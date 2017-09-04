هكذا علق لاعبو منتخب اليابان على انتقالهم إلى ملعب التدريب في سيارات أجرة بجدة

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صحيفة المرصد: علق تومواكي ماكينو، مدافع منتخب اليابان، على استقلاله وزملاءه سيارات أجرة نقلتهم إلى ملعب التدريب الخاص بنادي أهلي جدة قائلاً” أنه يمر بهذه التجربة لأول مرة في حياته ويجب الاستمتاع بها .

وقال مدافع منتخب اليابان” لا أعتقد أنه سبق لي أبدا أن اشتركت مع زملائي في الذهاب بسيارة أجرة إلى المران ولم يحدث حتى ذلك أيام فرق الشباب.

وتابع: لكن هناك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرة في تشكيلتنا ويجب الاستمتاع بهذا الموقف.. لا يمكن أن ندع الموقف يؤثر علينا. وفقاً لوكالة كيودو اليابانية للأنباء

وأضاف إيجي كاواشيما حارس اليابان “كانت الرحلة ممتعة ولا يوجد مشكلة في خوض هذه التجربة لأول مرة. لا يوجد سبب يدعونا للشعور بالتوتر. يجب أن نحافظ على تركيزنا”.

وكان مسؤولو البعثة اليابانية فوجئوا بتأخر «الباص» المخصص لنقل اللاعبين من وإلى مقر البعثة إلى التدريبات، قبل مواجهة المنتخب السعودي في ختام تصفيات التأهل إلى كأس العالم 2018.

واضطر مدير فندق البعثة اليابانية لتوفير سيارات ليموزين لنقل اللاعبين إلى ملعب التدريب في الموعد، وهذا سبب حرجا كبيرا لمسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي قدم اعتذاره للبعثة اليابانية وفتح تحقيقا لمعرفة المتسبب في تأخر موعد وصول الباص.