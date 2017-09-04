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هكذا علق لاعبو منتخب اليابان على انتقالهم إلى ملعب التدريب في سيارات أجرة بجدة

هكذا علق لاعبو منتخب اليابان على انتقالهم إلى ملعب التدريب في سيارات أجرة بجدة
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المرصد 58 5٬536 3 ساعات

صحيفة المرصد: علق تومواكي ماكينو، مدافع منتخب اليابان، على استقلاله وزملاءه سيارات أجرة نقلتهم إلى ملعب التدريب الخاص بنادي أهلي جدة قائلاً” أنه يمر بهذه التجربة لأول مرة في حياته ويجب الاستمتاع بها .
وقال مدافع منتخب اليابان” لا أعتقد أنه سبق لي أبدا أن اشتركت مع زملائي في الذهاب بسيارة أجرة إلى المران ولم يحدث حتى ذلك أيام فرق الشباب.
وتابع: لكن هناك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرة في تشكيلتنا ويجب الاستمتاع بهذا الموقف.. لا يمكن أن ندع الموقف يؤثر علينا. وفقاً لوكالة كيودو اليابانية للأنباء
وأضاف إيجي كاواشيما حارس اليابان “كانت الرحلة ممتعة ولا يوجد مشكلة في خوض هذه التجربة لأول مرة. لا يوجد سبب يدعونا للشعور بالتوتر. يجب أن نحافظ على تركيزنا”.
وكان مسؤولو البعثة اليابانية فوجئوا بتأخر «الباص» المخصص لنقل اللاعبين من وإلى مقر البعثة إلى التدريبات، قبل مواجهة المنتخب السعودي في ختام تصفيات التأهل إلى كأس العالم 2018.
واضطر مدير فندق البعثة اليابانية لتوفير سيارات ليموزين لنقل اللاعبين إلى ملعب التدريب في الموعد، وهذا سبب حرجا كبيرا لمسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي قدم اعتذاره للبعثة اليابانية وفتح تحقيقا لمعرفة المتسبب في تأخر موعد وصول الباص.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

58 - علي العمري
2017-09-05 01:19:49
لو اخذو باص. مناحي. كان. افضل. من المنظر هذا
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57 -
2017-09-05 01:14:34
اليابانيين خايفين من المعيوف والزوري بكره لازم الاثنين بالتشكيله الاساسيه ومعهم لا يقل عن ٦ لاعبين من الهلال اساسيين ويكملونها ويشرف دياز على المنتخب
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56 - علي العمري
2017-09-05 01:05:21
تشويه. للبلد. ما فيه باص. يحفظ. ما الوجه النه
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55 -
2017-09-05 00:48:07
تعليق مخالف
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54 - تشكيله المنتخب امام اليابان بين الواسطه والافضل‼️
2017-09-05 00:45:46
المعيوف @ الزوري@ اسامه @ عمر @ الشهراني @ الخيبري@ سالم @ نواف @ الفرج @ الشهري@ الشمراني @ الافضل :👈🏼 العويس @ العبيد @ معتز @ اسامه @حسن معاذ @ المقهوي @ الفرج @ الشهري@ العابد @المولد@الهزاع
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53 - بولا
2017-09-05 00:44:16
لو جات الست حلومه يحطولها أفخم الباصات ولا ياكثر الباع
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52 - ااا
2017-09-05 00:40:56
اذا كانت سيارات الليموزين صناعة يابانية لا مشكلة .
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51 - اليش
2017-09-05 00:36:33
تصيعون وقتكم في التحقيق مو كل الامور ماشية بهالطريقة يعني بس على هالموقف. مشاريع كثيرة متعثرة وجات على تأخر باص. ايس فيه نفر سديك
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50 - الاحساء
2017-09-05 00:21:46
دائما الاتحاد السعودي ****من يوم ماغيروا اللاعبيين
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49 - منتحي
2017-09-05 00:17:03
ارباك نفسي ههههه واخرتها الظاهر يربكون شباكنا ههههههه
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48 - واحد من الناس
2017-09-05 00:13:39
اليابانيون دائماً شعارهم التفاؤل ، أنا مُعجب بالثقافة اليابانية .
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47 -
2017-09-05 00:07:56
اتحاد الورق يجب ان يحاسب على هذه الفضيحه العالميه ،،
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46 -
2017-09-05 00:05:11
فضحتنا فضيحه عالميه😂😂
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45 - وشك وشك
2017-09-05 00:01:04
وخجلتاااااااه
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44 -
2017-09-04 23:59:12
فائدتين سنجنيها اذا خسر المنتخب اولا توفير المال ثانيا تجنب الفضايح في كاس العالم
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43 - محمد بن سعد
2017-09-04 23:50:29
حلو اللعب باعصاب اليابانين ، لكن صزقوني لن تمر عليهم والوضع طبيعي ولن نؤثر في لاعبين محترفين مثلهم ، بالتوفيق للاخضر وعقبال التأهل.
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42 - البلسم
2017-09-04 23:49:17
هههه ربعنا داجيين بسبب المسؤولين غير المؤهلين والذين لايدركون انهم يشوهون صورة البلد فالحين بس يبتسمون للفلاشات ودك متخبنا يقعد وبلاش فضايح الفريق غير قادر على المنافسه
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41 - ميمي
2017-09-04 23:47:29
فشلتونا ض
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40 - ياباني
2017-09-04 23:44:42
الباص راح يشيل الحجاج ونسيكم ... أصله مافيه إلا باصات قليله والموسم حج ... عموماً أنتم كبار يايابانيين ونبيكم تردون في الملعب ...
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39 - حتى منتخب الصومال ما ركب تاكسي
2017-09-04 23:35:46
لكن أين المحاسبة والمتسبب بالإسائة لسمعة المملكة العربية السعودية.
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38 - الساري
2017-09-04 23:34:26
عادي أيها اليبانين قد تكون دافع لكم في مضاعفة أهدافكم فمن ينزلونكم متعودين علي الثمانية وزيدوهم حق المنضمين حتي نرا إعفاءات جديدة ولكم جزيل الشكر
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37 - بدر 66
2017-09-04 23:31:09
بلاكم ماشفتوا ليموزينات طوكيو الله يفشلكم
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36 - دوش
2017-09-04 23:29:56
بيكون الرد بالملعب اقسى
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35 - مرهق
2017-09-04 23:27:31
اشكر المنتخب الياباني لتشجيعة لاصحاب الليموزينات التي تسعى شركات التوصيل لمنعها كما حدث قبل قدوم الليموزينات عندما طالبو بالتشديد على اصحاب الاجرة الصفراء لين توقفت تماما وترك المجال لليموزينات زمان
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34 - أفلام التقصير والإهمال ولامبالاة المتكررة يجب أن تتوقف
2017-09-04 23:26:25
حتى لاتضيع الجهود والإعدادات الكبيرة بسبب إهمال وتقصير من الجهات الصغيرة//
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33 - النمس
2017-09-04 23:23:56
في كلا الحالات بعد المباره فوز او خساره وانا متوقعها خساره 100%( باي باي ) ****
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32 - ابو احمد
2017-09-04 23:22:56
😂😂😂😂 حصل خير 😂😂😂😂
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31 - النمس
2017-09-04 23:18:55
رد حركة اليموزين سيكون في الملعب
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30 - شاهي على الجمر
2017-09-04 23:15:43
والله ياسيزوكي الوضع في جدة غير!
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29 - منصور
2017-09-04 23:08:45
فضيحه ... اتمنى محاسبة المتسبب
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28 - ماوكلي
2017-09-04 23:07:56
حتى لو يرحون كعابي ماتفحمهم هذولا الساموراي مع ان الباصات راحت كلها مكه
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27 - ألحقباني
2017-09-04 23:05:10
علم هههههه لا وبعد يبون يفوزون ياشيخ افلقني اذا حلمو بالفوز ربعنا .
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26 -
2017-09-04 23:04:25
اليابانيين قمة المسخرة وراح نرى قمة قمة المسخرة يوم المباراة راح تكون فضيحة لن ينساها كديش السنافر والفقراوية
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25 - تهامي
2017-09-04 23:01:08
ههههههه لو جماعتنا كان بينهزمو ويتججو بنقلهم بسيارة لموزين.. عموما الله يوفقهم ولو انهم مايستاهلون
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24 - ابو عبدلله
2017-09-04 22:59:55
سبحان الله الاعلام حول فضيحه ركوب اليابانيين للموزينات الى رحله سياحيه وتجربه فريده من نوعها!!!
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23 - رحم الله فقيدالامه
2017-09-04 22:59:46
هههههههه لا وبعد يبون يفوزون ياشيخ افلقني اذا حلمو بالفوز ربعنا .
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( عدد التعليقات 10,449 )
22 - العنيد
2017-09-04 22:58:16
أسمرغبر // بكل صدق وامانه حبيت أتصدق عليك ،، صدقه ،، لله ،، أقول كلامي هذاا والشاهد الله وتشهد صحيفه المرصد بس كيف أوصلك ،، ياااليت اخواننا يفيدوني ؟؟؟؟
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21 - فهد البدر
2017-09-04 22:55:48
مصخررررررره
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20 - خالد
2017-09-04 22:54:42
ممكن الباص راح مع الحجاج مكه
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19 - كنت فقراوي واستخرت الله
2017-09-04 22:52:41
القيمة السوقية لمنتخب اليابان تساوي ٤ أضعاف قيمة منتخبنا وبالأخير يركبون ليموزينات ولعيبتنا بالباص
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18 - الشمال
2017-09-04 22:52:08
راعين التنضيم معروفين رضينا ولا ما رصينا
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( عدد التعليقات 10,449 )
17 - العنيد
2017-09-04 22:51:39
أسمرغبر // مايحتاااااج أنت تاكله زي السلاااام عليكم ؟؟؟ الله يعينك أهلك عليك ،،، يارب سترك ،، مدري كيف عاااايش ،،
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16 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-04 22:48:24
ألكابتن مناحي بن مطلق راعي الباص كان نايم عشان كذا أخذوا ليموزين .
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15 - الرأي
2017-09-04 22:46:19
لابد من محاسبة المقصرين اليابان دولة عظماء احترامها يدل على رقى بلدنا المفروض مغادرتهم الي المطار كل لاعب في سيارة فخمة
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14 - عنيده
2017-09-04 22:44:41
شف العقلية بس والذوق أول مره أعيش اللحظة ويجب الاستمتاع بها لو عندنا يابويا قدر الله وما شاء فعل ،، ان شاء الله تتأهلون تستاهلون
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13 - ماوراء الارجنتين
2017-09-04 22:42:02
فرق آسيا ليس لديها شئ تقدمه في كأس العالم ( يكفيهم مقعد واحد وذلك لعدم توفر المهارات والامكانيات )
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12 - زائر
2017-09-04 22:39:13
بشكه أمسكني واقطعلك
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11 - زائر
2017-09-04 22:38:47
من اثار حقين الواسطات خلي الواسطه تنفعهم
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10 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-04 22:38:20
اذا البلنتاوي وعمر هوساوي والشهري بيلعبون بكره عز الله اننا اكلناها زي السلام عليكم .. كيف تتوقعون من لعيبة لهم سنة ما استلموا رواتب حسبي الله على إدارتهم معيشتهم ببيوت اجار وديون وحالتهم حالة
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9 - M misfer
2017-09-04 22:37:03
اتوقع حركة مقصودة من الجماعة وذلك للتأثير النفسي على الطرف الاخر لمحاولة تشتيت الفكر والذهن باشياء اخرى .
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8 - المنفلوطي
2017-09-04 22:36:17
فشلتونا لا بارك الله فيكم
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7 - فشلونا
2017-09-04 22:35:48
فشلونا ماهي اول مره تصير صارت مع مدربين ولعيبة وفرق وجدة ياجدة الحر والرطوبة والمطار والمتسولين بالمطار والشوارع اللي تفتح النفس الرياض أرحم
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6 - Ymni mahbob
2017-09-04 22:35:42
ونحن نقول الله يحييكم لأول مره في ملعب الجوهره
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5 - زائر
2017-09-04 22:34:10
وفتح تحقيقا
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4 - ضمير الناس
2017-09-04 22:29:53
تعطل الكمبيوترولكنه لن يعديها***فضايح بلانهايه ***زين ماستاجرودراجة النبي ايوب عليه السلام***
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3 - المواطن
2017-09-04 22:29:03
جعلتوهم يتمتعون بهذه التجربة الفريدة من نوعها.
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2 - فيصل العتيبي
2017-09-04 22:28:59
فضيحه الله يفضحكم
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1 - قلم الحقيقه
2017-09-04 22:27:54
يارب يفوزون علينا 10 اهداف بلا كوره بلا هم
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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 4 2٬942 يوم واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬346 يومين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬482 3 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬615 4 أيام
الاخيرة
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

 المرصد 138 12٬927 يومين
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

 المرصد 103 12٬990 يومين
في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

 المرصد 86 13٬644 يومين
نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

 المرصد 23 10٬202 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

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