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العثور على الفتاتين المختطفتين في محافظة بحرة -فيديو

العثور على الفتاتين المختطفتين في محافظة بحرة -فيديو
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المرصد 33 5٬114 2 ساعتين

صحيفة المرصد:كشفت مصادر أنه تم العثور على الشقيقتين المختطفتين من بعد عصر يوم العيد، قبل ساعة واحدة صباح اليوم.

ووفقاً لموقع”تواصل”قالت المصادر: إن أحد الأشخاص عثر على الفتاتين وهما تتمشيان أمام إحدى الحدائق في بحرة، وعلى الفور قام بالاتصال بشقيق الفتاتين وأخبره أنه وجدهما.

وأضاف الشخص الذي عثر عليهن، أنه تعرف على الفتاتين إحداهما كانت ترتدي النقاب، وتعرّف على الأخرى من خلال صور الجوال المتداولة للفتاة الصغرى، وأوضح شقيق الفتاتين أنهما بصحة جيدة والحمد لله، وأكد ذلك أيضًا والدهما في مقطع فيديو.

الفتاتان “سماح وأريام 16 و11 عاماً”، كانتا خرجتا بعد عصر يوم الجمعة الماضي لإلقاء النفايات بالقرب من منزلهما، واختفتا بعد ذلك، وقالت شقيقتهما التي كانت تراقبهما من شرفة المنزل: إن ملثمين بسيارة سوداء قاما باختطافهما، ولم يستطع أحدٌ قراءة لوحات السيارة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

33 - معيض
2017-09-04 12:43:54
الحمد لله على السلامة
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32 - محب المرصد
2017-09-04 12:42:00
نحمد الله على سلامتهم ياليت الناس يتقوا الله في المسلمين ويبتعدوا عن اكل لحوم الناس بالغيبه والقيل والقال والله عيب هذا شي ماهو من ديننا اتقوا الله وراكم بنات وزوجات واخوات والزمن مخيف والدنيا دواره
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31 - رزقي على الله
2017-09-04 12:40:50
مانقول الا الحمدلله على السلامه ويكفينا من اراد باابناء المسلمين الشر ويجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم في تدميرهم يارب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
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30 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 12:32:26
نقول الحمد لله على السلامة اسرع عملية وجود مخطوفات في التاريخ سبحان الله وتتمشى في الحديقة وسايبه أهلها والناس قلاقلين في فرق بين الخطف والهروب من وجهة نظري
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29 - كيف
2017-09-04 12:30:29
كيف ثنتين يطلعو مع بعض ليرمو النفايات ؟! واحداهن عمرها 16 سنه ومنقبه والثانيه 11 سنه؟! وبالنهايه وبعد 3 ايام يتمشو عند احدى الحدائق بنفس المدينة ؟؟؟
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28 - قلم الحقيقة
2017-09-04 12:30:26
غلبا ماتكون مشاكل أسرية والحمد لله على سلامتهن
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27 - الرأي
2017-09-04 12:29:51
الحمدالله وكفا
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26 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-04 12:11:35
تروعنا بقصة الخطف بعدين تقول يتمشون عند الحديقة مدري ايش الغاية من التصوير هذولي بنات اذا انخطفو صدق يكون الموضوع بينك وبين الشرطة مالو داعي نعرف كلنا لأنه مارح نفيدك بشي الحمدلله على سلامتهم وكان
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25 - في غاية الأهميه
2017-09-04 12:10:19
اياكم والقيل والقال والخوض في اعراض الناس اياكم والغيبه والنميمه اياكم والشماته بمصايب الناس..فـ غدا سيأتي دورك ( كما تٌدين تٌدان ) لذا عليك ان تحفظ لسانك عن القيل والقال حتى لا يبتليك الله بما بلاهم.
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24 - ابو سليمان س
2017-09-04 12:09:40
الحمد لله
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( عدد التعليقات 10,431 )
23 - العنيد
2017-09-04 12:03:35
اللهم انه يحفظ ويستر اعراضنا واعراض المسلمين يارب العالمين
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( عدد التعليقات 10,431 )
22 - العنيد
2017-09-04 12:02:01
مخطوفات وتتمشى امام حديقه ثاني مرة لاتشغولون الناس ع الفاضي ؟؟؟؟
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21 - نورا
2017-09-04 11:55:23
تعليق مخالف
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20 - أفريقي
2017-09-04 11:53:04
تعليق 15 من الناس اللي همهم يشعرونك بالذنب وكأنك أنت الخاطف
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19 -
2017-09-04 11:50:34
نحتاج احيانا لحرمان انفسنا من الاشياء لنشعر بقيمتها عندما نستعيدها
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18 - سامر
2017-09-04 11:47:07
تعليق مخالف
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17 -
2017-09-04 11:44:34
ويستمر الاستخفاف بعقلية المتلقي البسيط ليبقى في مخيلته عملية خطف من قبل ملثمين منذ عصر يوم عرفه رؤيتهم يتمشون بالصدفة بعد خمسة ايام امام احدى الحدائق والدهم يؤكد عدم تعرضهم للأذى وانهم بصحة جيده
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16 - معلم
2017-09-04 11:44:32
الامر اذا سكت عليه مصيبة نسمع خطف ونسمع سطو ولا نسمع العقاب لهذا الجرم وذاك الواحدلايامن على نفسه ولا اطفالة
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15 - في غاية الأهميه
2017-09-04 11:41:31
اياكم والقيل والقال والخوض في اعراض الناس اياكم والغيبه والنميمه اياكم والشماته بمصايب الناس..فـ غدا سيأتي دورك ( كما تٌدين تٌدان ) لذا عليك ان تحفظ لسانك عن القيل والقال حتى لا يبتليك الله بما بلاهم.
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14 - المنفلوطي
2017-09-04 11:38:58
مخطوفين ويتمشون على الحدائق كيف وليش ولماذا مافهمت شي ولا ني متحمس افهم شي
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13 - loving liberal
2017-09-04 11:36:41
اللهم انا نسالك الستر في الدنيا وفي الاخره والله زمن تغير فيه كل شي والجوالات دمرة الاخلاق والقيم
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12 - شايب بروح الشباب
2017-09-04 11:33:55
مازالت الطلاسم والغموض يلف الحادثه؟؟ا****.ليت جهة.ما توضح الأمر.مالذى حصل ..وماقصة الملثمين؟واين كانتا؟ولما لم يخبرا اهلهما بدلا من التسكع عند الحدائق؟
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11 - كيف ستكون ردة فعل والدهم؟
2017-09-04 11:31:45
عثر على الفتاتين وهما تتمشيان أمام إحدى الحدائق في بحرة 😳! وش ذا القهر
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10 - ماهر
2017-09-04 11:30:58
الحمدالله علي عووودتهم لاعاد تطلعهم خل العيال يرمون النفايات
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9 - راشد
2017-09-04 11:27:48
الحمدلله على العثور عليهن سالمات - ونتمنى القبض على الخاطفين - لكن اخبرونا عن ما استجد في قصة اختفاء العروس السورية في حي منفوحة؟
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8 - زائر من الكواكب
2017-09-04 11:27:12
الظاهر أن الملثمين بنفس العمر..
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7 - مع الاسف ا******
2017-09-04 11:23:09
وأمور في علم الغيب وللجن في إختفائهم وظهورهم باع وذراع//
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6 - نعم
2017-09-04 11:22:32
تتمشيان أمام إحدى الحدائق في بحرة نعم.. !
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5 - زمن يخوف
2017-09-04 11:21:31
الحمدلله ع السلامه حافظوا على بناتكم لا تخرجوهن من البيت بدون محرم فـ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
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4 -
2017-09-04 11:20:49
شكله سالفه 🤔شلون لقوهن هن مخطوفات شلون جلسات يدورن مااتصلن بااحد ولاراحن مركز شرطه المخطوف يصيبه رعب خوف. الله يرحم الفهمي يطيح بمن خطفه أن شاءالله يصلب عن قريب الله يظهر الحق ينصر أهله اللهم امين
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3 - فاهم
2017-09-04 11:18:41
الحمدلله على سلامتهم .. الله يحفظهم ويحفظ اعراضنا واعراض المسلمين
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2 - كنكت
2017-09-04 11:18:26
يارب رحمتك
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1 - لاحول ولاقوة الا بالله
2017-09-04 11:17:34
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
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