رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو.. 7 فنانون سعوديون يطرحون أغنية ” علّم قطر .. واللي وقف ورى قطر” رداً على تجاوزاتها

بالفيديو.. 7 فنانون سعوديون يطرحون أغنية ” علّم قطر .. واللي وقف ورى قطر” رداً على تجاوزاتها

بالفيديو.. 7 فنانون سعوديون يطرحون أغنية ” علّم قطر .. واللي وقف ورى قطر” رداً على تجاوزاتها
حجم الخط A A A
المرصد 147 5٬102 3 ساعات

صحيفة المرصد: طرح 7 فنانون سعوديون أغنية وطنية جديدة بعنوان “علّم قطر” ردًا على تجاوزات دولة قطر في حق المملكة ورعايتها للإرهاب في عدد من الدول العربية. وعرضت الأغنية على قنوات روتانا التلفزيونية، إضافة إلى قناتها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.
“علّم قطر”، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس، مكساج جاسم محمد، وغناء “محمد عبده، ورابح صقر، وماجد المهندس، وأصيل أبو بكر‏, و‏راشد الماجد‏, وعبدالمجيد عبدالله, ‏وليد الشامي”. وقام بتوزيعها موسيقيا مدحت خميس، فيما تولى الهندسة الصوتية جاسم محمد.
وجاءت كلمات الأغنية كالاّتي:
علم قطر .. واللي وقف ورى قطر..ان البلد هذي طويل بالها .. بس المسايل لين وصلت للخطر.. لا والله أن تشوف .. فعل رجالها”.
طعناتنا في الوجه ماهي في الظهر/ وان كبرت العقدة نفك حبالها … ‏عشرين عام من الدسايس والغدر/ ومؤمرات عارفين احوالها … الجار بار، وبان ماهو مستتر/ سود القلوب وخايبات افعالها  /والله مال الخاين وفعله عذر الي فتحنا بابها واقفلها …ماعاد فيها لا سكوت ولا صبر .. والشرذمة تقع بشر أعمالها … ‏جاك الخبر ياللي أنت تتحرى الخبر.. الريح ماهزت ركون جبالها … هذي السعودية ذرى عز وذخر.. ‏نحيى بظل الله وتحت ظلالها. هذي السعودية ترى عزم وظفر…لاضاقت أرض وزلزلت زلزالها … هذي بلاد العز وبلاد الفخر/ومجودين امورها عقالها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

147 - مصري مقيم
2017-09-05 03:47:16
ابوالعز انت راقل وقدع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
146 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 03:45:28
منيح انت شو اخبارك ياابو سعود ان شاء الله بطلت الاستراحات والسهر المضر علي الصحه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
145 - ابوفهد
2017-09-05 03:42:11
ابو العز الدمشق انت *********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
144 - محب لوطني
2017-09-05 03:40:58
أبو العز الدمشقي كيف حال *******************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
143 - ا
2017-09-05 03:40:43
الاجوانجي من كاسته سكر. ...لحيته ماتضل اضلاها. دوحة الخيانه صارة مقر. ..عهدنا الله تقلع اغصانها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
142 - ا
2017-09-05 03:39:01
الاجوانجي من كاسته سكر. ...لحيته ماتضل اضلاها. دوحة الخيانه صارة مقر. ..عهدنا الله تقلع اغصانها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
141 - ابوفهد
2017-09-05 03:38:32
132 اللة يفتح على قلبك حب اللة ومحمد رسول اللة اخيي وحبيبي اللة يهديك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
140 - شجاع
2017-09-05 03:35:27
هذي طبول الحرب حق ماهي بهزالها اما تكف العفن والا تجيك رجالها ياملوث الدوحة منت قد يازبالها ياللي جمعت من الدول كل خبالها اليوم جاك العلم يامعقد احبالها اما تعود اليوم والاتجيك عيالها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
139 - ابوفهد
2017-09-05 03:35:08
شوفو هذا ابو العز الدمشقي *********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
138 - ابوسعد٧٧
2017-09-05 03:34:40
العمل وطني الله يعطيهم العافيه بس قطر شعب اخوانا ولهم منا الوفا والتقدير بس بدون تميم وابوها وقبلهم يهودي العرب عزمي بشاره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
137 - ابوفهد
2017-09-05 03:32:31
132 ابالعز شيعي ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
136 - محب لوطني
2017-09-05 03:31:49
غدا افتتاح أكبر ميناء حمد في قطر ههههه وراح يحظر الافتتاح الرسمي إيران وعزمي بشاره وإسرائيل اخس افتتاح بس امريكا بتنزل أكبر ظريبه على قطر يستاهلون والريال القطري طاح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
135 - ابوفهد
2017-09-05 03:31:03
128 وش السالفة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
134 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 03:30:58
ابوفهد روح نام وراك غسل اواعي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
133 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 03:29:48
125 شوبتريد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
132 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 03:28:31
107 انا شيعي شو خصك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
131 - ابوفهد
2017-09-05 03:28:17
يعلم اللة يا نفسية اني مسامحك دونياء واخرة تراك عزيز وغالي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
130 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 03:27:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
129 -
2017-09-05 03:24:55
الآن الترند وصل حد عالي وأهل قطر المجنسين يعلقون من القهر انكشف الغمام وطلعت علوم قطر الخاينه وكمان الكونغرس الأميركي فضح قطر قبل قليل مع إسرائيل الوضع من جد خطير وللخبر الجيش السعودي على حدود قطر هام
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
128 - قلم الحق
2017-09-05 03:24:10
لاحول ولاقوة الا بالله على قد ما اذتنا ايران وتربصت بنا ما شفنا مثل هالتصرفات اللهم اطف الفتنة واقمع من يسعى لاشعالها واصلح احوال المسلمين ووحد كلمتهم الشيطان وسوس للبعض
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
127 - شغموم
2017-09-05 03:23:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
126 - ا
2017-09-05 03:23:56
قلم الحقيقه في السماء قمر. .مصايب الأمة بين أسبابها. صدقت ورب الكعبة في التوصيف.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
125 - نبيل العبادله
2017-09-05 03:22:57
ابوالمعزة الدمشقي ياليتك ببلدك تقاتل بدل الخضوع هنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
124 - ابوفهد
2017-09-05 03:22:24
نفسية عذرك مقبول انت تامر على العين والراس
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
123 - علم قطر ؟! واللي وقف ورى خيانة قطر !! وعلم أذنابها
2017-09-05 03:22:07
دعم الخائن خيانة بحد ذاتها !! هل دعمت قطر أو فكرت في دعم الاخونجية خوارج العصر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
122 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-05 03:21:24
علموا قطر إن مافي الحمض أحد 😃😃
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
121 - علم قطر ؟! واللي وقف ورى خيانة قطر !! وعلم أذنابها
2017-09-05 03:21:04
الخيانة ؟! ضعف نفس ونفسية ؟!! ضيع دين وضيع وطن !!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
120 - ابوفهد
2017-09-05 03:18:50
نفسية واللة اني معجب في ما قلتي لاكن عندك العقل ناقص فية مشفاء يعالج حاللتك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
119 - علم قطر ؟! واللي وقف ورى خيانة قطر !! وعلم أذنابها
2017-09-05 03:18:43
هل من محب لقطر هذا اليوم ؟!!!!!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
118 - علم قطر ؟! واللي وقف ورى خيانة قطر !! وعلم أذنابها
2017-09-05 03:16:52
علم قطر .. واللي وقف ورى قطر..ان البلد هذي طويل بالها (( يا خونة وطن ؟!))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
117 - نفسيه
2017-09-05 03:16:27
ت 103. ابو فهد. انت اللي سامحني ونا اخوك. تراني احب امزح. والعذر والسموحه. الله يوفقك وييسر امرك ورزقك الله ببر ابنائك لك. اكرر اسفي.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
116 - علم قطر ؟! واللي وقف ورى خيانة قطر !! وعلم أذنابها
2017-09-05 03:15:53
هل من أحد بلغ قطر بخيانتها؟!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
115 - علم قطر ؟! واللي وقف ورى خيانة قطر !! وعلم أذنابها
2017-09-05 03:15:06
هل عرفت اليوم أن قطر تخوووووووووووووون ؟!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
114 - ابوعبدالعزيز
2017-09-05 03:10:38
يابو العز الدمشقي هذه اغنية وطنية خلك في وعلى دلعونا وعلى دلعونا
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
113 - ابوفهد
2017-09-05 03:10:26
خبر عاجل مصدرك يالحبيب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
112 - ابوفهد
2017-09-05 03:08:17
نفسية انا بخير ونعمة بس اقول اللة يستر عليك واذا احتجت شي انا ف الخدمة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
111 - العيد
2017-09-05 03:08:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
110 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-05 03:06:29
الإخوانيه ماتو قهر. ..بلدكم عج اغبارها. السعودية غيم ومطر. .. رازقها الله بنياتها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
109 - هنطش
2017-09-05 03:05:42
عمل وطني منتاز جدا نقول بعد ذا العمل قطر كلها شهر اوشهرين وتختفي من الخريطه وتقول اسفه وترجنا وتطلب السماح والصفح وان شالله أرباح العمل توزع على فقرا قطر وتسديد ديونهم
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
108 - خبررررررررررررررررررررررررررعاجللللللللللللللللللللللللل
2017-09-05 03:05:20
إن شاءالله عن قريب جدآوبأذن الله تعالى ان سمو الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني أميردولة قطر الجديدوأما بنسبة لولد موزة تميم المراهق يروح لمزبلة التاريخ وحمد بن خليفة و***** وحمد بن جبر*** وموزة
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
107 - ابوفهد
2017-09-05 03:04:32
ابو العز الدمشقي هل انتا شيعي ام سني وضح ذالك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
106 - ابوسعد٧٧
2017-09-05 03:04:27
بــــلادي وأن هانت علـى عزيزة ولو أننى أعــــرى بهـــا وأجـوع الله يهدي حكومة قطر للحق
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 1,951 )
105 - نبرااس
2017-09-05 03:03:39
لو تم انتاج اغنيه قطريه تهاجم فيها السعوديه لوقف جميع القطريين مع دولتهم ولكن وضعنا يختلف فالاخونجيه عندنا هم اعداء للوطن ومتحالفين لكل معادي لوطننا،،اتمنى من الدوله محاربة من بالداخل اولا فهم الخطر.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
104 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-05 03:03:06
*******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
103 - ابوفهد
2017-09-05 03:00:50
94 نسفية لك كل الحب والاحترام انا اسف اذا غلطت في حقكك لاكن من باب المدعابة سامحنني اخي العزيز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
102 - راصد
2017-09-05 02:59:36
كونان يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
101 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 02:58:44
الاغنيه معانيها ركيكه جدا" والحانها مش منيحه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
100 - قلم التهريج
2017-09-05 02:57:54
السبهان يهاجم حزب الشيطان
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
99 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 02:56:52
ولك انت بس فالح باالاشعار والاغاني تعه عنا ندرسك الرجوله السوريه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
98 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-05 02:56:33
قلم الحقيقه فاسماء قمر. ..مصايب الامه بين أسبابها. كم عدة ليالي سهر. ..يحب أمن وسلامة اترابها.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
97 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 02:55:48
94 ولك ياابوسعود ماراح تتطور حتي اخر العمر عنا المحترم يحترم وانت لا
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
96 - قاهرهم
2017-09-05 02:54:08
عندما تصبح الوطنيه عباره عن شتائم والفاظ باليه نقول رحم الله الوطن
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
95 - Ksb
2017-09-05 02:51:33
ابو علوص الدمشقي سبحان الله الاحترام عندكم بدفع الفلوس ههههه مشان هيك الواحد منكن كرامته تحدد بقدر مصاريه ل عمى في خلئتك
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
94 - نفسيه
2017-09-05 02:51:09
أبو فهد .تعش وارقد الله يجزاك خير. وتلحف زين. وراك بكره مشاوير.بيكرفونك كرف. شكلك فاهم التربيه غلط. الله يستر عليك صاير اوبر وكريم لهم. ماعندك قرار وشخصيه, استرجل
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
93 - مشعل التميمي
2017-09-05 02:50:19
يغير معرفه الى كونان وراء الارجنتين وابوفهد وابوزعطان ويعزز لنفسه ويش رايك فيهم ياقلم خونه صح افضحهم واسئلهم ليه مايظهرون في اخبار الملالي وحزب الشيطان والمخلوع والحوثيين عندك اياهم ياطني الحبيب
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
92 - خليف
2017-09-05 02:49:43
حتى انا بكتب قصيده ف قطر .. من شئ ع بالي خطر .. وبختصرها ف سطر .. الله من ثقل القهر .. الى معه ماعاد صبر ..
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
91 - ابوفهد
2017-09-05 02:48:44
ابوالعز الدمشقي خلك في حالك ودافع عن بلدك سورياء لاتدخل في امور الرجال
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
90 - كنكت
2017-09-05 02:47:52
الشيلات أكلت الجو على الأغاني والمغنين كلهم والدليل شوفوا كم نسبة المشاهدات لأي شيله على اليوتيوب ، لو أعطوا الكلمات لواحد يشيلها شيله يخليها توصل مواصيل لأن الأغاني خلااااااص باي باي أنتهى عصرها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
89 - مشعل التميمي
2017-09-05 02:46:26
ت74 صدقت ياقلم وبعضهم من المنافقين المندسين من يشوف اخبار الملالي وحزب الشيطان والمخلوع والحوثيين يجلس يومين مايطلع منخش مثل الضب ويغير معرفه فجحره تكفى افضحهم
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
88 - ابوفهد
2017-09-05 02:45:23
المحقق كونن الف تحية لك من ابوفهد
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
87 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 02:45:02
ولك القطري لما يجي عنا زلمه دفيع مصاري ومحترم كتير عني انا اشوفهم شعب منيح والله
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
86 - ابوفهد
2017-09-05 02:43:37
تصدقون مافية حثالة من الاعلام القطري المجنسين رد لانةاهل قطر الشرفاء عارفين الوظع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
85 - محمد
2017-09-05 02:43:13
قطر دويلة صغيرة لا وزن لها لا سياسيا ولا عسكريا ولا أقتصاديا ولكن المشكلة اللي ورى قطر حليفنا 70 عام البيت الأسود والمشكلة أننا حتى غير قدرنا نقول من ورى قطر ومن يساندها ويوجها ويحرضها ويسيرها .
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
84 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 02:42:51
عمل يمش حاله لو الاغنيه اداها سوري كان احلي بكتير
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
83 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-05 02:38:47
تحياتي لك من قلب مخلص أبها القلم الحر المتفاني في خدمة وطنه. قلم الحقيقه.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
82 - ابوفهد
2017-09-05 02:37:33
اطقع ماعندي حكومة قطر وليسا الشعب القطري
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
81 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-05 02:35:32
يستاهل ابن الوطن قلم الحقيقه.
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
80 - ابوفهد
2017-09-05 02:34:18
يشهد اللة قلم الحقيقة انك تقول الصراحة
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
79 - المسافر
2017-09-05 02:32:28
كفو والله بفنانين السعوديه العمالقه. كبار بتاريخكم ووطنيتكم
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
78 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-05 02:32:22
كفو ويستاهل قلم الحقيقه.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
77 - ضب
2017-09-05 02:32:22
انا بيني وبين حرمتي مشكله. ولكن هين والله لاجلدها بأغنية سلامه العبدالله. اللي يقول فيها... خلاص لاترجع ترانا سلينا. حبن جديدن غير حبك لقينا. ويمكن اجلدها بتقاسيم عبادي الجوهر. هين اوريتس. ههه
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
76 - ابوفهد
2017-09-05 02:31:03
شكل نفسية عندة نقص في المعلومات
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
75 - إهداء لابن الوطن قلم الحقيقه
2017-09-05 02:29:44
ت69 سلمت ويستاهل ابن الوطن قلم الحقيقه حفظكم الله.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,014 )
74 - قلم الحقيقه
2017-09-05 02:29:26
ثم نجد من يتسائل لماذا يهاجم قلم الحقيقه الأخونجية بكل فروعهم وأحزابهم ودعاتهم وثغاتهم .ويزعم البعض منهم بأنني متحامل عليهم.قلنا لكم هؤلاء خونة تقطر قلوبهم حقدآ وسمآ زعافآ على الوطن وحكومته شاهدوهم .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
73 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 02:29:08
67 يازلمه ماجاهل الاانت ولك انت شخص غبي وتحب تفرق بين الخليجيين والمسلمين اجمع ضوي بعيد مش فاضيين لتخلفكم اللي رايناه بأنفسنا
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
72 - ابوفهد
2017-09-05 02:28:12
شوف اذا غرد قلم الحقيقة اعتبر بانها صريحة
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
71 - ابوفهد
2017-09-05 02:25:57
64خليك في حالك ربيي عيالك احسن
لا يعجبني(15) اعجبني(3)
70 - نووي ذري
2017-09-05 02:25:48
نبي شيله على حق كوريا ... كود ترعبه ويبطل تجارب نوويه ( وترون قنبلته النوويه اللي جربها أمس تعادل قوة 1000 قنبله من القنابل اللي رمتها أمريكا على اليابان ) .. وخلونا من قطر ومطر .. ماهي فكره يالسبعه
لا يعجبني(14) اعجبني(16)
69 - إهداء لابن الوطن قلم الحقيقه
2017-09-05 02:25:43
كل القبائل بدو وحضر. ...تفد السعودية بأبنائها نسطرالاخوانجي سطر. ...تبين وجيهم بواسامها
لا يعجبني(17) اعجبني(15)
68 - نفسيه
2017-09-05 02:24:42
سوف يكتب التاريخ بأن هناك دولتان. يحاربون بعضهم بالأغاني والموسيقى . يالها من حرب رومانسيه. ههه
لا يعجبني(6) اعجبني(21)
67 - ابوفهد
2017-09-05 02:24:06
اجهل شعب خليجي هم اهل قطر من حسب تعاملى وياهم فيهم جهل رهيب
لا يعجبني(20) اعجبني(5)
66 - صراحه
2017-09-05 02:23:31
قلم الحقيقه 👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
65 - ايمن
2017-09-05 02:23:17
هذا العمل قوي ويصل للقلوب والمشاعر ويخوفهم ويدمرهم نفسيا اكثر من المقطاعه ..🙁
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
64 - نفسيه
2017-09-05 02:22:29
قال تعالى. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا.
لا يعجبني(7) اعجبني(35)
63 - ابوفهد
2017-09-05 02:21:05
الي حط علم قطر ***
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
62 -
2017-09-05 02:20:48
الحرب بالغناء الناعم !!!!!!!!!!! ماعمر الغنا والشعر والطرب حققوا نصر ... ماشفنا هالطرب في أزمة إيران ولا في حرب اليمن ولاحرب سوريا ولا حتى على داعش ....
لا يعجبني(8) اعجبني(22)
61 - ليلى
2017-09-05 02:19:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
60 - نفسيه
2017-09-05 02:19:15
اتمنى محمد عبده والجسمي وعمرو ذياب يتغنون لتحرير فلسطين. هههه
لا يعجبني(8) اعجبني(13)
59 - متأمل
2017-09-05 02:18:29
تعليق 35 ( متأمل ) إنتحلت معرفي يا سارق يا مارق .. شكلك من الخلايا الجرثومية ..***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
58 - الحكمة ضالة المؤمن
2017-09-05 02:18:08
ما هكذا تورد الإبل يا حمدمد صبر جميل والله المستعان
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
57 - صراحه
2017-09-05 02:17:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,014 )
56 - قلم الحقيقه
2017-09-05 02:15:13
اليوم أثبتو الفنانين السعوديين ولائهم المطلق لوطنهم وقادتهم وحكومتهم السعودية بينما في المقابل نجد الأخونجية دعاتهم وأتباعهم من ***أنهم قطيع من الخونة المتآمرين الحاقدين المعادين للوطن والحكومة.
لا يعجبني(18) اعجبني(5)
55 - مع زاتك
2017-09-05 02:13:54
👍👍👍قلم الحقيقه
لا يعجبني(21) اعجبني(4)
54 - سكن يسكن سكنانا🙃
2017-09-05 02:11:20
عيدو مع الناس الدنيا عيد عيدكم مبارك و كل عام وأنتم بخير 🌹
لا يعجبني(8) اعجبني(45)
53 - علي العمري
2017-09-05 02:11:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
52 - الحكمة ضالة المؤمن
2017-09-05 02:10:22
يا أمة ضحكة من جهلها الأمم ما هكذا تورد الابن يا حمد
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
51 - ألحقباني
2017-09-05 02:10:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,014 )
50 - قلم الحقيقه
2017-09-05 02:09:01
ثم نجد من يقف مع الأخونجية العملاء الخونة الارهابيين داخل بلادنا ضد هؤلاء الفنانين الشرفاء الأبطال المخلصين لدينهم ووطنهم ومليكهم ضد أي عمل يقومون به داخل الوطن وهم الذين أثبتو ولائهم واخلاصهم له.
لا يعجبني(27) اعجبني(3)
49 -
2017-09-05 02:08:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
48 - معاصر 2017
2017-09-05 02:07:04
قطر لا تستحق هذا الزخم الفني قطر حدها عزازي يمرمطهم
لا يعجبني(7) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 28,014 )
47 - قلم الحقيقه
2017-09-05 02:04:29
الأخونجية هذا العمل مثل الأسيد الحارق على وجوههم ولحاهم الملعونة .خونة عملاء مجرمين أوغاد ارهابيين . الله يزيدكم ذل واحباط وقهر تموت الثعابين الأخوانية والداعشية وسمومها في بطونها .وعلم الأخونجية بعد
لا يعجبني(22) اعجبني(7)
46 -
2017-09-05 02:02:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
45 -
2017-09-05 02:01:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
44 -
2017-09-05 02:00:42
اضافة ثم ...
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
43 - عنيده
2017-09-05 01:57:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,014 )
42 - قلم الحقيقه
2017-09-05 01:55:42
سلام على رأس كل من قام على انتاج هذا العمل واخراجه وجعله يرى النورمن قلم الحقيقه لاخلي الوطن منهم ولا من كل مخلص محب لبلادنا الحبيبة الغالية التي تعادل أرواحنا وأغلى منها بكثير.والعار للأخونجية الخونة
لا يعجبني(21) اعجبني(7)
41 - عنيده
2017-09-05 01:54:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
40 - تعليق 35
2017-09-05 01:54:30
معك حق ***
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
39 -
2017-09-05 01:51:54
علم قطر .. واللي وقف ورى قطر..ان البلد هذي طويل بالها .. بس المسايل لين وصلت للخطر.. لا والله أن تشوف .. فعل رجالها”.
لا يعجبني(5) اعجبني(9)
38 - أفااا
2017-09-05 01:51:14
استغفر الله
لا يعجبني(7) اعجبني(33)
( عدد التعليقات 28,014 )
37 - قلم الحقيقه
2017-09-05 01:48:59
الأخونجية يحاولون التقليل من هذا العمل كعادتهم قطيع من الخنازير الارهابية الخائنة.تناسو هؤلاء الخونة دعاتهم و***حين صمتو في تويتر عن التغريد تأييدآ لوطنهم والوقوف مع حكومتهم السعودية بحجة أمهاتهم.
لا يعجبني(72) اعجبني(5)
36 - نورا
2017-09-05 01:47:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
35 - متأمل
2017-09-05 01:47:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(18) اعجبني(18)
34 - مع زاتك
2017-09-05 01:47:37
والله رساله قويه..بدأ من قائلها الشيخ تركي ال الشيخ حفظه الله..ولسان حاله يقول للحمدين لا تنتسبون لنا .أحفاد المصلح الكبير محمد بن عبدالوهاب رحمه الله..ورسالة السعوديه وال سعود .وشعبها والوطن خط احمر
لا يعجبني(19) اعجبني(10)
33 - معاصر 2017
2017-09-05 01:45:50
عددهم***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
32 - نفسيه
2017-09-05 01:45:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 28,014 )
31 - قلم الحقيقه
2017-09-05 01:43:11
طبعآ *** تركيا وقطر الأخونجية الأخوان ومن لف لفهم ومعهم خنازير البغدادي من الدواعش والقاعدة لايعجبهم هذا العمل بالتأكيد لأنه ينزل كالحمم الحارقة والبراكين المتفجرة على رؤوسهم ولحاهم الملعونة الخبيثة
لا يعجبني(21) اعجبني(5)
30 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:42:18
18 - ارعبتوهم بالمرة ... بعد الاغنية صوت صراخ القطرين // وهل لك صراخ فنسمعه ؟!
لا يعجبني(15) اعجبني(12)
29 - تركي فايد
2017-09-05 01:42:03
هو ذا مستوانا
لا يعجبني(9) اعجبني(69)
28 - انا عربي
2017-09-05 01:41:23
بصراحه ابدعوا الجميع في اغنية علم قطر ربنا يوفقهم ويوفق حكومات دولنا العربيه والإسلامية.
لا يعجبني(10) اعجبني(8)
27 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:41:14
18 - ارعبتوهم بالمرة ... بعد الاغنية صوت صراخ القطرين واصل لمكة //وصراخ الاخونجية الخونة واصل المقطم ؟! تعرف المقطم ؟!
لا يعجبني(20) اعجبني(7)
( عدد التعليقات 28,014 )
26 - قلم الحقيقه
2017-09-05 01:39:45
عمل رائع جدآ وشكرآ لكل من قام على انتاجه واخراجه والمشاركة فيه . ودليل قوي على اخلاصهم لوطنهم المملكة العربية السعودية ووقوفهم المشرف لهم بجانبه وجانب حكومتنا السعودية العزيزة على قلوبنا أيدها الله.
لا يعجبني(23) اعجبني(7)
25 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:39:12
علم قطر ؟! وركز على تعليم أذنابها من الخونة !!!
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
24 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:37:48
18 - ارعبتوهم بالمرة ... وشرايكم نسخة خاصة لإسرائيل // من دون صهيون ؟!
لا يعجبني(13) اعجبني(12)
23 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:35:38
علم قطر ؟! هذي السعودية عز وفخر
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
22 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:35:01
علم قطر ؟! العار من الخيانة ما يغسله مجرى نهر !!
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
21 -
2017-09-05 01:34:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
20 - عابرون
2017-09-05 01:34:08
وليد الشامي سعودي ماشاء الله
لا يعجبني(8) اعجبني(7)
19 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:33:27
وعلم قطر ؟! واخونجية قطر واذنابها ان الخيانة خيانة (( دين وطن ))
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
18 - ارعبتوهم بالمرة
2017-09-05 01:32:52
بعد الاغنية صوت صراخ القطرين واصل لمكة من الخوف و الندم وشرايكم يسون نسخة خاصة لإسرائيل يمكن تحرر فلسطين .
لا يعجبني(20) اعجبني(78)
( عدد التعليقات 880 )
17 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-05 01:32:10
أغنية جميلة معبره عن وضاعة قطر الإرهابية وسفالة بعض مواطنيها وقذارتهم في التويتر والخنزيره
لا يعجبني(21) اعجبني(8)
16 - شاآآآايب من جبل عسير
2017-09-05 01:28:34
صح لسان الشاعر كلمات قوية تخلي الراس يشوش. وسلمت يمين كل من ساهم في هذا العمل الرائع. ترى هل هناك ضوء اخضر لهذا العمل وهل نتحرى ما رمى اليه؟.(علّم قطر واللي وقف ورى قطر-طعناتنا في الوجه ماهي في الظهر.
لا يعجبني(15) اعجبني(13)
15 - الصامت
2017-09-05 01:27:49
تعليق1 اشرف منك بس لانهم وطنيين قال نووي
لا يعجبني(16) اعجبني(16)
14 - ماجد
2017-09-05 01:27:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
13 - ماوراء الارجنتين
2017-09-05 01:26:52
سكب الحمم والبراكين على العصابة الارهابية المتمترسه خلف تنظيم الجزيرة الإرهابي خيار استراتيجي لا رجعة فيه
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
12 - ***
2017-09-05 01:26:52
الكلمات قوية ***
لا يعجبني(17) اعجبني(5)
11 - ابو امتنان
2017-09-05 01:26:41
أحلى اغنيه وطنيه سمعتها من كوكبه من ابناء الوطن دام عزك يا السعوديه وآخر ما تفكر فيه السعوديه في هذي الحاره المجوسيه ولاكن هذا قدر الكبار عليهم ترويض الصغار وإرجاعهم لجادة طريق الصواب
لا يعجبني(15) اعجبني(6)
10 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:25:51
علم قطر ؟! واللي وقف ورى قطر! إن ماعاد فيها لا سكوت ولا صبر !!
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
9 - ابوفارس
2017-09-05 01:25:28
الله يلعن كل خاين لوطنه ولعقيدته وكل من استهان بدماء المسلمين وخان أمته وجيرانه
لا يعجبني(1) اعجبني(26)
8 - الـشـاعـر ***
2017-09-05 01:24:01
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
7 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:23:26
علم قطر ؟! عشرين عام من الدسايس والغدر !!
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
6 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:22:04
علم قطر ؟! واللي وقف ورى قطر. ان الخيانة لأهل الغدر !!
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
5 - علم قطر ؟! وعلم أذنابها !!!
2017-09-05 01:19:42
علم قطر ؟! إن الخيانة والغدر لها طبع
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
4 - صانع حلوى
2017-09-05 01:19:11
خلاص ما يبيلها كلام تميم الذل وابوه العاق خارج قطر
لا يعجبني(15) اعجبني(16)
3 - 🇸🇦حساب المواطن 🙃
2017-09-05 01:16:02
😂😂😂😂
لا يعجبني(15) اعجبني(33)
2 - سحلب
2017-09-05 01:15:27
الفنان ***
لا يعجبني(13) اعجبني(7)
1 - زائر
2017-09-05 01:12:51
معنا غير هالشيلات الدول تهدد بالنووي ونتو بالشيلات.
لا يعجبني(16) اعجبني(237)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : المسافر

فعلا البنك الاهلي هو اسوء بنك على وجه الارض في التعامل مع العملاء ويسحب السياره...
بواسطة : مصري مقيم

ابوالعز انت راقل وقدع...
بواسطة :

تكلم على كفيك ولكن الدين والشعائر خط احمر لاتدخلها في سخافتك مفهوم _ اصلا انت مس...
بواسطة : أبو العز الدمشقي

منيح انت شو اخبارك ياابو سعود ان شاء الله بطلت الاستراحات والسهر المضر علي الصحه...



كتاب الرأي
mm

قينان الغامدي

سر حملات المعلمين والمعلمات ضد الوزير: العيسى من أعداء الصحوة
6 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

موسم الحج شهادة لكم وعليكم !
82 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مدينة مكة الجديدة
195 1
mm

محمد الساعد

لماذا لا يعترف سعد الفقيه أنه «مجتهد» ؟
240 3
mm

خالد السليمان

الروهينغا.. لا أرى لا أسمع لا أتكلم !
118 0
mm

قينان الغامدي

ثلاثة أحداث أربكت تنظيم الحمدين لحظة الحسم قريبة جدا
187 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

العروة الوثقى…مصدر قوتنا الحقيقة !
139 1
mm

محمد آل الشيخ

التغريب والتنمية مترادفتان والمعنى واحد
123 2
mm

مشعل السديري

الدوس على الحجارة
178 2
mm

خالد السليمان

أشباح الحج !
149 1
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
256 2
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
345 3
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
351 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
457 2
mm

صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
394 9
mm

أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
437 6
mm

أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
488 2
mm

أحمد الشمراني

أولاد براقش في الجزيرة
352 3
mm

أحمد الشمراني

الأهلي يحرجنا مع الزملاء
420 6
mm

أحمد الشمراني

طلبناكم في 3 الإمارات
435 3
الاخبار الدولية
الممثل “النمس” يفضح الجعفري “صهره سابقا” ويشعل مواقع التواصل

الممثل “النمس” يفضح الجعفري “صهره سابقا” ويشعل مواقع التواصل

 المرصد 0 109 4 دقائق
قرقاش يرد على تهجم “رضائي” على الإمارات بعد تصريحات الشيخ عبدالله بن زايد

قرقاش يرد على تهجم “رضائي” على الإمارات بعد تصريحات الشيخ عبدالله بن زايد

 المرصد 74 5٬286 11 ساعة
ميليشيات الحوثي تصدم “المخلوع” وتقرر بشكل مفاجئ اعتقاله ونقله من مقر إقامته إلى صعدة

ميليشيات الحوثي تصدم “المخلوع” وتقرر بشكل مفاجئ اعتقاله ونقله من مقر إقامته إلى صعدة

 المرصد 80 9٬489 12 ساعة
مسؤول إيراني يهاجم الإمارات ويصفها بـ”القصر الورقي”!

مسؤول إيراني يهاجم الإمارات ويصفها بـ”القصر الورقي”!

 وكالات 90 3٬931 13 ساعة
المرصد الرياضي
هكذا علق لاعبو منتخب اليابان على انتقالهم إلى ملعب التدريب في سيارات أجرة بجدة

هكذا علق لاعبو منتخب اليابان على انتقالهم إلى ملعب التدريب في سيارات أجرة بجدة

 المرصد 76 7٬450 5 ساعات
جدة: نقل فريق منتخب اليابان إلى ملعب التدريب بسيارات ليموزين .. وهكذا علق الاتحاد السعودي!

جدة: نقل فريق منتخب اليابان إلى ملعب التدريب بسيارات ليموزين .. وهكذا علق الاتحاد السعودي!

 المرصد 138 13٬520 22 ساعة
طريقة دخول الجماهير إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة المنتخب السعودي واليابان – صورة

طريقة دخول الجماهير إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة المنتخب السعودي واليابان – صورة

 المرصد 39 3٬663 يوم واحد
تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!

تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!

 المرصد 93 9٬105 يوم واحد
اخبار فنية
فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

 وكالات 66 3٬613 10 ساعات
شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

 المرصد 29 3٬249 يومين
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

 العربية 15 8٬358 4 أيام
الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

 المرصد 63 13٬549 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

 المرصد 24 2٬723 1 ساعة
حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صور

حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صور

 المرصد 29 9٬235 12 ساعة
لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟

لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟

 المرصد 30 10٬602 يوم واحد
خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

 المرصد 45 10٬100 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

 المرصد 93 10٬274 16 ساعة
شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !

شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !

 المرصد 30 8٬114 يوم واحد
بالفيديو .. شاهد بريطانية تهاجم عدد من المسلمين في أول أيام العيد

بالفيديو .. شاهد بريطانية تهاجم عدد من المسلمين في أول أيام العيد

 المرصد 19 7٬242 يوم واحد
بالفيديو : سائق يدهس ضابط شرطة مصري بسيارته بسبب حفل عمرو دياب!

بالفيديو : سائق يدهس ضابط شرطة مصري بسيارته بسبب حفل عمرو دياب!

 المرصد 20 5٬540 يوم واحد
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬138 3 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬152 5 أيام
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬089 7 أيام
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

 المرصد 73 17٬749 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬254 أسبوع واحد
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬085 أسبوعين
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬490 أسبوعين
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬191 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 7٬060 7 أيام
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬167 أسبوع واحد
قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 21٬955 أسبوع واحد
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 4٬954 أسبوعين
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 4 2٬973 يوم واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬350 يومين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬482 3 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬616 4 أيام
الاخيرة
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

 المرصد 17 1٬292 2 ساعتين
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

 المرصد 138 13٬003 يومين
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

 المرصد 103 12٬995 يومين
في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

 المرصد 86 13٬648 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 460 3٬282 17 ساعة