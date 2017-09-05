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استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً
صحيفة المرصد: استشهد الجندي عبدالله شراحيلي إثرإصابته قبل ثلاثة أسابيع مع ثلاثة من زملائه في قطاع العارضة بجازان.
وكان شراحيلي لم يتجاوز عمره 9 أشهر عندما استشهد والده ليعيش يتيمًا في كنف أعمامه، وصدرت أوامر وزير الداخلية بعد تخرجه من الثانوية بالعمل مكان والده بقطاع حرس الحدود بالحد الجنوبي ليلحق به شهيداً بعد 24 عاماً.
ومن المقرر أن يُصلى على الشهيد عصر اليوم الثلاثاء في جامع قرية الجعدية التابعة لمحافظة المسارحة لتشيعه لمثواة الأخير بمقابر أسرته.
التعليقات
17 - رايق2017-09-05 03:44:06
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنه يارب
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16 - مقيم بالسعودية2017-09-05 03:34:39
عظم الله اجركم الشعب السعودي برجاله ونساءه والصغير والكبير من اللي مايفتخر فيكم ويبوس الارض اللي بتمشو عليها والله شعب التضحيات بمعنى الكلمة
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15 - محب لوطني2017-09-05 03:28:16
رحمهم الله تعالى
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14 - عبدالرحمن الشهري2017-09-05 03:28:00
الله يرحمه ويغفر له ويرزقه الفردوس الاعلى من الجنة
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13 - أم فهد2017-09-05 03:22:34
كل ***ياابوسعد ٧٧ ***
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12 - ابوسعد٧٧2017-09-05 03:19:39
بلادي وإن جارت على عزيزة .. وأهلي وإن ضنوا على كرام .بــــلادي وأن هانت علـى عزيزة ولو أننى أعــــرى بهـــا وأجـوع الله يرحمه وكلنا فدى للوطن
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11 - قوندا2017-09-05 03:11:03
غفر الله له ورحمه وغفر لوالده وجمعهم في الفردوس الاعلى
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10 - بدون اسم2017-09-05 03:06:41
الله يرحمه ويغفرله ويتقبله من الشهداء
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9 - جون كنيدي اليعربي2017-09-05 03:02:00
شهيد إن شاء الله.
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8 - ابو خالد2017-09-05 02:52:55
رحمه الله وغفر له ولوالديه وأسكنه الفردوس الأعلى مع الأنبياء واصديقين والشهداء
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7 - تتوقعون قلم الزيف يعلق2017-09-05 02:52:19
مااضن ننتظر ويش ورانا
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6 -2017-09-05 02:48:59
رحمك الله يا عبدالله وغفر لوالديك نعم انت فخر لقبايل الحرث عامه وقبيلة بني شراحيل خاصه ولجازان كامله انت وكل شهداءنا من ابناء المنطقه والمملكه فخر لنا ولم ينساكم التاريخ رحمكم الله
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5 - فيصل...2017-09-05 02:40:49
الله يرحمه ويتقبله من الشهداء وهو القادر على ذلك لاسواه.استشهد والده وعمره9 شهور وبعد الدراسه الثانويه حطوه مكان ابوه برتبت جندي.المفروض بعد الثانويه يلحق بدوره تدريبية لمده6شهور ويعطى ملازم.
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4 - ادهم2017-09-05 02:39:18
ويجي عادل عزت يشبه هولاء الرجال الابطال ب لعيبته الي مامنهم فايده ...فرق بين الرجال و اشباه الرجال ..
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( عدد التعليقات 28,294 )3 - برق _ الحرم
ــ(((فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)))ــ
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( عدد التعليقات 28,294 )2 - برق _ الحرم
(((((( تقبلهم الله ...قبولا حسناً .... في الاحياء لدنه يرزقون )))))
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1 -2017-09-05 02:26:56
رحمه الله وغفر له ولوالديه وأسكنه الفردوس الأعلى مع الأنبياء واصديقين والشهداء @
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آخر تعليق
بواسطة : مصري مقيم
ابوالعز انت راقل وقدع...
بواسطة : أبو العز الدمشقي
منيح انت شو اخبارك ياابو سعود ان شاء الله بطلت الاستراحات والسهر المضر علي الصحه...
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