يا هي فرحة يا منتخبنا !

بقلم : أحمد الشمراني

حجم الخط A A A عكاظ لا يوجد تعليقات 55 3 ساعات

• ينتظر اليوم كل السعوديين بفارغ الصبر مباراة الليلة مع اليابان التي من خلالها سنعرف إلى أين اتجهنا، للتأهل مباشرة أو للملحق أو المغادرة، وكل مرحلة لها حساباتها التي لا تقبل القسمة على اثنين، فهل تخدمنا النتائج ونطير إلى روسيا عبر بوابة اليابان أم أن الأمور فيها وفيها..!

• اليوم لا شغل لنا إلا المنتخب الذي أرى أن تأهله سيحل لنا مشاكل كثيرة في كرة القدم السعودية، وخسارته لا سمح الله ستأخذنا إلى رحلة مد وجزر قد تصل ببعضنا إلى استخدام الركل والرفس على الهواء كنوع من التنفيس، ومن ثم ننتقل إلى البحث عن قربان للهزيمة كما هي عادتنا عند أي إخفاق في الأندية والمنتخبات..!

• نؤمن أن في كرة القدم لا فوز دائما ولا هزائم مستمرة، لكن لها معطيات قد نعرف من خلالها ماذا لنا وماذا علينا..!

• وفي مباراة الليلة التي سنلعبها بعد مباراة أستراليا وتايلند، نأمل ونتأمل أن تأتي نتيجتها على قدر أهل العزم..!

• فالأرقام إلى ما قبل مواجهة الليلة في صالحنا، بمعنى أن التعادل هناك يساعدنا هنا، والفوز بهدف أو هدفين هناك في صالحنا، أتحدث عن الحسابات، لكنها تظل أرقاما مرهونة بأداء اللاعبين، أقول ذلك دون أن أغفل قوة اليابان التي تحتاج من منتخبنا قوة أخرى وأداء آخر، ومن مارفيك اختيار التشكيل الأنسب وخططا تتغير بتغير أحداث المباراة، وقبل ذلك جمهورا مجنونا لا يكل ولا يمل..!

• صحيح أننا بعد مباراة الإمارات فقدنا الأمل، بل والثقة، لكنها تظل ردة فعل الهزيمة، فالأمل موجود والثقة كذلك لكن نحتاج أن يستشعرها أفراد المنتخب الذين يجب عليهم الليلة أن يطرقوا أبواب موسكو..!

• المنتخب الياياني منتخب ثقيل، ويعتبر اليوم من أفضل المنتخبات الآسيوية، بل ومنذ سنوات هو من أفضلها على الإطلاق، ولا يمكن أن نفوز عليه ما لم ندفع مهر هذا الفوز على أرض الملعب..!

• أختلف مع من يقول إن الروح كذبة في كرة القدم، فهذه الروح حينما تحضر تغطي على كل النواقص الفنية، وبها تعالج أخطاء، ومن خلالها يكبر الطموح، فهل أزيد أم اتضحت الصورة؟

• طبعا الكلمة الأخيرة للجمهور الذي يجب أن يملأ ملعب الملك عبدالله حبا وزهوا ودعما، فبيننا وبين موسكو ثلاث نقاط وهدف قد تسجلونه أنتم، فروحكم هي الأصل والصورة في مباراة الليلة..!

• أحترم قناعات مارفيك، وأقدر رؤية المحللين، لكن في النهاية اللاعب هو قاسم النجاح والفشل، وعليه أتمنى من تيسير وأسامة والسهلاوي أن يؤدوا دورهم داخل الفريق من حيث إشعار زملائهم أن مباراة الليلة يا تعيد الحياة للمنتخب وهذا الجيل أو تضعه على مقصلة النقد، أينما يكون إعلاميا وجماهيريا وربما أسريا..!

• فهل وصلت الرسالة أم تحتاج إلى وسيط أصدقائي الثلاثة..؟!

نقلا عن عكاظ