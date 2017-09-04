هكذا علق لاعبو منتخب اليابان على انتقالهم إلى ملعب التدريب في سيارات أجرة بجدة
صحيفة المرصد: علق تومواكي ماكينو، مدافع منتخب اليابان، على استقلاله وزملاءه سيارات أجرة نقلتهم إلى ملعب التدريب الخاص بنادي أهلي جدة قائلاً” أنه يمر بهذه التجربة لأول مرة في حياته ويجب الاستمتاع بها .
وقال مدافع منتخب اليابان” لا أعتقد أنه سبق لي أبدا أن اشتركت مع زملائي في الذهاب بسيارة أجرة إلى المران ولم يحدث حتى ذلك أيام فرق الشباب.
وتابع: لكن هناك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرة في تشكيلتنا ويجب الاستمتاع بهذا الموقف.. لا يمكن أن ندع الموقف يؤثر علينا. وفقاً لوكالة كيودو اليابانية للأنباء
وأضاف إيجي كاواشيما حارس اليابان “كانت الرحلة ممتعة ولا يوجد مشكلة في خوض هذه التجربة لأول مرة. لا يوجد سبب يدعونا للشعور بالتوتر. يجب أن نحافظ على تركيزنا”.
وكان مسؤولو البعثة اليابانية فوجئوا بتأخر «الباص» المخصص لنقل اللاعبين من وإلى مقر البعثة إلى التدريبات، قبل مواجهة المنتخب السعودي في ختام تصفيات التأهل إلى كأس العالم 2018.
واضطر مدير فندق البعثة اليابانية لتوفير سيارات ليموزين لنقل اللاعبين إلى ملعب التدريب في الموعد، وهذا سبب حرجا كبيرا لمسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي قدم اعتذاره للبعثة اليابانية وفتح تحقيقا لمعرفة المتسبب في تأخر موعد وصول الباص.
التعليقات
لو اخذو باص. مناحي. كان. افضل. من المنظر هذا
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اليابانيين خايفين من المعيوف والزوري بكره لازم الاثنين بالتشكيله الاساسيه ومعهم لا يقل عن ٦ لاعبين من الهلال اساسيين ويكملونها ويشرف دياز على المنتخب
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تشويه. للبلد. ما فيه باص. يحفظ. ما الوجه النه
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تعليق مخالف
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المعيوف @ الزوري@ اسامه @ عمر @ الشهراني @ الخيبري@ سالم @ نواف @ الفرج @ الشهري@ الشمراني @ الافضل :👈🏼 العويس @ العبيد @ معتز @ اسامه @حسن معاذ @ المقهوي @ الفرج @ الشهري@ العابد @المولد@الهزاع
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لو جات الست حلومه يحطولها أفخم الباصات ولا ياكثر الباع
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اذا كانت سيارات الليموزين صناعة يابانية لا مشكلة .
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تصيعون وقتكم في التحقيق مو كل الامور ماشية بهالطريقة يعني بس على هالموقف. مشاريع كثيرة متعثرة وجات على تأخر باص. ايس فيه نفر سديك
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دائما الاتحاد السعودي ****من يوم ماغيروا اللاعبيين
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ارباك نفسي ههههه واخرتها الظاهر يربكون شباكنا ههههههه
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اليابانيون دائماً شعارهم التفاؤل ، أنا مُعجب بالثقافة اليابانية .
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اتحاد الورق يجب ان يحاسب على هذه الفضيحه العالميه ،،
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فضحتنا فضيحه عالميه😂😂
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وخجلتاااااااه
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فائدتين سنجنيها اذا خسر المنتخب اولا توفير المال ثانيا تجنب الفضايح في كاس العالم
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حلو اللعب باعصاب اليابانين ، لكن صزقوني لن تمر عليهم والوضع طبيعي ولن نؤثر في لاعبين محترفين مثلهم ، بالتوفيق للاخضر وعقبال التأهل.
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هههه ربعنا داجيين بسبب المسؤولين غير المؤهلين والذين لايدركون انهم يشوهون صورة البلد فالحين بس يبتسمون للفلاشات ودك متخبنا يقعد وبلاش فضايح الفريق غير قادر على المنافسه
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فشلتونا ض
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الباص راح يشيل الحجاج ونسيكم ... أصله مافيه إلا باصات قليله والموسم حج ... عموماً أنتم كبار يايابانيين ونبيكم تردون في الملعب ...
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لكن أين المحاسبة والمتسبب بالإسائة لسمعة المملكة العربية السعودية.
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عادي أيها اليبانين قد تكون دافع لكم في مضاعفة أهدافكم فمن ينزلونكم متعودين علي الثمانية وزيدوهم حق المنضمين حتي نرا إعفاءات جديدة ولكم جزيل الشكر
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بلاكم ماشفتوا ليموزينات طوكيو الله يفشلكم
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بيكون الرد بالملعب اقسى
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اشكر المنتخب الياباني لتشجيعة لاصحاب الليموزينات التي تسعى شركات التوصيل لمنعها كما حدث قبل قدوم الليموزينات عندما طالبو بالتشديد على اصحاب الاجرة الصفراء لين توقفت تماما وترك المجال لليموزينات زمان
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حتى لاتضيع الجهود والإعدادات الكبيرة بسبب إهمال وتقصير من الجهات الصغيرة//
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في كلا الحالات بعد المباره فوز او خساره وانا متوقعها خساره 100%( باي باي ) ****
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😂😂😂😂 حصل خير 😂😂😂😂
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رد حركة اليموزين سيكون في الملعب
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والله ياسيزوكي الوضع في جدة غير!
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فضيحه ... اتمنى محاسبة المتسبب
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حتى لو يرحون كعابي ماتفحمهم هذولا الساموراي مع ان الباصات راحت كلها مكه
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علم هههههه لا وبعد يبون يفوزون ياشيخ افلقني اذا حلمو بالفوز ربعنا .
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اليابانيين قمة المسخرة وراح نرى قمة قمة المسخرة يوم المباراة راح تكون فضيحة لن ينساها كديش السنافر والفقراوية
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ههههههه لو جماعتنا كان بينهزمو ويتججو بنقلهم بسيارة لموزين.. عموما الله يوفقهم ولو انهم مايستاهلون
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سبحان الله الاعلام حول فضيحه ركوب اليابانيين للموزينات الى رحله سياحيه وتجربه فريده من نوعها!!!
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هههههههه لا وبعد يبون يفوزون ياشيخ افلقني اذا حلمو بالفوز ربعنا .
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أسمرغبر // بكل صدق وامانه حبيت أتصدق عليك ،، صدقه ،، لله ،، أقول كلامي هذاا والشاهد الله وتشهد صحيفه المرصد بس كيف أوصلك ،، ياااليت اخواننا يفيدوني ؟؟؟؟
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مصخررررررره
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ممكن الباص راح مع الحجاج مكه
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القيمة السوقية لمنتخب اليابان تساوي ٤ أضعاف قيمة منتخبنا وبالأخير يركبون ليموزينات ولعيبتنا بالباص
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راعين التنضيم معروفين رضينا ولا ما رصينا
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أسمرغبر // مايحتاااااج أنت تاكله زي السلاااام عليكم ؟؟؟ الله يعينك أهلك عليك ،،، يارب سترك ،، مدري كيف عاااايش ،،
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ألكابتن مناحي بن مطلق راعي الباص كان نايم عشان كذا أخذوا ليموزين .
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لابد من محاسبة المقصرين اليابان دولة عظماء احترامها يدل على رقى بلدنا المفروض مغادرتهم الي المطار كل لاعب في سيارة فخمة
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شف العقلية بس والذوق أول مره أعيش اللحظة ويجب الاستمتاع بها لو عندنا يابويا قدر الله وما شاء فعل ،، ان شاء الله تتأهلون تستاهلون
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فرق آسيا ليس لديها شئ تقدمه في كأس العالم ( يكفيهم مقعد واحد وذلك لعدم توفر المهارات والامكانيات )
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بشكه أمسكني واقطعلك
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من اثار حقين الواسطات خلي الواسطه تنفعهم
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اذا البلنتاوي وعمر هوساوي والشهري بيلعبون بكره عز الله اننا اكلناها زي السلام عليكم .. كيف تتوقعون من لعيبة لهم سنة ما استلموا رواتب حسبي الله على إدارتهم معيشتهم ببيوت اجار وديون وحالتهم حالة
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اتوقع حركة مقصودة من الجماعة وذلك للتأثير النفسي على الطرف الاخر لمحاولة تشتيت الفكر والذهن باشياء اخرى .
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فشلتونا لا بارك الله فيكم
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فشلونا ماهي اول مره تصير صارت مع مدربين ولعيبة وفرق وجدة ياجدة الحر والرطوبة والمطار والمتسولين بالمطار والشوارع اللي تفتح النفس الرياض أرحم
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ونحن نقول الله يحييكم لأول مره في ملعب الجوهره
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وفتح تحقيقا
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تعطل الكمبيوترولكنه لن يعديها***فضايح بلانهايه ***زين ماستاجرودراجة النبي ايوب عليه السلام***
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جعلتوهم يتمتعون بهذه التجربة الفريدة من نوعها.
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فضيحه الله يفضحكم
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يارب يفوزون علينا 10 اهداف بلا كوره بلا هم
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