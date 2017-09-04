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ميليشيات الحوثي تصدم “المخلوع” وتقرر بشكل مفاجئ اعتقاله ونقله من مقر إقامته إلى صعدة

ميليشيات الحوثي تصدم “المخلوع” وتقرر بشكل مفاجئ اعتقاله ونقله من مقر إقامته إلى صعدة
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المرصد 33 2٬859 1 ساعة

صحيفة المرصد-وكالات : قررت ميليشيات الحوثي اعتقال حليفها المخلوع علي عبدالله صالح من مقر إقامته في صنعاء، ونقله إلى محافظة صعدة.
وأكد مصدر يمني صدور قرار الميليشيات بإنهاء التحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح.
وشهدت الأيام الماضية زيادة في حدة التوتر بين حليفي الانقلاب الحوثي وصالح، حيث بدأت قيادات مقربة من صالح في الفرار والاحتماء بقبائلها، خصوصاً بعد تسريب قائمة باغتيالات حوثية.
وكانت مصادر إعلامية يمنية، أفادت بوصول قيادي في حزب المؤتمر الشعبي مقرب من الرئيس المخلوع صالح إلى محافظة شبوة قادماً من العاصمة اليمنية صنعاء.
أتى ذلك بعد وصول حسين حازب، وزير التعليم العالي في حكومة صنعاء، الأحد، إلى مأرب منشقاً.
في المقابل، اعتقلت ميليشيات الحوثي أحمد الشومي، مدير مكتب التربية في مديرية “كعيدنة” بمحافظة حجة، وأخفته قسريا في جهة مجهولة.
ويعد الشومي أحد أبرز قادة حزب المؤتمر في المحافظة.
ووسط تفاقم حالة التوتر الحاصلة بين شركاء الانقلاب في اليمن، توقع مراقبون أن تأخذ شكل المواجهات بين الطرفين استراتيجية خطف وتصفية الخصوم.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

33 - ظامي اليل
2017-09-04 16:52:35
هل الحوثيون بهذه القوه حتى يسيطروا على اليمن السعيد.وهم لايتعدى نسبتهم ال5%كما نعلم.ماذا يحدث في اليمن.افيدونا مأجورين.
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32 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-04 16:49:59
اقطعوا القات عن الحوثي والزيدي ننتصر باذن الله
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31 - واحد نفر
2017-09-04 16:49:36
تعليق 25 ابو العز اذا كنت تقصد المخلوع وانصاره الحوثيين فنحن معك اما اذا كنت تقصد التعميم فلا اليمنيين اخواننا واهلنا عشنا وتجاورنا معهم وماشفنا منهم الت كل خير .احذر التعميم لغة الجهلاء
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30 - حقاااني...
2017-09-04 16:45:46
اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وانصر أهل السنة والجماعة عليهم اللهم عليك بالحوثيين ومن عاونهم وناصرهم
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29 - واحد نفر
2017-09-04 16:44:16
الله ياالسعويه مااحلمك الله يالسعوديه مااعظمك بالرغم ثبوت خيانة المخلوع وقياداة اخرى ايام غزو الكويت الاانها سامحت واعطتهم فرصه اخرى لكنه لم يثمر فيهم لأن الخيانه تسري في عروقهم لابارك الله فيهم
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28 - حقاااني...
2017-09-04 16:43:55
كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
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27 - رزقي على الله
2017-09-04 16:35:54
الحمد لله على نعمة العقل اللهم انصرنا على القوم الظالمين واحمي جنودنا البواسل وانصرهم وارحم شهدائنا واجبر مصابنا يارب احبك ياوطني السعوديه
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26 - البيضفاعي
2017-09-04 16:33:25
جرد اشاعات
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25 - أبو العز الدمشقي
2017-09-04 16:27:43
هههههههههههه يماني ماعندو أمان يبيعك برخيص
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24 - يمني عاشق الدمام
2017-09-04 16:21:36
تعليق مخالف
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23 - الجنرال
2017-09-04 16:18:08
الله يخاركم على خير الحرب طال ..اللهم أنصر عبادك المستضعفين في كل مكان
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22 - الجنرال
2017-09-04 16:18:06
الله يخاركم على خير الحرب طال ..اللهم أنصر عبادك المستضعفين في كل مكان
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21 -
2017-09-04 16:12:25
كلام خرط نبغى في الواقع فقط لاغير
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( عدد التعليقات 10,442 )
20 - العنيد
2017-09-04 16:11:50
اللهم احفظ اليمن واحفظ جميع بلدان المسلمين اللهم وحد كلمتهم على الحق يا رب ؟؟؟
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( عدد التعليقات 10,442 )
19 - العنيد
2017-09-04 16:10:55
يستاهل الدعس على وجهه الخائن ناكر المعروف ؟؟
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18 - احسن الله ينتقم منك انت والحوثي عبد ايران
2017-09-04 16:09:14
يستاهل المحروق
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17 - انا عربي
2017-09-04 16:08:24
كان عليه بأن يعرف ذلك من البدايه بأن اعتقال علي عبدالله صالح او قتله من قبل الحوثيين وشيك.
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( عدد التعليقات 10,442 )
16 - العنيد
2017-09-04 16:06:54
اللهم شبها بينهم يالله ؟؟
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15 - ررر
2017-09-04 16:06:06
هذا اليمني خاين ماله امان اللهم اجعل كيدهم بينهم .
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14 - الثقفي
2017-09-04 16:04:13
مع اني لا ازال يراودني الشك 👀😎
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13 - الثقفي
2017-09-04 16:03:19
لازم يستغلون التحالف الموقف ويدكون الحوثه الجرذان المجوسيه دك ههههههههه فرصتهم انفض تحالف الشر والشياطين الخونه 👀🤣🤣🤣🤣🤣
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12 - الثقفي
2017-09-04 16:01:54
على مين تلعبون ياجرذان المجوس وقرود صعطه ههههههههههه 😎 لاتصدقون الخونه والله يجعل تدميركم في تدبيركم 🙏🏼🇸🇦
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11 - مرهق
2017-09-04 15:58:29
انا اخبر الانشقاقات والقاء التهم بعد هزيمة اما اثناء المعارك فذا غباء او انهم على وشك هزيمة ساحقة لكل الطرفين من قبل التحالف
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10 - النمس
2017-09-04 15:49:28
اشرب من كأس الخيانه ياكلب هؤلاء هم من تحالفت معهم خدام المجوس الكلاب امثالك ،، نسأل الله ان يدمركم جميعآ وبأيديكم يا اقذر مخلوقات الله على وجه الأرض
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9 - محمد
2017-09-04 15:43:51
وكالات : اي وكالات وأكد مصدر يمني منهو هذا المصدر مصادر إعلامية يمنية، اليس لها اسم ذكرتوني بالعربية الله يشعاكوا
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( عدد التعليقات 2,133 )
8 - ابونواف...
2017-09-04 15:40:35
نتمنى الايكون ذالك مكر وخديعة من المرقوع وقرود جبال مران وحيلتهم لن تنطلى على التحالف العربي علماً ان اللصوص يختلفون دائماًعلى السرقة ولابد من دق اسفين الخلاف بينهم بتحريض فريق على فريق بالدعم
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7 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 15:39:54
صار مقلقل وشكشوكه هههههههههههههه مصدق الحوتي طعم سمك وانتهى الأمر
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6 - ابو مهاذ
2017-09-04 15:38:13
هذا مصير الخائن وناقظ العهد
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5 - تعليق 1
2017-09-04 15:37:47
ونت مصدق هذا الكلام . هرطقات إعلامية مالها فائدة
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4 - ↩ابو شدا↪
2017-09-04 15:35:01
لعبة جديده من الفار على الأسود. لكن ياهل ترا سوف تعدي .الله اعلم.
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3 - رحم الله فقيدالامه
2017-09-04 15:32:39
ههههههههههه استغفرالله ويقولون لهم عهد وميثاق والان تدور التصالح مع السعوديه وتضغط بحرب اليمن على ان يكون زمام الامور بيدها وتبدا باللعب والابتزاز .سياسه قذره
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2 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-04 15:31:06
هههههههههههههههااااااآآآآآي . خبر مضحك
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1 - سركيس بااااريس
2017-09-04 15:29:30
جاك الحوثي ياعفاش اهرب لعبدربة هادي .
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آخر تعليق
بواسطة : أبو خالد

تعليق فكر شيطان ربى خلق آدم اولا والقرآن واضح لاتفكرين افكر فيها افتراء على الله...
بواسطة : حقاااني...

لا والله ما حجيت ولا سعيت ..حتى الان ما تميت خمس سنوااات ملتزمين وفق النظام ...ب...
بواسطة : 🇸🇦🇸🇦🇸🇦

ماتقدر ياحفيد الخميني السعوديه والامارات والكويت والبحرين ومصر قوه ضاربه 💪...
بواسطة : ↩ابو شدا↪

قلم الحقيقه 2017-09-04 فانتصر العراق على دواعشه وانتصرت سوريا على الارهابيين فوق...



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