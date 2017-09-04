شرطة مكة توضح ملابسات اختفاء” فتاتي” بحرة… وتقرير طبي يكشف مفاجأة حول الفتاة الكبرى !

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صحيفة المرصد: بدأت شرطة منطقة مَكَّة المكرمة،”اليوم” التحقيق في واقعة اختفاء فتاتين في بحرة بجدة حيث استمعت إلى أقوال الفتاتين حول ظروف اختفائهما وذلك بعد العثور عليهما.

وأكدت شرطة منطقة مكة أنه جاري استكمال إجراءات الضبط الجنائي لتحديد سبب تغيب الفتاتين قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الناطق الإِعْلَامي باسم شرطة منطقة مَكَّة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي خلال بيان رسمي : أنه إشارة لما تم تداوله بوسائل الإِعْلَام ومواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ بِشَأْنِ اختفاء فتاتين من منزل والدهما بمحافظة بحرة، وادعائه أنهما تعرضتا للاختطاف حَسْبَ ما أخبرته ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات، فقد تم تكثيف البحث والتَّحَرِيّ للوصول إلى مكانهما وضمان سلامتهما وعدم تعرضهما للإيذاء.

وأضاف” الناطق الإعلامي” حَضَرَ والدهما مصطحباً ابنتيه وهما بحالة صحية جيدة، وكشف أن ابنته الكبرى تُعَانِي من تخلف عقلي، وأحضر تَقْرِيرَاً طبياً يثبت حالتها.

وكان والد الفتاتين قد أكد سابقا أن ملثمين بسيارة سوداء اختطفوا الفتاتين خلال خروجهما لإلقاء النفايات عصر يوم العيد ولم يتمكن أحد من معرفة لوحات السيارة.

وأكد الأب أن ابنته الثالثة والتي تبلغ 8 سنوات قد شاهدت عملية الاختطاف وقد تركتا أحذيتهم وكيس النفايات أمام المنزل وأنهما قاوما خاطفيهم.

وبينت المصادر أن العثور على الفتاتين كان بجوار إحدى الحدائق في بحرة حيث كانتا تسيران ولم يكن برفقتهما أحد وحالتهما الصحية جيدة ليبادر أحد سكان الحي بإبلاغ شقيقهم عن موقعهم مؤكداً أنه تعرّفَ على الفتاة الصغرى والتي نشرت صورتها في الإعلان عن فقدهما يوم عيد الأضحى فيما كانت الشقيقة الأخرى تلبس النقاب ليبادر الأخ بالحضور