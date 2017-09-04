العلويط يعتذر عن مقاله المثير للجدل ويؤكد: ما فهمه البعض عن معارضتي للسنة غير صحيح!

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صحيفة المرصد:دافع الكاتب في صحيفة الوطن “عبدالله العلويط” الذي يقدم نفسه على أنه باحث شرعي تنويري عن مقالته التي أثارت جدلا واسعا والمنشورة في صحيفة الوطن تحت عنوان “مفاهيم مغلوطة في الأضحية”، الذي قال فيه: إن اعتقاد أن الأضحية سنة لكل مسلم أمر خاطئ، وأنها قد تكون مكروهة

حيث قال في تصريحات لموقع “سبق” : “لم أقل ذلك من حيث أصلها وإنما بينت أن من هي سنة بحقه آكد من غيره، ومن وجّه لهم الخطاب هم أهل الماشية، الذين يمتلكونها ومن توجد في بيئاتهم، وأما غيرهم فلم يوجه لهم الخطاب بها ولهذا تكره لهم مع التكلف والهدر”.

‏‫وأردف ‏‫ردا على وسم دشنه مغردون بتوتير : ‏‫#العلويط_الاضحيه_مكروهه_وبدعه : “كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين لايدل على نفي ما أقول فأهلها لا يشترط أن يملكوا قطعانا وإنما بضعة شياه فقد تكون لديه ”

وتابع بقوله: ‏”بضع شياه أو أنه اشتراها لكنه في بيئة تكثر بها المواشي؛ أي إنها ليست للمجتمعات التي لا تعرفها كالمجتمعات الحديثة”.

وأضاف “العلويط”: “والأهم من كل ذلك هي مسألة اجتهادية فمن تسن بحقه الأضحية ليست من الثوابت”.

وأكمل: “أي إن ما فهمه البعض من أن المقال معارضة للسنة لا أساس له من الصحة”، مختتمًا مبرراته بتقديم الاعتذار قائلًا: “وفي النهاية نعتذر للقراء من اللبس الذي حصل بسبب ما فهم خطأ من المقال”.

يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام قد استدعت الكاتب “عبدالله العلويط” بعد هذا المقال المثير للجدل..