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شاهد ردة فعل رجل أمن صادف مجهول يقوم بإشعال النيران في المشاعر المقدسة-فيديو
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مقطع فيديو لجندي من قوات أمن الحج يطارد فيه شخصا مجهولا حاول إشعال النيران في المشاعر المقدسة.
وحسب وكالة “سبوتنيك” الإخبارية الروسية فإن الجندي نجح في إفشال مخطط إشعال حريق محتمل في المشاعر المقدسة وتمكن من إلقاء القبض على من حاول إشعال الحريق.
ورصد مقطع الفيديو الجندي وهو يقفز مسرعًا من سيارة دورية أمنية متحركة ويلقي القبض على الشخص المجهول ويمنعه من محاولة الفرار على دراجة نارية.
التعليقات
22 - violety2017-09-05 07:25:53
حسب المشاهدة ,, شارع فاضي ,, دباب ودخان ,, التحليل فقط انه حاول منع الدباب والدباب غير مصرح بالدخول وضع مسرحية مالها داع ,, لاكن شكرا رجال الامن
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21 - الشاهين2017-09-05 07:03:02
شكرا للرجل الامن
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20 - الشاهين2017-09-05 07:02:35
شكرا للرجل الامن
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19 - ريح الخزامى الغامدي2017-09-05 06:54:20
يشعل النار 😂😂😂😂 على اساس مجمع كوم حطب قرض او جالس يحرق عمارة تحت التأسيس كلها خشب ، انا مع انه فلم هندي ***
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18 -2017-09-05 06:52:01
الدخان الابيض من شكمان الدباب لان الدباب كان عالق وصاحب الدباب يدعس بقوه عشان يطلعه من الرصيف والعسكري نزل عشان يمسك الدباب لان ممنوع دخولها المشاعر....... السالفه مافيها اي اشعال نار
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17 - افيغاي2017-09-05 06:44:24
بلا حاقدين بلا هياط هم حابين يتصورن ويبحثون عن الشهره فلنفرض هو شاف الشخص ويبي يهرب وقفز من الدوريه بسرعه لانقاض الموقف كيف يصوره صاحبه وهو نازل من السياره
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16 -2017-09-05 06:33:17
افريقي
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15 -2017-09-05 06:31:51
يبغى ترقيه أم مكافأة حلوه مره ولكنها مكشوفه لم تكن ناجحه الحركه لم يتقن فى تنفيذها المره القادمة تنجح
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14 - أفريقي2017-09-05 06:29:04
تعليق 8 جون كنيدي، أنت مشارك في السرقة مع التكروني والتكرونية اللي شفتهم حسب زعمك لأنك شفتهم وما بلغت عنهم.
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13 - مقيم بالسعودية2017-09-05 06:21:17
اوصخ شي في الحياة تكون في سبيل حالك ويجيك احد يذكرك بسوء لا الوقت مناسب ولا الموضوع محل طرح ويجيك في خبر تاني يقولك قال الله وقال الرسول ويسوي لك ابو العريف
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12 - ↩ابو شدا↪2017-09-05 06:17:26
سول لو كهرباء الاتحاد سجل هدف كم تكون مكافأته روز ولا بنتلي آخر مديل .... طيب نرجع لأصل الموضوع ماهي مكافأة هذا البطل.الذي أنقذ أرواح وممتلكات.
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11 - مسمار2017-09-05 06:13:17
بارك الله فيه وفي رجال امننا في كل مكان فهم العيون الساهره لحفظ امننا واستقرارنا بعد حفظ الله تحيه وتقدير لكل رجال امننا البواسل!!
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10 - 💚🇸🇦💚2017-09-05 06:04:16
شكراً لكم يارجال الأمن السعودي حفظكم الله يا أبطال
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9 - مقيم بالسعودية2017-09-05 05:59:50
ههههههههههه ياحلوووووووه
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8 - جون كنيدي اليعربي2017-09-05 05:48:09
حاقدين من البرماويه والزيود والافارقه الزنوج.كل سنه يفعلونها.انا سبق لي شفت شخص تكروني يسرق الحجاج يقطع الكمر والشنط في الزحمة وفيه وحده تكرونية من وراه تجمع الشنط والكمرات في كيس تحت عباءته
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7 - نوني&2017-09-05 05:48:03
سبحان الله يركض ورا دراجة نارية والمصور يوثق ؟؟؟!!!!
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6 - أبو العز الدمشقي2017-09-05 05:46:11
يماني ولا افريقي السوري مايعملها هون
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5 -2017-09-05 05:44:46
الله ينصركم
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4 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-05 05:42:58
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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3 - نفسيه2017-09-05 05:42:56
والسواق يصور الموقف ويوثق. ياحلاوه.
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2 - خالد2017-09-05 05:42:49
هذا من أفارقة مكه اللي تعدادهم أكثر من السعوديين
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1 - vip20102017-09-05 05:38:48
هذي مو نار هذا دخان الدباب يا عالم
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