ميليشيات الحوثي تصدم “المخلوع” وتقرر بشكل مفاجئ اعتقاله ونقله من مقر إقامته إلى صعدة
صحيفة المرصد-وكالات : قررت ميليشيات الحوثي اعتقال حليفها المخلوع علي عبدالله صالح من مقر إقامته في صنعاء، ونقله إلى محافظة صعدة.
وأكد مصدر يمني صدور قرار الميليشيات بإنهاء التحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح.
وشهدت الأيام الماضية زيادة في حدة التوتر بين حليفي الانقلاب الحوثي وصالح، حيث بدأت قيادات مقربة من صالح في الفرار والاحتماء بقبائلها، خصوصاً بعد تسريب قائمة باغتيالات حوثية.
وكانت مصادر إعلامية يمنية، أفادت بوصول قيادي في حزب المؤتمر الشعبي مقرب من الرئيس المخلوع صالح إلى محافظة شبوة قادماً من العاصمة اليمنية صنعاء.
أتى ذلك بعد وصول حسين حازب، وزير التعليم العالي في حكومة صنعاء، الأحد، إلى مأرب منشقاً.
في المقابل، اعتقلت ميليشيات الحوثي أحمد الشومي، مدير مكتب التربية في مديرية “كعيدنة” بمحافظة حجة، وأخفته قسريا في جهة مجهولة.
ويعد الشومي أحد أبرز قادة حزب المؤتمر في المحافظة.
ووسط تفاقم حالة التوتر الحاصلة بين شركاء الانقلاب في اليمن، توقع مراقبون أن تأخذ شكل المواجهات بين الطرفين استراتيجية خطف وتصفية الخصوم.
التعليقات
هل الحوثيون بهذه القوه حتى يسيطروا على اليمن السعيد.وهم لايتعدى نسبتهم ال5%كما نعلم.ماذا يحدث في اليمن.افيدونا مأجورين.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اقطعوا القات عن الحوثي والزيدي ننتصر باذن الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق 25 ابو العز اذا كنت تقصد المخلوع وانصاره الحوثيين فنحن معك اما اذا كنت تقصد التعميم فلا اليمنيين اخواننا واهلنا عشنا وتجاورنا معهم وماشفنا منهم الت كل خير .احذر التعميم لغة الجهلاء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وانصر أهل السنة والجماعة عليهم اللهم عليك بالحوثيين ومن عاونهم وناصرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله ياالسعويه مااحلمك الله يالسعوديه مااعظمك بالرغم ثبوت خيانة المخلوع وقياداة اخرى ايام غزو الكويت الاانها سامحت واعطتهم فرصه اخرى لكنه لم يثمر فيهم لأن الخيانه تسري في عروقهم لابارك الله فيهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحمد لله على نعمة العقل اللهم انصرنا على القوم الظالمين واحمي جنودنا البواسل وانصرهم وارحم شهدائنا واجبر مصابنا يارب احبك ياوطني السعوديه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
جرد اشاعات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هههههههههههه يماني ماعندو أمان يبيعك برخيص
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يخاركم على خير الحرب طال ..اللهم أنصر عبادك المستضعفين في كل مكان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يخاركم على خير الحرب طال ..اللهم أنصر عبادك المستضعفين في كل مكان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلام خرط نبغى في الواقع فقط لاغير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اللهم احفظ اليمن واحفظ جميع بلدان المسلمين اللهم وحد كلمتهم على الحق يا رب ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يستاهل الدعس على وجهه الخائن ناكر المعروف ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يستاهل المحروق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كان عليه بأن يعرف ذلك من البدايه بأن اعتقال علي عبدالله صالح او قتله من قبل الحوثيين وشيك.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اللهم شبها بينهم يالله ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا اليمني خاين ماله امان اللهم اجعل كيدهم بينهم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مع اني لا ازال يراودني الشك 👀😎
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لازم يستغلون التحالف الموقف ويدكون الحوثه الجرذان المجوسيه دك ههههههههه فرصتهم انفض تحالف الشر والشياطين الخونه 👀🤣🤣🤣🤣🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
على مين تلعبون ياجرذان المجوس وقرود صعطه ههههههههههه 😎 لاتصدقون الخونه والله يجعل تدميركم في تدبيركم 🙏🏼🇸🇦
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
انا اخبر الانشقاقات والقاء التهم بعد هزيمة اما اثناء المعارك فذا غباء او انهم على وشك هزيمة ساحقة لكل الطرفين من قبل التحالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اشرب من كأس الخيانه ياكلب هؤلاء هم من تحالفت معهم خدام المجوس الكلاب امثالك ،، نسأل الله ان يدمركم جميعآ وبأيديكم يا اقذر مخلوقات الله على وجه الأرض
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
وكالات : اي وكالات وأكد مصدر يمني منهو هذا المصدر مصادر إعلامية يمنية، اليس لها اسم ذكرتوني بالعربية الله يشعاكوا
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
نتمنى الايكون ذالك مكر وخديعة من المرقوع وقرود جبال مران وحيلتهم لن تنطلى على التحالف العربي علماً ان اللصوص يختلفون دائماًعلى السرقة ولابد من دق اسفين الخلاف بينهم بتحريض فريق على فريق بالدعم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
صار مقلقل وشكشوكه هههههههههههههه مصدق الحوتي طعم سمك وانتهى الأمر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا مصير الخائن وناقظ العهد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ونت مصدق هذا الكلام . هرطقات إعلامية مالها فائدة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لعبة جديده من الفار على الأسود. لكن ياهل ترا سوف تعدي .الله اعلم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ههههههههههه استغفرالله ويقولون لهم عهد وميثاق والان تدور التصالح مع السعوديه وتضغط بحرب اليمن على ان يكون زمام الامور بيدها وتبدا باللعب والابتزاز .سياسه قذره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هههههههههههههههااااااآآآآآي . خبر مضحك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
جاك الحوثي ياعفاش اهرب لعبدربة هادي .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أضف تعليق