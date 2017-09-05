استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

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صحيفة المرصد: استشهد الجندي عبدالله شراحيلي إثرإصابته قبل ثلاثة أسابيع مع ثلاثة من زملائه في قطاع العارضة بجازان.

وكان شراحيلي لم يتجاوز عمره 9 أشهر عندما استشهد والده ليعيش يتيمًا في كنف أعمامه، وصدرت أوامر وزير الداخلية بعد تخرجه من الثانوية بالعمل مكان والده بقطاع حرس الحدود بالحد الجنوبي ليلحق به شهيداً بعد 24 عاماً.

ومن المقرر أن يُصلى على الشهيد عصر اليوم الثلاثاء في جامع قرية الجعدية التابعة لمحافظة المسارحة لتشيعه لمثواة الأخير بمقابر أسرته.