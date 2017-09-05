بالفيديو: حادث تصادم على الطريق بسبب “استهتار” قائد سيارة!

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثة تصادم سيارة كان يستقلها شابان بسيارة أخرى بسبب التهور.

حيث أظهر الفيديو المتداول شابا يقود سيارة بسرعة كبيرة ، فيما يقوم زميله بتصويره ، وحاول تجاوز السيارات ، قبل أن يفاجأ بسيارة أمامه فشل في تفاديها لعدم قدرته السيطرة على مركبته ، ليصطدم بها من الخلف.