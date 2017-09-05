بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

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صحيفة المرصد:نشرت الممثلة البحرينية هيفاء حسين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، فيديو ظهرت خلاله وهى تتلقي هدية من زوجها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت “هيفاء حسين” خلال مقطع الفيديو وهى تتلقّى الهدية من زوجها، وهي عبارة عن مبلغ من المال: “هو قدّم لي هذه الهدية بمناسبة العيد، لكنّه قال لي في حقّ التصوّير أظهري المئات في الفيديو”.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الفيديوهات نشرتها هيفاء حسين عبر “سنا بشات” أظهرت خلالها احتفالها بعيد الأضحى.