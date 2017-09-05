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بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى
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المرصد 31 5٬827 3 ساعات

صحيفة المرصد:نشرت الممثلة البحرينية هيفاء حسين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، فيديو ظهرت خلاله وهى تتلقي هدية من زوجها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقالت “هيفاء حسين” خلال مقطع الفيديو وهى تتلقّى الهدية من زوجها، وهي عبارة عن مبلغ من المال: “هو قدّم لي هذه الهدية بمناسبة العيد، لكنّه قال لي في حقّ التصوّير أظهري المئات في الفيديو”.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الفيديوهات نشرتها هيفاء حسين عبر “سنا بشات” أظهرت خلالها احتفالها بعيد الأضحى.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - الكناني
2017-09-05 05:48:12
هي اهدته احلا من الفلوس جوهره مكنونه
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30 - شايب بروح الشباب
2017-09-05 05:28:39
ماكل لحية علامة تدين.كم من ملتح لحيته ديكور؟شن وطبقه.
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( عدد التعليقات 15,027 )
29 - ابويوسف
2017-09-05 05:23:29
المتابعين والمعلقين وش اهديتو لحريمكم ولا تعرفون تشادون ولا تتعلمون تهدون
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28 - زائر
2017-09-05 04:43:11
يعطيها اللي يعطيها وش دخلنا فيها عالم فاضيه تصوير لو تدخل الحمام الواحده تصور
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27 - صقر العروبه
2017-09-05 04:34:07
ماشالله على المحبه بين الزوجين احسن من الي عايش مع زوجته علشان عياله ويحتري الموت يفرقهم ويفتك
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26 - متألق بسماح
2017-09-05 04:32:01
الله يثبتنا بالايمان والاسلام والغيرة اللي في محلها على محارمنا ومحارم المسلمين ويهدي كل مسلم ومسلمة ويبعدنا عن التفاخر والمهازل ونقص الذات وشح النخوة والغيرة
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25 - متألق بسماح
2017-09-05 04:27:48
نفسية وقسم انك عسل طول الوقت اضحك على التعليق اللي الموضوع في وادي والتعليق خارج المجرة ربنا يسعدك ياشيخ
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24 - نفسيه
2017-09-05 03:40:27
سوف تحصلون بعد ذلك على الودك . ودتس. وشكراً
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23 - نفسيه
2017-09-05 03:38:37
اخواني اخواتي الكرام. عليكم بليت الخروف .الذنبه. قطعوها مكعبات. و حطوها بالقدر رشو شوي ملح وانطلو معها نص بصله. وخلوها تطبخ ساعتين. سوف تحصلون على دهن طبيعي. للجريش. أو ادهنو به شعركم. وشكراً.
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22 -
2017-09-05 03:31:27
تعليق مخالف
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21 - نفسيه
2017-09-05 03:22:37
ت 1 . يسعدلي جوك. انت تعلق بأثر رجعي. ههههه الله يوفقك. الريوس معلق. هههه
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20 - مقيم بالسعودية
2017-09-05 03:21:22
بكره هترجع ريما من عند خالتها في مارينا ههههههههههههههه
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19 - صبحي
2017-09-05 03:13:22
من زينك انتي وهو اقولك انكلعوا بس.
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18 - ليلى
2017-09-05 03:10:14
تعليق مخالف
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17 - خالد
2017-09-05 03:08:44
هذي الي يسمة زواج المصالح
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
16 - نفسيه
2017-09-05 03:07:11
عزيزي المواطن السعودي المسلم المؤمن. هل ثوابتك الدينيه. وقناعاتك الدنيويه. تخليك تطلع حرمتك فاتشه في مواقع التواصل الاجتماعي. بجاوب عنك. اكيد لا. لأنك مسلم تتبع ماقال الله وقال رسوله. الله يثبتنا وياك
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15 - عمران 😂
2017-09-05 03:07:04
معيض يركض بين الزهور اعرفك تقول بقعا تصوعكم وشي تلطكم جديده 😂😂
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14 -
2017-09-05 03:07:04
ينقط عليها كنه ف مرقص وكاشخ بمبلغ مايجيب جوال بكره يصورون في غرفه النوم مع ان بعضهم سواها باقي شي واحد ماصوروه بالغرف يمكن مستقبلا يصورونه من باب التطور
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13 - عمران 😂
2017-09-05 03:04:41
ت11 الله يعيد رمضان علينا سنوات عديده وكل عام وانت بخير 😂😂
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12 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-05 03:00:19
بقعا تلطكم
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11 -
2017-09-05 02:57:39
رمضان مبارك عليكم وكل عام وانتم بخير
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10 - :::::::
2017-09-05 02:57:30
من حقها راضيه بشايب كبر جدها اكبر من ابوها اكيد بيدللها حتى هي عندها فلوس ممثله تمثل عليه و تفر راسه يالله حسن الخاتمة
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9 - عمران 😂
2017-09-05 02:54:37
الله يرزقنا الزوجه الحلوه الطيبه المتدينه
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8 - احمد
2017-09-05 02:47:45
الناس صارت تنشر اسرارها الزوجيه وحنا وش علينا منك اذا اهداك زوجك هديه واسفاه بس
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7 - سعفان
2017-09-05 02:46:07
مايفرح بفلوس العيد الا الورعان
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
6 - التم
2017-09-05 02:44:29
التم المتعوس على خايب الرجا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
5 - فاطمه
2017-09-05 02:44:18
الغريب ماجاها عيال منه احسهم مثل طيور الكناري حلوم محترم وذوق بس شايب كانه ابوها
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
4 - ياسمين 🌸
2017-09-05 02:41:25
الظاهر البحرين ما*******
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - فاطمه
2017-09-05 02:40:06
تعليق1 اي شهر رمضان الله يهديك شككتني بنفسي رحت اسال امي 😂
لا يعجبني(35) اعجبني(1)
2 - نكته
2017-09-05 02:34:10
مو هذا اللي يخرع السليطي قبل كم يوم ومفرصع عيونه ... مستر غلوم ..... وهالحين صاير مثل الحمل الوديع ؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
1 - ملتزم وطيب
2017-09-05 02:33:19
حرام عليكم الناس في شهر الخير والفضل شهر رمضان المبارك وانتم تتصورون قدام الناس وتتفاخرون بالهدايا ايش خليتو للفقراء اتمنى تراعون حرمة شهر رمضان
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