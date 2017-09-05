رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد: انقلاب مروع لسيارة عائلية على طريق الرين بسبب عدم وجود علامات إرشادية- فيديو

شاهد: انقلاب مروع لسيارة عائلية على طريق الرين بسبب عدم وجود علامات إرشادية- فيديو

شاهد: انقلاب مروع لسيارة عائلية على طريق الرين بسبب عدم وجود علامات إرشادية- فيديو
حجم الخط A A A
المرصد 49 4٬741 5 ساعات

صحيفة المرصد:حادثة مروعة تعرضت لها سيارة عائلية عند تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين باتجاه بيشة بسبب عدم وجود علامات إرشادية على الطريق.

وأظھر مقطع فیديو حجم الضرر الذي وقع على سیارة عائلیة كانت قادمة على طريق الملك سلمان مع طريق الرين ومتجھة باتجاه مخرج بیشة، حیث تسبب عدم وضوح انقطاع الطريق الذي ينقسم حینھا إلى اتجاھین يمینا ويسارا في وقوعھا في التراب أماماً، ومن ثم انقلابھا.

فیما تفاعلت الجھات المختصة مع الحادث، لتتم معالجة عیوب تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين بوضع علامات إرشادية توضح انقطاع الطريق، مؤكدين إجراء تحقیقات عاجلة لمحاسبة المسئول عن تصميم الطريق.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

49 -
2017-09-05 12:05:40
ما يحتاج علامات ارشادية السائق عيونه في راسه ودواسة البنزين تحت رجله وجواله في يده وهو حر يحط عيونه على الطريق او على الجوال ورجله هي اللي تتحكم في السرعة وعقله في راسه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 -
2017-09-05 12:03:16
كم طالب الناس وناشدوا والتزم المسئولين الصمت والان بعد الحوادث القاتله تحركتم بعد ان مات من مات بسببكم لماذا لاتتم محاكمة المسئولين عن هذا التقصير ويتم نقل المحاكمة مباشرة للشفافية والردع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - مرهق
2017-09-05 11:51:13
المرور والنقل يوقعون على استلام المشروع ولايقفون عليها ميدانيا انما بمكاتبهم واذا خرج لايعطي نظرة السلامة للمشروع اوالمقاول يستطيع ان يوقع انتهاء المشروع وترك ملاحظات من عقدة بالاستلام. ليت فهم قصدي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - جنوبي
2017-09-05 11:27:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - زائر
2017-09-05 11:16:51
ماشاء الله شف طرق القصيم من كل تجاه 4 مسارات
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
44 - كلمه حق
2017-09-05 11:03:51
عندما تكون مواطن صالح تنتمي الى وطنيه صادقه لاتفرق بين منطق وأخرى طريق الجنوب هي طريق القصيم وتبوك وطريق الجوف النظره المنطقيه الضيقه أصحابها اذا كانو مسؤلين هم العيب الخلقي للوطنيه والانتماء للوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
43 - كلمه حق
2017-09-05 10:57:34
هذا الطريق يخدم المنطقه الجنوبيه من الباحه حتى ابها وبحكم كثرة المناطق التى يخدمها وكثرة السكان إلا أنه طريق خطير وضيق طريق واحد مميت بمعنى الكلمه الدماء واشلاء الموتى يسأل عنها المسؤل عنه يوم الحساب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
42 - الى 17
2017-09-05 10:48:58
***طريق الرين معروف ليش الكذب واذا انك ماتدري لاتعلق واذا قصدك ودك تعلق وتقرا تعليقك دورلك حاجه ثانيه تكتبها كلوز صادق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
41 - البيضفاعي
2017-09-05 10:45:41
الاهتمام باحتياجات اهل الجنوب ليست تلك الاهتمامات باهل الرياض والدليل هذا الطريق من خلال شكل السياره اعتقد وفاة كل من كان فيها من المسؤل عن سفك تلك الدماء البريئه؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
40 - بدر
2017-09-05 10:44:18
لو الطريق هذا في دولة ثانيه يمدي حكومتنا صلحته ومزدوج بارك فيها ربي كماهي عادتها مع الاشقاء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - زائر
2017-09-05 10:39:38
طريق مسار واحد وتستخدمه الشاحنات من العاصمة الى 3 المناطق وين وزارة نقل عنه والمهربيين بكثره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - زائر
2017-09-05 10:35:23
هاذا الطريق طريق الموت يخدم ثلاث مناطق عسير جازان وبعض من محافظات نجران شبه يومي الحوادث ولوفيات على هاذا طريق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 11,941 )
37 - اللامي
2017-09-05 10:35:14
مؤكدين إجراء تحقیقات عاجلة لمحاسبة المسئول عن تصميم الطريق.ننتظر النتائج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - سفر. الشهراني
2017-09-05 10:32:02
انا ممن يستخدم هذا الطريق مرغما اخاك لابطل وهو في الحقيقة لا يليق بافقر الدول فما بالك بدولة هي أغنى الدول كفانا كاذبا على أنفسنا وقول نحن افضل الامم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - عبدالله الحربي
2017-09-05 10:32:01
حطىا حدود للمواقف في الأحياء واللي يتجاوزها اسبحوا سيارته ع طول! تعبنا من البشر اللي تصك نص الشارع في الأحياء ووقت الصلوات! خصوصاً صلاة الجمعه! الشارع بكبره يتقفل وبعد الصلاه فوضى وارعاج وقلق وهمج!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - عبدالله الحربي
2017-09-05 10:26:55
اللوحات نوروها ولو ماعندكم فلوس نتبرع لكم بلمبه قلم! واللوحات حطوها قبل المطبات والمخارج والتقاطعات بكيلوا عالاقل مو فوق المطب لو قبل المخرج بمترين! لازم يشوفوا امريكا كيف منظمه ويتعلموا مو عشوائياً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - سفر الشهراني
2017-09-05 10:26:29
الى صاحب التعليق ١٧ اتعني أنه لم يقع حادث على هذا الطريق وانك سعيد بما تراه من مشاريع فاشله وفساد ***الحرث والنسل حتى تطالب بالدليل وأن كل من قال الحقيقة عليه أن يغادر بالله عليك أي فكر تحمله؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - ابو وسيم
2017-09-05 10:25:37
الله يرحمهم......هل فيه مسول قد مشى على هذا الخط...اين الامانه التي تبارات منها الجبال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-05 10:24:42
انقول في،النهار السرعه هي،السبب لاكن في،اليل من السبب السىرعه ولا عدم وضع لوحات تنبيه وتهديه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - عبدالله الحربي
2017-09-05 10:22:41
اغلب الأحياء والتقاطعات مافيها حدود مسارات واضحه! وتلاقي الشعب يمشوا بسرعه عاليه وفي وسط الخط! محد يعرف مساره الا بالتخمين والدنيا ماشيه بالبركه. بلديه خططو مزبوط ويامرور علموا الناس كيف تسوق من جديد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - عبدالله الحربي
2017-09-05 10:20:24
لاحول ولا قوة الا بالله. ان شاء الله سلموا منه! موظفين البلديه اغلبهم منسمين ومكرشين ويزورون المندي! المفروض يتحركوا ويخططوا كل الشوارع والاحياء ويوضحوا المسارات بالخطوط الصفرا واللوحات قبل الكوارث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - المشكلة
2017-09-05 09:51:27
السرعة فقط سبب كل الحوادث ولا نلقي اللوم على الطرق.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - المنفلوطي
2017-09-05 09:31:34
شاهد: انقلاب مروع لسيارة عائلية على طريق الرين بسبب عدم وجود علامات إرشادية{من المتسبب واين العقاب؟}
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - سبحان الله وبحمده
2017-09-05 09:26:59
الميت من قريش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - مسفر
2017-09-05 09:19:28
وزارة النقل هي المسؤوله عن تصميم الطريق وهي المشرفه على التنفيذ اين مهندسيهم الفشله يجب معاقبتهم بشده هذه ارواح ناس الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -
2017-09-05 09:12:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - العنزي
2017-09-05 08:58:20
الله يكفينا شر الانقلابات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - عبد الحميد كشك
2017-09-05 08:56:17
والله لو لي من الأمر شيء لا عاقبت من جميع من تسبب في أخطاء وإهمال هذا المشروع لو كان نفسي ولأعوض ذوي هذه العائلة عن كل شخص مات ظلما منهم ب مليون ريال والمصور 500 الف بدلا من عقابه من جيوب المتسببين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - مراقب
2017-09-05 08:39:21
مدري كيف أفتك منها هي وعيالها أه يالقهر بموت من القهر حسبي الله ونعم الوكيل وفوق قهري أبوي يطبق وراها كنها ساحرته 😑😑
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - ابوصالح سكري
2017-09-05 08:34:03
طريق الرياض سديرالمجمعة الغاط القصيم السريع ممتازالمشكلة كثيركامرات ساهركل خمس كيلووووووالغريبة لايوجد اي لوحة من المرورلتحديدالسرعة والكثيرصادة ساهر ووين شيخ الفتوى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - الى كلوز
2017-09-05 08:33:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - مراقب
2017-09-05 08:33:12
قاهرتني هي وعيالها
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
17 - الى كلوز
2017-09-05 08:31:54
انت دخيل وناشر للفتنة الكاذبة واتحداك ان تظهر اسم شخص واحد توفي نتيجة حادث على هذا الطريق. حقد الحاقدين على وطننا الغالي يدفعهم الى الكذب وكذبهم واضح للعيان دعك في شأن دولتك ودع وطننا نحن سعداء به.
لا يعجبني(38) اعجبني(1)
16 - طحطوح
2017-09-05 08:15:55
لو كانت الأسرة صاحبة شأن لقامت الدنيا ولم تقعد فمثل هذه المشاهد المتكررة والمؤلمة التي تذهب ضحيتها أرواح بسبب أخطاء مقاولين لا تهتم بسلامة مرتادي الطريق وبسبب مهندسي الدولة المتقاعسين عن أداء واجبهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - كلوز
2017-09-05 08:05:31
نناشد ذوي الضحايا برفع دعاوي وجلب المسولين بالنقل والمرور للمحاكمه وتطبيق الشرع والنظام بحقهم وتحميلهم التعويضات فمسامحتهم لهم تجر للمزيد من الكوارث وحصد الارواح هذي جرايم تل شبه العمد وافية الاركان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - .(خالد).
2017-09-05 08:03:28
جزاك الله خير ايها المتحدث الناصح بالمقطع شكراً لك ولأمثالك وحفظ الله المسلمين المؤمنين وابنائهم ونسائهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - كلوز
2017-09-05 07:59:45
لقي 11 شخصاً مصرعهم؛ منهم 7 من عائلة واحدة، إثر حادث تصادم وقع أمس على طريق الرين – بيشة؛ ما أدّى إلى اشتعال النيران في مركبة العائلة التي تمّ الصلاة عليها، أمس، بجامع أبو بكر الصديق في مركز الرين، وس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - مسمار
2017-09-05 07:58:25
لاتتحرك الجهه المسؤله الا بعد وقوع الفاس في الراس!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - كلوز
2017-09-05 07:58:22
فقط 22وفاة بحادثين شعبان ورمضان لعوايل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - كلوز
2017-09-05 07:56:44
المسولين مشغولين **** ماهمهم ارواح مواطنين ولعل عدد وفيات حوادث طريق الرين خير شاهد تجاوزات188مواطن ومقيم ب12شهر الماضيه عل ان نا عندك مسول ولا قيمة لارواح البشر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - حمدالربياوي
2017-09-05 07:48:10
اهم ساهر وبس اما تطيح بحفرة تهوي من فوق جبل تطلع مطب كبير تنقلب السيارة فيك تموت تنحرق عادي هذه أمور جانبية اهم شي لاتموت وعليك ساهر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - سمير
2017-09-05 07:40:58
طريق سيئ والمقاولين سيئين ولازم يحاسبون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - تقصد المتهور عليه الحذر
2017-09-05 07:38:40
المتهور ومن يقود بسرعة جنونية هو من لا يستطيع السيطرة سواء في هذا الطريق او غيره.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - مراقب
2017-09-05 07:38:01
يانا بكرهم حسبي الله عليهم ودي تجيهم مصيبة ولا يطلعون منها👿👿
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - hima
2017-09-05 07:34:51
حمدلله على سلامتهم,خبر حزين غير مستغرب على شوارعنا العجيبه حد الموت,وماضحكني غير تفاعل الجهات المختصه واصلاح العيوب,وهي نفسها اللي مسؤوله عن الخطاء والطريق,طيب مين يحاسبكم؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - 🌺 ندى 🌺
2017-09-05 07:24:49
سوء تخطيط حسبي الله ☘️سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم☘️ ☀️أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين☀️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - مقيم بالسعودية
2017-09-05 07:22:03
الله يرحمهم استغفر الله العظيم ياعمي ايش الهباب اللي بتقول انت على الصبح دعاوي على اقرب الناس لك استهدي بالك وخليك رجال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - مراقب
2017-09-05 07:08:32
ليتها زوجت أبوي وعيالها جعلهم للمرض
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
1 - مراقب
2017-09-05 07:07:43
الله يرحمهم جمييييع
لا يعجبني(1) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : عابر سبيل

تعليق مخالف...
بواسطة : فهد النجدي

استمرار اغلاق المحلات بعد الاذان شي جميل لكن لابد من انقاص الفارق بين الاذان وال...
بواسطة :

لَا تَستهِين بِمشَاعر إنسَان، فَكما تَدين تُدان💞...
بواسطة : مسفر

اجلد ياقحطاني يعطيك العافيه زمن المجاملات ولى الا غير رجعه...



كتاب الرأي
mm

عقل العقل

النشاط اللاصفي والمخاوف المباحة
59 0
mm

محمد آل الشيخ

داعش وسقوط الأساطير
72 2
mm

مشعل السديري

عِمّة ولا كل العمائم
102 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة الذي قتل زوج عمته!
123 0
mm

قينان الغامدي

سر حملات المعلمين والمعلمات ضد الوزير: العيسى من أعداء الصحوة
150 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

موسم الحج شهادة لكم وعليكم !
97 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مدينة مكة الجديدة
216 1
mm

محمد الساعد

لماذا لا يعترف سعد الفقيه أنه «مجتهد» ؟
269 3
mm

خالد السليمان

الروهينغا.. لا أرى لا أسمع لا أتكلم !
132 0
mm

قينان الغامدي

ثلاثة أحداث أربكت تنظيم الحمدين لحظة الحسم قريبة جدا
198 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
90 0
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
280 2
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
364 3
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
362 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
476 2
mm

صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
409 9
mm

أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
445 6
mm

أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
496 2
mm

أحمد الشمراني

أولاد براقش في الجزيرة
355 3
mm

أحمد الشمراني

الأهلي يحرجنا مع الزملاء
425 6
الاخبار الدولية
تعرف على أبرز العقوبات على كوريا الشمالية

تعرف على أبرز العقوبات على كوريا الشمالية

 المرصد 24 1٬892 2 ساعتين
الممثل “النمس” يفضح الجعفري “صهره سابقا” ويشعل مواقع التواصل

الممثل “النمس” يفضح الجعفري “صهره سابقا” ويشعل مواقع التواصل

 المرصد 20 9٬333 9 ساعات
قرقاش يرد على تهجم “رضائي” على الإمارات بعد تصريحات الشيخ عبدالله بن زايد

قرقاش يرد على تهجم “رضائي” على الإمارات بعد تصريحات الشيخ عبدالله بن زايد

 المرصد 78 6٬015 20 ساعة
ميليشيات الحوثي تصدم “المخلوع” وتقرر بشكل مفاجئ اعتقاله ونقله من مقر إقامته إلى صعدة

ميليشيات الحوثي تصدم “المخلوع” وتقرر بشكل مفاجئ اعتقاله ونقله من مقر إقامته إلى صعدة

 المرصد 98 10٬616 21 ساعة
المرصد الرياضي
هكذا علق لاعبو منتخب اليابان على انتقالهم إلى ملعب التدريب في سيارات أجرة بجدة

هكذا علق لاعبو منتخب اليابان على انتقالهم إلى ملعب التدريب في سيارات أجرة بجدة

 المرصد 94 10٬434 14 ساعة
جدة: نقل فريق منتخب اليابان إلى ملعب التدريب بسيارات ليموزين .. وهكذا علق الاتحاد السعودي!

جدة: نقل فريق منتخب اليابان إلى ملعب التدريب بسيارات ليموزين .. وهكذا علق الاتحاد السعودي!

 المرصد 140 14٬057 يوم واحد
طريقة دخول الجماهير إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة المنتخب السعودي واليابان – صورة

طريقة دخول الجماهير إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة المنتخب السعودي واليابان – صورة

 المرصد 39 3٬764 يومين
تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!

تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!

 المرصد 94 9٬281 يومين
اخبار فنية
فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

 وكالات 68 4٬290 19 ساعة
شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

 المرصد 29 3٬256 3 أيام
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

 العربية 15 8٬385 4 أيام
الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

 المرصد 63 13٬591 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

 المرصد 51 12٬292 10 ساعات
حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صور

حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صور

 المرصد 29 10٬998 21 ساعة
لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟

لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟

 المرصد 31 10٬912 يومين
خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

 المرصد 45 10٬306 يومين
يوتيوب المرصد
فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

 المرصد 20 4٬693 6 ساعات
بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

 المرصد 25 3٬471 8 ساعات
بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

 المرصد 97 11٬192 يوم واحد
شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !

شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !

 المرصد 30 8٬382 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬157 3 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬177 6 أيام
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬107 أسبوع واحد
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

 المرصد 73 17٬763 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬287 أسبوع واحد
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬092 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬511 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬200 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 7٬084 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬168 أسبوع واحد
قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 21٬973 أسبوع واحد
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 4٬959 أسبوعين
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬131 يومين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬356 3 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬489 4 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬620 4 أيام
الاخيرة
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

 المرصد 29 3٬642 10 ساعات
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

 المرصد 138 13٬478 يومين
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

 المرصد 103 13٬025 3 أيام
في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

 المرصد 86 13٬692 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 24 803 2 ساعتين