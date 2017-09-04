العثور على الفتاتين المختطفتين في محافظة بحرة -فيديو
صحيفة المرصد:كشفت مصادر أنه تم العثور على الشقيقتين المختطفتين من بعد عصر يوم العيد، قبل ساعة واحدة صباح اليوم.
ووفقاً لموقع”تواصل”قالت المصادر: إن أحد الأشخاص عثر على الفتاتين وهما تتمشيان أمام إحدى الحدائق في بحرة، وعلى الفور قام بالاتصال بشقيق الفتاتين وأخبره أنه وجدهما.
وأضاف الشخص الذي عثر عليهن، أنه تعرف على الفتاتين إحداهما كانت ترتدي النقاب، وتعرّف على الأخرى من خلال صور الجوال المتداولة للفتاة الصغرى، وأوضح شقيق الفتاتين أنهما بصحة جيدة والحمد لله، وأكد ذلك أيضًا والدهما في مقطع فيديو.
الفتاتان “سماح وأريام 16 و11 عاماً”، كانتا خرجتا بعد عصر يوم الجمعة الماضي لإلقاء النفايات بالقرب من منزلهما، واختفتا بعد ذلك، وقالت شقيقتهما التي كانت تراقبهما من شرفة المنزل: إن ملثمين بسيارة سوداء قاما باختطافهما، ولم يستطع أحدٌ قراءة لوحات السيارة.
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التعليقات
الحمد لله على السلامة
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نحمد الله على سلامتهم ياليت الناس يتقوا الله في المسلمين ويبتعدوا عن اكل لحوم الناس بالغيبه والقيل والقال والله عيب هذا شي ماهو من ديننا اتقوا الله وراكم بنات وزوجات واخوات والزمن مخيف والدنيا دواره
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مانقول الا الحمدلله على السلامه ويكفينا من اراد باابناء المسلمين الشر ويجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم في تدميرهم يارب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
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نقول الحمد لله على السلامة اسرع عملية وجود مخطوفات في التاريخ سبحان الله وتتمشى في الحديقة وسايبه أهلها والناس قلاقلين في فرق بين الخطف والهروب من وجهة نظري
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كيف ثنتين يطلعو مع بعض ليرمو النفايات ؟! واحداهن عمرها 16 سنه ومنقبه والثانيه 11 سنه؟! وبالنهايه وبعد 3 ايام يتمشو عند احدى الحدائق بنفس المدينة ؟؟؟
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غلبا ماتكون مشاكل أسرية والحمد لله على سلامتهن
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الحمدالله وكفا
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تروعنا بقصة الخطف بعدين تقول يتمشون عند الحديقة مدري ايش الغاية من التصوير هذولي بنات اذا انخطفو صدق يكون الموضوع بينك وبين الشرطة مالو داعي نعرف كلنا لأنه مارح نفيدك بشي الحمدلله على سلامتهم وكان
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اياكم والقيل والقال والخوض في اعراض الناس اياكم والغيبه والنميمه اياكم والشماته بمصايب الناس..فـ غدا سيأتي دورك ( كما تٌدين تٌدان ) لذا عليك ان تحفظ لسانك عن القيل والقال حتى لا يبتليك الله بما بلاهم.
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الحمد لله
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اللهم انه يحفظ ويستر اعراضنا واعراض المسلمين يارب العالمين
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مخطوفات وتتمشى امام حديقه ثاني مرة لاتشغولون الناس ع الفاضي ؟؟؟؟
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تعليق 15 من الناس اللي همهم يشعرونك بالذنب وكأنك أنت الخاطف
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نحتاج احيانا لحرمان انفسنا من الاشياء لنشعر بقيمتها عندما نستعيدها
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ويستمر الاستخفاف بعقلية المتلقي البسيط ليبقى في مخيلته عملية خطف من قبل ملثمين منذ عصر يوم عرفه رؤيتهم يتمشون بالصدفة بعد خمسة ايام امام احدى الحدائق والدهم يؤكد عدم تعرضهم للأذى وانهم بصحة جيده
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الامر اذا سكت عليه مصيبة نسمع خطف ونسمع سطو ولا نسمع العقاب لهذا الجرم وذاك الواحدلايامن على نفسه ولا اطفالة
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اياكم والقيل والقال والخوض في اعراض الناس اياكم والغيبه والنميمه اياكم والشماته بمصايب الناس..فـ غدا سيأتي دورك ( كما تٌدين تٌدان ) لذا عليك ان تحفظ لسانك عن القيل والقال حتى لا يبتليك الله بما بلاهم.
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مخطوفين ويتمشون على الحدائق كيف وليش ولماذا مافهمت شي ولا ني متحمس افهم شي
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اللهم انا نسالك الستر في الدنيا وفي الاخره والله زمن تغير فيه كل شي والجوالات دمرة الاخلاق والقيم
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مازالت الطلاسم والغموض يلف الحادثه؟؟ا****.ليت جهة.ما توضح الأمر.مالذى حصل ..وماقصة الملثمين؟واين كانتا؟ولما لم يخبرا اهلهما بدلا من التسكع عند الحدائق؟
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عثر على الفتاتين وهما تتمشيان أمام إحدى الحدائق في بحرة 😳! وش ذا القهر
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الحمدالله علي عووودتهم لاعاد تطلعهم خل العيال يرمون النفايات
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الحمدلله على العثور عليهن سالمات - ونتمنى القبض على الخاطفين - لكن اخبرونا عن ما استجد في قصة اختفاء العروس السورية في حي منفوحة؟
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الظاهر أن الملثمين بنفس العمر..
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وأمور في علم الغيب وللجن في إختفائهم وظهورهم باع وذراع//
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تتمشيان أمام إحدى الحدائق في بحرة نعم.. !
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الحمدلله ع السلامه حافظوا على بناتكم لا تخرجوهن من البيت بدون محرم فـ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
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شكله سالفه 🤔شلون لقوهن هن مخطوفات شلون جلسات يدورن مااتصلن بااحد ولاراحن مركز شرطه المخطوف يصيبه رعب خوف. الله يرحم الفهمي يطيح بمن خطفه أن شاءالله يصلب عن قريب الله يظهر الحق ينصر أهله اللهم امين
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الحمدلله على سلامتهم .. الله يحفظهم ويحفظ اعراضنا واعراض المسلمين
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يارب رحمتك
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اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
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