بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

حجم الخط A A A المرصد 10 1٬279 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تداول خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، فيديو يوثق عملية سرقة بمدينة الدار البيضاء باستخدام “ساطور” تورط فيها شاب عندما حاول الاعتداء على رجل مسنّ بالشارع العام من أجل سرقة أمواله.

وعقب ذلك، أعلنت المصالح الأمنية في بلاغ لها، الأحد، أنها تمكنت من اعتقال المشتبه به الذي ظهر في الفيديو، بعد فراره إلى مدينة فاس، وتبين أنه من أصحاب السوابق، حيث سبق له ارتكاب سرقتين بنفس الأسلوب الإجرامي.

وبين الفيديو المصور الذي التقط من سطح إحدى البنايات، شابا في مقتبل العمر يحمل سكينا كبيرا بين يديه، مهدّدا باستخدامه ضد رجل مسنّ، بعد أن قام بإسقاطه أرضا في أحد الشوارع الخالية من المارة.

وراح يبحث عن المال في جيوب سرواله، في المقابل قام الرجل باستعطافه من أجل تركه وإخلاء سبيله، لأنه لا يملك شيئا.