بالفيديو.. 7 فنانون سعوديون يطرحون أغنية ” علّم قطر .. واللي وقف ورى قطر” رداً على تجاوزاتها
صحيفة المرصد: طرح 7 فنانون سعوديون أغنية وطنية جديدة بعنوان “علّم قطر” ردًا على تجاوزات دولة قطر في حق المملكة ورعايتها للإرهاب في عدد من الدول العربية. وعرضت الأغنية على قنوات روتانا التلفزيونية، إضافة إلى قناتها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.
“علّم قطر”، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس، مكساج جاسم محمد، وغناء “محمد عبده، ورابح صقر، وماجد المهندس، وأصيل أبو بكر, وراشد الماجد, وعبدالمجيد عبدالله, وليد الشامي”. وقام بتوزيعها موسيقيا مدحت خميس، فيما تولى الهندسة الصوتية جاسم محمد.
وجاءت كلمات الأغنية كالاّتي:
علم قطر .. واللي وقف ورى قطر..ان البلد هذي طويل بالها .. بس المسايل لين وصلت للخطر.. لا والله أن تشوف .. فعل رجالها”.
طعناتنا في الوجه ماهي في الظهر/ وان كبرت العقدة نفك حبالها … عشرين عام من الدسايس والغدر/ ومؤمرات عارفين احوالها … الجار بار، وبان ماهو مستتر/ سود القلوب وخايبات افعالها /والله مال الخاين وفعله عذر الي فتحنا بابها واقفلها …ماعاد فيها لا سكوت ولا صبر .. والشرذمة تقع بشر أعمالها … جاك الخبر ياللي أنت تتحرى الخبر.. الريح ماهزت ركون جبالها … هذي السعودية ذرى عز وذخر.. نحيى بظل الله وتحت ظلالها. هذي السعودية ترى عزم وظفر…لاضاقت أرض وزلزلت زلزالها … هذي بلاد العز وبلاد الفخر/ومجودين امورها عقالها.
التعليقات
ابوالعز انت راقل وقدع
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منيح انت شو اخبارك ياابو سعود ان شاء الله بطلت الاستراحات والسهر المضر علي الصحه
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ابو العز الدمشق انت *********
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أبو العز الدمشقي كيف حال *******************
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الاجوانجي من كاسته سكر. ...لحيته ماتضل اضلاها. دوحة الخيانه صارة مقر. ..عهدنا الله تقلع اغصانها.
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الاجوانجي من كاسته سكر. ...لحيته ماتضل اضلاها. دوحة الخيانه صارة مقر. ..عهدنا الله تقلع اغصانها.
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132 اللة يفتح على قلبك حب اللة ومحمد رسول اللة اخيي وحبيبي اللة يهديك
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هذي طبول الحرب حق ماهي بهزالها اما تكف العفن والا تجيك رجالها ياملوث الدوحة منت قد يازبالها ياللي جمعت من الدول كل خبالها اليوم جاك العلم يامعقد احبالها اما تعود اليوم والاتجيك عيالها
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شوفو هذا ابو العز الدمشقي *********
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العمل وطني الله يعطيهم العافيه بس قطر شعب اخوانا ولهم منا الوفا والتقدير بس بدون تميم وابوها وقبلهم يهودي العرب عزمي بشاره
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132 ابالعز شيعي ****
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غدا افتتاح أكبر ميناء حمد في قطر ههههه وراح يحظر الافتتاح الرسمي إيران وعزمي بشاره وإسرائيل اخس افتتاح بس امريكا بتنزل أكبر ظريبه على قطر يستاهلون والريال القطري طاح
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128 وش السالفة
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ابوفهد روح نام وراك غسل اواعي
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125 شوبتريد
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107 انا شيعي شو خصك
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يعلم اللة يا نفسية اني مسامحك دونياء واخرة تراك عزيز وغالي
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الآن الترند وصل حد عالي وأهل قطر المجنسين يعلقون من القهر انكشف الغمام وطلعت علوم قطر الخاينه وكمان الكونغرس الأميركي فضح قطر قبل قليل مع إسرائيل الوضع من جد خطير وللخبر الجيش السعودي على حدود قطر هام
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لاحول ولاقوة الا بالله على قد ما اذتنا ايران وتربصت بنا ما شفنا مثل هالتصرفات اللهم اطف الفتنة واقمع من يسعى لاشعالها واصلح احوال المسلمين ووحد كلمتهم الشيطان وسوس للبعض
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قلم الحقيقه في السماء قمر. .مصايب الأمة بين أسبابها. صدقت ورب الكعبة في التوصيف.
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ابوالمعزة الدمشقي ياليتك ببلدك تقاتل بدل الخضوع هنا
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نفسية عذرك مقبول انت تامر على العين والراس
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دعم الخائن خيانة بحد ذاتها !! هل دعمت قطر أو فكرت في دعم الاخونجية خوارج العصر
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علموا قطر إن مافي الحمض أحد 😃😃
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الخيانة ؟! ضعف نفس ونفسية ؟!! ضيع دين وضيع وطن !!
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نفسية واللة اني معجب في ما قلتي لاكن عندك العقل ناقص فية مشفاء يعالج حاللتك
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هل من محب لقطر هذا اليوم ؟!!!!!
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علم قطر .. واللي وقف ورى قطر..ان البلد هذي طويل بالها (( يا خونة وطن ؟!))
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ت 103. ابو فهد. انت اللي سامحني ونا اخوك. تراني احب امزح. والعذر والسموحه. الله يوفقك وييسر امرك ورزقك الله ببر ابنائك لك. اكرر اسفي.
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هل من أحد بلغ قطر بخيانتها؟!
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هل عرفت اليوم أن قطر تخوووووووووووووون ؟!
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يابو العز الدمشقي هذه اغنية وطنية خلك في وعلى دلعونا وعلى دلعونا
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خبر عاجل مصدرك يالحبيب
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نفسية انا بخير ونعمة بس اقول اللة يستر عليك واذا احتجت شي انا ف الخدمة
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الإخوانيه ماتو قهر. ..بلدكم عج اغبارها. السعودية غيم ومطر. .. رازقها الله بنياتها
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عمل وطني منتاز جدا نقول بعد ذا العمل قطر كلها شهر اوشهرين وتختفي من الخريطه وتقول اسفه وترجنا وتطلب السماح والصفح وان شالله أرباح العمل توزع على فقرا قطر وتسديد ديونهم
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إن شاءالله عن قريب جدآوبأذن الله تعالى ان سمو الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني أميردولة قطر الجديدوأما بنسبة لولد موزة تميم المراهق يروح لمزبلة التاريخ وحمد بن خليفة و***** وحمد بن جبر*** وموزة
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ابو العز الدمشقي هل انتا شيعي ام سني وضح ذالك
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بــــلادي وأن هانت علـى عزيزة ولو أننى أعــــرى بهـــا وأجـوع الله يهدي حكومة قطر للحق
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لو تم انتاج اغنيه قطريه تهاجم فيها السعوديه لوقف جميع القطريين مع دولتهم ولكن وضعنا يختلف فالاخونجيه عندنا هم اعداء للوطن ومتحالفين لكل معادي لوطننا،،اتمنى من الدوله محاربة من بالداخل اولا فهم الخطر.
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*******
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94 نسفية لك كل الحب والاحترام انا اسف اذا غلطت في حقكك لاكن من باب المدعابة سامحنني اخي العزيز
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كونان يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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الاغنيه معانيها ركيكه جدا" والحانها مش منيحه
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السبهان يهاجم حزب الشيطان
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ولك انت بس فالح باالاشعار والاغاني تعه عنا ندرسك الرجوله السوريه
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قلم الحقيقه فاسماء قمر. ..مصايب الامه بين أسبابها. كم عدة ليالي سهر. ..يحب أمن وسلامة اترابها.
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94 ولك ياابوسعود ماراح تتطور حتي اخر العمر عنا المحترم يحترم وانت لا
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عندما تصبح الوطنيه عباره عن شتائم والفاظ باليه نقول رحم الله الوطن
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ابو علوص الدمشقي سبحان الله الاحترام عندكم بدفع الفلوس ههههه مشان هيك الواحد منكن كرامته تحدد بقدر مصاريه ل عمى في خلئتك
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أبو فهد .تعش وارقد الله يجزاك خير. وتلحف زين. وراك بكره مشاوير.بيكرفونك كرف. شكلك فاهم التربيه غلط. الله يستر عليك صاير اوبر وكريم لهم. ماعندك قرار وشخصيه, استرجل
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يغير معرفه الى كونان وراء الارجنتين وابوفهد وابوزعطان ويعزز لنفسه ويش رايك فيهم ياقلم خونه صح افضحهم واسئلهم ليه مايظهرون في اخبار الملالي وحزب الشيطان والمخلوع والحوثيين عندك اياهم ياطني الحبيب
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حتى انا بكتب قصيده ف قطر .. من شئ ع بالي خطر .. وبختصرها ف سطر .. الله من ثقل القهر .. الى معه ماعاد صبر ..
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ابوالعز الدمشقي خلك في حالك ودافع عن بلدك سورياء لاتدخل في امور الرجال
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الشيلات أكلت الجو على الأغاني والمغنين كلهم والدليل شوفوا كم نسبة المشاهدات لأي شيله على اليوتيوب ، لو أعطوا الكلمات لواحد يشيلها شيله يخليها توصل مواصيل لأن الأغاني خلااااااص باي باي أنتهى عصرها
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ت74 صدقت ياقلم وبعضهم من المنافقين المندسين من يشوف اخبار الملالي وحزب الشيطان والمخلوع والحوثيين يجلس يومين مايطلع منخش مثل الضب ويغير معرفه فجحره تكفى افضحهم
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المحقق كونن الف تحية لك من ابوفهد
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ولك القطري لما يجي عنا زلمه دفيع مصاري ومحترم كتير عني انا اشوفهم شعب منيح والله
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تصدقون مافية حثالة من الاعلام القطري المجنسين رد لانةاهل قطر الشرفاء عارفين الوظع
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قطر دويلة صغيرة لا وزن لها لا سياسيا ولا عسكريا ولا أقتصاديا ولكن المشكلة اللي ورى قطر حليفنا 70 عام البيت الأسود والمشكلة أننا حتى غير قدرنا نقول من ورى قطر ومن يساندها ويوجها ويحرضها ويسيرها .
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عمل يمش حاله لو الاغنيه اداها سوري كان احلي بكتير
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تحياتي لك من قلب مخلص أبها القلم الحر المتفاني في خدمة وطنه. قلم الحقيقه.
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اطقع ماعندي حكومة قطر وليسا الشعب القطري
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يستاهل ابن الوطن قلم الحقيقه.
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يشهد اللة قلم الحقيقة انك تقول الصراحة
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كفو والله بفنانين السعوديه العمالقه. كبار بتاريخكم ووطنيتكم
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كفو ويستاهل قلم الحقيقه.
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انا بيني وبين حرمتي مشكله. ولكن هين والله لاجلدها بأغنية سلامه العبدالله. اللي يقول فيها... خلاص لاترجع ترانا سلينا. حبن جديدن غير حبك لقينا. ويمكن اجلدها بتقاسيم عبادي الجوهر. هين اوريتس. ههه
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شكل نفسية عندة نقص في المعلومات
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ت69 سلمت ويستاهل ابن الوطن قلم الحقيقه حفظكم الله.
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ثم نجد من يتسائل لماذا يهاجم قلم الحقيقه الأخونجية بكل فروعهم وأحزابهم ودعاتهم وثغاتهم .ويزعم البعض منهم بأنني متحامل عليهم.قلنا لكم هؤلاء خونة تقطر قلوبهم حقدآ وسمآ زعافآ على الوطن وحكومته شاهدوهم .
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67 يازلمه ماجاهل الاانت ولك انت شخص غبي وتحب تفرق بين الخليجيين والمسلمين اجمع ضوي بعيد مش فاضيين لتخلفكم اللي رايناه بأنفسنا
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
شوف اذا غرد قلم الحقيقة اعتبر بانها صريحة
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
64خليك في حالك ربيي عيالك احسن
لا يعجبني(15) اعجبني(3)
نبي شيله على حق كوريا ... كود ترعبه ويبطل تجارب نوويه ( وترون قنبلته النوويه اللي جربها أمس تعادل قوة 1000 قنبله من القنابل اللي رمتها أمريكا على اليابان ) .. وخلونا من قطر ومطر .. ماهي فكره يالسبعه
لا يعجبني(14) اعجبني(16)
كل القبائل بدو وحضر. ...تفد السعودية بأبنائها نسطرالاخوانجي سطر. ...تبين وجيهم بواسامها
لا يعجبني(17) اعجبني(15)
سوف يكتب التاريخ بأن هناك دولتان. يحاربون بعضهم بالأغاني والموسيقى . يالها من حرب رومانسيه. ههه
لا يعجبني(6) اعجبني(21)
اجهل شعب خليجي هم اهل قطر من حسب تعاملى وياهم فيهم جهل رهيب
لا يعجبني(20) اعجبني(5)
قلم الحقيقه 👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
هذا العمل قوي ويصل للقلوب والمشاعر ويخوفهم ويدمرهم نفسيا اكثر من المقطاعه ..🙁
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
قال تعالى. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا.
لا يعجبني(7) اعجبني(35)
الي حط علم قطر ***
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
الحرب بالغناء الناعم !!!!!!!!!!! ماعمر الغنا والشعر والطرب حققوا نصر ... ماشفنا هالطرب في أزمة إيران ولا في حرب اليمن ولاحرب سوريا ولا حتى على داعش ....
لا يعجبني(8) اعجبني(22)
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لا يعجبني(1) اعجبني(2)
اتمنى محمد عبده والجسمي وعمرو ذياب يتغنون لتحرير فلسطين. هههه
لا يعجبني(8) اعجبني(13)
تعليق 35 ( متأمل ) إنتحلت معرفي يا سارق يا مارق .. شكلك من الخلايا الجرثومية ..***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ما هكذا تورد الإبل يا حمدمد صبر جميل والله المستعان
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
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لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اليوم أثبتو الفنانين السعوديين ولائهم المطلق لوطنهم وقادتهم وحكومتهم السعودية بينما في المقابل نجد الأخونجية دعاتهم وأتباعهم من ***أنهم قطيع من الخونة المتآمرين الحاقدين المعادين للوطن والحكومة.
لا يعجبني(18) اعجبني(5)
👍👍👍قلم الحقيقه
لا يعجبني(21) اعجبني(4)
عيدو مع الناس الدنيا عيد عيدكم مبارك و كل عام وأنتم بخير 🌹
لا يعجبني(8) اعجبني(45)
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لا يعجبني(1) اعجبني(1)
يا أمة ضحكة من جهلها الأمم ما هكذا تورد الابن يا حمد
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ثم نجد من يقف مع الأخونجية العملاء الخونة الارهابيين داخل بلادنا ضد هؤلاء الفنانين الشرفاء الأبطال المخلصين لدينهم ووطنهم ومليكهم ضد أي عمل يقومون به داخل الوطن وهم الذين أثبتو ولائهم واخلاصهم له.
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لا يعجبني(1) اعجبني(1)
قطر لا تستحق هذا الزخم الفني قطر حدها عزازي يمرمطهم
لا يعجبني(7) اعجبني(6)
الأخونجية هذا العمل مثل الأسيد الحارق على وجوههم ولحاهم الملعونة .خونة عملاء مجرمين أوغاد ارهابيين . الله يزيدكم ذل واحباط وقهر تموت الثعابين الأخوانية والداعشية وسمومها في بطونها .وعلم الأخونجية بعد
لا يعجبني(22) اعجبني(7)
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لا يعجبني(1) اعجبني(1)
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لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اضافة ثم ...
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لا يعجبني(1) اعجبني(1)
سلام على رأس كل من قام على انتاج هذا العمل واخراجه وجعله يرى النورمن قلم الحقيقه لاخلي الوطن منهم ولا من كل مخلص محب لبلادنا الحبيبة الغالية التي تعادل أرواحنا وأغلى منها بكثير.والعار للأخونجية الخونة
لا يعجبني(21) اعجبني(7)
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لا يعجبني(1) اعجبني(1)
معك حق ***
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
علم قطر .. واللي وقف ورى قطر..ان البلد هذي طويل بالها .. بس المسايل لين وصلت للخطر.. لا والله أن تشوف .. فعل رجالها”.
لا يعجبني(5) اعجبني(9)
استغفر الله
لا يعجبني(7) اعجبني(33)
الأخونجية يحاولون التقليل من هذا العمل كعادتهم قطيع من الخنازير الارهابية الخائنة.تناسو هؤلاء الخونة دعاتهم و***حين صمتو في تويتر عن التغريد تأييدآ لوطنهم والوقوف مع حكومتهم السعودية بحجة أمهاتهم.
لا يعجبني(72) اعجبني(5)
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لا يعجبني(2) اعجبني(1)
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لا يعجبني(18) اعجبني(18)
والله رساله قويه..بدأ من قائلها الشيخ تركي ال الشيخ حفظه الله..ولسان حاله يقول للحمدين لا تنتسبون لنا .أحفاد المصلح الكبير محمد بن عبدالوهاب رحمه الله..ورسالة السعوديه وال سعود .وشعبها والوطن خط احمر
لا يعجبني(19) اعجبني(10)
عددهم***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
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لا يعجبني(2) اعجبني(3)
طبعآ *** تركيا وقطر الأخونجية الأخوان ومن لف لفهم ومعهم خنازير البغدادي من الدواعش والقاعدة لايعجبهم هذا العمل بالتأكيد لأنه ينزل كالحمم الحارقة والبراكين المتفجرة على رؤوسهم ولحاهم الملعونة الخبيثة
لا يعجبني(21) اعجبني(5)
18 - ارعبتوهم بالمرة ... بعد الاغنية صوت صراخ القطرين // وهل لك صراخ فنسمعه ؟!
لا يعجبني(15) اعجبني(12)
هو ذا مستوانا
لا يعجبني(9) اعجبني(69)
بصراحه ابدعوا الجميع في اغنية علم قطر ربنا يوفقهم ويوفق حكومات دولنا العربيه والإسلامية.
لا يعجبني(10) اعجبني(8)
18 - ارعبتوهم بالمرة ... بعد الاغنية صوت صراخ القطرين واصل لمكة //وصراخ الاخونجية الخونة واصل المقطم ؟! تعرف المقطم ؟!
لا يعجبني(20) اعجبني(7)
عمل رائع جدآ وشكرآ لكل من قام على انتاجه واخراجه والمشاركة فيه . ودليل قوي على اخلاصهم لوطنهم المملكة العربية السعودية ووقوفهم المشرف لهم بجانبه وجانب حكومتنا السعودية العزيزة على قلوبنا أيدها الله.
لا يعجبني(23) اعجبني(7)
علم قطر ؟! وركز على تعليم أذنابها من الخونة !!!
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
18 - ارعبتوهم بالمرة ... وشرايكم نسخة خاصة لإسرائيل // من دون صهيون ؟!
لا يعجبني(13) اعجبني(12)
علم قطر ؟! هذي السعودية عز وفخر
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
علم قطر ؟! العار من الخيانة ما يغسله مجرى نهر !!
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
وليد الشامي سعودي ماشاء الله
لا يعجبني(8) اعجبني(7)
وعلم قطر ؟! واخونجية قطر واذنابها ان الخيانة خيانة (( دين وطن ))
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
بعد الاغنية صوت صراخ القطرين واصل لمكة من الخوف و الندم وشرايكم يسون نسخة خاصة لإسرائيل يمكن تحرر فلسطين .
لا يعجبني(20) اعجبني(78)
أغنية جميلة معبره عن وضاعة قطر الإرهابية وسفالة بعض مواطنيها وقذارتهم في التويتر والخنزيره
لا يعجبني(21) اعجبني(8)
صح لسان الشاعر كلمات قوية تخلي الراس يشوش. وسلمت يمين كل من ساهم في هذا العمل الرائع. ترى هل هناك ضوء اخضر لهذا العمل وهل نتحرى ما رمى اليه؟.(علّم قطر واللي وقف ورى قطر-طعناتنا في الوجه ماهي في الظهر.
لا يعجبني(15) اعجبني(13)
تعليق1 اشرف منك بس لانهم وطنيين قال نووي
لا يعجبني(16) اعجبني(16)
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لا يعجبني(1) اعجبني(1)
سكب الحمم والبراكين على العصابة الارهابية المتمترسه خلف تنظيم الجزيرة الإرهابي خيار استراتيجي لا رجعة فيه
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
الكلمات قوية ***
لا يعجبني(17) اعجبني(5)
أحلى اغنيه وطنيه سمعتها من كوكبه من ابناء الوطن دام عزك يا السعوديه وآخر ما تفكر فيه السعوديه في هذي الحاره المجوسيه ولاكن هذا قدر الكبار عليهم ترويض الصغار وإرجاعهم لجادة طريق الصواب
لا يعجبني(15) اعجبني(6)
علم قطر ؟! واللي وقف ورى قطر! إن ماعاد فيها لا سكوت ولا صبر !!
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
الله يلعن كل خاين لوطنه ولعقيدته وكل من استهان بدماء المسلمين وخان أمته وجيرانه
لا يعجبني(1) اعجبني(26)
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لا يعجبني(1) اعجبني(1)
علم قطر ؟! عشرين عام من الدسايس والغدر !!
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
علم قطر ؟! واللي وقف ورى قطر. ان الخيانة لأهل الغدر !!
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
علم قطر ؟! إن الخيانة والغدر لها طبع
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
خلاص ما يبيلها كلام تميم الذل وابوه العاق خارج قطر
لا يعجبني(15) اعجبني(16)
😂😂😂😂
لا يعجبني(15) اعجبني(33)
الفنان ***
لا يعجبني(13) اعجبني(7)
معنا غير هالشيلات الدول تهدد بالنووي ونتو بالشيلات.
لا يعجبني(16) اعجبني(237)
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