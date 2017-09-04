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الرئيسية / شرطة مكة توضح ملابسات اختفاء” فتاتي” بحرة… وتقرير طبي يكشف مفاجأة حول الفتاة الكبرى !

شرطة مكة توضح ملابسات اختفاء” فتاتي” بحرة… وتقرير طبي يكشف مفاجأة حول الفتاة الكبرى !

شرطة مكة توضح ملابسات اختفاء” فتاتي” بحرة… وتقرير طبي يكشف مفاجأة حول الفتاة الكبرى !
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المرصد 50 14٬356 5 ساعات

صحيفة المرصد: بدأت شرطة منطقة مَكَّة المكرمة،”اليوم” التحقيق في واقعة اختفاء فتاتين في بحرة بجدة حيث استمعت إلى أقوال الفتاتين حول ظروف اختفائهما وذلك بعد العثور عليهما.
وأكدت شرطة منطقة مكة أنه جاري استكمال إجراءات الضبط الجنائي لتحديد سبب تغيب الفتاتين قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح الناطق الإِعْلَامي باسم شرطة منطقة مَكَّة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي خلال بيان رسمي : أنه إشارة لما تم تداوله بوسائل الإِعْلَام ومواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ بِشَأْنِ اختفاء فتاتين من منزل والدهما بمحافظة بحرة، وادعائه أنهما تعرضتا للاختطاف حَسْبَ ما أخبرته ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات، فقد تم تكثيف البحث والتَّحَرِيّ للوصول إلى مكانهما وضمان سلامتهما وعدم تعرضهما للإيذاء.
وأضاف” الناطق الإعلامي” حَضَرَ والدهما مصطحباً ابنتيه وهما بحالة صحية جيدة، وكشف أن ابنته الكبرى تُعَانِي من تخلف عقلي، وأحضر تَقْرِيرَاً طبياً يثبت حالتها.
وكان والد الفتاتين قد أكد سابقا أن ملثمين بسيارة سوداء اختطفوا الفتاتين خلال خروجهما لإلقاء النفايات عصر يوم العيد ولم يتمكن أحد من معرفة لوحات السيارة.
وأكد الأب أن ابنته الثالثة والتي تبلغ 8 سنوات قد شاهدت عملية الاختطاف وقد تركتا أحذيتهم وكيس النفايات أمام المنزل وأنهما قاوما خاطفيهم.
وبينت المصادر أن العثور على الفتاتين كان بجوار إحدى الحدائق في بحرة حيث كانتا تسيران ولم يكن برفقتهما أحد وحالتهما الصحية جيدة ليبادر أحد سكان الحي بإبلاغ شقيقهم عن موقعهم مؤكداً أنه تعرّفَ على الفتاة الصغرى والتي نشرت صورتها في الإعلان عن فقدهما يوم عيد الأضحى فيما كانت الشقيقة الأخرى تلبس النقاب ليبادر الأخ بالحضور

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

50 - احمد ابراهيم
2017-09-04 22:57:47
فلم هندي وين قلم الحقيقة يمكن الإخونجية خاطفينهم....
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49 - ضمير الناس
2017-09-04 22:36:46
صابني صداع ودي الطخ احد مثل هالاب اللي اشغل العالم اكثرماهي مشغوله***الدجه لها عنوان***
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48 -
2017-09-04 22:24:10
ينبغي على الجهات المعنية إحالة الأب ***
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47 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 22:22:38
تقولي كلمتين تجبر خاطري ههههههه جالس تقول هذا الكلام يابني ادم
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46 - الشاعر📝
2017-09-04 22:13:05
إهمال الأبناء وخاصةًً البنات في هذا العصرالملوث بالفساد والانحطاط الأخلاقي يكون مرده وبالاً على الأسرة وهذا يعود لعدم تكثيف المتابعة عليهم حتى في غرف نومهم والتشديد بالذات على اجهزتهم المثيرة للغرائز)
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45 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 21:55:49
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحيفتنا الموقرة نظرا لظروفي الخاصة وأسباب شخصية أخرى فأنني اتقدم لسيادتكم بسماح لي بستقالتي وتنحي عن التعليق واعطا أخي وسندي الجهاز لمدة أربع ساعات وشكرآآ لكم
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44 -
2017-09-04 21:55:22
مقيم يالله شل عفشك مش علشان ماتثقل عليهم أهم شي كان ثلاجتك مافيها غير مويه عطني خبر قبل ترحل 😢😢مع سلامه ...اللهم افضح أمر من قتل الفهمي جعله صلبه قريب يارب قصه ذي أنهن خطفن تركن عيدو بس جت المدرسه
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43 -
2017-09-04 21:49:02
مقيم 😆وشلونك صرة ثقيل اطلع خخخخ بشرنا عسى ثلاجك به اكل قبل تطلع من صفحه ضحكت يوم شفت لايكات 😂😂😂😁تقطع قلبي عليك شكولله. . هاذي حال الدنيا 😒😒
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( عدد التعليقات 2,134 )
42 - ابونواف...
2017-09-04 21:37:28
الحمدالله على السلامة
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41 - علي العمري
2017-09-04 21:33:35
صار فلم. هندي. ًوربي. اعطونا. الحقيقه. الله. يسعدكم. او سكرو الموضوع. افضل
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40 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 20:55:08
هوبا ادي اول واحد بصله على النبي هههههههههههههه اللي بعدو
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39 - الازدي
2017-09-04 20:54:58
معا احترامي للقبايل وانا واحد منهم فيهم اهمال لاولادهم وبناتهم وعدم مبالاه البنت والولد ما يخرج الشارع وعمره اقل من 16 هاذا المفروض والبنت لاتخرج إلا بمحرم كبيره
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38 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 20:51:38
اللي يطالب ببقائي في الصحيفة يكبس لايك ولا رافض يكبس نو لايك عشان بصراحه ماحبش اثقل على احد وشكراً
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37 - اجل طفله عمرها 8 سنوات هي الشاهد
2017-09-04 20:47:47
طيب لا قدر الله هذي الطفلة التبس عليها الموضوع واتهمت احد جيرانهم لاقدر الله تصدقوها . القصة كلها غير صحيحة ابدا . بنات يختفون بهذا الشكل وبعدين تقولون الكبيرة متخلفة عقليا . طيب الصغيرة ويش وضعها ؟
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36 - ألحقباني
2017-09-04 20:35:34
علم ( الملح و القبلة بس هولا الايعرف سوي تشكيكي في الأمان وهو سبيب الاهمل يجيب أي شخص تظهر تحقيقة أن مهمل )
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35 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-04 20:28:16
معروفة .. البنات المُتخّلفات عقليّاً دايماً هدف لعيال الحرام .. حتى أذكر فيه فلم لنبيلة عبيد يتكلم عن هالموضوع ( توت توت ) ..
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34 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-04 20:27:17
الحمد لله على سلامتهم ..
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33 - ؟؟؟؟؟
2017-09-04 20:25:40
استغفر الله البنات يكبون النفيات والرجال الأب و الاخوان ماهو دورهم تسكع واستراحات ياكثر أشباه الرجال يجب محاسبتهم وإذا انخطفو بلاغ وأعذار و تقرير طبيه وكله كذب مختله عقلين تكب الزباله نفسي اصدق الكذبه
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32 - Saad
2017-09-04 20:23:18
الله يستر على بنات المسلمين اجمعين
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31 - السلام عليكم
2017-09-04 20:20:28
تقرير طبي يكشف مفاجأة حول الفتاة الكبرى ***
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30 -
2017-09-04 20:19:25
بخاطري أعطي السيسي من ضحيتي فكر بلماء الي عايش عليه عشر سنوات.أن شاءالله بيحكم مصر واحد عادل .قصه غريبه شلون خاطفين يتركونهن حنى اقول غريب موضوع الله يستر على بنات المسلمين لا يشغلون شرطه اتوقع ***
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29 -
2017-09-04 20:18:39
بحالة صحية جيدة !! أقنعوني ليش تم خطفهم غير اغتصابهم
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28 - أديب
2017-09-04 20:06:45
عندنا بمصر يحال المدعي بتهمة ازعاج السلطات ربنا يحفظ لنا السيسي وسلمان الحزم قولوا آمين
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27 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 20:05:41
ترحيل ليه انا زعلتك في حاجه طب ايه ياحبيبي هتدري عينك ليه لما بتجي بعنيه فيك حاجه مش عاديه قولي انا زعلتك في حاجه فيك حاجه مش عاديه!! لما تجي عينك بعنيه
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26 - سلفي 4
2017-09-04 20:03:26
😂😂😂😂😂
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25 - فاتن الشهري✨
2017-09-04 19:58:35
الحمدلله على سلامتهم والحمدلله ربي لطف وسلم وحسبي الله ونعم الوكيل عليهم اللي مايخافون الله والله يبعد عنهم الشر ويحفظهم ويخليهم لاهلهم وانتبهوا ياناس لعيالكم الدنيا ماعاد بها امان اتعظوا من هذي القصص
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24 - زائر من الكواكب
2017-09-04 19:54:50
الموضوع غامض.
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23 - الى مقيم
2017-09-04 19:54:18
ترحيل
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
22 - همسات
2017-09-04 19:52:28
ولو انهن هربن من البيت يجب التحقيق مع الاب والأم والتأكد من ان البنات يعشن في بيئة سليمه ونظيفه
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21 - أعتقد نشر صورهم بعد ان تم العثور عليهم لايخدم اي طرف//
2017-09-04 19:47:23
والفتاة كأنها تحمل هم السنين // ظاهره هاله سوداء تحت عينيها // اللهم لاتقدر لهم هم على همهم
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
20 - يوجد ثغرات في الخبر وتناقض في المعلومات //
2017-09-04 19:38:20
وليكن ما يكن // اللهم نجنا من مصارع السوء ومواطن الفتن //
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
19 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 19:31:37
برضو بنحبكم ونبقى معاكم للاخر
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18 -
2017-09-04 19:25:53
راعو ألله في كلامكم
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( عدد التعليقات 10,449 )
17 - العنيد
2017-09-04 19:23:49
الحمد لله حمدا كثيرا… يا اخوان ابعدوا عن القذف والسب والشتم وكماتدين تدان والايام دواره… نسأل الله العافيه..
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( عدد التعليقات 10,449 )
16 - العنيد
2017-09-04 19:21:43
زين مادام الدعوى كذا ، وأبوهما مرتاح النفسية - على مايظهر - فالحمد لله ، والله يعافيهن ولايبتلينا ، ولندع الخلق للخالق ، فليس لنا سوى ظاهر الأمور ،،،، ؟؟؟
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15 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 19:17:45
خلاص حصلهم انتبه عليهم ***
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14 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 19:06:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - ........
2017-09-04 19:04:09
كلام ..الناس هذولي مدري متى تعقل اللي مو قد الخلفة لايخلف ..*** فيه توه يعرف ان عندها تخلف عقلي !ولا الظاهر يستبق حقيقة اختفاء البنتين انه هروب منه قام من الحين يحطها تخلف عقلي..
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12 - الى 9
2017-09-04 19:00:16
يارقم 9 بالله عليك هذا كلام تعلق به انت عندك بنات هل ترضى ان يقول لك هذا الكلام انت خبل ماتقدر حالة الأب والام يعني وجهك مغسول بزقت عيب على شكلك من فين تحذفت علينا النطيحة المتردية لا اخلاق كمان
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11 - زائر من الكواكب
2017-09-04 18:50:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - مرهق
2017-09-04 18:37:54
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 18:37:29
خلاص ياعمي استر على ولاياك الله يسترك دنياء واخره وكل واحد ينتبة ***
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8 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"
2017-09-04 18:36:22
هذا الوالد معه(عقل)والا متبخر عقله من راسه (بالله)كيف يخلي بنات(ترمي)الزباله برا بالشارع وهو(ماغير)يأكل ولا ودي اكمل تعليقي ع(هالارعن) المشكله يقول أن وحده من البنات(مريضه) ):نسأل الله أن يحفظنا):
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7 - خالد
2017-09-04 18:35:53
ان لم يتم القصاص فيهم وصلبهم ليكونوا عبره .. فعلى العداله السلام
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6 - الرويلي
2017-09-04 18:34:30
تعليق مخالف
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5 - محب المرصد
2017-09-04 18:34:22
الله يحفظهم ويشفيهم ياناس اللي يطلعون اشاعات وقيل وقال في اعراض المسلمين اتقوا الله لا يبتليكم الله في اعراضكم
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
4 -
2017-09-04 18:32:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - مواطن غيور
2017-09-04 18:32:51
ابويمن مايخلي الكذب والخداع
لا يعجبني(13) اعجبني(4)
2 - سعد
2017-09-04 18:31:59
هذا أكيد ان فيه خلاف بين الرب وزوجته ربما تكون طليقته من الفيديو الأب لا ارى اي بكاء او ارتباك للأب هناك سر وراح ينكشف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - خالد
2017-09-04 18:28:38
الفلم والسيناريو معجبنى
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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

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بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

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في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

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نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

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