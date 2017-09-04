بالفيديو: رد ساخر من لبناني على مذيع الجزيرة: ما بقي إلا أن ترسل المملكة “الكعبة الشريفة” لكل واحد وتقوله حج!

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صحيفة المرصد:رد الباحث والصحفي اللبناني جيري ماهر على مذيع الجزيرة القطرية فيصل القاسم خلال برنامج “الاتجاه المعاكس”.

وقال ماهر ” المملكة تقدم الطعام والشراب على نفقتها لكل زوار الحرمين على مدار العام كاملاً فضلاً عن موسم الحج وتذلل العقبات أمام ضيوف الرحمن ”

ووجه الصحفي اللبناني تساؤلاً بقوله:” هل لو صار خلافا سياسيا مع المملكة يحق للبعض اتهامها بالتقصير وهي لم تقصر يوما مع زوار البيت الحرام .. هذه مشكلة أخلاقية ودينية “.

وتابع ” هناك تجني على المملكة يخدم مشروعاً ايرانيا بدأ منذ مجئ الخميني ومستمر إلى اليوم ”

وأوضح ان المشروع يهدف لتحويل الحرم من مكان يعبد فيه رب البيت إلى مكان يعبد فيه آل البيت، لافتاً إلى أن تسييس الحج لم يطرح إلا عندما ظهرت إيران مكررة ما فعله القرامطة عندما حاولوا تسييس الحج وقتلوا أكثر من 30 ألف حاج.

وعاد جيري ليرد على قول فيصل القاسم بمنع المملكة للقطريين من الحج قائلاً ” أن المملكة أرسلت الطائرات لشعب قطر على نفقة خادم الحرمين الشريفين ”

واختتم حديثه ساخراً ” ما بقي إلا أن ترسل المملكة ” الكعبة الشريفة ” لكل واحد وقوله حج ”