانية تهاجم عدد من المسلمين في أول أيام العيدالمرصد 16 5٬125 9 ساعات
بالفيديو : سائق يدهس ضابط شرطة مصري بسيارته بسبب حفل عمرو دياب!المرصد 20 4٬853 15 ساعة
شاهد .. وفاة أحد الحجاج وهو في وضعية السجودالمرصد 44 12٬590 يوم واحد
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬060 يومين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬090 5 أيام
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬032 6 أيام
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعهالمرصد 73 17٬705 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬171 7 أيام
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬064 أسبوعين
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬455 أسبوعين
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟المرصد 52 8٬166 أسبوعين
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!المرصد 33 7٬012 6 أيام
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!المرصد 32 3٬155 أسبوع واحد
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنواتالمرصد 72 4٬945 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 4 2٬299 10 ساعات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬197 يوم واحد
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 6 1٬605 3 أيام
الاخيرة
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !المرصد 137 12٬276 يوم واحد
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسةالمرصد 103 12٬416 يومين
في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صورالمرصد 86 13٬489 يومين
نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟المرصد 23 10٬160 يومين
كاريكاتير