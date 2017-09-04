العثور على الفتاتين المختطفتين في محافظة بحرة -فيديو

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صحيفة المرصد:كشفت مصادر أنه تم العثور على الشقيقتين المختطفتين من بعد عصر يوم العيد، قبل ساعة واحدة صباح اليوم.

ووفقاً لموقع”تواصل”قالت المصادر: إن أحد الأشخاص عثر على الفتاتين وهما تتمشيان أمام إحدى الحدائق في بحرة، وعلى الفور قام بالاتصال بشقيق الفتاتين وأخبره أنه وجدهما.

وأضاف الشخص الذي عثر عليهن، أنه تعرف على الفتاتين إحداهما كانت ترتدي النقاب، وتعرّف على الأخرى من خلال صور الجوال المتداولة للفتاة الصغرى، وأوضح شقيق الفتاتين أنهما بصحة جيدة والحمد لله، وأكد ذلك أيضًا والدهما في مقطع فيديو.

الفتاتان “سماح وأريام 16 و11 عاماً”، كانتا خرجتا بعد عصر يوم الجمعة الماضي لإلقاء النفايات بالقرب من منزلهما، واختفتا بعد ذلك، وقالت شقيقتهما التي كانت تراقبهما من شرفة المنزل: إن ملثمين بسيارة سوداء قاما باختطافهما، ولم يستطع أحدٌ قراءة لوحات السيارة.

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