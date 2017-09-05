بتسع كلمات..رسالة من الأمير خالد الفيصل بخط يده للسعوديين- صورة

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صحيفة المرصد:”إلى كل من غمرني بسعوديته العربية الإسلامية، أقدم اعتزازي، خالد الفيصل”. هكذا عبّر سمو أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في رسالة خطية بيده عن فخره واعتزازه تجاه إخوانه المواطنين.

وحظيت الرسالة بتداول كبير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث عبر المغردون عن حبهم للفيصل واعتزازهم بجهوده في تطوير العاصمة المقدسة، وإشرافه على راحة ضيوف الرحمن تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.