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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
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المرصد 24 801 2 ساعتين

الجزيرة-سعود الماضي

الجزيرة-منال محمد

الجزيرة-مفرح الزيادي

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

الجزيرة-عبد الله المرزوق

الجزيرة-طلال الشعشاع

الوطن-هنداوي

الوطن-خالد

مكة-ياسر أحمد

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 -
2017-09-05 12:28:53
لَا تَستهِين بِمشَاعر إنسَان، فَكما تَدين تُدان💞
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23 -
2017-09-05 12:27:42
لَا تَستهِين بِمشَاعر إنسَان، فَكما تَدين تُدان💞
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22 - شاب
2017-09-05 12:24:59
ماخذ نفسيه 😡 حياتي غير سعيدة
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21 -
2017-09-05 12:23:11
جيل هذا الزمن من شباب و صبايا نفسيات 😤
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20 -
2017-09-05 12:21:37
أعان الله جيل الشباب على النساء و مشاكلهم اللواتي لا يقدرن الحياة الزوجية تريد زوج سائق لها على حسب الطلب مشاوير و تمشيات و المنزل و واجبات الزوج في طَي النسيان
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19 -
2017-09-05 12:16:12
الله يعين الرجل يدفع مهر ليرتاح وبالأخير الزوجه فرفرهو همله بالأسواق و شغل البيت مهمل و الزوج في الخبت مخفي
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18 -
2017-09-05 12:13:38
💜 الصادقون صادقون في كل مكان في الواقع أو خلف الشاشات والكاذبون كاذبون حتى أمام أنفسهم💜
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17 - ياسمين 🌸
2017-09-05 12:09:10
11 - اللامي 2017-09-05 10:47:08 مهما أعطيت العصفور الذي سجنته في القفص من حب وماء وطعام واهتمام عند أول فرصة يجدها بيطير ويحلق بعيداً عنك ويترك لك الحب والماء ☆☆ هذا الكلام ينطبق علينا يالبنات
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16 -
2017-09-05 11:48:32
🌿 لم تُخلق المرأة من أجل ملذات وشهوات ، بل لتكون لك سكنًا وحضنًا ومأوى ، تحفظها فتسعدك🌹🌹
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15 -
2017-09-05 11:42:33
لنتفائل بحدوث أشياء سعيدة وأخبار جميلـة ومستقبل أفضل فالثقـة بالله تجلب كل ما لم يكن بالحسبان 🕊🍂
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14 -
2017-09-05 11:41:06
ودّع الموتى والأحزان بـ "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ " مستقبلك المقلق قاومه بـ " لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ "
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13 - فارس
2017-09-05 11:21:46
تعليق رقم 10 من كثر الجلد صرت مهرج ... ما شاء الله القطيع صار يخرج مهرجين .
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12 -
2017-09-05 10:53:17
للباحثيـنَ عن السّعادة : أخطأتُـم طريقَكم إن لم تكنْ صلاةُ الفجـرِ في حسبانِكـم🌴
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( عدد التعليقات 11,941 )
11 - اللامي
2017-09-05 10:47:08
مهما أعطيت العصفور الذي سجنته في القفص من حب وماء وطعام واهتمام عند أول فرصة يجدها بيطير ويحلق بعيداً عنك ويترك لك الحب والماء
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10 - 🃏المهرج 🎪رشيد سليم🃏
2017-09-05 10:45:32
الطواقي الأكارم🎭قواطي النيفيا الكريمات🎭قريبا سترون ما يسركم من التهريج اليومي🎭 أخوكم/ المهرج الطاقية رشيد🤚🤡
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( عدد التعليقات 11,941 )
9 - اللامي
2017-09-05 10:42:18
ان لم تستطع أن تعيش التفاؤل فلا تجبر من حولك أن يعيشوا احباطاتك
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8 -
2017-09-05 10:39:56
الكِتاآبَه مَلجَأ آآمِن لاَ يُعاتبك عليه أحد🕊
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7 -
2017-09-05 10:33:56
امضِ كأنك لم تسمَع .. اصمُت كأنك لم تفھم .. تجاهل كأنك لم تَرى ،، انسَى كأنك لم تذكر،، فبذلك ستنال حياة هادئة جميلة😌
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( عدد التعليقات 11,941 )
6 - اللامي
2017-09-05 10:31:40
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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( عدد التعليقات 11,941 )
5 - اللامي
2017-09-05 10:30:17
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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4 -
2017-09-05 10:28:15
📚 حين نتكلّم عن الحب بين الزوجين ، لا يعني حياة بدون أخطاء ولا منغصات ، لكن من يحبّك بصدق يصنع المعجزات وينسيك كل ضغوط الحياة المؤلمة
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3 -
2017-09-05 10:26:21
استغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية
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2 -
2017-09-05 10:24:29
"الحزن" و "الفشل" و "خيبة الأمل" : أبذل قصارى جهدك لتنساهم وتتجاهلهم ولكن إياك أن تنسى الدروس التي تعلمتها منهم🌼
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1 - رسولنا قدوتنا في حياتنا
2017-09-05 10:21:04
نسب بعضنا ونشتم بعضنا ونؤذي بعضنا ونتكلم في أعراض خلق الله ونسينا قوله تعالى :مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
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آخر تعليق
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