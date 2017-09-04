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شاهد: دبلوماسيون أمريكيون في الرياض يحتفلون بعيد الأضحى على الطريقة السعودية

شاهد: دبلوماسيون أمريكيون في الرياض يحتفلون بعيد الأضحى على الطريقة السعودية
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المرصد 30 3٬810 3 ساعات

صحيفة المرصد: حرص دبلوماسيون أمريكيون بالرياض على المشاركة في احتفالات عيد الأضحى المبارك على الطريقة السعودية رفقة الشاب أبو متعب الأمريكي.
ونشرت السفارة الأمريكية مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من دبلوماسييها في الرياض، بصحبة الشاب”أبو متعب الأمريكي”. وهم يحتفلون بعيد الأضحى من خلال ممارسة بعض العادات في المملكة المتبعة خلال العيد.
وأبان مقطع الفيديو الشاب ” أبو متعب الأمريكي” وهو يرتدي جلباب وشال على رأسه أثناء قيامه باعتلاء سيارة بها كمية من الأغنام في سوق مواشى فيما قدمت سيارة أمريكية وترجل منها أحد الدبلوماسيين وتوجه للشاب أبو متعب الذي مثل دور بائع الأغنام وعرض عليه الشراء وتبادلا الحوار حول الثمن.
وفي المقطع التالي من “الفيديو” ظهر الشاب ” أبو متعب الأمريكي” وهو يستقبل أفراد السفارة داخل منزل مردداً عبارات الترحاب باللهجة السعودية ثم اصطحبهم لأحد الأماكن وقدم لهم القهوة ثم قدم لهم وليمة طعام تم وضعها على الأرض وحرض أعضاء السفارة على تناول الطعام بأيديهم .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-09-04 22:46:41
واضح الهدف يسخر 😂😂😂😂
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29 - منقاش
2017-09-04 22:36:16
تعليق 7. أنت مسكين .. ***
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28 - همسات
2017-09-04 22:08:00
اذا رأين انياب الليث بارزة ~~~~~ فلا تطنن ان الليث يبتسم
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27 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-04 21:57:36
ابو متعب الأمريكي 🏳سعودي بالفطرة ما شاء الله عليه 🏳ويجيد عاداتنا وتقاليدنا أكثر من بعض السعوديين ⁉️
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26 - الستيني
2017-09-04 21:52:50
الأمريكان هم أفضل الغربيين شريطه ان تكون المصالح مشتركة والاحترام متبادل ،،،،
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25 - صاحب تعليق (7)سعودي
2017-09-04 21:41:32
تعليق مخالف
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24 - صاحب تعليق (7)سعودي إلى خلك بعيد حبك يزيد تعليق:(16)
2017-09-04 21:39:17
تعليق مخالف
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23 - العنزي
2017-09-04 21:30:36
هههههههه بس حلوه يوم قالت الله يجود عليك
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22 - زائر
2017-09-04 21:22:33
تعليق 7 عمت عيون ***
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21 - متحري
2017-09-04 21:19:30
تعليق رقم سبعه سم زعاف وحقد اجنبي بغيض اسال الله ان يمكن منك
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20 - متحري
2017-09-04 21:19:01
تعليق رقم سبعه سم زعاف وحقد اجنبي بغيض اسال الله ان يمكن منك
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19 - زائر
2017-09-04 21:17:24
السؤال ماهي ديانته او مجرد يضحك بعقولنا
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18 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 21:16:06
ابومتعب لابد ان يحاسب كيف يحرض الامركان على تناولهم الاكل بئديهم يويلك من قلم الحقيقة هههههههه لابد من البحث والتحري
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17 - عاااقل
2017-09-04 21:11:40
جلستك خطاء يابو متعب لازم تتربع وتعبي بطنك وتطلع لك كرش
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16 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-04 21:09:42
تعليق 7 سؤال أنت عطيت شيء من جيبك أو جيب أبوك .
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15 - ت 7 الله يهديك
2017-09-04 21:08:57
الجزية كانت وانتهت ما عادفيه جزية
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14 - وين الدبلماسيين الامريكيين ؟
2017-09-04 21:05:15
هذا الأسمر سائق في السفارة الامريكية الباقي مادري ويش وضعهم . الله يهديكم كلمة دبلوماسيين امريكان شيء كبير .
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13 -
2017-09-04 20:44:14
😂😂😂😂
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12 -
2017-09-04 20:42:42
***
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11 - ،،
2017-09-04 20:42:28
ماعندكم سالفه قال ابو متعب قال ،،،الله يرحم ابو متعب
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10 - مرهق
2017-09-04 20:36:33
خلو ابو متعب يصير رئيس الترفية لانة اشتهر عندنا اكثرمماأشتهر في بلادة كل شوي ابو متعب وابو متعب خليتم الترفية وتمسكتو بابو متعب الامريكي انتم عندكم ترفية ولا لا نبي الحقيقة يازين سمراتنا مع العودزمان
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( عدد التعليقات 21,615 )
9 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-04 20:36:20
اللي يخطف ،،،،،،ويثبت عليه الخطف،،،،،لازم ينقصب ،،،،،فقط 🦅
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8 -
2017-09-04 20:33:16
على بالي الأمير ابو متعب 😂 طلع ولد ترامب
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7 -
2017-09-04 20:31:53
عمتنا تحمينا الله يحفظها وعطيناها جزيه 400مليار
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6 - ابوسلطان
2017-09-04 20:31:25
😂
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5 -
2017-09-04 20:30:52
عمتنا تحمينا الله يحفظها
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
4 - جبال سدير
2017-09-04 20:28:20
أشك انه ج
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3 - زائر من الكواكب
2017-09-04 20:25:58
حذف المجموعة والخروج منها..
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2 - زائر من الكواكب
2017-09-04 20:21:47
تعليق مخالف
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1 - خليف
2017-09-04 20:17:15
الصلاح من الله .. ***
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