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بالفيديو: حادث تصادم على الطريق بسبب “استهتار” قائد سيارة!
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثة تصادم سيارة كان يستقلها شابان بسيارة أخرى بسبب التهور.
حيث أظهر الفيديو المتداول شابا يقود سيارة بسرعة كبيرة ، فيما يقوم زميله بتصويره ، وحاول تجاوز السيارات ، قبل أن يفاجأ بسيارة أمامه فشل في تفاديها لعدم قدرته السيطرة على مركبته ، ليصطدم بها من الخلف.
التعليقات
14 -2017-09-05 07:08:10
ابوووووه ضاااابط برررتبه عاااليه جدااً رااح يطلعه بقوووة النجمااات والضبااااط فووووق النظاااااام
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13 - رعد الجنوب2017-09-05 07:06:23
كفانا الله شر ذا العينات
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12 - المر2017-09-05 06:54:29
وش ذنب اللي صدمته السرعه الجنان لاهين في التصوير
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11 - أبو العز الدمشقي2017-09-05 06:41:19
عادي باالسعوديه تشوف اكتر من هيك
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10 - عبدالله الحربي2017-09-05 06:35:56
هذي الاشكال والنوعيات المتخلفه لازم يحذ المرور كل جهوده لإبتدتها من الشوارع<< للاسف كثير يسوق زيه<< لازم يتعاقب هو وغيره سواءًً صار حادث او لا. والسجن شهر عالاقل اجباري ومخالفه ١٠٠٠٠ للملحمين
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( عدد التعليقات 10,454 )9 - العنيد
طريقة من طرق الانتحار .. اللهم أرح البلاد والعباد من مثل هذه الاشكال ؟؟
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8 - مقيم بالسعودية2017-09-05 06:16:49
خصارة 3تواني راحت من عمري على هيك مقطع هههههه
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7 - جون كنيدي اليعربي2017-09-05 06:16:37
اللهم لاشماته نسأل الله العفو والعافيه
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6 - جون كنيدي اليعربي2017-09-05 06:15:39
غشيم وابله
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5 - خوخو2017-09-05 06:15:06
هههههههه خله يستاهل الغبي ومايعرف يسوق
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4 - مسمار2017-09-05 06:05:35
حلوه تستهل ههههههه تعليق 1 استهل يومك بذكر الله!!لا اله الا الله
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3 - نوني&2017-09-05 06:05:03
درس له عساه يتوب ...
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2 - sar-al-sa2017-09-05 06:04:38
ربما بسبب عدم التأهيل عمريا ومعلوماتيا وتقنيا وقياده ولكنها ربما كانت ابدا بعيده عن الاستهتار الا لمنتوين الانتحار استهتارا بحيواتهم وحيوات الاخرين كالدواعش والارهابيين
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1 - المهتني2017-09-05 05:59:36
تستهل
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