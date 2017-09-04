وزير سعودي يشن هجوما على “حزب الله” ويصفه بحزب الشيطان .. ويوجه رسالة إلى اللبنانيين

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صحيفة المرصد: هاجم وزير الدولة لشؤن الخليج العربي ، ثامر السبهان ، الجرائم التى يرتكبها حزب الله والذي وصفه بـ “حزب الشيطان” مؤكداً أنها سوف تنعكس على لبنان مضيفاً أنه لا يحمي الدول إلا مؤسستها الشرعية وليست الطائفية.

وكتب السبهان في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس أثاره على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده. دماء العرب غالية”

وأشاد “السبهان” في تغريدة سابقة بالجيش اللبناني قائلاً ” جهود الجيش اللبناني ومحافظته على أمن واستقرار وطنه تثبت أنه لا يحمي الدول إلا مؤسساتها الشرعية .الوطنية وليست الطائفية هي من يبني الدول”.

ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس اثارة على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه او ضده. دماء العرب غالية — ثامر السبهان (@thamersas) ٤ سبتمبر، ٢٠١٧