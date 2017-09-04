أنت أطرش رغم شبابك.. موقف طريف خلال لقاء بوتين والسيسي!-فيديو

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صحيفة المرصد-RT:كان اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة “بريكس” بمدينة شيامن جنوب شرق الصين، غاية في الود، ولم يخل من روح الدعابة.

وفي مستهل اللقاء، وجد المترجم نفسه في موقف محرج، عندما لم يسمع جواب بوتين عن سؤال السيسي: “كيف حالك؟”.

واضطر المترجم أن يستفسر من الرئيس الروسي بشأن جوابه المقتضب، ما دفع بوتين إلى أن يكرر للمترجم بصوت عال ما قاله للسيسي: “ممتاز”…

وأثارت هذه الإجابة عاصفة من الضحك، فيما توجه الرئيس إلى المترجم ممازحا: “أنت أطرش رغم شبابك”.

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