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بتسع كلمات..رسالة من الأمير خالد الفيصل بخط يده للسعوديين- صورة

بتسع كلمات..رسالة من الأمير خالد الفيصل بخط يده للسعوديين- صورة
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المرصد 36 4٬375 4 ساعات

صحيفة المرصد:”إلى كل من غمرني بسعوديته العربية الإسلامية، أقدم اعتزازي، خالد الفيصل”. هكذا عبّر سمو أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في رسالة خطية بيده عن فخره واعتزازه تجاه إخوانه المواطنين.

وحظيت الرسالة بتداول كبير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث عبر المغردون عن حبهم للفيصل واعتزازهم بجهوده في تطوير العاصمة المقدسة، وإشرافه على راحة ضيوف الرحمن تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 - ألحقباني
2017-09-05 12:26:55
علم سلمك الله ابن الوطن الغالي وحفظ هذا البلده
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35 - جحدر
2017-09-05 12:19:43
حفظك الله يا سليل المجد أمير الشعر والريشة أفعالك تظهر قبل اقوالك
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34 - سعودي
2017-09-05 12:19:07
تعليق مخالف
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33 - الغامدي
2017-09-05 12:15:10
انا الى علي ان بك يا خالد العز حفظك الله
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32 -
2017-09-05 11:22:21
احنا الي نعتز بكم يا أفضل حكام العامه قاطبة والعرب خاصة
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31 -
2017-09-05 11:10:27
ا د السبعان هي حلال الفرقه السنفونيه نسمعها هل يجوز الترحم على بتهوفن لجمال سنفونيته الرائعه
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30 - الشهري
2017-09-05 11:07:10
الله يسعدك ويحفظك يا أمير الشعر والحرف تحياتي يا أبا بندر
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29 - احمد سعيد
2017-09-05 10:55:55
تعليق مخالف
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28 - .
2017-09-05 10:53:33
نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمته التي لا تعد ولا تحصى في ضل حكومتنا الرشيدة. بوجود الرجال المخلصين أمثال قلم الحقيقه.
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27 - -----
2017-09-05 10:44:40
اللهم ادم على هذا الوطن الشموخ والعزة والامن والايمان والرجال المخلصين الاوفياء .. شكرا ايها الامير الهمام ابن الامام ابن الامام
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26 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-05 10:42:43
سمو سيدي خالد الفيصل لقد غمرتنا بحبك وفقك الله لما يحب ويرضى.
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25 - وقت السحر
2017-09-05 10:42:05
الله يسعدك ياامير
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24 -
2017-09-05 10:39:01
مهما يقال في سمو الامير خالد الفيصل لايمكن يوفيه حقه فهو قائد عظيم عرف بالعدل والنزاهه والاخلاص شكرا لك من كل مواطن سعودي
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( عدد التعليقات 2,135 )
23 - ابونواف...
2017-09-05 10:38:38
تستأهل كل خير ياسليل الفيصل الله يطول في عمرك
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22 - أبو معاذ
2017-09-05 10:32:56
والله ونعم بك وسبعه انعام
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21 - هنطش
2017-09-05 10:30:45
حلوه كلمة غمرني معبرة
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20 - سعيدان
2017-09-05 10:28:09
صراحه ماقصرت سويت اللي محد يقدر يسويه اتعبت من بعدك لن تلد النساء مثلك
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19 - فهد12
2017-09-05 10:25:50
ونحن نعتز بك وبامثالك... دمت لنا فخرا و عزا
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18 - عبدالله الناصر /حائل
2017-09-05 10:23:56
خاللد الفيصل انت افتخازنا وحتى غرورنا ادامك الله انت مستشار الملك والشعب والمملكه معآ
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17 - آراء ***
2017-09-05 10:22:16
حفظ الله سموكم الكريم والبسكم ثوب العافية .
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16 - اللهم احفظ المملكه العربيه السعوديه وانصر جنود الوطن
2017-09-05 10:19:08
ماهي غريبه علي امير الشعر سيدي صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل الذي اشرف علي الحجاج ميدانين متعكم الله بالصحة والعافيه وادم الله علينا نعمة الامن والامان
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15 - عبد الله
2017-09-05 10:18:24
تعليق مخالف
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14 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-05 10:16:14
تعليق مخالف
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13 - متخصص فى التدريب
2017-09-05 10:14:26
مميز ذوقا ومميز اداريا.
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12 - أ د صالح بن سبعان
2017-09-05 10:02:52
حين تتكامل مواهب الإنسان وملكاته الفكرية والإبداعية والعملية، لتعمل متكاملة مثل فرقة سيمفونية في خدمة الحياة والناس بحب وشعور عميق بالمسئولية هكذا هو خالد الفيصل.
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( عدد التعليقات 10,464 )
11 - العنيد
2017-09-05 10:02:25
الله يجزاك خير حقيقه جهد تشكر عليه وكل المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن وكان موسم. ناجح بكل المقاييس ؟؟
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10 -
2017-09-05 09:41:14
لله الا يغير علينا وعليكم دام نخدم الحرمين الشريفين هذا شرف لكل مواطن سعودي يحب هذا الوطن الغالي شكرا لك يا ديم السيف
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9 -
2017-09-05 09:30:32
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين الحمد لله الذي جعلنا من هذه البلد الطاهره واخص انا خدمه ضيوف الرحمن
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( عدد التعليقات 28,321 )
8 - برق _ الحرم
2017-09-05 09:28:41
((((( ياسيدي ..... ابوك فيصل ماكفاك ... وانت خالد ماكفيت ...عسى الله يحفظك يادايم_ السيف))))
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7 - سركيس بااااريس
2017-09-05 09:22:41
وبتسع كلمات انا اقول لك (((( روح ربي يحفظك ياسمو الامير خالد الفيصل ويطول بعمرك ))))) 
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6 - بدر
2017-09-05 09:16:35
تعليق مخالف
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5 - &
2017-09-05 09:07:44
( أجمل شي ان يكون التعبير عن المشاعر بخط اليد سلمت يداك يا ابا بندر وحفظك الله من كل مكروه )
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4 - أريتري مواليد دار التوحيد والعزة
2017-09-05 09:02:33
ونحن كذلك أبناء المواليد المقيمين نتقدم بالتحية والتقدير لشعبكم الأصيل والكريم ولمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولسموك يا أبا بندر مثال القدوة الصالحة حفظكم الله ورعاكم.
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3 - ياخالد// نطاق الذين غمروك يتعدى نطاق الشرق الأسط فلا تنساهم//
2017-09-05 08:55:19
ساهم في إحياء ذكرى قائد المجد // فيصل التاريخ وخطامه//
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2 - فريدة شوقي
2017-09-05 08:52:34
كلنا معكم وبخدمة هذا البلد الكريم وحكامه ومسؤليه ضد اي حاقد خارجي وسنبقى على الوعد والعهد مخلصين
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1 - مجرد سؤال
2017-09-05 08:50:55
الله يديمك ذخر يادايم السيف فيك الفخر. ولنا الفخر في سموك
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