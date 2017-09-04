فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

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صحيفة المرصد-وكالات: أطلق حساب روتانا على اليوتيوب أغنية جديدة بأداء الفنان ماجد المهندس بعنوان “على الله”، من تأليف سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وألحان أحمد الهرمي، وإنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وعبر المهندس، عن سعادته بالتعاون مع مؤلف الأغنية، مؤكداً أن كلمات أغنياته تُسهل عملية اللحن والغناء بالنسبة للمطرب، وبالتالي تصل إلى قلب مستمعيها بسرعة فائقة، بحسب قوله.

وأوضح المطرب ، أنه أصر على طرح أغنيته بعد انتهائه من حفلات الصيف في البلدان العربية والأوروبية، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور العربي بمختلف جنسياته.

وفي السياق ذاته، شدد الشاعر سعود بن محمد على ثقته في نجاح الأغنية، طالما أنها بصوت ماجد المهندس، مشيراً إلى أن صوت الأخير جواز سفر لنجاح أي أغنية، بحسب قوله.

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