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أنت أطرش رغم شبابك.. موقف طريف خلال لقاء بوتين والسيسي!-فيديو
صحيفة المرصد-RT:كان اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة “بريكس” بمدينة شيامن جنوب شرق الصين، غاية في الود، ولم يخل من روح الدعابة.
وفي مستهل اللقاء، وجد المترجم نفسه في موقف محرج، عندما لم يسمع جواب بوتين عن سؤال السيسي: “كيف حالك؟”.
واضطر المترجم أن يستفسر من الرئيس الروسي بشأن جوابه المقتضب، ما دفع بوتين إلى أن يكرر للمترجم بصوت عال ما قاله للسيسي: “ممتاز”…
وأثارت هذه الإجابة عاصفة من الضحك، فيما توجه الرئيس إلى المترجم ممازحا: “أنت أطرش رغم شبابك”.
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التعليقات
( عدد التعليقات 27,991 )31 - قلم الحقيقه
الأخونجية دواعش وأخوان هدوووووءءءءءء .تابعو قلم الحقيقه بأعصاب هادئة حتى لاتأخذون كروت حمراء تحت بند ((( مخالف))) ولاينسى كل منكم أن يبتلع دواء خافض الحموضة والضغط مع كرتونين بنادول اكسترا ههههههههههه
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( عدد التعليقات 27,991 )30 - قلم الحقيقه
صدقت التواضع صفة من صفات العظماء . والرئيس الروسي بوتين أحد هؤلاء رعاه وحفظه الله من كل شر ومكروه. رئيس من العيار الثقيل في شخصيته ودولته وجيشه وشعبه وتواضعه وعظمته رئيس لن يتكرر في تاريخ الرساء.
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29 -2017-09-04 14:47:22
صدقت التواضع صفة من صفات العظماء . والرئيس الروسي بوتين أحد هؤلاء رعاه وحفظه الله من كل شر ومكروه. رئيس من العيار الثقيل في شخصيته ودولته وجيشه وشعبه وتواضعه وعظمته رئيس لن يتكرر في تاريخ الرؤساء
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28 - فهد122017-09-04 14:47:11
رجل عظيم انقذ الله المسلمين على يديه نسال الله ان ينصره على اعداء الامة الاخونج المفسدين ..... انه السيسي ياساده
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27 - قلم الحقيقه2017-09-04 14:42:33
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 27,991 )26 - قلم الحقيقه
هؤلاء الرؤساء الشجعان صقر العالم الحر الرئيس الروسي بوتين حفظه الله ومعه فارس الأمة العربية والاسلامية ناصر الاسلام والمسلمين الذي قضى على الأخوان والدواعش الأخونجيين سيخلدهم التاريخ بحروف من ذهب.
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25 - زائر من الكواكب2017-09-04 14:37:05
حداد
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24 - المنفلوطي2017-09-04 14:36:56
بوتن زعيم من العيار الثقيل وشوف تواضع مجلسه وكرسيه وطاولته {{سبحان الله}}
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23 -2017-09-04 14:35:47
ياشماتة ابله ظاظا فيأ وانتي بتضحكي يختتي
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22 - زائر من الكواكب2017-09-04 14:34:40
كل هذا دفاع عن علي عوض..
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( عدد التعليقات 27,991 )21 - قلم الحقيقه
الله يحفظكم بحفظه.ماأسعد العالم وشعوبه ودوله بكم.سخرتم كل امكانياتكم في الدفاع عنهم والوقوف بجانب دولهم وحكوماتهم لاشاعة أجواء الأمن والأمان في العالم أجمع.وليس مثل الدول المارقة كقطر وتركيا الأخوان.
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20 - المحقق كونن لايخشي المحن2017-09-04 14:33:07
صدقت ياقلم الحق المبين قلم الحقيقه اللهم امين يارب .
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19 - المفروض من الرئيس المصري2017-09-04 14:31:31
ان يكون قوي في كلامه ولا يتنازل ( يقول حنا حريصين للعب دور اجابي في ما يخص هذي الازمات (***
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18 - مقيم بالسعودية2017-09-04 14:31:15
قلم الحقيقة رائيسك انت لوحدك احنى رئسنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبكل فخر ويشرفنا ذالك ومش معترفين لا بسيسي ولا بغيره مافكر فينا غيره في بلدنا نصو مشرد في دول العالم
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17 - نفسيه2017-09-04 14:31:09
تعليق مخالف
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16 - زائر من الكواكب2017-09-04 14:28:45
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 27,991 )15 - قلم الحقيقه
اللهم ساند بنصرك وقوتك هؤلاء الرؤساء الشجعان الأبطال وانصرهم على الأخونجية الارهابيين الأخوان والدواعش وخذ بيدهم الى ماتحبه وترضاه في سبيل هذا الهدف النبيل الذي فيه اسعاد الشعوب وأمانها في أوطانها.
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14 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-04 14:21:57
انطمي ياكوفيرة قلم من اعطاك الحق انك تتكلمين بأسم الشعوب
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13 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-04 14:20:29
رغم تحالف بوتين مع حزب الشيطان وحسن نصر ابليس لقتل اهل سوريا الا ان بوتين لايعطي حسن زميرخ اي مجال
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( عدد التعليقات 27,991 )12 - قلم الحقيقه
شعوب العالم ودوله كافة المسلمين منهم وغير المسلمين يبعثون لكم بأيات الشكر والامتنان العظيم لخدمتكم العظيمة في مكافحة الارهاب والارهابيين والحكومات التي ترعاه وتؤيده.أنتم رمز السلام رمز للحرية وسندها.
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11 - رحمه2017-09-04 14:19:21
ياكوفيرة قلم استحي ***
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10 -2017-09-04 14:17:10
الكوافيرة معجبه *****
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9 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-04 14:16:59
معز الدين بوتين
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8 - كفاك ياهذا العميل2017-09-04 14:11:34
لوكان بوتين يحارب المجوس لما قالت الكوفيرة قلم الله يحفظه
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( عدد التعليقات 27,991 )7 - قلم الحقيقه
اللهم انصر هؤلاء الرؤساء الشجعان الرئيس المصري والروسي الذين جعلو من العالم يسوده الأمن والأمان والحب والسلام بعد تصديهم للأخونجية الارهابيين الأخوان والدواعش وأعوانهم القتلة المجرمين والقضاء عليهم.
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6 - الكوفيرة قلم تاخذ الاخوان شماعة لكي تتطاول على الدعاة والملتزميين من اهل السنة2017-09-04 14:09:09
الكوفيرة قلومة تتحدث .. برنثه
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5 - زائر من الكواكب2017-09-04 14:07:13
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 27,991 )4 - قلم الحقيقه
الله يحفظكم جميعآ يازعماء العالم وصقوره الشجاعة كلآ من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أعزه ونصره وحفظه الله والرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية حفظه الله.
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3 - مستر💰💰كاش2017-09-04 14:01:59
دماء اطفال ونساء وشيوخ سوريا في ذمتك يابوتين
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2 - الجنرال2017-09-04 14:01:48
اللهم انصر اخونا في بورما اللهم وحد كلمة المسلمين قال صلى عليه وسلم من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم
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1 - ابو شدا2017-09-04 13:58:27
من بدري والسيسي محتقر من القيادات الغربية.
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آخر تعليق
بواسطة : سلطان
خافو الله اصبحت الفيبة والبهت تمر علينا مرور الكرام...
بواسطة : فهد12
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