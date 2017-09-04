لماذا هاجم الفنان “ناصر القصبي” عمرو خالد ووصفه بـ”المعتوه” !؟

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صحيفة المرصد:شنّ الممثل ناصر القصبي هجوماً على الداعية الإسلامي عمرو خالد، بسبب دعواته أثناء أدائه لمناسك الحج في الأراضي المقدسة.

ووفقاً لموقع”العربية نت”انتقد الفنان ناصر القصبي الداعية عمرو خالد ووصفه بالداعية المعتوه, وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر الأحد: “هذا الداعية المعتوه يرينا كيف يحول جوهر (فكرة الدعاء) إلى دروشة ومسخرة مقيتة”.

وتابع:” الجميل ما كان بالأمس مسموعاً بتبجيل أصبح اليوم مثيراً للشفقة”.

وكان خالد قال في مقطع بثه من أمام الكعبة في مكة المكرمة وهو يؤدي مناسك الحج: “يا رب ارض عن كل الشباب والبنات اللي معنا على هذه الصفحة، اللهم أشهدك أن الشباب والبنات والرجال والنساء الموجودين على صفحتي أني أحبهم، اللهم أجب دعاءهم”.

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