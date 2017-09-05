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بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب
صحيفة المرصد: تداول خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، فيديو يوثق عملية سرقة بمدينة الدار البيضاء باستخدام “ساطور” تورط فيها شاب عندما حاول الاعتداء على رجل مسنّ بالشارع العام من أجل سرقة أمواله.
وعقب ذلك، أعلنت المصالح الأمنية في بلاغ لها، الأحد، أنها تمكنت من اعتقال المشتبه به الذي ظهر في الفيديو، بعد فراره إلى مدينة فاس، وتبين أنه من أصحاب السوابق، حيث سبق له ارتكاب سرقتين بنفس الأسلوب الإجرامي.
وبين الفيديو المصور الذي التقط من سطح إحدى البنايات، شابا في مقتبل العمر يحمل سكينا كبيرا بين يديه، مهدّدا باستخدامه ضد رجل مسنّ، بعد أن قام بإسقاطه أرضا في أحد الشوارع الخالية من المارة.
وراح يبحث عن المال في جيوب سرواله، في المقابل قام الرجل باستعطافه من أجل تركه وإخلاء سبيله، لأنه لا يملك شيئا.
التعليقات
10 - ابو العنود2017-09-05 05:46:39
حسبه الله ونعم الوكيل هذا ليس بسبب الحاجة كل محتاج تخاطبه الايه( وفِي السماء رزقكم...) ولم يقول الحق سبحانه وفِي الارض ولكن بسبب عدم مخافة الله وعدم وجود الوازع الديني والانساني
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9 - مهاجر2017-09-05 05:43:48
دليل على تفشي الفقر أين أمير الموءمنين
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8 -2017-09-05 05:39:09
الله يرحم بن جلوي
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7 - شايب بروح الشباب2017-09-05 05:19:40
من أسباب تفشى الجريمه وتمادى المجرمين فى اجرامهم وتكرار جرائمهم هو عدم تطبيق شرع الله وخوف الحكومات من منظمات غربيه لحقوق الإنسان وغيرها من منظمات سخيفه مدمره.لو طبق شرع الله فيه لما كرر الجريمه.
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6 - همسات2017-09-05 05:19:30
اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجاءة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخطك
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5 - ↩ابو شدا↪2017-09-05 04:56:33
وين الطيب الغالي ما يسهر على راحة الغلابه.
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4 - loovivool2017-09-05 04:50:54
غريبة من أهل المغرب تحدث هذه الجرائم بينهم اعرفهم ناس طيبة
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3 - مقيم بالسعودية2017-09-05 04:24:11
نفس القاسم المشترك مايحدث في مصرواكتر الدول العربية الله يلعن ابو الحاجه تخليني زي الكلب المسعور امد ايدي على رجل عجوز ماشي في امان الله الله اعلم بحالو كيف واعتدي عليه بسطور او حتى كلام اخر زمن
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2 - عبدالعزيز2017-09-05 04:19:15
اللهم اكفنا شر القهر وغلبة الرجال وآمنا في أوطاننا حسبي الله ونعم الوكيل
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1 -2017-09-05 04:19:12
لو عندنا كان قامت الدنيا
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بواسطة : أعوذ بالله من شياطين الأنس والجن
أشتر أغراضك قبل الاذان أو صل مع المسلمين الرجال أو أصمت وأنتظر حتى ينتهو من الصل...
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