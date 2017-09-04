العلويط يعتذر عن مقاله المثير للجدل ويؤكد: ما فهمه البعض عن معارضتي للسنة غير صحيح!
صحيفة المرصد:دافع الكاتب في صحيفة الوطن “عبدالله العلويط” الذي يقدم نفسه على أنه باحث شرعي تنويري عن مقالته التي أثارت جدلا واسعا والمنشورة في صحيفة الوطن تحت عنوان “مفاهيم مغلوطة في الأضحية”، الذي قال فيه: إن اعتقاد أن الأضحية سنة لكل مسلم أمر خاطئ، وأنها قد تكون مكروهة
حيث قال في تصريحات لموقع “سبق” : “لم أقل ذلك من حيث أصلها وإنما بينت أن من هي سنة بحقه آكد من غيره، ومن وجّه لهم الخطاب هم أهل الماشية، الذين يمتلكونها ومن توجد في بيئاتهم، وأما غيرهم فلم يوجه لهم الخطاب بها ولهذا تكره لهم مع التكلف والهدر”.
وأردف ردا على وسم دشنه مغردون بتوتير : #العلويط_الاضحيه_مكروهه_وبدعه : “كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين لايدل على نفي ما أقول فأهلها لا يشترط أن يملكوا قطعانا وإنما بضعة شياه فقد تكون لديه ”
وتابع بقوله: ”بضع شياه أو أنه اشتراها لكنه في بيئة تكثر بها المواشي؛ أي إنها ليست للمجتمعات التي لا تعرفها كالمجتمعات الحديثة”.
وأضاف “العلويط”: “والأهم من كل ذلك هي مسألة اجتهادية فمن تسن بحقه الأضحية ليست من الثوابت”.
وأكمل: “أي إن ما فهمه البعض من أن المقال معارضة للسنة لا أساس له من الصحة”، مختتمًا مبرراته بتقديم الاعتذار قائلًا: “وفي النهاية نعتذر للقراء من اللبس الذي حصل بسبب ما فهم خطأ من المقال”.
يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام قد استدعت الكاتب “عبدالله العلويط” بعد هذا المقال المثير للجدل..
التعليقات
يارجال يقال ماهو اشنع من ما ذكرت ولم يوقفهم احد طعن وسخرية واستهزاء بالسنة والدين ومحاولة تمصير وتغريب مجتمعنا والتطبيل للعلمانية ثم ان كثير من الناس اليوم يضحي حتى ياكل ويملاها فقط 🤣😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
العلويط يعتذر عن مقاله المثير للجدل ويؤكد: ما فهمه البعض عن معارضتي للسنة غير صحيح{الفكر لا حدود له وكل شي قابل للنقاش}
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يجب ان يحاكم في محكمة شرعية... اما ان يثبت بالدليل او ان يقام عليه الحد.. مسائل الدين لا رأي فيها وانما الفيصل هو الدليل... ليترك العبث هو ومن على شاكلته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يجب على كل اعلامي ان يضع امامه خط احمر في مسائل الشريعة والا راح يضع نفسه في مشكلة امام ربه والمجتمع فهذه المسائل لها اهل الاختصاص من العلماء .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عطنا دليلك ياعلويط من الكتاب والسنة اما الهرج والمرج خلة ف بطنك ،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل كلامك يناقض بعضه ثم انتظر لحظه تقول المجتمعات الحديثه لاتعرفها! لست اعلم عن اي مجتمع تتحدث فربما قصدك مجتمع خارج مجرة درب التبانه واعتذارك وتبريرك ليس مقبول والاولى كف لساك عن ماتجهل فهناك علماء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المعذره تصحيح ( خلف بن هذال العتيبي وليس الدوسري) لذا لزم التنويه وواسف على هذا الخطا غير المقصود
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يحدث اللبس عندما يخوظ الخائظون في الامور والثوابت الدينيه وهم غير مؤهلين لذلك يجعلون من الاعتذار دية ماخاظو فيه فقط لذر الرماد في العيون وتفادي غضب الراي العام!!
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يقول الشاعر خلف بن هذال الدوسري من دون صهيون .. بذتنا صهاينا****** تكفر بالاسلام وتركز كماينها الله يالانذال يقلع رمسكم عنا ******** اطماعكم عندنا بانت بواينها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا هم اذا انفضح امرهم قالوا فهمونا غلط الى متى تستغبون وتستغفلون الشعب انتم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
عملت بالصحافة السعودية وكتبت مقالات وعملت مقابلات ولم يكن يخرج نص اوعبارة الا بتاشيرمن رئيس التحرير بالموافقة اوالرفض للنشر فماذا يحصل من لبس وخبص من جريدة الوطن والجزيرة تجاه هذه المواضيع السيئة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
رقع ماترقع هذا زمن سلمان الحزم ياعلويط
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق