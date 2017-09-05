شاهد: انقلاب مروع لسيارة عائلية على طريق الرين بسبب عدم وجود علامات إرشادية- فيديو

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صحيفة المرصد:حادثة مروعة تعرضت لها سيارة عائلية عند تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين باتجاه بيشة بسبب عدم وجود علامات إرشادية على الطريق.

وأظھر مقطع فیديو حجم الضرر الذي وقع على سیارة عائلیة كانت قادمة على طريق الملك سلمان مع طريق الرين ومتجھة باتجاه مخرج بیشة، حیث تسبب عدم وضوح انقطاع الطريق الذي ينقسم حینھا إلى اتجاھین يمینا ويسارا في وقوعھا في التراب أماماً، ومن ثم انقلابھا.

فیما تفاعلت الجھات المختصة مع الحادث، لتتم معالجة عیوب تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين بوضع علامات إرشادية توضح انقطاع الطريق، مؤكدين إجراء تحقیقات عاجلة لمحاسبة المسئول عن تصميم الطريق.