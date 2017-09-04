القيادة توجه برقيتين لـ “وزير الداخلية” بمناسبة موسم الحج.. هذا نصهما

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صحيفة المرصد – واس : وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية شكر جوابية للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة تهنئته بنجاح موسم حج هذا العام 1438هـ، فيما يلي نصها:

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

تلقينا برقية سموكم رقم 298655 وتاريخ 12 /12 /1438هـ المرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وأمراء المناطق، وكافة منسوبي وزارة الداخلية المدنيين والعسكريين، وزملائهم من القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية المشاركة في موسم حج هذا العام 1438هـ، المتضمنة تهنئتنا بنجاح موسم حج هذا العام الذي بلغت نسبة زيادة عدد الحجاج فيه 26% عن العام الماضي، وخلوه بفضل الله من الأمراض والأوبئة.

نحمد المولى عز وجل ونشكره على فضله ومنِّه بنجاح موسم حج هذا العام، وما لمسناه من حجاج بيت الله الحرام والمسؤولين من دول مختلفة لما وجدوه من تسهيلات كبيرة وخدمات شاملة في النواحي الأمنية والصحية والتنظيمية ودقة في خطط تفويجهم وضمان سلامتهم، كما نحمده جل وعلا أن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

ونشكر ونقدر لسموكم، وأمراء المناطق، ولجميع المسؤولين في الوزارة، ومنسوبي القطاعات العسكرية، والمدنية، والأهلية، الجهود المبذولة، والتي أسهمت بفضل من الله وتوفيقه في أداء الحجاج لمناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل من الحجاج حجهم، وأن يديم على بلادنا نعمه وفضله، إنه جواد كريم.

كما وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية شكر جوابية للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة تهنئته بنجاح موسم حج هذا العام 1438هـ، فيما يلي نصها:

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

تلقينا برقية سموكم رقم 298654 وتاريخ 12 /12 /1438هـ المتضمنة التهنئة بما تحقق -بفضل الله وكرمه- من نجاح لموسم حج هذا العام 1438هـ، وخلوه ولله الحمد من الأمراض والأوبئة، وانتهاء حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بيسر وسهولة بتوفيق من الله وعون منه.

ونقدر عالياً جهود سموكم، وأصحاب السمو أمراء المناطق وأعضاء لجنة الحج العليا ورجال الأمن البواسل، وإخوانهم منسوبي القطاعات العسكرية، والأجهزة الحكومية والأهلية المشاركين في أعمال الحج، وما تحقق من نجاحات مشهودة سهلت أداء هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، التي شرف الله بها هذه البلاد المباركة قيادة وشعباً برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

والله نسأل أن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يحفظ مليكنا وبلادنا، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، إنه سميع مجيب.