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بالفيديو: عبث بالنعمة.. تكسير بيض وقطع يد بالسكين في إحدى فعاليات العيد بالأحساء
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لإحدى الفقرات الترفيهية خلال فعاليات عيد الأضحى في محافظة الأحساء ، أثار العديد من الانتقادات .
وأظهر الفيديو اختيار القائمين على الفعالية ثلاثة من الحضور ودعوتهم إلى تكسير البيض برؤوسهم ليفوز بالمسابقة من يقوم بتكسير أكبر عدد من البيض.
ولم يقتصر الأمر على ذلك ففي فقرة الخدع البصرية تم عرض فقرة ” قطع اليد” وذلك وسط مشاهدة اكثر من 100 طفل من الحاضرين للفعالية .
وانتقد المتابعون هذه الفقرة حيث تحتوي على لقطات قد تؤثر على الأطفال الحاضرين ، وتدعوهم لإهدار النعمة والعبث بها ، مؤكدين أن مثل هذه الفقرات يجب ألا تعرض أمام الأطفال ويجب محاسبة المنظمين لمثل هذه الفعاليات.
التعليقات
24 - نايف2017-09-04 10:26:47
وينكم عن اللي ينثرون الهيل بالكيلوات واللي يتغسلون بدهن العود واللي يكبون مئات الاطنان من الذبايح في الزباله يعني وقفت على كم بيضه
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23 - مواطن2017-09-04 10:04:35
الناس مايعجبهم شئ هذه فعاليات ترفيهيه والناس تسافر الي الخارج وتتفق الملايين والجماعة كسرو١٠٠ بيضه ٢٠ ريال وإهدار النعمه بالملايين بره إيش عنها للسفر والتجني على الاحساء غير مقبول وهم أهل كرم وضيافه
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22 - هز هز😐2017-09-04 10:01:54
ء😐😐😐أستغفرالله العظيم لايك
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21 - هنادي2017-09-04 09:44:01
تعليق مخالف
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20 -2017-09-04 09:38:28
اسباب زوال النعم تبذيراسراف تجبرتكبرغطرسه مطرسه عنطزه فنطزه عدم محافظه على النعم والركون للدنياونسيان الاخره عدم شكرالنعم بالشكرتدوم النعم قال صللى الله عليه وسلم ضمن الحديث الامانة في الاءزدالقحطانيه
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19 - لاحول ولا قوة الا بالله2017-09-04 09:38:04
هيئة الترفية بلا ظوابط ستنزلون علينا عقوبة الله بالفقر والدمار ان لم تردعو
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18 - سركيس بااااريس2017-09-04 09:30:35
لا ،،، بيض ،،، الله وجيهكم
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17 - بريال عيش حب2017-09-04 09:26:44
اي شي في الأحساء عادي اللهم زيدهم ***
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16 -2017-09-04 09:24:11
وتلعبون بالنعمه به فقراءماعندهم بيض بدل من أعطاالبيض فقراءتلعبون بالنعمه والله انكممسؤلون عندرب العبادواهب النعم قال تعالي ان المبذرين كانواخوان الشياطين الخ الايه تحتاجون لشيخ قوي من الاءزدالقحطانيه،
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15 - العم معيض2017-09-04 09:00:17
يبغى من يجمعهم في غرفة مظلمة ثم يشتغلهم بالسوط وعلى راسهم منظم الحفل علشان يعرفون كيف يحافظون على النعمة ويحمدون الله ويشكرونه
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14 - 🌺 ندى 🌺2017-09-04 08:56:21
استغفرالله يعني اختفت كل وسائل الترفيه ومابغي منها الا تكسير البيض واللعب بالنعمة / وايش الحركات دي قدام الأطفال قطع اليد الطفل ايش فهمه ان فيه شيء اسمه لعبة خفه / ناس جاهله وبتقدم شيء للمجتمع .
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13 - زائر من الكواكب2017-09-04 08:49:41
الأحساء مدينة سعودية ومن فيها سعوديين والمهبط الرئيسي فيها..
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12 - ابو السباع2017-09-04 08:47:12
والله من زود الدلع والنعمة
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11 - هنطش2017-09-04 08:34:55
حدنا في الترفية عرض اسود او افاعي بس ذا المرة أهل الحسا غير أن شالله نأخذ المركز الأول على العالم بي ذا العرض
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10 - فنزولي2017-09-04 08:33:31
تبحثون عن الزلات حتى في افراح العيد اي روزنامة ترفيه تليق بكم من شعب
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9 - 🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-09-04 08:32:03
أطالب بمحاسبتهم وردعهم عن جميع الفعاليات
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8 -2017-09-04 08:31:12
يا 6 لا تتهكم على الناس علق على الموضوع فقط
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7 - 42017-09-04 08:24:03
ولايهمك الفعاليات الجايه نجيب لك مناديل تمسح دموعك
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6 - 32017-09-04 08:18:42
ولايهمك الفعاليات الجايه نجيب لك مناديل تمسح دموعك
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5 - المنفلوطي2017-09-04 08:18:10
بالفيديو: عبث بالنعمة.. تكسير بيض وقطع يد بالسكين في إحدى فعاليات العيد بالأحساء{نصف الحساوية مو محصلين بيض ياكلوه وانت جاي تلعب بالبيض الله يهديك}
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4 - hima2017-09-04 08:15:32
طيب ايش يسوو؟دا الترفيه المطلوب عند الغالبيه,مايبغو سينمات وحفلات طرب ,مافي غير استعراضات الاستهبال والرعب والبطر هو اللي مسموح بيه,اهم شي في الترفيه عندنا يخرجوك تبكي مرعوب,اما الفرح والضحك ممنوع.
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3 - !!!!!!!!!!!2017-09-04 08:14:23
خدعة تقطيع اليد بحد ذاتها اكبر غلط امام الأطفال ومعروف ان الطفل يحب تقليد مايراه . فا اتقوا الله في الصغار .
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2 - شايب بروح الشباب2017-09-04 08:13:49
إن كان هذا هو الترفيه وهذه بداياته..فكيف ستكون نهاياته؟؟الترفيه هذا سخف وقلة عقل وبداية هلاك .لاكان ترفيه بداياته سخف.
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1 - شايب بروح الشباب2017-09-04 08:11:03
اليس البيض طعاما؟نعمة من نعم الله؟؟البطر والجهل والسخف والتكسب جعل هؤلاء الأغبيا المقلدين يعبثون بنعمة الله!لو قلد هؤلاء الأغبياء اى طفل فى المملكه وأضر بنفسه أو غيره,ليحاكم ويقتص من هؤلاء الأغبياء
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بواسطة : 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
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