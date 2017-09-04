شاهد: دبلوماسيون أمريكيون في الرياض يحتفلون بعيد الأضحى على الطريقة السعودية

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صحيفة المرصد: حرص دبلوماسيون أمريكيون بالرياض على المشاركة في احتفالات عيد الأضحى المبارك على الطريقة السعودية رفقة الشاب أبو متعب الأمريكي.

ونشرت السفارة الأمريكية مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من دبلوماسييها في الرياض، بصحبة الشاب”أبو متعب الأمريكي”. وهم يحتفلون بعيد الأضحى من خلال ممارسة بعض العادات في المملكة المتبعة خلال العيد.

وأبان مقطع الفيديو الشاب ” أبو متعب الأمريكي” وهو يرتدي جلباب وشال على رأسه أثناء قيامه باعتلاء سيارة بها كمية من الأغنام في سوق مواشى فيما قدمت سيارة أمريكية وترجل منها أحد الدبلوماسيين وتوجه للشاب أبو متعب الذي مثل دور بائع الأغنام وعرض عليه الشراء وتبادلا الحوار حول الثمن.

وفي المقطع التالي من “الفيديو” ظهر الشاب ” أبو متعب الأمريكي” وهو يستقبل أفراد السفارة داخل منزل مردداً عبارات الترحاب باللهجة السعودية ثم اصطحبهم لأحد الأماكن وقدم لهم القهوة ثم قدم لهم وليمة طعام تم وضعها على الأرض وحرض أعضاء السفارة على تناول الطعام بأيديهم .