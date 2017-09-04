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«سيلفي مع الشيطان ».. صورة لأحد الحجاج خلال رمي الجمرات تشعل مواقع التواصل!
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد حجاج بيت الله الحرام وهو يلتقط صورة سيلفي لنفسه أثناء رميه الجمرات.
وقد التقطت عدسات إحدى الكاميرات، صورة لحاج يلتقط “سيلفي” خلال عملية الرجم، واستقبلت الصورة بتعليقات “ساخرة” من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث علق بعض المغردين على الصورة بقولهم: “سيلفي مع الشيطان لقطة الموسم”، وقال أخر: الحاج بيتصور مع الشيطان!
وتعكس صورة “الحاج” المذكور الهوس السائد لدى الكثيرين بالتقاط ونشر الصور على مواقع التواصل، حيث يعجز البعض عن التخلي عن مثل هذه العادات رغم أدائهم لواجباتهم الدينية.
التعليقات
21 - زائر على الطاير2017-09-04 08:23:15
حصل خير ياشباب والله فيه شباب وشابات ماباقي غير يصور نفسه ثلاثي أبعاد الله يهديهم وجميع المواقف يصورها زين شين عبادة معصيه سياحه حوادث وكل شي تفاهه
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20 - 7072017-09-04 08:21:42
يا ناس خلوه في حاله يصور نفسه وهو يؤدي مناسك الحج ويرمي الجمرات للذكرى لأن الحج حلم لبعض البشر
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19 - 162017-09-04 08:16:14
ياخنبوق حركاتك واضحه كفايه هبال صرت اضحوكه
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18 - المحقق كونن لايخشي المحن2017-09-04 08:14:13
زيك زي غيرك من حملة حج السلفي.
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17 - المنفلوطي2017-09-04 08:13:13
ماشيطان غير الانسان نفسه ولا الحجر مستحيل يكون شيطان
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16 - المحقق كونن لايخشي المحن2017-09-04 08:11:13
صدق قلم الحقيقه عندما قال االاخواتجيه إخوان الشياطين
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15 - ااااااا2017-09-04 08:10:12
المشكلة انه كبير وباين عليه الرزانه الله يعفو عنه وعنا احتمال خسر حجته لرياه هذا هدانا الله جميع
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14 - ااااااا2017-09-04 08:08:38
المشكلة انه كبير وباين عليه الرزانه الله يعفو عنه وعنا احتمال خسر حجته لرياه هذا هدانا الله جميع
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13 - المحقق كونن لايخشي المحن2017-09-04 08:05:43
ياخي خلك زي المطلق خذ سلفي علي خفيف.
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12 - المحقق كونن لايخشي المحن2017-09-04 08:02:26
بالأمس ثلاثه ماخذين سلفي واحد منهم شبه تقول بلوشي واليوم واحد مأخذ سلفي مع الخوف. عرفتهم.
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11 - شايب بروح الشباب2017-09-04 08:01:00
الرمى..من شعائر الحج..أى جزء من العباده ,والعبادة تتطلب الخشوع والحضور والتذلل والعظة والإعتبار.حجاج شغلتهم الكميرات والتصوير والثرثرة فى الجوالات فى كل المشاعر وحتى عند بيت الله فى المطاف.اين الدعاة
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10 - زائر على الطاير2017-09-04 08:00:07
شايب يسوي نفسه شباب
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9 - مسمار2017-09-04 07:58:49
فعلا استطاع الغرب ان يغزو المسلمين فكريا مما جعل افئدتهم تنصرف عن اداء شعائرهم وفقدو السكينة والخشوع ولاحظنا من يجثو على ركبتيه امام خطيبته في الحرم المكي طالبا يدها ويصور نفسه وهذا هو الغزو الفكري!!
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8 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-04 07:57:24
يجلده ويصور معاه .. ع الاقل احترم مشاعر الجن لا يجونك بعد الحج ينتقمون منك
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7 - شايب بروح الشباب2017-09-04 07:57:14
الجهل طغى ,والسخافة عمت,والإيمان ضعف والدنيا وحبها ومظاهرها والرياء عم وشمل.مارأيناه من حجيج كثر بل من معظمهم أمريحزن..جهل بأسس ومبادئ الدين البسيطه السهله.شغلهم التصوير فى المطاف والمسعى وكل مكان.جهل
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6 - الحربي3322017-09-04 07:57:00
هذي مشاعر شخص وربما يحس وقته بسعاده اتركوا الخلق للخالق
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5 - سركيس بااااريس2017-09-04 07:54:20
اقول غط كرشتك ياحاج لايشوفها الشيطان .(( الله يخلف ))
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4 - عبادي الهلالي2017-09-04 07:49:47
ههههههه سليفي مع الشيطان ههههههه اه يابطني موتتني ضحك * سليفى مع الشيطان*
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3 -2017-09-04 07:48:55
هذا يدل على ان عقول الرجال كامله😄
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2 -2017-09-04 07:43:42
سيلفي في الحج !! العقل نعمة
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1 - hima2017-09-04 07:43:11
حب الاستعراض مصيبه.
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آخر تعليق
بواسطة : زائر على الطاير
حصل خير ياشباب والله فيه شباب وشابات ماباقي غير يصور نفسه ثلاثي أبعاد الله يهديه...
بواسطة : فاتن الشهري✨
متابع وينه ؟ امس سهر مع الملح والقبله لين شبع والحين اكيد في سابع نومه 😂😂😂...
بواسطة : ابو خالد
أقسم بلله انه ابوهم مااهتم وعنده خبر عنهن وااااااضح من اسلوبه...
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