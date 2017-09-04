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كيف رصدت إسرائيل زيارة حسن نصر الله إلى الأسد في دمشق؟

كيف رصدت إسرائيل زيارة حسن نصر الله إلى الأسد في دمشق؟
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المرصد 44 2٬787 3 ساعات

صحيفة المرصد-RT: قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس أن إسرائيل رصدت زيارة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى سوريا، “متنكرا في زي رجل أعمال”، واكتفت بذلك.

وذكرت الصحيفة أن حسن نصر الله “تنكر في زي رجل أعمال أثناء قيامه بزيارة سرية غير معلنة مع حراسه الشخصيين إلى دمشق”، لمقابلة بشار الأسد.

وعبّرت الصحيفة الإسرائيلية عن دهشتها واستغرابها من أن “إسرائيل كانت ترصد تحرك نصر الله، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة لضربه”.

وادّعت الصحيفة أن لدى إسرائيل عيونا تعمل لصالحها وتقوم بتتبع “حركة نصر الله، وتسعى لمعرفة تفاصيل تحركاته وتراقبه عن كثب، وبالفعل قامت بالإبلاغ عن تحركه الخارجي الأخير إلى سوريا، غير أن إسرائيل لم تستهدفه”.

ولفت موقع الصحيفة الإلكتروني إلى أن حسن نصر الله يعرف أن العيون الإسرائيلية ترصد تحركاته وتنقلاته بين ثلاثة مخابئ يتحرك بينها، مشيرا إلى أن إسرائيل أرادت أن تفهمه أن رحلاته السرية إلى دمشق وطهران لا تخفى عن أعينها.

وأفاد المصدر بأن الأمين العام لحزب الله غادر “مخبأه” في ملابس مموهة، واستقل سيارة مع حراس بملابس مدنية، وانضمت سيارات أخرى لتأمين رحلة الرتل على طول الطريق إلى هدفها لمدة 90 دقيقة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

44 - الخالدي
2017-09-04 16:19:30
هناك ثلاث جزر امارتيه محتله من ايران والامارات لم تحرك ساكن
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43 - 71
2017-09-04 16:17:39
36 فهد12 قوييييية بالمرة
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42 - الراصد
2017-09-04 16:16:35
اسرائيل اغتالت احمد ياسين وهو على كرسي متحرك لانها تعلم ان احمد ياسين صادق في توجهه في قضية فلسطين وقضايا الامه اما جحوش الفرس وزعيمهم زميره فتعلم اسرائيل انهم لايمثلون لها خطر
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41 -
2017-09-04 16:10:40
هههههههههه فهد12 اقنعته وبقوه
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40 -
2017-09-04 16:03:54
هو في الاصل مع اسرائيل ولاراح الي فشار الجحش الي بعد ماوافقة اسرائيل لانه الطفل المدلل لدي اليهود معرف حسن نصر الشيطان
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39 - ،،
2017-09-04 15:40:29
تعليق مخالف
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38 - سعودي
2017-09-04 15:37:28
الموت لأمريكا الموت لإسرائيل مو كأنها صارت مملة يااتباع ايران
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37 - ↩ابو شدا↪
2017-09-04 15:36:34
كلكم واحد تحت علامه وحده ونجاسه متحده.
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36 - فهد12
2017-09-04 15:33:37
ولي الامر صنف جماعة الاخوان جماعة ارهابية وحماس من ضمنها ويوجد هنا من يمجد هذه الجماعة مخالفا لتعاليم ولي الامر ومعاديا لوطنه ((انهم الاخونج علية لعنة الله))
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35 - كلاش
2017-09-04 15:30:44
لو ارادو قتله لفعلو به مثل مافعلو بالشيخ احمد ياسين رحمه الله .. تسعين دقيقه .. ولدهم وعميلهم.. لو كان سني ل تمت تصفيته
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34 -
2017-09-04 15:26:27
ت31طبعن ياليتها يصف بها اسرائيل انتم لو تسيبو الخجل شوي وتقولوها واضحه مع الحبيب اللزم وبدون رتوش بتكون واضحه واحسن
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33 - 😂
2017-09-04 15:23:12
الى 27 فهد... الشريعة لا تدخل فيها شوائب اخوان وايران وحماس واحزاب لاحظ هزمك الرجل ...لكن انظر الى تعليق ملاحظة لا مخرج عنده من الحق
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32 -
2017-09-04 15:23:12
حماس تصف مع اعداء السعوديه كقطر وايران وتقف ضد صف السعوديه والامارات
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31 - الشاعر📝
2017-09-04 15:20:49
ياليتها دكت رأسه وتناثر لحمه وعظامه وقضت على هذا الوباء المستعصي الذي استشرت مفاسده وجرائمه في كل الوطن العربي حتى اشتكت منه الأرض )
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30 -
2017-09-04 15:18:38
ت27 الم اقل لك من المستحيل ان تاتي بسبب مقنع
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29 -
2017-09-04 15:17:37
ت27 حماس خرجت عن طاعه اسرائيل وشقت الصف الاسلامي وهاجمت تل ابيب فيجب على المسلمين محاربه حماس لانها تصف اسرائيل بلعدو الابدي
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28 - إفتراس
2017-09-04 15:15:57
عميل ابراني صهيوني لم ينتهي تاريخ صلاحيته بس يخلصوا منه يرمونه للكلاب وهي تقوم باللازم
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27 - فهد12
2017-09-04 15:06:50
20 انا اعطيع الجواب.... لان حماس جماعةاخونجية ارهابية شقت الصف الفلسطيني وخرجت على ولي امرها الرئيس المنتخب عباس كما ان علاقاتها لا تكون الا مع اعداء السعودية كقطر وايران وتركيا.. يكفي ولا نزيد
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26 - الى 20
2017-09-04 14:59:46
جاءك الجواب الحق من العلامة ملاحظة .. ماتعليقك انت مخالف للقران تنحر المسلمين في غزة
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25 - ابو راكان
2017-09-04 14:59:07
اسرائيل دوله تفعل ماتشاء دون رقيب مصرح لها ان تقتل وتبيد وتحارب بذريعة دفاعا عن النفس حسبنا الله ونعم الوكيل
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24 - ملاحظة الى 18
2017-09-04 14:57:43
قيادة حماس يجب الضرب على ايديهم فما فعلوه هو نحر لاهل غزة وهم مخالفين للقران لم يعدوا لليهود القوة الرادعة المرهبة لهم ...فحماس اخي كمسلم لكن لايصلح ان يكون قائد حرب يجب ردعه لانه جاهل
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23 -
2017-09-04 14:56:27
تعليق مخالف
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22 - سركيس بااااريس
2017-09-04 14:54:53
حسن نصر صهيون سوف يشهد لك التاريخ بانك افضل عميل لإسرائيل منذ قيامها فانت من قتلت العرب وزرعت الفتن بينهم بحجة مقاومة اسرائيل اما المخابيء التي تسكنها ليس خوفا من اسرائيل ولكن خوفا من العرب الشرفاء . 
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21 - ....24
2017-09-04 14:51:08
ممكن يتنكّر بشلحة خليلته المهم انه يهاجم الاسلام والمسلمين هذه رسالته اللهم جفف الدماء في عروقه العفنه وجميع من ينبح خلفه من العملاء الخونه
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20 -
2017-09-04 14:50:51
عندما تسال اغلب التعليقات لماذا تكره حماس طبعن هم لايعلمون واتحدى احدهم ان يعطي جواب مقنع
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19 - الى 17
2017-09-04 14:49:22
مين قال حماس عدونا المسلم اخو المسلم المشكلة اذا الخميني كفر احدهما
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18 -
2017-09-04 14:43:23
عدو اسرائيل حماس وعدوكم حماس والقلوب على بعضها
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17 - رفيق الدرب
2017-09-04 14:42:57
اصلا انت كاذب واسرايل كاذبه هي من تحرسك وتحرس بشارلكن تريدون تظليل الامه فقط ا
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16 - زائر من الكواكب
2017-09-04 14:42:09
سُبحَانَ رَبَّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ..
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15 -
2017-09-04 14:37:54
يامن في التعليقات لا تحاولون تحطو حزب الله عميل لاسرائيل فانتم تعلمون ان حماس وحزب الله عدو اسرائيل انتم تحاربون حماس ولكن الخجل يمنعكم ان تقولو الحقيقه
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14 - 😂
2017-09-04 14:34:43
غبي ياحسن نصر اسرائيل تمتلك اقمار تجسس واحد منها مخبارات امريكي خاص لليهود دون المسلمين يصور عمق 12 كيلو تحت الارض يعني حتى الانفاق يعرفونها في تحركاتك يا حمار اعمل ضباب ودخان وانطلق من محيط الضباب
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13 - المنفلوطي
2017-09-04 14:32:27
يديعوت أحرونوت{صحيفة منسمة}
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12 - شايب بروح الشباب
2017-09-04 14:31:01
إن كان نصر الشيطان عدوهم كما يزعموا ويجعجع هو فى خطبه الجوفاء الكاذبه,لماذا لم يصيدوه؟طالما شايفينه ومتابعينه؟كذب الحلفاء .ماعاد ينفع ولا ينطلى؟نصر الشيطان منع اى مناضل فلسيطنى من الوصول لشمال فلسطين
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11 - صدق الكلمه
2017-09-04 14:28:43
هو جزء من الصهيونية العالمية واحد رجالها الاوفياء
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10 - أبو العز الدمشقي
2017-09-04 14:28:35
سمعينا صوتك ياقلومة الكوفيرة واعطينا رئيك عن الارهابي حسن زميرة الذي قتل شعبنا وشرد اهلنا وسجن ابنائنا
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9 - مسلم وسطي
2017-09-04 14:27:45
يا اسرائيل انا اعرف بعون من الله كيف تتجسسون ثلاث نقاط اذا تم ضربها اختل توازنكم ... وسنحت الفرصة للاجهاز عليكم واخذكم رهائن لثني امريكا ..لكن للاسف لايوجد احد معي
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8 - شايب بروح الشباب
2017-09-04 14:27:29
حسن نصرالشيطان تنكر بزى رجل اعمال؟والصهاينه راقبوه وتابعوه؟والصهاينة ايضا من يزعموا انه عدوهم الأول؟تركوه يروح ويجى براحته متنكرا وهم يتابعوه؟؟مهزلة وعبث صهيونى.نصر الشيطان صد الفلسطينين منجنوب لبنان
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7 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-04 14:26:46
اتحدا تحدي اذا علقت الكوفير قلم على هذا الموضوع ولايمكن انها تتطاول على حزب الشيطان وكلب ايران حسن نصر ابليس
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6 - اللي عاجبنا في ايران
2017-09-04 14:26:06
انها دائما تتكلم عن نفسها بنفسها وتهاجم وتنتقد وتهدد وتتوعد بنفسها . يعني معتمدين على انفسهم في كل شي
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5 - الكايدي
2017-09-04 14:23:12
حسن نصرالله الوحيد غاية الآن ماتستطيع إسرائيل قتله تعرف خسارة كبيرة لها. وتوقع راح تدور الأيام وراح يزيلهم بإذن الله
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4 - احمد
2017-09-04 14:21:13
امر طبيعي لن يتم استهدافه لان هدفهم واحد احميني واحميك
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3 - زائر من الكواكب
2017-09-04 14:11:06
إسرائيل ترصد الجميع..
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2 - سلمان البقمي
2017-09-04 14:10:23
على بالهم نصدق هالتقارير والأخبار..!! لن يجد اليهود والنصارى أفضل مطية لهم من الروافض الأنجاس فهم أشد عداوة لأهل السنة والجماعة.. حزب الشيطان والمخدرات هو من يحمي حدود إسرائيل الشمالية ويدعون عداوتهم
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1 - واضح
2017-09-04 14:08:44
وكيف تغتاله او تستهدفه وهو الولد المدلل لاسرائيل حدث العاقل بما يعقل هذا اسمه حسن شامير نتن ياهو وهو اقرب الى اليهود من اي دين اخر فهو حذاء دولة اسرائيل في المنطقة قبل ان يكون حذا الولي اللعين
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آخر تعليق
بواسطة : أبو خالد

تعليق فكر شيطان ربى خلق آدم اولا والقرآن واضح لاتفكرين افكر فيها افتراء على الله...
بواسطة : حقاااني...

لا والله ما حجيت ولا سعيت ..حتى الان ما تميت خمس سنوااات ملتزمين وفق النظام ...ب...
بواسطة : 🇸🇦🇸🇦🇸🇦

ماتقدر ياحفيد الخميني السعوديه والامارات والكويت والبحرين ومصر قوه ضاربه 💪...
بواسطة : ↩ابو شدا↪

قلم الحقيقه 2017-09-04 فانتصر العراق على دواعشه وانتصرت سوريا على الارهابيين فوق...



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