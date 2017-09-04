مسؤول إيراني يهاجم الإمارات ويصفها بـ”القصر الورقي”!

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صحيفة المرصد-وكالات:وصف محسن رضائي، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، الإمارات بأنه مجرد “قصر ورقي”، ويمكن إسقاطه بدون حتى صاروخ.

وكتب محسن رضائي على صفحته الخاصة على تويتر: “الإمارات المتحدة برج من ورق، ينهار حتى بدون صواريخ”.

وبحسب ما قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية فتصريح رضائي جاء ردا على تصريحات عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أبو ظبي.

وقال بن زايد إن جزءا من حل الازمة في سوريا يتمثل في “خروج أطراف تحاول أن تقلل من سيادة الدولة السورية، وهنا يمكن أن أتحدث بوضوح عن إيران وتركيا”.

واتهم بن زايد إيران بأنها تعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

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