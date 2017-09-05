بالفيديو.. 7 فنانون سعوديون يطرحون أغنية ” علّم قطر .. واللي وقف ورى قطر” رداً على تجاوزاتها

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صحيفة المرصد: طرح 7 فنانون سعوديون أغنية وطنية جديدة بعنوان “علّم قطر” ردًا على تجاوزات دولة قطر في حق المملكة ورعايتها للإرهاب في عدد من الدول العربية. وعرضت الأغنية على قنوات روتانا التلفزيونية، إضافة إلى قناتها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

“علّم قطر”، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس، مكساج جاسم محمد، وغناء “محمد عبده، ورابح صقر، وماجد المهندس، وأصيل أبو بكر‏, و‏راشد الماجد‏, وعبدالمجيد عبدالله, ‏وليد الشامي”. وقام بتوزيعها موسيقيا مدحت خميس، فيما تولى الهندسة الصوتية جاسم محمد.

وجاءت كلمات الأغنية كالاّتي:

علم قطر .. واللي وقف ورى قطر..ان البلد هذي طويل بالها .. بس المسايل لين وصلت للخطر.. لا والله أن تشوف .. فعل رجالها”.

طعناتنا في الوجه ماهي في الظهر/ وان كبرت العقدة نفك حبالها … ‏عشرين عام من الدسايس والغدر/ ومؤمرات عارفين احوالها … الجار بار، وبان ماهو مستتر/ سود القلوب وخايبات افعالها /والله مال الخاين وفعله عذر الي فتحنا بابها واقفلها …ماعاد فيها لا سكوت ولا صبر .. والشرذمة تقع بشر أعمالها … ‏جاك الخبر ياللي أنت تتحرى الخبر.. الريح ماهزت ركون جبالها … هذي السعودية ذرى عز وذخر.. ‏نحيى بظل الله وتحت ظلالها. هذي السعودية ترى عزم وظفر…لاضاقت أرض وزلزلت زلزالها … هذي بلاد العز وبلاد الفخر/ومجودين امورها عقالها.