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بالفيديو..شاهد: كيف ودّع رجال الأمن الحجاج .. وهذه ردة فعلهم

بالفيديو..شاهد: كيف ودّع رجال الأمن الحجاج .. وهذه ردة فعلهم
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المرصد 31 3٬079 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، مقطع فيديو لأداء رجال الأمن عملهم بالمشاعر المقدسة وحرصهم على وداع الحجاج الذين أنهو مناسكهم.
وأبان مقطع “الفيديو” اصطفاف عدد من رجال الأمن وترديدهم عبارات التهليل والتكبير فيما تفاعل معهم الحجاج ورددوا نفس العبارات .
كما أظهر الفيديو حرص الحجاج على التلويح بأيديهم لرجال الأمن تعبيراَ عن شكرهم لهم تقديراَ لما بذلوه من جهود لخدمتهم لتوفير الجو الملائم والمناسب لأداء فريضة الحج في سهولة ويسر.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - علي العمري
2017-09-04 23:06:33
الحج غالي. جدا. وكله خمسته ايام الي تسرفه. في خمسه. ايام تكفي شهر في حبال الالب يا ليت. يكون الحج بسعر رخيص. كي يحج المواطن الفقير
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30 -
2017-09-04 23:00:56
هذول اسود السنه الله يديم افراحهم كما افرحونا بخدمتهم للحجيج نعم انهم اسود السنه بالجنوب سد ودرع وبمكه خدمه وحمايه وتنظيم وفي شوارعنا ماكان فيه اي استنفار بالجنوب ومكه تجدهم في كل مكان الله يرزقهم 💔
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29 - عجب
2017-09-04 22:49:22
على العمري ومجموعه معه قلم الخنبقه وغيرهم كثيرترااتحداهم يكونوسعوديين ماخذين اسماءمستعاره فلاتتضرولهم ولتعليقاتهم ويابلاادي واصلي والله معاكي الله يوفق رجال الامن ويحزاهم خيرالجزا
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28 - خالد
2017-09-04 22:40:57
نجاح الحج يقهر الدواعش والاخونج والقطريين
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27 - اسمرعبرالملكـــي
2017-09-04 22:39:54
عنوده ماعندك تعليق ***
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26 -
2017-09-04 22:31:11
وهم مرابطين في المساعر المقدسه ويجي كم واحد هامل مثل علي العمري وزائر من كوكب اخر ويفلسف على مخنا سؤالي للاثنين انتم وشسويتو للبلد او على الاقل وشقدمتو ولو لحاج واحد اعلم انكم 🐑
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25 - ابو جمانه
2017-09-04 22:25:56
كلمة صدق وحق .... تشعر ما يقدمه المرابطين في المشاعر من العسكريين عطاؤهم بحب واحتساب الأجر عند الله تعالى ولا نزكي أحد على الله . لنا أن نفخر بهم . دمت وطني آمنا مطمئنا .
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24 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-04 22:25:51
تعليق 18 كثر الله من أمثالك يا أصيل وأسال الله رب السماوات والأرض يجعل هذا البلد آمنا الى يوم الدين ويحفظ حكومتنا الرشيدة من كل مكروه إنه ولي ذالك والقادر عليه
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( عدد التعليقات 10,449 )
23 - العنيد
2017-09-04 22:22:10
21 // 👍👍👍👍👍👍👍
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22 -
2017-09-04 22:21:20
زائر من كوكب اخر ليش يالرخمه تبي تحج ببلاش او تبيهم يفتحون الحج عشوائي هذي جزيه تروح لمكان اقامتك ومكان مشيك ومقعدك ونظافه واناره وسقيا وحراسات وتساهيل وكوادر وشتبي انت يا***
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21 -
2017-09-04 22:16:45
علي العمري ردي عليكوعلى مثالك وانت عملك ان تشكر جهونا غصبن عنك فانت في حين سفرك وياحتك وصياعتك حنا الحرس على مناطقنا وحدودنا وبيتك يالهامل فاما تقول شكرن او تصمت وبالنسبه لراتبي قليل والتقاعدي اقل
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20 - مصطفى
2017-09-04 22:15:50
شكرا رجال الامن السعودي والله لم ار في حياتي اطيب منهم متواضعون وعلى خلق كريم
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( عدد التعليقات 28,284 )
19 - برق _ الحرم
2017-09-04 22:13:02
(((((((الحمد لله الذي اتم على الحجيج وتقبل منهم وغفرلهم ..... حقيقة وبكل فخر ....(((شكرا _للجميع )))....... على جهودهم جزاهم الله خير الجزاء )))))
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18 -
2017-09-04 22:08:26
أعجز عن وصف السعوديه حكومة وشعب لكن راح اختصارها وقول أن الله شرفكم من بين شعوب الكون بخدمة ظيوفه لسبب نقاء قلوبكم وصدق أيمانكم بجد السعودية مفخرة الأرض إلى الأمام يا بلادي
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17 - علي العمري
2017-09-04 22:06:29
هذا. عملهم. ويخذو عليه.***
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16 - جنب الحيط
2017-09-04 22:05:28
في آمان الله 🖐🏾 نجتمع على خير بإذن الله .
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15 -
2017-09-04 22:03:06
السلام
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( عدد التعليقات 10,449 )
14 - العنيد
2017-09-04 21:50:17
حينما يجسد معنى الفخر بكل ماتحمله الكلمه من القلب شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء ؟؟
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13 - جبل طويق
2017-09-04 21:46:02
بيض الله وجوهكم جعله في ميزان حسناتكم
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( عدد التعليقات 10,449 )
12 - العنيد
2017-09-04 21:43:11
ان تنصرو الله ينصركم ويثبت اقدامكم ..انا افداء لكم يامن بيظتم وجيهكم ووجيه الشعب السعودي ...الاجر ثابت ان شاء الله غفر الله لكم واكرمكم ومتعكم بشبابكم وعافيتكم يانسل الكرام ياجند الوطن 🇸🇦😇🇸🇦
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11 - الكبريت
2017-09-04 21:39:06
تعليق مخالف
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10 - عبد الله
2017-09-04 21:33:42
اهم شئي النية وانها لله وليس للدعاية .
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9 - زائر من الكواكب
2017-09-04 21:24:19
ههههههه كم عدد الحجاج اللي تم إرجاعهم
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8 - ابو تميم
2017-09-04 21:05:56
لكل داعشي او من ينتمي ل الفكر التكفيري ومن يفتون بقتل جنودنا البواسل الهذا السبب يقتلو وهم يخدمون حجاج بيت الله فعلا (فلا نامت اعين الجبناء)
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7 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-04 21:03:04
بيض الله وجيههم 🏳مثل ما بيضوا وجه كل سعودي🤚
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6 - مشعل التميمي
2017-09-04 21:01:23
امننأ *
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5 - مشعل التميمي
2017-09-04 21:00:49
اتحدى الكوافيره تعلق
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4 - مشعل التميمي
2017-09-04 21:00:07
شكرآ سلمان الحزم شكرآ رجال امتلأ شكرآ لكل من شارك في نجاح موسم الحج
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3 - نوف الشهري
2017-09-04 20:57:59
اللهم لك الحمد
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2 - 555
2017-09-04 20:57:18
مقطع يغيض المنافقين
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1 - نشكر الله على على توفيقه لنا في ادارة مسم الحج بكل اقتدار
2017-09-04 20:56:18
هذا الموسم مميز ومنظم بكل المقاييس . منع السيارات ومنع عمال النظافة من الدخول مع الحجاج كان له اثر كبير جدا في انسيابية تحرك الحجاج . شكرا حكومة سلمان شكرا رجال الامن البواسل . شكرا لكل حاج محترم
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آخر تعليق
بواسطة : علي العمري

الحج غالي. جدا. وكله خمسته ايام الي تسرفه. في خمسه. ايام تكفي شهر في حبال الالب...
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