التأمينات الإجتماعية :هذه شروط صرف تعويضات “ساند” لمتضرري المادة 77 من قانون العمل
صحيفة المرصد:أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المواطنين والمواطنات الذين تم الاستغناء عن خدماتهم من الشركات، بحسب المادة الـ77 من نظام العمل، يستحقون تعويضات نظام «ساند»، في حال استيفاء الشروط المؤهلة للاستحقاق، من أهمها تقيد المستفيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الالتزام بالتدريب وفقا ما تحدده الوزارة، وكذلك ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
وبحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” فإن المواطنين الذين لم يجدد معهم في الشركات يستحقون التعويضات أيضا، إذ يبدأ صرف الرواتب ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق، ويتم دفع التعويض مقدما ابتداء من ذلك التاريخ. كما أنه لا يلزم حضور المستفيد بل يكفي التقديم عن طريق موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني.
وقالت المصادر للصحيفة، إن هناك حالات غير الفصل تُمكّن المستفيد من الاستفادة من البرنامج، مثل إفلاس المنشأة وإقفالها، وبالتالي تسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت بعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية، وأنه على المؤهلين الذين تم رفض طلباتهم، التقدم بشكوى خلال موقع التأمينات الإلكتروني.
وعن شروط استحقاق تعويض نظام ساند فهي كالتالي:
أن يكون سعودي الجنسية
توافر المدة المحددة نظاما
ألا يكون مفصولا من العمل
ألا يكون له دخل من نشاط خاص
ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته
أن يكون قادرا على العمل
ألا يكون قد بلغ سن الـ60
التسجيل في وزارة العمل
يبحث بنشاط وجدية عن العمل
الالتزام بالتدريب المحدد من الوزارة
التقيد بتعليمات وتوجيهات الوزارة
التعليقات
للمعلوميه محافظ التامينات الى اصغر موظف في التامينات لايخصم من رواتبهم ساند ليش ماهم مواطنين مثلهم مثل غيرهم
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مادة 77 حطوها رجال اﻻعمال السعوديين حتى يتخلصون من الشباب السعوديين ياللسف
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وش ذا التناقض الفضيع الا يكون مفصول من العمل وان لايكون ترك العمل بمحض ارادته قل ماحنا معطينكم حقوقكم بالعربي وبس
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خصم ساند على الموظف ظلم ولافيه اي فائدة ليش المفصول من العمل لايصرف له راتب من ساند رجعوا اللي خصمتوه ومانبي منكم شي
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حسبي الله عليهم زوجتي كانت بشركة وقدمت بعد فصلها على ساند قالوا التقديم خلال 90 يوم من الفصل وبعدها اذا ماقدمتي ماتستحقين ويروح عليك ساند .. طيب ماكنا نعرف هاالشرط انه لازم خلال تسعين يوم نقدم او يروح
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نكمل ما قلناه عن الاستقاله .. لو كانت سبب الاستقالة هو عدم صرف رواتب سنتين وتسع اشهر وهذا الي حصل مع الشباب الي اعرفهم وبجهل منهم بالنظام قدموا استقالة على اساس يظمنوا ساند لكن تفاجأو بعدم الاهلية
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اعرف نااس لم يقبلوهم في ساند والسبب ﻷنهم تركوا العمل بالاستقالة وهذا يعتبر ترك للعمل بمحض ارادته فلذلك يا اخوان انتبهوا من هالنقطة
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تأمينات ***اعرف واحد يشتغل عشره سنوات مات راح أهله يبون يأخذون حقوقه لأجل يتصدقون فيهن رفضو تأمين ***عيني عينك
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الشروط 3 و 6 غير صحيحة سبق وأن أشتركت في النظام مدة 4 أشهر ومن ثم راجعت التأمينات الإجتماعية وألغيته .
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نظام ساند مدته سنه يبدأ ب 9 آلاف ريال مدة 3 أشهر لذوي الدخل العالي بعدها يصرفون 7500 في ال 3 أشهر التالية وآخر 6 أشهر يصرفون 5 آلاف فقط .
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شروط يعني با با مافيه شي
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يكسورن الخاطر تعداد كبير وكل فرد وراه عايلة وهذا مكان واحد في ساعة وحدة كيف باقي الساعات والاماكن الله يكون بعونهم
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