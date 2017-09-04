فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !
صحيفة المرصد-وكالات: أطلق حساب روتانا على اليوتيوب أغنية جديدة بأداء الفنان ماجد المهندس بعنوان “على الله”، من تأليف سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وألحان أحمد الهرمي، وإنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
وعبر المهندس، عن سعادته بالتعاون مع مؤلف الأغنية، مؤكداً أن كلمات أغنياته تُسهل عملية اللحن والغناء بالنسبة للمطرب، وبالتالي تصل إلى قلب مستمعيها بسرعة فائقة، بحسب قوله.
وأوضح المطرب ، أنه أصر على طرح أغنيته بعد انتهائه من حفلات الصيف في البلدان العربية والأوروبية، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور العربي بمختلف جنسياته.
وفي السياق ذاته، شدد الشاعر سعود بن محمد على ثقته في نجاح الأغنية، طالما أنها بصوت ماجد المهندس، مشيراً إلى أن صوت الأخير جواز سفر لنجاح أي أغنية، بحسب قوله.
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التعليقات
لا تحط اسم الله في اغانيك وحاط على الغلاف اسم الله حسبي الله ونعم الوكيل
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أغنية مخيسة ... لا صوت لا كلمات ولا لحن
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الان وقت ايام فضيله واجواء روحانيه بلاش من الاغاني الان !
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اتمنى ان تتركوا الكوافيرة قلوم في حالها قد تكون النتيجه عكسيه فالمضروب في الناقص ناقص
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اغاني هالحزة
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صوت نشاز .
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الصوت غير جميل وياليت يستبدل الموسيقى بإيقاعات .
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نبي رأي الكوفيرة قلم في مكياج المهندس اذا ماكان عندها موعد مع احد
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ماجد المهندس حصل على الجنسية السعودية مبروك عليه وانا اتمنى احصل عليها لأني انسان مفيد بالمجتمع اصلح السيارات بورشتي وأخدم اخواني المواطنين لذلك انا أولى بالجنسية من غيري وطبعا اقصد الجالية اليمنية
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خخخخخ عارفين ماعاد احد يسمعهم قاموا ينزلوا اغانيهم ببلاش الناس تحولت على الشيلات يابشر ريحوا اعماركم خخخخخخخخخخخ
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دائما مبدع ماجد المهندس باختيار اغانية ولا زالت اغنية تناديك تتردد بكثرة في جميع المناسبات من فنانين آخرين
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نسئل الله السلامه
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