شاهد ردة فعل رجل أمن صادف مجهول يقوم بإشعال النيران في المشاعر المقدسة-فيديو

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مقطع فيديو لجندي من قوات أمن الحج يطارد فيه شخصا مجهولا حاول إشعال النيران في المشاعر المقدسة.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الإخبارية الروسية فإن الجندي نجح في إفشال مخطط إشعال حريق محتمل في المشاعر المقدسة وتمكن من إلقاء القبض على من حاول إشعال الحريق.

ورصد مقطع الفيديو الجندي وهو يقفز مسرعًا من سيارة دورية أمنية متحركة ويلقي القبض على الشخص المجهول ويمنعه من محاولة الفرار على دراجة نارية.