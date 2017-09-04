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مسؤول إيراني يهاجم الإمارات ويصفها بـ”القصر الورقي”!

مسؤول إيراني يهاجم الإمارات ويصفها بـ”القصر الورقي”!
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وكالات 46 1٬696 2 ساعتين

صحيفة المرصد-وكالات:وصف محسن رضائي، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، الإمارات بأنه مجرد “قصر ورقي”، ويمكن إسقاطه بدون حتى صاروخ.

وكتب محسن رضائي على صفحته الخاصة على تويتر: “الإمارات المتحدة برج من ورق، ينهار حتى بدون صواريخ”.

وبحسب ما قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية فتصريح رضائي جاء ردا على تصريحات عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أبو ظبي.

وقال بن زايد إن جزءا من حل الازمة في سوريا يتمثل في “خروج أطراف تحاول أن تقلل من سيادة الدولة السورية، وهنا يمكن أن أتحدث بوضوح عن إيران وتركيا”.

واتهم بن زايد إيران بأنها تعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

46 - حقاااني...
2017-09-04 16:53:37
لا والله ما حجيت ولا سعيت ..حتى الان ما تميت خمس سنوااات ملتزمين وفق النظام ...بإذن الله العام القااادم مع بعض اولادي ولن ننساااك من الدعاااء كما اني دعوت لك وانا موجود في ايام العشر
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45 - 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-09-04 16:53:28
ماتقدر ياحفيد الخميني السعوديه والامارات والكويت والبحرين ومصر قوه ضاربه 💪
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44 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 16:51:54
كذلك نحن دول يحكمها مسلمون ولم يتعاونو مع العدو وقوتنا الأولى باسلامنا يامجوس يا عباد النار
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43 - حقاااني...
2017-09-04 16:49:36
صحيح يا بنتي ريمااا الغرب شر لابد منه وبيننا مصالح... انا أقصد بالتقارب التقارب مع ايران المجوسية
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42 - السمؤال
2017-09-04 16:46:26
ياحمار دولة مثل كوريا الشمالية أرعبت أمريكا فلا تستهين ياحمار بقدرة الإمارات فطيرانها قادر على تحقيق التفوق الجوي علي أنظمة دفاعك المتهالكة
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41 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 16:44:25
فيه دول معها علاقات مع إيران لكن علاقات ضعيفة عكس قطر ف علاقتها مع ايران أكثر مما مضى !
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40 - ظامي اليل
2017-09-04 16:42:56
اقتصاد...ايران..يعتمد..على الامارات..وخاصة دبي..مجوس الفرس..مسيطرين على التجاره في الامارات.
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39 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 16:42:07
صحيح اكره شيء لما يهددون حكومة إيران امريكا علنا وهم بالعلن وبالسر علاقاتهم سمن على عسل ههه!
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38 - قناة وناسة
2017-09-04 16:40:53
ننتظر الرد من خلفان وابن عمهم قرقاش
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37 - قناة وناسة
2017-09-04 16:40:17
ننتظر رد العتيبة على تصريحات ايران الحليف الوفي للامارات
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36 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 16:40:00
وانت بخير حقاااني وإذا حاج تقبل الله طاعتك وان شاءالله حج مبرور وذنب مغفور"
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35 -
2017-09-04 16:38:09
والدليل على قولك إنكم محتلين جزر الأمارات وتحتلون فنادق دبي وتتحكمون في تجارتهم .
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34 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 16:35:25
ياحقاااني حنا مو حب للغرب لكن المصالح تقتضي بأن نعمل علاقات واولها امريكا لان الغرب ينتظر أن نفعل خطأ من قطع علاقات معهم لكي يسقطو حكوماتنا وتدمير دولنا وبالتعاون مع أعدائنا بالشرق
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33 - حقاااني...
2017-09-04 16:35:01
هلاااا بنتي الغااالية ريمااا كل عام وانت بخير وصحة وسلامة وتقبل الله منا ومن الجميع صالح الأعمال ..شكرا لكك على اهتماااامك ربي يسعدك بالدااارين
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32 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 16:32:37
الامارات فيها تنمية ليت لو تحذون حذوها يامجوس وتبنون إيران قال من ورق اما من ناحية العدد تقصد كم من فئة قليله غلبت فئة كثيرة بإذن الله واما السلاح فعند الإمارات سلاح والامارات لم تقف مع العدو ضدنا
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31 - حقاااني...
2017-09-04 16:32:15
من الخطأ بمكان التقليل من شأنها وخطورتها علينا فهي ان لم تهاحمنا مباشرة فلابد وان تهاجمنا من خلف الدسائس وتشيش الاعداء علينا فالحذر كل الحذر من العدو الصفوووي كاره السنه ومفرق الجماعة أعاذنا الله منهم
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30 - حقاااني...
2017-09-04 16:29:06
لهن علاقات حميمة ووثيقة مع الغرب حتى وان اظهروا خلاف ذلككك فهم اساس المصائب والهزائم على المسلمين بسبب تحالفهم مع أعداء الإسلام والمسلمين فالقناع انكشف واتضحت الرؤيةللجميع فمن الخطأ بمكان التقارب معهم
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29 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 16:28:22
عودا حميدا حقاااني
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28 - حقاااني...
2017-09-04 16:25:44
ايراااان لا يمكن التقارب معها او الوثوق بها فهي كالحرباء تتلون وكل يوم طالع لنا واحد منهم مع نافذة يصرح تصريحاتهم متناقضة ومتضادة هدفهم منذ القدم زعزعة أهل السنة وبالأخص حماتها في السعودية لهم علاقات
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27 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 16:25:25
ليت لو تشخص خامنئي بالمستشفى 😂هو أول واحد يحتاج تشخيص وكشف امراضه ⛐
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26 - الخالدي
2017-09-04 16:23:33
الامارات غالبيه سكانها من اصول ايرانيه
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25 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 16:22:25
يجب أن تحذر كل دولنا العربية والخليجية من وضع قوات ايرانية او تركية او كلاهما لان لهم اطماع بدولنا
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24 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 16:20:05
إيران وتركيا هم اولا مو عرب عجم ثانيا يبون يرجعون كسرى والثاني يبي يرجع االدولة العثمانية الصوفيه!
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23 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 16:17:55
ماتقدرون تمسون الإمارات يامجوس بوجود السعودية الله يحفظها آمين
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22 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 16:16:35
مصلحة النظام وليس مصلحة شعب إيران 🤔
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21 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 16:15:35
وزير خارجية الامارات ماصرح إلا بالصدق كذلك انتم يا إيران استولوتو على جزر إماراتية !
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20 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 16:13:14
تشخيص مصلحة النظام هههههه
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19 - النمس
2017-09-04 16:12:19
هههههه قلبه محروق الرافضي من الأمارات كل ذي نعمة محسود ... حاسدهم على ماهم فيه من تطور ورغد عيش الكلب الرافضي كل شيئ في حياتهم بالقوه لايعرفون معنى العقل والسلام يعرفون الفتن والفوضى وقذارة المتعه
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18 - مواطن يحب الهياط
2017-09-04 16:06:08
الا الامارات تاج راسك يالايراني
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17 - مواطن يحب الهياط
2017-09-04 16:02:23
تعليق مخالف
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16 - مصدر الكلمه
2017-09-04 16:01:43
قم بس قم ورح لقم تلعب في افكارك اما الامارات دونها اخوان نوره والقوه التي مابعد شفتها امسك حيلك عن اهل السنه والجماعه ان طحت على ركبي تقومني يديني وكلنا اخوان نوره
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15 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-04 15:58:57
طبيعي يهاجم الامارات !!! يعني يهاجم قطر الاخونجية مثلا ؟!!!
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14 - محمد
2017-09-04 15:53:48
حتى في اليمن السعوديه وزعت القياده في عدن للامارات وشافت ان فيه شكوى بس السعوديه حلت الموضوع واستلمت القياده ومافي اي زعل من إخوانا في الامارات و سكاي نوزالامارتيه والله ماهي مقصره مع السعوديه
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13 - محمد
2017-09-04 15:39:49
الفرس مايلعبو على العرب يخسون ولا نقبل فارسي يخلط على إخوانا في الامارات بس قيادة قطر بكره تعرف انها جمعت عالم مرتزقه وراح يبيعوها
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12 - رحم الله فقيدالامه
2017-09-04 15:38:08
صحيح لئن الايرانييين فعلا سيطرو بشكل مخيف على الامارات خاصة دبي وابوظبي وللاسف امر محزن جداً اذا لم يكن ايراني يكون شيعي موالي للمجوس وكلامه صحيح اذا لم تتنبه الامارات لهذا الامر عليها السلام
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11 - ضاحك
2017-09-04 15:36:51
ههههههههه وكمان هههههههههه
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10 - اقول بس
2017-09-04 15:36:16
انتم فشلتم في سوريا الى ان تدخلت روسيا يانمر ورقي
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9 - محمد
2017-09-04 15:31:46
الي يامن لي ايران اكبر غلط
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8 - ابو شدا
2017-09-04 15:30:26
لعبه من النوع الجديد كلها ضد ارض الحرمين لكن نقول لكم تباً لكم .
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7 - والله العلم عن الله
2017-09-04 15:28:04
لكن فيه مخطط خبيث من الدول القريبة لنا . عندما يحسون بتقارب سعودي إيراني في المنطقة تبدا التصاريح والحركات الغير مقبولة . تقارب ايران والسعودية يزعج مخططات أمريكا في المنطقة .
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6 - فيصل
2017-09-04 15:26:11
تعليق مخالف
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5 - محمد
2017-09-04 15:25:38
يخسي والله الي يحط يده مع السعوديه ماتخليه والإمارات والسعوديه واحد
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4 - مسمار
2017-09-04 15:25:12
المثل يقول اذا كرهتوهم فحق الله اعطوهم وهنا اقول انه ممكن في كلامه شي من الحقيقه!!
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3 - ألحقباني
2017-09-04 15:19:46
علم( وانت كلامك صحيح 1 - بركان نايم )إيران محتل جزاء من الإمارات وهذا يتكلم عن سوريه صحيح معند وطنيه
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2 - مهند العلي
2017-09-04 15:16:29
هههههه هذا والتبادل التجاري بين الإمارات وإيران 80 مليار دولار ونصف مليون ايراني يعيشون في الامارات و شركات ايرانية بمليارات دولارات في الامارات
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1 - بركان نايم
2017-09-04 15:15:28
المسؤول الإيراني كلامه كله صحيح .. وعلى بعض الدويلات مد رجولها على قد لحافها ... وبلاش العنتره وهي تعرف حجمها
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آخر تعليق
بواسطة : حقاااني...

لا والله ما حجيت ولا سعيت ..حتى الان ما تميت خمس سنوااات ملتزمين وفق النظام ...ب...
بواسطة : 🇸🇦🇸🇦🇸🇦

ماتقدر ياحفيد الخميني السعوديه والامارات والكويت والبحرين ومصر قوه ضاربه 💪...
بواسطة : ↩ابو شدا↪

قلم الحقيقه 2017-09-04 فانتصر العراق على دواعشه وانتصرت سوريا على الارهابيين فوق...
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