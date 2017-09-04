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العلويط يعتذر عن مقاله المثير للجدل ويؤكد: ما فهمه البعض عن معارضتي للسنة غير صحيح!

العلويط يعتذر عن مقاله المثير للجدل ويؤكد: ما فهمه البعض عن معارضتي للسنة غير صحيح!
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المرصد 14 525 56 دقيقة

صحيفة المرصد:دافع الكاتب في صحيفة الوطن “عبدالله العلويط” الذي يقدم نفسه على أنه باحث شرعي تنويري عن مقالته التي أثارت جدلا واسعا والمنشورة في صحيفة الوطن تحت عنوان “مفاهيم مغلوطة في الأضحية”، الذي قال فيه: إن اعتقاد أن الأضحية سنة لكل مسلم أمر خاطئ، وأنها قد تكون مكروهة

حيث قال في تصريحات لموقع “سبق” : “لم أقل ذلك من حيث أصلها وإنما بينت أن من هي سنة بحقه آكد من غيره، ومن وجّه لهم الخطاب هم أهل الماشية، الذين يمتلكونها ومن توجد في بيئاتهم، وأما غيرهم فلم يوجه لهم الخطاب بها ولهذا تكره لهم مع التكلف والهدر”.

‏‫وأردف ‏‫ردا على وسم دشنه مغردون بتوتير : ‏‫#العلويط_الاضحيه_مكروهه_وبدعه : “كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين لايدل على نفي ما أقول فأهلها لا يشترط أن يملكوا قطعانا وإنما بضعة شياه فقد تكون لديه ”

وتابع بقوله: ‏”بضع شياه أو أنه اشتراها لكنه في بيئة تكثر بها المواشي؛ أي إنها ليست للمجتمعات التي لا تعرفها كالمجتمعات الحديثة”.

وأضاف “العلويط”: “والأهم من كل ذلك هي مسألة اجتهادية فمن تسن بحقه الأضحية ليست من الثوابت”.

وأكمل: “أي إن ما فهمه البعض من أن المقال معارضة للسنة لا أساس له من الصحة”، مختتمًا مبرراته بتقديم الاعتذار قائلًا: “وفي النهاية نعتذر للقراء من اللبس الذي حصل بسبب ما فهم خطأ من المقال”.

يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام قد استدعت الكاتب “عبدالله العلويط” بعد هذا المقال المثير للجدل..

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 -
2017-09-04 08:22:49
يارجال يقال ماهو اشنع من ما ذكرت ولم يوقفهم احد طعن وسخرية واستهزاء بالسنة والدين ومحاولة تمصير وتغريب مجتمعنا والتطبيل للعلمانية ثم ان كثير من الناس اليوم يضحي حتى ياكل ويملاها فقط 🤣😂
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13 - المنفلوطي
2017-09-04 08:19:28
العلويط يعتذر عن مقاله المثير للجدل ويؤكد: ما فهمه البعض عن معارضتي للسنة غير صحيح{الفكر لا حدود له وكل شي قابل للنقاش}
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12 - ابونادر
2017-09-04 08:16:14
يجب ان يحاكم في محكمة شرعية... اما ان يثبت بالدليل او ان يقام عليه الحد.. مسائل الدين لا رأي فيها وانما الفيصل هو الدليل... ليترك العبث هو ومن على شاكلته
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11 -
2017-09-04 08:06:42
يجب على كل اعلامي ان يضع امامه خط احمر في مسائل الشريعة والا راح يضع نفسه في مشكلة امام ربه والمجتمع فهذه المسائل لها اهل الاختصاص من العلماء .
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10 - سركيس بااااريس
2017-09-04 07:59:48
عطنا دليلك ياعلويط من الكتاب والسنة اما الهرج والمرج خلة ف بطنك ، 
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9 -
2017-09-04 07:52:56
كل كلامك يناقض بعضه ثم انتظر لحظه تقول المجتمعات الحديثه لاتعرفها! لست اعلم عن اي مجتمع تتحدث فربما قصدك مجتمع خارج مجرة درب التبانه واعتذارك وتبريرك ليس مقبول والاولى كف لساك عن ماتجهل فهناك علماء
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8 - عبادي الهلالي
2017-09-04 07:51:38
المعذره تصحيح ( خلف بن هذال العتيبي وليس الدوسري) لذا لزم التنويه وواسف على هذا الخطا غير المقصود
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7 - ........
2017-09-04 07:48:43
تعليق مخالف
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6 - مسمار
2017-09-04 07:47:10
يحدث اللبس عندما يخوظ الخائظون في الامور والثوابت الدينيه وهم غير مؤهلين لذلك يجعلون من الاعتذار دية ماخاظو فيه فقط لذر الرماد في العيون وتفادي غضب الراي العام!!
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5 - عبادي الهلالي
2017-09-04 07:44:22
يقول الشاعر خلف بن هذال الدوسري من دون صهيون .. بذتنا صهاينا****** تكفر بالاسلام وتركز كماينها الله يالانذال يقلع رمسكم عنا ******** اطماعكم عندنا بانت بواينها
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4 - المتيم
2017-09-04 07:41:52
هذا هم اذا انفضح امرهم قالوا فهمونا غلط الى متى تستغبون وتستغفلون الشعب انتم
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3 - ابواحمد
2017-09-04 07:41:20
عملت بالصحافة السعودية وكتبت مقالات وعملت مقابلات ولم يكن يخرج نص اوعبارة الا بتاشيرمن رئيس التحرير بالموافقة اوالرفض للنشر فماذا يحصل من لبس وخبص من جريدة الوطن والجزيرة تجاه هذه المواضيع السيئة
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2 - متابع
2017-09-04 07:38:42
تعليق مخالف.
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1 - علي الجابري
2017-09-04 07:31:45
رقع ماترقع هذا زمن سلمان الحزم ياعلويط
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آخر تعليق
بواسطة : زائر على الطاير

حصل خير ياشباب والله فيه شباب وشابات ماباقي غير يصور نفسه ثلاثي أبعاد الله يهديه...
بواسطة : فاتن الشهري✨

متابع وينه ؟ امس سهر مع الملح والقبله لين شبع والحين اكيد في سابع نومه 😂😂😂...
بواسطة : زائر

تطلع الشمس ويبين الخبر سوف يتم القبض على الخاطفين وسوف ينفذ فيهم حكم الله فالبلد...
بواسطة :

يارجال يقال ماهو اشنع من ما ذكرت ولم يوقفهم احد طعن وسخرية واستهزاء بالسنة والدي...



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