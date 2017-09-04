كيف رصدت إسرائيل زيارة حسن نصر الله إلى الأسد في دمشق؟

حجم الخط A A A المرصد 44 2٬787 3 ساعات

صحيفة المرصد-RT: قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس أن إسرائيل رصدت زيارة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى سوريا، “متنكرا في زي رجل أعمال”، واكتفت بذلك.

وذكرت الصحيفة أن حسن نصر الله “تنكر في زي رجل أعمال أثناء قيامه بزيارة سرية غير معلنة مع حراسه الشخصيين إلى دمشق”، لمقابلة بشار الأسد.

وعبّرت الصحيفة الإسرائيلية عن دهشتها واستغرابها من أن “إسرائيل كانت ترصد تحرك نصر الله، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة لضربه”.

وادّعت الصحيفة أن لدى إسرائيل عيونا تعمل لصالحها وتقوم بتتبع “حركة نصر الله، وتسعى لمعرفة تفاصيل تحركاته وتراقبه عن كثب، وبالفعل قامت بالإبلاغ عن تحركه الخارجي الأخير إلى سوريا، غير أن إسرائيل لم تستهدفه”.

ولفت موقع الصحيفة الإلكتروني إلى أن حسن نصر الله يعرف أن العيون الإسرائيلية ترصد تحركاته وتنقلاته بين ثلاثة مخابئ يتحرك بينها، مشيرا إلى أن إسرائيل أرادت أن تفهمه أن رحلاته السرية إلى دمشق وطهران لا تخفى عن أعينها.

وأفاد المصدر بأن الأمين العام لحزب الله غادر “مخبأه” في ملابس مموهة، واستقل سيارة مع حراس بملابس مدنية، وانضمت سيارات أخرى لتأمين رحلة الرتل على طول الطريق إلى هدفها لمدة 90 دقيقة.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )