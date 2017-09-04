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لماذا هاجم الفنان “ناصر القصبي” عمرو خالد ووصفه بـ”المعتوه” !؟

لماذا هاجم الفنان “ناصر القصبي” عمرو خالد ووصفه بـ”المعتوه” !؟
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المرصد 50 2٬908 1 ساعة

صحيفة المرصد:شنّ الممثل ناصر القصبي هجوماً على الداعية الإسلامي عمرو خالد، بسبب دعواته أثناء أدائه لمناسك الحج في الأراضي المقدسة.

ووفقاً لموقع”العربية نت”انتقد الفنان ناصر القصبي الداعية عمرو خالد ووصفه بالداعية المعتوه, وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر الأحد: “هذا الداعية المعتوه يرينا كيف يحول جوهر (فكرة الدعاء) إلى دروشة ومسخرة مقيتة”.

وتابع:” الجميل ما كان بالأمس مسموعاً بتبجيل أصبح اليوم مثيراً للشفقة”.

وكان خالد قال في مقطع بثه من أمام الكعبة في مكة المكرمة وهو يؤدي مناسك الحج: “يا رب ارض عن كل الشباب والبنات اللي معنا على هذه الصفحة، اللهم أشهدك أن الشباب والبنات والرجال والنساء الموجودين على صفحتي أني أحبهم، اللهم أجب دعاءهم”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

50 - سلطان
2017-09-04 14:58:31
خافو الله اصبحت الفيبة والبهت تمر علينا مرور الكرام
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49 - فهد12
2017-09-04 14:58:13
بعض المعلقين هنا لو درى عنهم ناصر كان ستحصل علوم
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48 - ابو راكان
2017-09-04 14:55:45
الشيخ خالد محب لسلام والعدل ويوضح للعالم ان الاسلام دين رحمه وعدل ومساواه
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47 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-04 14:54:54
ليس بمعتوه بس انت ****.ودنا نحسن الظن لكن مع القصبي ؟؟
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46 - كارهه الهيئة
2017-09-04 14:54:28
🍀قينان والقصبي🌺🌸بنفس الصحيفة💕🌻لهذا اليوم الفضيل💐🍁رباه ماهذه🌾🌿السعادة التي اعيشها🍃🍂
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45 - ....37
2017-09-04 14:53:48
37- شرف الله الرجال الكرام عن جميع من ذكرت
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44 - رحم الله فقيدالامه
2017-09-04 14:53:06
طبق ومنخل
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43 - ابو راكان
2017-09-04 14:52:34
اصبحنا رقيب وعتيد على البشر وشغلنا الشاغل نوزع مفاتيح هذا في الجنه وهذا في النار
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42 -
2017-09-04 14:51:41
تعليق مخالف
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41 - فهد12
2017-09-04 14:51:32
ناصر القصبي مواطن اصيل يحب من يحب بلده ويكره من يكره وطنه فهو افظل بكثير من مطوع يعيش في خيرات السعوديه وولاه لمرجعيته وخليفته
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40 - @@
2017-09-04 14:49:23
تعليق35ماوراءالأرجنتين. وش وداك ورا الأرجنتين شكلك جالس تلطم هناك حتى غاب عقلك.عسى الله يردلك عقلك ياقلم الخرفنة.
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39 - صقر العروبه
2017-09-04 14:49:14
التصوير صار وبال علينا لم تعد هناك خصوصيه وخشوع وأخلاص بالعباده الله يسمع ويعلم مافي قلبك فقط انفرد بعبادة ربك واتجه له بقلبك وعقلك وانسى الدنياء تجد اجابة الدعاء
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38 -
2017-09-04 14:47:14
ليس حب ل عمرخالد بس هده حريه للشخص ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - وطني الحبيب
2017-09-04 14:45:33
الفنان الغدير الكبير ناصر القصبي انت انسان راقي مبدع إلى الأمام اخوي ناصر الله يوفقك واتمنى ان ارتدى لك عمل جديد سلامي لك ولعائلتك الكريمه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
36 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 14:42:30
مع ناصر القصبي في كل كلمة معتوه واهطل بس كيف هنجيبها من وراء الشاحنات ههههههههههه يااستاذ ناصر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - ماوراء الارجنتين
2017-09-04 14:42:11
المعتوه : هو من أطفى لمبة عقله ومشى خلف داعيه من بعض الدعاة ذوي التدينات الشكلية لمصالحه الشخصية فصدقه في كل ما يقول
لا يعجبني(16) اعجبني(4)
34 -
2017-09-04 14:41:24
حتى لبرالي منت عارف يالقصبي تتلقف وتتبع عورات الناس انت مفصل مهرج مهرررج كبير الثقافه في جه وانت في جه
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
33 - جبل طويق
2017-09-04 14:41:14
ونت وش دخلك ابو نخله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - @@
2017-09-04 14:40:46
المعتوه والأحمق من حارب الهيئةورجال الدين والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاةوالسلام
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
31 - ....24
2017-09-04 14:40:26
تعليق 24 وليس 23
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - ....23
2017-09-04 14:39:18
23- احسنت النشر وهذا التعليق ينطبق ع احد المعلقين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
29 -
2017-09-04 14:38:32
لا فرق بينهما الأول يتاجر بالدين والثاني يحارب الدين .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
28 -
2017-09-04 14:38:28
القصبي صابته فوبيا من الدين والدعاة انصحه يعالج لانها صايره تطور معه شغلته وش قال الداعيه الفلانيه وش دعى الشيخ الفلاني منصب نفسه مراقب عليهم وين حريه التعبير حت وش دعى تدخل فيه لانفع ممثل اشتغل مفتش
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27 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-04 14:38:11
أنا ودي يا ناصر تخليك فى سلفي وطاش هذا إذا كان باقي لكم قبول عند الجمهور ؟ وأنا أعرف أنك تبي تلفت الأنظار إليك بصفتك صرت من المهملين عمرو خالد كثيرملاحظات عليه ولكن لا تقارن نفسك به الفرق بينكم ظلم
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26 - @@
2017-09-04 14:37:02
أهل العقول في راحة.الله يعاملك بما اتستحق يا ناصر.أنت فعلت أسوأممافعل هذاالداعية.فهو لم يحارب الهيئةوالدعاةكمافعلت أنت.ولم يستهزيءببعض أمور الدين مثلمافعلت ياقصبي.
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25 - الحق
2017-09-04 14:36:42
وش فيك تهاجمه، بينه وبين ربه يدعي للي يبغي ولاحد يصادر حقه، ان شاالله يدعي لآبله سميحه بكيفه.. وعلى فكره اثنينكم مثيرين للشفقه، على الآقل هو لم يلبس الفساتين ويضع المكياج.. زمن الرويبضات
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24 - .
2017-09-04 14:35:04
المعتوه من ابتعد عن دين الله وابتعد عن القيّم والاخلاق الكريمة والكرامة وضرب فيها بعرض الحائط ومشى خلف شهواته هذا هو المعتوه الذي لاعقل له
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23 -
2017-09-04 14:34:41
هنيئا لك يا ياسيد عمرو خالد بالحسنات
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22 - المنفلوطي
2017-09-04 14:30:40
اثنينكم غير مفيدين
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21 - نورا
2017-09-04 14:30:36
اعتقد كلمة معتوه لايقه ****
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20 - النشبة
2017-09-04 14:26:11
الداعية وقع في خطأ والمهرج عيبب عليه عيبا هو مرتكبه في جميع تفاصيل حياته فخاب وخاب مسعاه وكلامه
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19 - قلم الحقيقة
2017-09-04 14:24:18
كان السلف يخفون عبادتهم كما يخقون ذنوبهم خشية الرياء وأنا لا أتحدث عن هذا الداعية أنما للجميع وناصر القصبي حاله حال الليبراليون ينادون بحرية التصرف والرأي ثم اذا يهاجمون خصومهم بهذه الالفاظ تناقض عجي
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18 - الستيني
2017-09-04 14:16:10
سبحان الله ، الناس جايه للحج او تصوير مقاطع وبثها ، الدعاء بين العبد وربه ،،،،،،.
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17 - أ د صالح بن سبعان
2017-09-04 14:15:05
كيف نخلق بيئة نظيفه خاليه من المنافقين والفاسدين الذين اصيبوا بنقص المناعه الفكرية فمارسوا سلوك الفوضى الفكريه.الشاذ مما شوه انسانيتهم..!؟
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16 - سبحان الله
2017-09-04 14:13:47
كلمة معتوه تستخدم في المسلسلات المدبلجة واعتقد ياناصر انك تعلق على تلك المسلسلات افضل لك من اهل الدعوه والدين
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15 - فهد
2017-09-04 14:11:02
كلام بلا معنى
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14 - ابو سالم القحطاني
2017-09-04 14:09:30
لماذا كل هذا الهجوم علي الداعيه عمرو !! بسبب انه دعا للمحبيه ومتابعيه بالخير !! سبحان الله هو حر في دعائه ليش ضايقه صدوركم ومحرقين دمكم !! ههههههههه
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13 - نبي نعرف وين المشكلة لو الداعية عمرو خالد دعاء بالرحمة
2017-09-04 14:08:57
والصلاح للموجودين على صفحته ( نبي نعرف وين المشكلة . نعم حجاج كثير يرتكبون معاصي في الحج بقصد وبدون قصد ( لكن عمرو خالد لم يرتكب جرم ولم يتفوه بشي غلط ( حنا نتكلم عن الناس وكننا منزهين من الأخطاء
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12 - فيش بوك
2017-09-04 14:08:38
**** معتوره ليراه الناس ذو عقلٍ ناضج وفكرٍ راشد
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11 - شايب بروح الشباب
2017-09-04 14:07:45
وتمثيله وإفتعاله وتنسيقه مع المصور فى دعائه الذى يبدأه بمجرد وقوفه للتمثيل وبدأ الدعاء بياحنان يامنان أسوأ من طريقته المقيته بدعائه لمشتركى موقع تواصل إجتماعى معه.شوفوا اليوتيوب ليس الممنتج.مهزله وغش
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10 - فنان****
2017-09-04 14:06:33
القصبي يتكلم على الناس واذا احد جاب سيرته على طول يشتكي هههههههه
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9 - زائره
2017-09-04 14:03:33
هيك بدهم البسطاء عرفوا لهم الاخونج
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8 - ضايع
2017-09-04 14:03:15
الاسلام اصبح تجاره حتى يزيد رصيده في البنك اين مخافه الله ورجائه
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7 - الهاشمي
2017-09-04 14:01:04
لاتدخلوا بنية خلق الله ودعوا الخلق للخالق هداكم الله استغفر الله واتوب الية
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( عدد التعليقات 10,435 )
6 - العنيد
2017-09-04 13:59:12
كن في نفسك واترك الناس …..
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5 -
2017-09-04 13:59:04
صدقت يا اخونا ناصر فالمندسين وراء الإسلام واهل السنه ويبحثون عن الكراسي والشهره وكثرة المتابعين هم أخطر منافقين الأمه وأخونهم للحكام والشعوب وولاؤهم لشهواتهم وأهوائهم والغرب الإستعماري واليهود
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( عدد التعليقات 10,435 )
4 - العنيد
2017-09-04 13:58:36
بس يا ناصر انت مثلك مثله وازود انت تهكمت ب اهل العلم كثير الله يصلحك؟؟؟؟
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3 -
2017-09-04 13:55:29
جزا الله كل مواطن شريف من موقعه دافع ويدافع عن الإسلام ووطنه وولاة الامر وولاؤه لهم. وسود الله وجوه الخونه المنافقين الخوارج الإخونج والروافض ومعزبهم قطر وتركيا و كل الطابور الخامس من خوارج العصر
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2 - واضح
2017-09-04 13:52:53
مع اني ما احبك يا ناصر والله يشهد بس كلامك في محلة بهالمعتوه عمر خالد فهو ماخد الدين بزنس لصالحة وهو بعيد كل البعد عن الدين
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1 - مستر💰💰كاش
2017-09-04 13:52:39
لا اعلم ..
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نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

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