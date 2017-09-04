بالفيديو..شاهد: كيف ودّع رجال الأمن الحجاج .. وهذه ردة فعلهم

حجم الخط A A A المرصد 31 3٬079 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، مقطع فيديو لأداء رجال الأمن عملهم بالمشاعر المقدسة وحرصهم على وداع الحجاج الذين أنهو مناسكهم.

وأبان مقطع “الفيديو” اصطفاف عدد من رجال الأمن وترديدهم عبارات التهليل والتكبير فيما تفاعل معهم الحجاج ورددوا نفس العبارات .

كما أظهر الفيديو حرص الحجاج على التلويح بأيديهم لرجال الأمن تعبيراَ عن شكرهم لهم تقديراَ لما بذلوه من جهود لخدمتهم لتوفير الجو الملائم والمناسب لأداء فريضة الحج في سهولة ويسر.

