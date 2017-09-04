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وزير سعودي يشن هجوما على “حزب الله” ويصفه بحزب الشيطان .. ويوجه رسالة إلى اللبنانيين

وزير سعودي يشن هجوما على “حزب الله” ويصفه بحزب الشيطان .. ويوجه رسالة إلى اللبنانيين
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المرصد 45 2٬038 2 ساعتين

صحيفة المرصد: هاجم وزير الدولة لشؤن الخليج العربي ، ثامر السبهان ، الجرائم التى يرتكبها حزب الله والذي وصفه بـ “حزب الشيطان” مؤكداً أنها سوف تنعكس على لبنان مضيفاً أنه لا يحمي الدول إلا مؤسستها الشرعية وليست الطائفية.
وكتب السبهان في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس أثاره على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده. دماء العرب غالية”
وأشاد “السبهان” في تغريدة سابقة بالجيش اللبناني قائلاً ” جهود الجيش اللبناني ومحافظته على أمن واستقرار وطنه تثبت أنه لا يحمي الدول إلا مؤسساتها الشرعية .الوطنية وليست الطائفية هي من يبني الدول”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

45 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-05 01:33:29
عدونا الحقيقي هم الاخوانجيه أهل المكر والتدليس والتحريض من يريد يغتال الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمة الله عليه انهم الاخوانيه ومن يحرض شباب الامه علي حكامهم ومن يدعم المنافقين في الخارج انهم الإخوان
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44 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:31:38
علم قطر ؟! وعلى دربك علم أذنابها ؟؟؟ إن الخيانة والغدر لهم طبع !! وعلم قطر !
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43 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:29:52
علم قطر ؟! إن الخيانة والغدر لها طبع
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42 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:29:28
علم قطر ؟! عشرين عام من الدسايس والغدر !!
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41 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:29:05
علم قطر ؟! واللي وقف ورى قطر! إن ماعاد فيها لا سكوت ولا صبر !!
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40 - الله يصلحكم
2017-09-05 01:23:36
تعليق مخالف
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39 - حزب اللات كحزب الاخونجات ؟!! الصفوية كالأخونجية
2017-09-05 01:13:58
الصفوية والاخوانجية ؟! (( كهنوتية في حزبية يقودها ولي مرشد فقيه ))
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38 - حزب اللات كحزب الاخونجات ؟!! الصفوية كالأخونجية
2017-09-05 01:12:56
34 - ابوفهد... اغلب الشيعة فيهم جهل من العمائم // كما القطيع الاخواني يتبع اخونجية المرشد (( ولي فقيه هناك وولي فقيهه للأخونجية ))
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37 - حزب اللات كحزب الاخونجات ؟!! الصفوية كالأخونجية
2017-09-05 01:10:59
أحزاب خائنة ولاؤها لمرشدين خونة ليس لهم ولاء الا لمجوسيتهم وجماعة اخوان خوارج حاكميتهم
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36 - حزب اللات كحزب الاخونجات ؟!! الصفوية كالأخونجية
2017-09-05 01:08:57
32 - علي العمري من يحكم لبنان الان حزب. الله // ومن يتحكم في قطر الخيانة ويناصرها حزب اخوان الخيانة والغدر !!
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35 - حزب اللات كحزب الاخونجات ؟!! الصفوية كالأخونجية
2017-09-05 01:07:07
لن نتورع عن فضح المخالف للسنة النبوية وأهلها،،،، فالقريب الضال أو البعيد بضلاله ليس لهم الا فضح يوازي ضلالهم !!
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34 - ابوفهد
2017-09-05 01:05:55
اغلب الشيعة فيهم جهل من العمائم اقول بعض وليس كلهم يتبعون الخميني وماادراك ماالخميني رجل هندوسي يعبد الاصنام هذا جهل في بعض الشيعة
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33 - حزب اللات كحزب الاخونجات ؟!! الصفوية كالأخونجية
2017-09-05 01:04:44
يا من تقول أينكم عن الصفوية ؟! نقول أهل الضلال وملتهم واحدة (( صفوي أو اخونجي داعشي وقاعدي ))
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32 - علي العمري
2017-09-05 01:04:09
من يحكم لبنان الان حزب. الله دوله داخل دوله. ***
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31 - حزب اللات كحزب الاخونجات ؟!! الصفوية كالأخونجية
2017-09-05 01:03:03
(( سياطنا )) لا تفرق بين أهل الضلال ؟! فتعاملنا معهم كل بقدر ضلاله
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30 - حزب اللات كحزب الاخونجات ؟!! الصفوية كالأخونجية
2017-09-05 01:02:10
كما ضربنا بسياطنا الاخونجية !! سياطنا تنال من الصفوية !!
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29 - ابوفهد
2017-09-05 01:01:13
يا رقم 11 نحن لانعمم جميع الشيعة نقول اتباع الخميني وعبادة اهل البت المتخلفين العبادة للة سبحانة وتعالى
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28 - طنطل
2017-09-05 01:00:57
تعليق مخالف
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27 - حزب اللات كحزب الاخونجات ؟!! الصفوية كالأخونجية
2017-09-05 01:00:22
القرضاوي وقناة جزيرته (( طبلت )) لحسن نصر اللات !! والقطيع التابع بعض طبل وبعض سكت ؟!!
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26 - حزب اللات كحزب الاخونجات ؟!! الصفوية كالأخونجية
2017-09-05 00:59:03
الصفوية و الأخونجية = فرقتين ضالتين من عرض ال 72 فرقة ضالة
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25 - ابوفهد
2017-09-05 00:56:24
تعليق مخالف
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24 - ابوفهد
2017-09-05 00:53:12
3 كفوينطح كفؤ اعتبرها غير لائقة قل اسد ينطح نعجة حسن زميرة
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( عدد التعليقات 28,291 )
23 - برق _ الحرم
2017-09-05 00:51:16
((((21 - ألحقباني....علم ....تكرم تسلم ويسلم لك كل غالي )))))
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( عدد التعليقات 28,291 )
22 - برق _ الحرم
2017-09-05 00:49:04
(((هـــذه عقيدة يا أهل الخمس والعار ....ماهي سوالف وارثتها جدودي ... مذهب هل الباطل مسيسات كبار ... أهل العمائم تاجروا بالحشودي ... نوب على التقيا ونوباً على الثأر ... ونوبا على المتعة وخمساً يزودي)))
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21 - ألحقباني
2017-09-05 00:46:32
علم (تحيه لك جواب حلو ســــود_ العمائم.... لا نحن نعمل على اقتلاع الرؤوس اذا اينعت بالازيا سلمك الله
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( عدد التعليقات 28,291 )
20 - برق _ الحرم
2017-09-05 00:38:40
((((( الحقباني ..... هل انت تعلم الفرق بين حزب الشيطان في العراق ولبنان .... أكيد لاتختلف معي ان سيد الاثنان الولي السفيه حمار _يهود ))))
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( عدد التعليقات 28,291 )
19 - برق _ الحرم
2017-09-05 00:36:09
(((((16 - ألحقباني....علم هل الآن أنت تعمل في الازياء سبحان الله وضح (((( ســــود_ العمائم.... لا نحن نعمل على اقتلاع الرؤوس اذا اينعت بالازياء ))))))
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18 - ألحقباني
2017-09-05 00:07:59
علم 8 - برق _ الحرم 2017-09-04 23:38:37  (((( ســــود_ العمائم كم قلو وكم كثروا .....صفر الوجوه ورأس ا لشرك(( سيدهم ))....وسيد السئ ((الدجال)) يا بشر....ماني ومزدك والطوسي رائدهم 
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17 - ططططط
2017-09-05 00:06:51
الانذال حزب الشيطان مدعوم من قطر و ايران و القذر بشار و من شياطين الانس روسيا لذاك يبرز عضلات الجيش البناني متردد في قرار الحرب مع حزب ابليس بعض البنانين مع حزب الشيطان اللهم دمرهم وزلزل اقدامهم
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16 - ألحقباني
2017-09-05 00:05:44
علم هل الآن أنت تعمل في الازياء سبحان الله وضح (((( ســــود_ العمائم كم قلو وكم كثروا .....صفر الوجوه ورأس ا لشرك(( سيده
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15 - الخالدي
2017-09-04 23:59:53
ارجو الاهتمام بمسلمي الروهينغا
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14 - ابوفهد
2017-09-04 23:58:56
والنعم ثامر السبهان رجل حكيم يعرف كيف يذل حزب الشيطان وحسن زميرة
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13 - خليف
2017-09-04 23:58:11
تعليق مخالف
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12 - ابوفهد
2017-09-04 23:58:10
والنعم ثامر السبهان رجل حكيم يعرف كيف يذل حزب الشيطان وحسن زميرة
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11 - ........
2017-09-04 23:54:13
طيب عادي كل الناس تسميه حزب الشيطان يعني وش الجديد ! مدري ليه تضخموا كلمات تصدر من كل الناس اذا صدرت من شخص معين وكأنه جاب شي جديد ..يشنننننن هجوما واخرتها حزب الشيطان !
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10 -
2017-09-04 23:46:33
وضعوا داعش على الحدود العراقيه حتى يكون حجه للحشد الشيعي ان يكو على حدود العراق
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9 - عبد الله
2017-09-04 23:39:28
شن ! وجن ! لافائدة من الصياح والعويل .
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( عدد التعليقات 28,291 )
8 - برق _ الحرم
2017-09-04 23:38:37
(((( ســــود_ العمائم كم قلو وكم كثروا .....صفر الوجوه ورأس ا لشرك(( سيدهم ))....وسيد السئ ((الدجال)) يا بشر....ماني ومزدك والطوسي رائدهم ....والعلقمي ومن جادت به التتر ))))
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7 - ابو سليمان س
2017-09-04 23:32:47
اللهم احمي وطننا من كل سوء واحفظ لنا قادتنا وارزقهم البطانة الصالحة
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6 - ابواحمد
2017-09-04 23:32:31
فعلاً طفح الكيل هذا سياسي يتكلم بمايدور خلف الكواليس وكلامه معناه طفح الكيل
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( عدد التعليقات 28,291 )
5 - برق _ الحرم
2017-09-04 23:31:25
((((( الخوف نصدقك ..... وبكره وانت تستقبل زميرة مثل الصدر )))))
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4 - طلال الشمري
2017-09-04 23:30:29
حزب الشيطان هو الراعي الرسمي لداعش الموصل نبي ياثامر دق خشم هذا الزميرة 👊🏽
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3 - طلال الشمري
2017-09-04 23:27:53
كفووو ينطح كفوووو 👍👍
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2 - سعد الدين
2017-09-04 23:20:02
ماقال الا الصدق حزب الشيطان هذا اسمه الحقيقي
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1 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-04 23:18:46
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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