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شاهد: انقلاب مروع لسيارة عائلية على طريق الرين بسبب عدم وجود علامات إرشادية- فيديو
صحيفة المرصد:حادثة مروعة تعرضت لها سيارة عائلية عند تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين باتجاه بيشة بسبب عدم وجود علامات إرشادية على الطريق.
وأظھر مقطع فیديو حجم الضرر الذي وقع على سیارة عائلیة كانت قادمة على طريق الملك سلمان مع طريق الرين ومتجھة باتجاه مخرج بیشة، حیث تسبب عدم وضوح انقطاع الطريق الذي ينقسم حینھا إلى اتجاھین يمینا ويسارا في وقوعھا في التراب أماماً، ومن ثم انقلابھا.
فیما تفاعلت الجھات المختصة مع الحادث، لتتم معالجة عیوب تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين بوضع علامات إرشادية توضح انقطاع الطريق، مؤكدين إجراء تحقیقات عاجلة لمحاسبة المسئول عن تصميم الطريق.
التعليقات
49 -2017-09-05 12:05:40
ما يحتاج علامات ارشادية السائق عيونه في راسه ودواسة البنزين تحت رجله وجواله في يده وهو حر يحط عيونه على الطريق او على الجوال ورجله هي اللي تتحكم في السرعة وعقله في راسه
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48 -2017-09-05 12:03:16
كم طالب الناس وناشدوا والتزم المسئولين الصمت والان بعد الحوادث القاتله تحركتم بعد ان مات من مات بسببكم لماذا لاتتم محاكمة المسئولين عن هذا التقصير ويتم نقل المحاكمة مباشرة للشفافية والردع
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47 - مرهق2017-09-05 11:51:13
المرور والنقل يوقعون على استلام المشروع ولايقفون عليها ميدانيا انما بمكاتبهم واذا خرج لايعطي نظرة السلامة للمشروع اوالمقاول يستطيع ان يوقع انتهاء المشروع وترك ملاحظات من عقدة بالاستلام. ليت فهم قصدي
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46 - جنوبي2017-09-05 11:27:00
تعليق مخالف
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45 - زائر2017-09-05 11:16:51
ماشاء الله شف طرق القصيم من كل تجاه 4 مسارات
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44 - كلمه حق2017-09-05 11:03:51
عندما تكون مواطن صالح تنتمي الى وطنيه صادقه لاتفرق بين منطق وأخرى طريق الجنوب هي طريق القصيم وتبوك وطريق الجوف النظره المنطقيه الضيقه أصحابها اذا كانو مسؤلين هم العيب الخلقي للوطنيه والانتماء للوطن
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43 - كلمه حق2017-09-05 10:57:34
هذا الطريق يخدم المنطقه الجنوبيه من الباحه حتى ابها وبحكم كثرة المناطق التى يخدمها وكثرة السكان إلا أنه طريق خطير وضيق طريق واحد مميت بمعنى الكلمه الدماء واشلاء الموتى يسأل عنها المسؤل عنه يوم الحساب
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42 - الى 172017-09-05 10:48:58
***طريق الرين معروف ليش الكذب واذا انك ماتدري لاتعلق واذا قصدك ودك تعلق وتقرا تعليقك دورلك حاجه ثانيه تكتبها كلوز صادق
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41 - البيضفاعي2017-09-05 10:45:41
الاهتمام باحتياجات اهل الجنوب ليست تلك الاهتمامات باهل الرياض والدليل هذا الطريق من خلال شكل السياره اعتقد وفاة كل من كان فيها من المسؤل عن سفك تلك الدماء البريئه؟
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40 - بدر2017-09-05 10:44:18
لو الطريق هذا في دولة ثانيه يمدي حكومتنا صلحته ومزدوج بارك فيها ربي كماهي عادتها مع الاشقاء
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39 - زائر2017-09-05 10:39:38
طريق مسار واحد وتستخدمه الشاحنات من العاصمة الى 3 المناطق وين وزارة نقل عنه والمهربيين بكثره
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38 - زائر2017-09-05 10:35:23
هاذا الطريق طريق الموت يخدم ثلاث مناطق عسير جازان وبعض من محافظات نجران شبه يومي الحوادث ولوفيات على هاذا طريق
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( عدد التعليقات 11,941 )37 - اللامي
مؤكدين إجراء تحقیقات عاجلة لمحاسبة المسئول عن تصميم الطريق.ننتظر النتائج
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36 - سفر. الشهراني2017-09-05 10:32:02
انا ممن يستخدم هذا الطريق مرغما اخاك لابطل وهو في الحقيقة لا يليق بافقر الدول فما بالك بدولة هي أغنى الدول كفانا كاذبا على أنفسنا وقول نحن افضل الامم .
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35 - عبدالله الحربي2017-09-05 10:32:01
حطىا حدود للمواقف في الأحياء واللي يتجاوزها اسبحوا سيارته ع طول! تعبنا من البشر اللي تصك نص الشارع في الأحياء ووقت الصلوات! خصوصاً صلاة الجمعه! الشارع بكبره يتقفل وبعد الصلاه فوضى وارعاج وقلق وهمج!
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34 - عبدالله الحربي2017-09-05 10:26:55
اللوحات نوروها ولو ماعندكم فلوس نتبرع لكم بلمبه قلم! واللوحات حطوها قبل المطبات والمخارج والتقاطعات بكيلوا عالاقل مو فوق المطب لو قبل المخرج بمترين! لازم يشوفوا امريكا كيف منظمه ويتعلموا مو عشوائياً
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33 - سفر الشهراني2017-09-05 10:26:29
الى صاحب التعليق ١٧ اتعني أنه لم يقع حادث على هذا الطريق وانك سعيد بما تراه من مشاريع فاشله وفساد ***الحرث والنسل حتى تطالب بالدليل وأن كل من قال الحقيقة عليه أن يغادر بالله عليك أي فكر تحمله؟؟؟
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32 - ابو وسيم2017-09-05 10:25:37
الله يرحمهم......هل فيه مسول قد مشى على هذا الخط...اين الامانه التي تبارات منها الجبال
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31 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-05 10:24:42
انقول في،النهار السرعه هي،السبب لاكن في،اليل من السبب السىرعه ولا عدم وضع لوحات تنبيه وتهديه
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30 - عبدالله الحربي2017-09-05 10:22:41
اغلب الأحياء والتقاطعات مافيها حدود مسارات واضحه! وتلاقي الشعب يمشوا بسرعه عاليه وفي وسط الخط! محد يعرف مساره الا بالتخمين والدنيا ماشيه بالبركه. بلديه خططو مزبوط ويامرور علموا الناس كيف تسوق من جديد
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29 - عبدالله الحربي2017-09-05 10:20:24
لاحول ولا قوة الا بالله. ان شاء الله سلموا منه! موظفين البلديه اغلبهم منسمين ومكرشين ويزورون المندي! المفروض يتحركوا ويخططوا كل الشوارع والاحياء ويوضحوا المسارات بالخطوط الصفرا واللوحات قبل الكوارث
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28 - المشكلة2017-09-05 09:51:27
السرعة فقط سبب كل الحوادث ولا نلقي اللوم على الطرق.
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27 - المنفلوطي2017-09-05 09:31:34
شاهد: انقلاب مروع لسيارة عائلية على طريق الرين بسبب عدم وجود علامات إرشادية{من المتسبب واين العقاب؟}
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26 - سبحان الله وبحمده2017-09-05 09:26:59
الميت من قريش
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25 - مسفر2017-09-05 09:19:28
وزارة النقل هي المسؤوله عن تصميم الطريق وهي المشرفه على التنفيذ اين مهندسيهم الفشله يجب معاقبتهم بشده هذه ارواح ناس الله المستعان
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24 -2017-09-05 09:12:34
تعليق مخالف
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23 - العنزي2017-09-05 08:58:20
الله يكفينا شر الانقلابات
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22 - عبد الحميد كشك2017-09-05 08:56:17
والله لو لي من الأمر شيء لا عاقبت من جميع من تسبب في أخطاء وإهمال هذا المشروع لو كان نفسي ولأعوض ذوي هذه العائلة عن كل شخص مات ظلما منهم ب مليون ريال والمصور 500 الف بدلا من عقابه من جيوب المتسببين
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21 - مراقب2017-09-05 08:39:21
مدري كيف أفتك منها هي وعيالها أه يالقهر بموت من القهر حسبي الله ونعم الوكيل وفوق قهري أبوي يطبق وراها كنها ساحرته 😑😑
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20 - ابوصالح سكري2017-09-05 08:34:03
طريق الرياض سديرالمجمعة الغاط القصيم السريع ممتازالمشكلة كثيركامرات ساهركل خمس كيلووووووالغريبة لايوجد اي لوحة من المرورلتحديدالسرعة والكثيرصادة ساهر ووين شيخ الفتوى
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19 - الى كلوز2017-09-05 08:33:18
تعليق مخالف
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18 - مراقب2017-09-05 08:33:12
قاهرتني هي وعيالها
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17 - الى كلوز2017-09-05 08:31:54
انت دخيل وناشر للفتنة الكاذبة واتحداك ان تظهر اسم شخص واحد توفي نتيجة حادث على هذا الطريق. حقد الحاقدين على وطننا الغالي يدفعهم الى الكذب وكذبهم واضح للعيان دعك في شأن دولتك ودع وطننا نحن سعداء به.
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16 - طحطوح2017-09-05 08:15:55
لو كانت الأسرة صاحبة شأن لقامت الدنيا ولم تقعد فمثل هذه المشاهد المتكررة والمؤلمة التي تذهب ضحيتها أرواح بسبب أخطاء مقاولين لا تهتم بسلامة مرتادي الطريق وبسبب مهندسي الدولة المتقاعسين عن أداء واجبهم.
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15 - كلوز2017-09-05 08:05:31
نناشد ذوي الضحايا برفع دعاوي وجلب المسولين بالنقل والمرور للمحاكمه وتطبيق الشرع والنظام بحقهم وتحميلهم التعويضات فمسامحتهم لهم تجر للمزيد من الكوارث وحصد الارواح هذي جرايم تل شبه العمد وافية الاركان
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14 - .(خالد).2017-09-05 08:03:28
جزاك الله خير ايها المتحدث الناصح بالمقطع شكراً لك ولأمثالك وحفظ الله المسلمين المؤمنين وابنائهم ونسائهم
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13 - كلوز2017-09-05 07:59:45
لقي 11 شخصاً مصرعهم؛ منهم 7 من عائلة واحدة، إثر حادث تصادم وقع أمس على طريق الرين – بيشة؛ ما أدّى إلى اشتعال النيران في مركبة العائلة التي تمّ الصلاة عليها، أمس، بجامع أبو بكر الصديق في مركز الرين، وس
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12 - مسمار2017-09-05 07:58:25
لاتتحرك الجهه المسؤله الا بعد وقوع الفاس في الراس!!
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11 - كلوز2017-09-05 07:58:22
فقط 22وفاة بحادثين شعبان ورمضان لعوايل
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10 - كلوز2017-09-05 07:56:44
المسولين مشغولين **** ماهمهم ارواح مواطنين ولعل عدد وفيات حوادث طريق الرين خير شاهد تجاوزات188مواطن ومقيم ب12شهر الماضيه عل ان نا عندك مسول ولا قيمة لارواح البشر
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9 - حمدالربياوي2017-09-05 07:48:10
اهم ساهر وبس اما تطيح بحفرة تهوي من فوق جبل تطلع مطب كبير تنقلب السيارة فيك تموت تنحرق عادي هذه أمور جانبية اهم شي لاتموت وعليك ساهر
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8 - سمير2017-09-05 07:40:58
طريق سيئ والمقاولين سيئين ولازم يحاسبون
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7 - تقصد المتهور عليه الحذر2017-09-05 07:38:40
المتهور ومن يقود بسرعة جنونية هو من لا يستطيع السيطرة سواء في هذا الطريق او غيره.
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6 - مراقب2017-09-05 07:38:01
يانا بكرهم حسبي الله عليهم ودي تجيهم مصيبة ولا يطلعون منها👿👿
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5 - hima2017-09-05 07:34:51
حمدلله على سلامتهم,خبر حزين غير مستغرب على شوارعنا العجيبه حد الموت,وماضحكني غير تفاعل الجهات المختصه واصلاح العيوب,وهي نفسها اللي مسؤوله عن الخطاء والطريق,طيب مين يحاسبكم؟
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4 - 🌺 ندى 🌺2017-09-05 07:24:49
سوء تخطيط حسبي الله ☘️سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم☘️ ☀️أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين☀️
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3 - مقيم بالسعودية2017-09-05 07:22:03
الله يرحمهم استغفر الله العظيم ياعمي ايش الهباب اللي بتقول انت على الصبح دعاوي على اقرب الناس لك استهدي بالك وخليك رجال
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2 - مراقب2017-09-05 07:08:32
ليتها زوجت أبوي وعيالها جعلهم للمرض
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1 - مراقب2017-09-05 07:07:43
الله يرحمهم جمييييع
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بواسطة : عابر سبيل
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