بالفيديو: عبث بالنعمة.. تكسير بيض وقطع يد بالسكين في إحدى فعاليات العيد بالأحساء

حجم الخط A A A المرصد 24 1٬974 3 ساعات

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لإحدى الفقرات الترفيهية خلال فعاليات عيد الأضحى في محافظة الأحساء ، أثار العديد من الانتقادات .

وأظهر الفيديو اختيار القائمين على الفعالية ثلاثة من الحضور ودعوتهم إلى تكسير البيض برؤوسهم ليفوز بالمسابقة من يقوم بتكسير أكبر عدد من البيض.

ولم يقتصر الأمر على ذلك ففي فقرة الخدع البصرية تم عرض فقرة ” قطع اليد” وذلك وسط مشاهدة اكثر من 100 طفل من الحاضرين للفعالية .

وانتقد المتابعون هذه الفقرة حيث تحتوي على لقطات قد تؤثر على الأطفال الحاضرين ، وتدعوهم لإهدار النعمة والعبث بها ، مؤكدين أن مثل هذه الفقرات يجب ألا تعرض أمام الأطفال ويجب محاسبة المنظمين لمثل هذه الفعاليات.