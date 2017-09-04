بالفيديو: رد ساخر من لبناني على مذيع الجزيرة: ما بقي إلا أن ترسل المملكة “الكعبة الشريفة” لكل واحد وتقوله حج!
صحيفة المرصد:رد الباحث والصحفي اللبناني جيري ماهر على مذيع الجزيرة القطرية فيصل القاسم خلال برنامج “الاتجاه المعاكس”.
وقال ماهر ” المملكة تقدم الطعام والشراب على نفقتها لكل زوار الحرمين على مدار العام كاملاً فضلاً عن موسم الحج وتذلل العقبات أمام ضيوف الرحمن ”
ووجه الصحفي اللبناني تساؤلاً بقوله:” هل لو صار خلافا سياسيا مع المملكة يحق للبعض اتهامها بالتقصير وهي لم تقصر يوما مع زوار البيت الحرام .. هذه مشكلة أخلاقية ودينية “.
وتابع ” هناك تجني على المملكة يخدم مشروعاً ايرانيا بدأ منذ مجئ الخميني ومستمر إلى اليوم ”
وأوضح ان المشروع يهدف لتحويل الحرم من مكان يعبد فيه رب البيت إلى مكان يعبد فيه آل البيت، لافتاً إلى أن تسييس الحج لم يطرح إلا عندما ظهرت إيران مكررة ما فعله القرامطة عندما حاولوا تسييس الحج وقتلوا أكثر من 30 ألف حاج.
وعاد جيري ليرد على قول فيصل القاسم بمنع المملكة للقطريين من الحج قائلاً ” أن المملكة أرسلت الطائرات لشعب قطر على نفقة خادم الحرمين الشريفين ”
واختتم حديثه ساخراً ” ما بقي إلا أن ترسل المملكة ” الكعبة الشريفة ” لكل واحد وقوله حج ”
التعليقات
لله درك
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ت11 أقلها قال حق وليس كالبعض الذي يتلبس بالإسلام والعروبة وتجده حج ورأى الخدمات واستفاد منهاولكنة جاحد كذوب منافق وجيري رأيناه وسمعناه في الوقت الذي تختبي انت دون معرف وتشكك وماذا تختلف عنهم بالنكران
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نعم قطر تعلقت بذنب ايران واصبحت تابعه لها في المواقف مع الأسف 1300 قطري حصة دولة قطر في الحج ازعجونا بهم وكأنهم حجاج باكستان قطر مغلوبه على امرها لعن الله الذل وخاصة من المجوس
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يقول في آخر المقطع (( ايران تريد تحول البيت من عبادة رب البيت الى عبادة آل البيت )) جملة تعجز عنها قواميس المناظرات لا فوض فوك أيه البطل
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الدرزي مع من غلب منذ الازل تجدونهم دائما يميلون الى كفة الشيطان فهم دين غير مسلم وهذا القاسم احد اتباع الخمس حدود وبداء بنشر السم الدرزي الطائفي
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أنا شفت المقطع ماشاء الله تبارك الله كلام يكتب بماء الذهب من اجمل وابلغ المقابلات التي رأيتها في الدفاع عن السعودية كل كلمة لها وزنها ورد مفحم بكل ما تعنيه الكلمة والله يستحق الشكر والتقدير والدعاء
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الكوفيرة صماء بكماء عمياء
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لا تستعجب حتى الشيطان يصدع بالحق // ولاكن الحجة تقام على الذين هم عن الحق معرضين // وياكثرهم في هذا الزمان//
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يجبك الحين ابوشيخه ونفسيه ومعرفاتهم مدح بالقاسم والجزيره....!
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فيصل القاسم مع السعودية
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الموضوع هذا يزعل قلومة الكوافيرة لانه فضح الملالي
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السعودي راسه مرفوع ويفتخر لان بلدنا يخدم ضيوف الرحمن وجميع قضايا المسلمين ومحب للسلام لاكن الاعداء لايتركوننا
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البناني صدع بالحق
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افحمهم با الحجة والحقيقة التي لا يمكن لقطر ولا للجزيرة الحقيرة والقائمين عليها من المأجورين الخونة حجبها !
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كلمة حق تتفوك علي الباطل
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ومالقيتم إلا توم وجيري ماهر المسيحي يدافع عن البيت الحرام ؟؟؟ ياحيف والله
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نرسل ” الكعبة الشريفة ” لكل واحد ونقوله حج ،، في نص الجبهه
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من يجهل خبايانا نحن السعوديون ربما يثير دهشته كل هذا التفاعل والحب والولاء لولاة امرنا ليفيض هذا الحب ليشمل الدولة كلها شعباً وأرضاً وسماءً
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لمن يريد الدفاع عن المملكة // دافع عن المملكة من المنصة التى تقف عليها المملكة // سامعين يا أصحاب الاقلام// المنصة التي تقف عليها المملكة // ولعلمكم منصة عالية ورفيعة //لايرقى إليها إلا صاحب فكر ومنطق
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عفيه عليك اول لبناني يقول الحق
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تعليق 5 أتفق معك تماما
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ليتعلم اصحاب الاقلام المتعثرة كيف يكون الدفاع الشامخ بسرد حقائق وليس بالشتم والتزليف//
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ذيب والله ذيب افحم هذا الدرزي الخائن والله العظيم كتم ابوه كتم العنطجه طلعت اليوم يا فيصل الخايس جيرماهر وقفك عندك حدك ولا قدرت تتكلم بكلمه سبحان الله الحق يبين انت يادرزي تبغى تدخل في خصوصياتنا تف
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الله يعطيه العافيه قال كلام حق فيه الغيره على هذه البلاد وقال كلام واقعي ملموس .....شكرا
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والله أعجبني هذا الأخ جيري ماهر جدا حيث ألجم الخبيث المتلون المداهن الكذوب المرتزق فيصل قاسم
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بيض الله وجهه أفحم فيصل القاسم وقناة الجزيرة بكبرها .
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