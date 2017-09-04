لماذا هاجم الفنان “ناصر القصبي” عمرو خالد ووصفه بـ”المعتوه” !؟
صحيفة المرصد:شنّ الممثل ناصر القصبي هجوماً على الداعية الإسلامي عمرو خالد، بسبب دعواته أثناء أدائه لمناسك الحج في الأراضي المقدسة.
ووفقاً لموقع”العربية نت”انتقد الفنان ناصر القصبي الداعية عمرو خالد ووصفه بالداعية المعتوه, وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر الأحد: “هذا الداعية المعتوه يرينا كيف يحول جوهر (فكرة الدعاء) إلى دروشة ومسخرة مقيتة”.
وتابع:” الجميل ما كان بالأمس مسموعاً بتبجيل أصبح اليوم مثيراً للشفقة”.
وكان خالد قال في مقطع بثه من أمام الكعبة في مكة المكرمة وهو يؤدي مناسك الحج: “يا رب ارض عن كل الشباب والبنات اللي معنا على هذه الصفحة، اللهم أشهدك أن الشباب والبنات والرجال والنساء الموجودين على صفحتي أني أحبهم، اللهم أجب دعاءهم”.
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… هذا الداعية المعتوة يرينا كيف يحول جوهر( فكرة الدعاء) الى دروشه ومسخرة مقيتة.
الجميل ماكان بالأمس مسموعاً بتبجيل اصبح اليوم مثير للشفقة https://t.co/PlPHqCKQvH
— ناصر القصبي (@algassabinasser) ٣ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
خافو الله اصبحت الفيبة والبهت تمر علينا مرور الكرام
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بعض المعلقين هنا لو درى عنهم ناصر كان ستحصل علوم
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الشيخ خالد محب لسلام والعدل ويوضح للعالم ان الاسلام دين رحمه وعدل ومساواه
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ليس بمعتوه بس انت ****.ودنا نحسن الظن لكن مع القصبي ؟؟
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🍀قينان والقصبي🌺🌸بنفس الصحيفة💕🌻لهذا اليوم الفضيل💐🍁رباه ماهذه🌾🌿السعادة التي اعيشها🍃🍂
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37- شرف الله الرجال الكرام عن جميع من ذكرت
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طبق ومنخل
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اصبحنا رقيب وعتيد على البشر وشغلنا الشاغل نوزع مفاتيح هذا في الجنه وهذا في النار
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تعليق مخالف
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ناصر القصبي مواطن اصيل يحب من يحب بلده ويكره من يكره وطنه فهو افظل بكثير من مطوع يعيش في خيرات السعوديه وولاه لمرجعيته وخليفته
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تعليق35ماوراءالأرجنتين. وش وداك ورا الأرجنتين شكلك جالس تلطم هناك حتى غاب عقلك.عسى الله يردلك عقلك ياقلم الخرفنة.
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التصوير صار وبال علينا لم تعد هناك خصوصيه وخشوع وأخلاص بالعباده الله يسمع ويعلم مافي قلبك فقط انفرد بعبادة ربك واتجه له بقلبك وعقلك وانسى الدنياء تجد اجابة الدعاء
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ليس حب ل عمرخالد بس هده حريه للشخص ****
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الفنان الغدير الكبير ناصر القصبي انت انسان راقي مبدع إلى الأمام اخوي ناصر الله يوفقك واتمنى ان ارتدى لك عمل جديد سلامي لك ولعائلتك الكريمه
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مع ناصر القصبي في كل كلمة معتوه واهطل بس كيف هنجيبها من وراء الشاحنات ههههههههههه يااستاذ ناصر
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المعتوه : هو من أطفى لمبة عقله ومشى خلف داعيه من بعض الدعاة ذوي التدينات الشكلية لمصالحه الشخصية فصدقه في كل ما يقول
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حتى لبرالي منت عارف يالقصبي تتلقف وتتبع عورات الناس انت مفصل مهرج مهرررج كبير الثقافه في جه وانت في جه
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ونت وش دخلك ابو نخله
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المعتوه والأحمق من حارب الهيئةورجال الدين والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاةوالسلام
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تعليق 24 وليس 23
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23- احسنت النشر وهذا التعليق ينطبق ع احد المعلقين
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لا فرق بينهما الأول يتاجر بالدين والثاني يحارب الدين .
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القصبي صابته فوبيا من الدين والدعاة انصحه يعالج لانها صايره تطور معه شغلته وش قال الداعيه الفلانيه وش دعى الشيخ الفلاني منصب نفسه مراقب عليهم وين حريه التعبير حت وش دعى تدخل فيه لانفع ممثل اشتغل مفتش
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أنا ودي يا ناصر تخليك فى سلفي وطاش هذا إذا كان باقي لكم قبول عند الجمهور ؟ وأنا أعرف أنك تبي تلفت الأنظار إليك بصفتك صرت من المهملين عمرو خالد كثيرملاحظات عليه ولكن لا تقارن نفسك به الفرق بينكم ظلم
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أهل العقول في راحة.الله يعاملك بما اتستحق يا ناصر.أنت فعلت أسوأممافعل هذاالداعية.فهو لم يحارب الهيئةوالدعاةكمافعلت أنت.ولم يستهزيءببعض أمور الدين مثلمافعلت ياقصبي.
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وش فيك تهاجمه، بينه وبين ربه يدعي للي يبغي ولاحد يصادر حقه، ان شاالله يدعي لآبله سميحه بكيفه.. وعلى فكره اثنينكم مثيرين للشفقه، على الآقل هو لم يلبس الفساتين ويضع المكياج.. زمن الرويبضات
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المعتوه من ابتعد عن دين الله وابتعد عن القيّم والاخلاق الكريمة والكرامة وضرب فيها بعرض الحائط ومشى خلف شهواته هذا هو المعتوه الذي لاعقل له
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هنيئا لك يا ياسيد عمرو خالد بالحسنات
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اثنينكم غير مفيدين
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اعتقد كلمة معتوه لايقه ****
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الداعية وقع في خطأ والمهرج عيبب عليه عيبا هو مرتكبه في جميع تفاصيل حياته فخاب وخاب مسعاه وكلامه
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كان السلف يخفون عبادتهم كما يخقون ذنوبهم خشية الرياء وأنا لا أتحدث عن هذا الداعية أنما للجميع وناصر القصبي حاله حال الليبراليون ينادون بحرية التصرف والرأي ثم اذا يهاجمون خصومهم بهذه الالفاظ تناقض عجي
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سبحان الله ، الناس جايه للحج او تصوير مقاطع وبثها ، الدعاء بين العبد وربه ،،،،،،.
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كيف نخلق بيئة نظيفه خاليه من المنافقين والفاسدين الذين اصيبوا بنقص المناعه الفكرية فمارسوا سلوك الفوضى الفكريه.الشاذ مما شوه انسانيتهم..!؟
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كلمة معتوه تستخدم في المسلسلات المدبلجة واعتقد ياناصر انك تعلق على تلك المسلسلات افضل لك من اهل الدعوه والدين
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كلام بلا معنى
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لماذا كل هذا الهجوم علي الداعيه عمرو !! بسبب انه دعا للمحبيه ومتابعيه بالخير !! سبحان الله هو حر في دعائه ليش ضايقه صدوركم ومحرقين دمكم !! ههههههههه
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والصلاح للموجودين على صفحته ( نبي نعرف وين المشكلة . نعم حجاج كثير يرتكبون معاصي في الحج بقصد وبدون قصد ( لكن عمرو خالد لم يرتكب جرم ولم يتفوه بشي غلط ( حنا نتكلم عن الناس وكننا منزهين من الأخطاء
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**** معتوره ليراه الناس ذو عقلٍ ناضج وفكرٍ راشد
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وتمثيله وإفتعاله وتنسيقه مع المصور فى دعائه الذى يبدأه بمجرد وقوفه للتمثيل وبدأ الدعاء بياحنان يامنان أسوأ من طريقته المقيته بدعائه لمشتركى موقع تواصل إجتماعى معه.شوفوا اليوتيوب ليس الممنتج.مهزله وغش
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القصبي يتكلم على الناس واذا احد جاب سيرته على طول يشتكي هههههههه
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هيك بدهم البسطاء عرفوا لهم الاخونج
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الاسلام اصبح تجاره حتى يزيد رصيده في البنك اين مخافه الله ورجائه
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لاتدخلوا بنية خلق الله ودعوا الخلق للخالق هداكم الله استغفر الله واتوب الية
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كن في نفسك واترك الناس …..
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صدقت يا اخونا ناصر فالمندسين وراء الإسلام واهل السنه ويبحثون عن الكراسي والشهره وكثرة المتابعين هم أخطر منافقين الأمه وأخونهم للحكام والشعوب وولاؤهم لشهواتهم وأهوائهم والغرب الإستعماري واليهود
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بس يا ناصر انت مثلك مثله وازود انت تهكمت ب اهل العلم كثير الله يصلحك؟؟؟؟
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جزا الله كل مواطن شريف من موقعه دافع ويدافع عن الإسلام ووطنه وولاة الامر وولاؤه لهم. وسود الله وجوه الخونه المنافقين الخوارج الإخونج والروافض ومعزبهم قطر وتركيا و كل الطابور الخامس من خوارج العصر
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مع اني ما احبك يا ناصر والله يشهد بس كلامك في محلة بهالمعتوه عمر خالد فهو ماخد الدين بزنس لصالحة وهو بعيد كل البعد عن الدين
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لا اعلم ..
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