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تعرف على أبرز العقوبات على كوريا الشمالية

تعرف على أبرز العقوبات على كوريا الشمالية
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المرصد 24 1٬889 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أعلنت الولايات المتحدة الاثنين عزمها على تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن خلال أسبوع يتضمن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

وفرضت الأمم المتحدة حتى الآن سبع مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية تشمل بشكل خاص حظراً على شراء السلاح وتجميد أصول ومنع تصدير الفحم.

وبدأت سلسلة العقوبات هذه بعيد قيام بيونغ يانغ بأول تجربة نووية عام 2006.

أصدر مجلس الأمن سبعة قرارات تتضمن عقوبات متنوعة على النظام الشيوعي في بيونغ يانغ.

وتم التصويت على أولى القرارات عامي 2006 و2009 بعد إجراء أول تجربتي تفجير ذريتين. بعدها فرضت مجموعتان أخريان من العقوبات عام 2013 واثنتان عام 2016 ذات طابع اقتصادي، وقضت آخر مجموعة في مطلع أغسطس بحرمان البلاد من نحو مليار دولار من العائدات الناتجة عن تصدير الحديد والفحم ونشاط الصيد.

في أكتوبر 2006 فرض مجلس الأمن حظراً على بيع السلاح إلى كوريا الشمالية كما حظر تصدير أو استيراد بعض المعدات والتكنولوجيا لمنع بيونغ يانغ من إجراء تجارب نووية أو إطلاق صواريخ باليستية.

وفي يونيو2009 تم توسيع دائرة الحظر لتشمل كل المعدات العسكرية والمعاملات المالية وعمليات التدريب التقنية المرتبطة باستخدام أسلحة وتكنولوجيا نووية أو باليستية.

وفي عام 2013 تم تعزيز هذه العقوبات لتمكين دول الترانزيت من ضبط أو إتلاف أي معدات مرتبطة ببرامج التسلح الكورية الشمالية.

وعام 2006 أنشأت الأمم المتحدة لجنة عقوبات مكلفة بوضع لائحة سوداء تضم الشخصيات والكيانات التي يشتبه بأنها تقدم مساعدات إلى البرامج العسكرية المحظورة لكوريا الشمالية.

وتشمل هذه العقوبات الهادفة منع السفر الذي يغطي أيضاً عائلات الأشخاص المشمولين بالعقوبات وتجميد أصول.

وتم توسيع نظام العقوبات هذا عام 2013 ليشمل أيضاً الأشخاص أو الكيانات الذين يساعدون كوريا الشمالية على الإفلات من العقوبات. كما دعت الأمم المتحدة كل الدول الأعضاء إلى عدم بيع كبار قادة النظام المواد الفاخرة.

في الثاني من مارس 2016 عزز مجلس الأمن العقوبات الاقتصادية وفرض تفتيشاً منظماً على كل الشحنات المتوجهة إلى شواطىء كوريا الشمالية أو التي تبحر منها. ومنع القرار الجديد تصدير الفحم والحديد ما لم يتبين أن العائدات تستخدم لتأمين الطعام لسكان كوريا الشمالية.

كما منعت بيونغ يانغ من بيع الذهب والتيتانيوم وبعض المعادن المستخدمة في التكنلوجيات المتقدمة، كما منعت من استيراد الوقود الخاص بالطائرات والصواريخ.

وفي الثلاثين من نوفمبر عزز مجلس الأمن أيضاً العقوبات ووضع حداً أقصى لصادرات كوريا الشمالية من الفحم إلى الصين.

وفي الخامس من أغسطس فرض مجلس الأمن بالإجماع عقوبات جديدة تحرم بيونغ يانغ من عائدات تصلها من تصدير الفحم والحديد والرصاص ومن نشاط الصيد.

ووعدت الصين التي تشتري 90% من صادرات كوريا الشمالية بالتقيد بالعقوبات الجديدة.

ويعتقد الكثير من الدبلوماسيين والخبراء أن تأثير هذه العقوبات على النظام في بيونغ يانغ يبقى محدوداً.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة من المتوقع أن ينشر قريباً أنه كلما ازدادات العقوبات تمكنت بيونغ يانغ من التهرب منها بشكل أفضل. ذلك أن النظام الشيوعي يبقى قادراً على الإفلات من العقوبات عبر استخدام دول أخرى وشركات وهمية وتقديم معلومات خاطئة عن نوع الشحنات المنقولة.

وإضافة إلى العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان مجموعات من العقوبات بشكل أحادي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 -
2017-09-05 12:24:45
كوريا الشماليه لم تطور نووي الابعد غزو العراق وافغانستان والربيع العر ي الي سوته امريكا فهمت كوريا اللعبه امريكا تجبرت والامل بالله يسلط عليها مجرم مثلها
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23 -
2017-09-05 12:15:51
امريكا تبعد عن كوريه ٦٠٠٠ كيلو متر وش تبغى امريكا من كوريا هل من حق دول الخليج تفرض حصار على فنزويلا حتى لاتنتج نفط ماهذه العقليه الي تحكم بها امريكا العالم يجب الغاء مجلس الامن والامم المتحده
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22 - محمد الجعيد
2017-09-05 12:13:01
كوريا لديها روسيا والصين اقوى الجيوش تطور امريكا اصبحت ضعيفه الاتستطيع التحكم في العالم
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21 - وطني الحبيب
2017-09-05 11:54:00
الزعيم الكوري الان خبر عاجل يقول نذر على خيط رقبتي وعلي الطلاق من حربمي الاربع لا تراجع خلجت ام الاش
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20 - وطني الحبيب
2017-09-05 11:51:59
اللي عنده فلوس يكشخ من الان ويستانس ويفلها
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19 - وطني الحبيب
2017-09-05 11:49:16
انها الحرب يا ساده والرجوع إلى الكهوف والصيد بالرمح كل واحد يدورله كهف مطل على شارعين
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18 - شايب بروح الشباب
2017-09-05 11:40:15
كوريا الشماليه محاصره ومضيق عليها منذ عهد جد هذا الأون!!وطورت اسلحة ذريه وصواريخ عابره للقارات,وقبل يومين فجرت قنبلة هيدروجينيه!!!يعنى تتطور سلاحيا رغم كل شئ.أهى حماقة أم إرادة وإستقلاليه وقدرات ذاتيه
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17 - وطني الحبيب
2017-09-05 11:37:30
كوريا باختصار شديد هي ذراع الصين واذا أرادت الصين شي من امريكا تقول للكوري يالله يا ولد هذي العاب ناريه العب اخذ راحتك
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16 - شايب بروح الشباب
2017-09-05 11:36:42
ماهقيت أن هذا الينج اون سيهتم او يلتفت الى اى عقوبات أو سخافات تصدرها منظمات امميه,الرجال عايش فى نعيم وترف وشعبه غلبان محكوم بالنار.ثم كم صدر من قرارات وعقوبات على الصهاينه؟؟لم يلتزموا او يهتموا بها.
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15 - وطني الحبيب
2017-09-05 11:34:13
كوريا باختصار شديد هي ذراع الصين
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14 - 《♧♧◇◇◇♧♧◇◇◇♧♧》
2017-09-05 11:23:33
نفس الطريقه سوف تفعلها إيران وبالنهايه سوف تمتلك إيران القنابل الهيدرجينه والنوويه عقوبات بعد امتلاك كوريا القنابل الهيدرجينه لافائده من العقوبات ياترامب الجبان
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( عدد التعليقات 28,321 )
13 - برق _ الحرم
2017-09-05 11:22:49
(((((( قانون الغاب ....وركون الامم المتحدة ......على خدمة أجندة الاقوياء .... تسبب في عدم شعور الدول بالامان ......وأسهم في انتشار صناعة الاسلحة الفتاكة و المحرمة دوليا )))))
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( عدد التعليقات 28,321 )
12 - برق _ الحرم
2017-09-05 11:18:15
(((((( قواعد اللعبة تغيرت ...وكوريا الشمالية .... قد تستثمر وتنشر....... صناعة القنابل النووية الحرارية ))))))
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11 - محمد
2017-09-05 11:14:43
المشكله كل العقوبات ماتنفذ الصين وروسيا تساعده وتتعامل مع كوريا الشماليه حتى اخرتجربه نوويه بعد طرد امريكا عدد من الدلوباسيين الروس اخذ الضوء الاخضر من الروس
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10 - هنطش
2017-09-05 11:12:28
فيه شيله جديده لي شاعر كوري شمالي مشيوله وتغنى على الربابه يقول ☆☆☆☆ ياترامب محنا عرب /ياترامب حنا كواري /كيم شنب لوماله شنب /وحنا به دايم نماري/ والوعدالاشب اللهب/ الصقر ماهو مثل الحباري
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9 - وطني الحبيب
2017-09-05 11:11:50
عندما كنت في كوريا سمعته يقول هيهات منا الذله الموت لامريكا الموت لإسرائيل الموت لليهود انه القات الكوري
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8 - ¥¥
2017-09-05 11:09:52
ليس سهلا ويتحدا اين كان على وجه الأرض أسد ولاكن ليس مسلما نسئل الله العظيم أن تباد امريكا على يد هاذا الرجل بقنبله هيدروجينه بوسط وااشنطن
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7 - احمد سعيد
2017-09-05 11:05:21
يابو حسام الظاهر انك تعلق على موضوع ثاني وش جاب طاعة الزوجه والطلاق والضرب واحنا نقراء في عقوبات مجلس الامن على كوريا الشماليه انت وش مفطر
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6 - ابو الليل
2017-09-05 11:01:53
كوريا الشماليه بقيادة هذا المعتوه اصبح شعبها اسرى داخل سجن وامريكا ليس لديها الا التهديد وفرض عقوبات وهم يعرفون عقلية هذا المعتوه والاسلحه التي لديه التي لا توجد الا لديهم ولدا روسيا ومن ينبح لا يعض
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5 - &
2017-09-05 11:01:51
كوريا الشماليه تعتبر بمثابة الانتحاري اي ضربه من امريكا لكوريا الشماليه سوف تدفع الثمن غاليا اما بالنسبه للعقوبات الامريكيه فإنها لاتقدم ولاتئخر كوريا مكتفيه ذاتيا
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4 - ابو حسام
2017-09-05 10:55:26
هذا ضعيف شخصيه وجاب لنفسه مشكله المفروض اذا طلب من زوجته شيئ في غير معصية الله ان تطيعه وتسمع كلامه وتنفذه واذا لم تمتثل لكلامه يطلقها ولا يضرب مره
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3 - القبطان سلفر
2017-09-05 10:53:51
هذا والله المجنون اللي مو حاسب لامريكا حساب رهيييييييييييييب هالكوري
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2 - أم فهد
2017-09-05 10:51:12
هذا الرجل أحمق
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1 - Moha
2017-09-05 10:50:00
عقوبات ماشي.. المهم انه يحسب لهم ألف حساب
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