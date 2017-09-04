وزير سعودي يشن هجوما على “حزب الله” ويصفه بحزب الشيطان .. ويوجه رسالة إلى اللبنانيين
صحيفة المرصد: هاجم وزير الدولة لشؤن الخليج العربي ، ثامر السبهان ، الجرائم التى يرتكبها حزب الله والذي وصفه بـ “حزب الشيطان” مؤكداً أنها سوف تنعكس على لبنان مضيفاً أنه لا يحمي الدول إلا مؤسستها الشرعية وليست الطائفية.
وكتب السبهان في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس أثاره على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده. دماء العرب غالية”
وأشاد “السبهان” في تغريدة سابقة بالجيش اللبناني قائلاً ” جهود الجيش اللبناني ومحافظته على أمن واستقرار وطنه تثبت أنه لا يحمي الدول إلا مؤسساتها الشرعية .الوطنية وليست الطائفية هي من يبني الدول”.
ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس اثارة على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه او ضده. دماء العرب غالية
— ثامر السبهان (@thamersas) ٤ سبتمبر، ٢٠١٧
جهود الجيش اللبناني ومحافظته على امن واستقرار وطنه تثبت انه لا يحمي الدول الا مؤسساتهاالشرعية .الوطنية وليست الطائفية هي من يبني الدول
— ثامر السبهان (@thamersas) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧
التعليقات
عدونا الحقيقي هم الاخوانجيه أهل المكر والتدليس والتحريض من يريد يغتال الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمة الله عليه انهم الاخوانيه ومن يحرض شباب الامه علي حكامهم ومن يدعم المنافقين في الخارج انهم الإخوان
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علم قطر ؟! وعلى دربك علم أذنابها ؟؟؟ إن الخيانة والغدر لهم طبع !! وعلم قطر !
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علم قطر ؟! إن الخيانة والغدر لها طبع
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علم قطر ؟! عشرين عام من الدسايس والغدر !!
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علم قطر ؟! واللي وقف ورى قطر! إن ماعاد فيها لا سكوت ولا صبر !!
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الصفوية والاخوانجية ؟! (( كهنوتية في حزبية يقودها ولي مرشد فقيه ))
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34 - ابوفهد... اغلب الشيعة فيهم جهل من العمائم // كما القطيع الاخواني يتبع اخونجية المرشد (( ولي فقيه هناك وولي فقيهه للأخونجية ))
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أحزاب خائنة ولاؤها لمرشدين خونة ليس لهم ولاء الا لمجوسيتهم وجماعة اخوان خوارج حاكميتهم
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32 - علي العمري من يحكم لبنان الان حزب. الله // ومن يتحكم في قطر الخيانة ويناصرها حزب اخوان الخيانة والغدر !!
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لن نتورع عن فضح المخالف للسنة النبوية وأهلها،،،، فالقريب الضال أو البعيد بضلاله ليس لهم الا فضح يوازي ضلالهم !!
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اغلب الشيعة فيهم جهل من العمائم اقول بعض وليس كلهم يتبعون الخميني وماادراك ماالخميني رجل هندوسي يعبد الاصنام هذا جهل في بعض الشيعة
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يا من تقول أينكم عن الصفوية ؟! نقول أهل الضلال وملتهم واحدة (( صفوي أو اخونجي داعشي وقاعدي ))
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من يحكم لبنان الان حزب. الله دوله داخل دوله. ***
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(( سياطنا )) لا تفرق بين أهل الضلال ؟! فتعاملنا معهم كل بقدر ضلاله
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كما ضربنا بسياطنا الاخونجية !! سياطنا تنال من الصفوية !!
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يا رقم 11 نحن لانعمم جميع الشيعة نقول اتباع الخميني وعبادة اهل البت المتخلفين العبادة للة سبحانة وتعالى
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القرضاوي وقناة جزيرته (( طبلت )) لحسن نصر اللات !! والقطيع التابع بعض طبل وبعض سكت ؟!!
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الصفوية و الأخونجية = فرقتين ضالتين من عرض ال 72 فرقة ضالة
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3 كفوينطح كفؤ اعتبرها غير لائقة قل اسد ينطح نعجة حسن زميرة
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((((21 - ألحقباني....علم ....تكرم تسلم ويسلم لك كل غالي )))))
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(((هـــذه عقيدة يا أهل الخمس والعار ....ماهي سوالف وارثتها جدودي ... مذهب هل الباطل مسيسات كبار ... أهل العمائم تاجروا بالحشودي ... نوب على التقيا ونوباً على الثأر ... ونوبا على المتعة وخمساً يزودي)))
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علم (تحيه لك جواب حلو ســــود_ العمائم.... لا نحن نعمل على اقتلاع الرؤوس اذا اينعت بالازيا سلمك الله
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((((( الحقباني ..... هل انت تعلم الفرق بين حزب الشيطان في العراق ولبنان .... أكيد لاتختلف معي ان سيد الاثنان الولي السفيه حمار _يهود ))))
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(((((16 - ألحقباني....علم هل الآن أنت تعمل في الازياء سبحان الله وضح (((( ســــود_ العمائم.... لا نحن نعمل على اقتلاع الرؤوس اذا اينعت بالازياء ))))))
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علم 8 - برق _ الحرم 2017-09-04 23:38:37 (((( ســــود_ العمائم كم قلو وكم كثروا .....صفر الوجوه ورأس ا لشرك(( سيدهم ))....وسيد السئ ((الدجال)) يا بشر....ماني ومزدك والطوسي رائدهم
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الانذال حزب الشيطان مدعوم من قطر و ايران و القذر بشار و من شياطين الانس روسيا لذاك يبرز عضلات الجيش البناني متردد في قرار الحرب مع حزب ابليس بعض البنانين مع حزب الشيطان اللهم دمرهم وزلزل اقدامهم
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علم هل الآن أنت تعمل في الازياء سبحان الله وضح (((( ســــود_ العمائم كم قلو وكم كثروا .....صفر الوجوه ورأس ا لشرك(( سيده
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ارجو الاهتمام بمسلمي الروهينغا
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والنعم ثامر السبهان رجل حكيم يعرف كيف يذل حزب الشيطان وحسن زميرة
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والنعم ثامر السبهان رجل حكيم يعرف كيف يذل حزب الشيطان وحسن زميرة
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طيب عادي كل الناس تسميه حزب الشيطان يعني وش الجديد ! مدري ليه تضخموا كلمات تصدر من كل الناس اذا صدرت من شخص معين وكأنه جاب شي جديد ..يشنننننن هجوما واخرتها حزب الشيطان !
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وضعوا داعش على الحدود العراقيه حتى يكون حجه للحشد الشيعي ان يكو على حدود العراق
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شن ! وجن ! لافائدة من الصياح والعويل .
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(((( ســــود_ العمائم كم قلو وكم كثروا .....صفر الوجوه ورأس ا لشرك(( سيدهم ))....وسيد السئ ((الدجال)) يا بشر....ماني ومزدك والطوسي رائدهم ....والعلقمي ومن جادت به التتر ))))
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اللهم احمي وطننا من كل سوء واحفظ لنا قادتنا وارزقهم البطانة الصالحة
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فعلاً طفح الكيل هذا سياسي يتكلم بمايدور خلف الكواليس وكلامه معناه طفح الكيل
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((((( الخوف نصدقك ..... وبكره وانت تستقبل زميرة مثل الصدر )))))
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حزب الشيطان هو الراعي الرسمي لداعش الموصل نبي ياثامر دق خشم هذا الزميرة 👊🏽
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كفووو ينطح كفوووو 👍👍
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ماقال الا الصدق حزب الشيطان هذا اسمه الحقيقي
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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