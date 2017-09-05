بالفيديو: “أبا الخيل” يعلق على واقعة مُعنف “طفل المول”.. ويكشف تفاصيل صادمة عن وفاة الأطفال على يد آبائهم!
صحيفة المرصد: علق المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، على مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر تعنيف طفل داخل أحد المولات التجارية، مؤكداً أن الجهات الأمنية ستتمكن من القبض على الشخص صاحب الواقعة خلال ساعات قليلة.
وأوضح أبا الخيل في مداخلة مع برنامج “يا هلا” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، أن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع الشرطة بإحالة الشخص المُعنف بعد القبض عليه مع إرفاق تقرير عن حالة الطفل إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء لمحاكمته، مبيناً أن الوزارة باشرت المول الذي حدثت فيه الواقعة وحصلت على تسجيلات كاميرات المراقبة لفحصها.
وكشف متحدث وزارة العمل عن تسجيل الوزارة خلال العامين الماضيين ست حالات وفاة لأطفال ناتجة عن تعنيف الآباء، موضحاً أن الواقعة الأخيرة ترقى إلى درجة الإجرام؛ كونها اشتملت على تعنيف جسدي شديد قد ينتج عنه كدمات وإصابات للطفل.
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التعليقات
قوانين وسجن الاباء المعنفين لاطفالهم جميل,,, وماذا عن قانون اطفال العاطلين هل سيصرف معاش للاطفال ام سيوفر وظائف للاباء العاطلين؟
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يناس يحصل مع كل اب وام في الاسواق هل انتم ارحم من والدية طيب وش بتسوون بالولد بتاخذونة منة انتم في حيرة مثل حماية المعنفات سكنو بدارالحماية وضاق بهن السكن والعصرية لاطلعن للسوق وغيرة شف عددهم تقول عرس
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اي والله عندكم اياه حتى لو هو ابوه ***ما في قلبه رحمه يسوى كذا بالطفل جعل يده الكسر واللي يقولون تربيه تطلع رجاجيل هدى تطلع مرضى نفسيين يهليطون حنا جانا كذا وهم ما جاتهم ريع اللي جا هالطفل
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ونفسه الشريرة لا تحسب للإنسانية أي حساب //
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طيب والعمالة الي تشتغل تحت اشعة الشمس الحارقة وتحت اقسى البرودة العالية ليس لهم نصيب في ملفكم .
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همتكم يارجلات النيابة والنائب العام في إدانت "عديم الرحمة والإحساس" والمطالبة بأقصى العقوبة //
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لو عندنا قوانييييييييييييين لحماية الاطفال المستضعفين مثل المراءه لكان وضعنا من هذه الناحيه افضل بكثير
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لوكنت مكان والد الطفل ل طلبت بمحاكمة المصور وطلب تعويض ولن اتنازل ليش يصور فية سكيورتية وكميرات المول لاكن انت ك فرد لايحقلك تصورني مهما كنت افعل ونظام المعلموت كفلت حقي فية جهه مسؤولة وليس انت
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آه يا رب رحمتك هل يعقل أن أب بيعمل بأبنه باهذا ألطريقه والله العظيم أن أرضى الموت لروحي ولا أوذي ابنائي ايش هذا القلوب لكن على ما أعتقدأن كل من يقدم على مثل هذا العمل أنه عندة مشكلة فى عقله والله
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الحمد لله ربينا أولادنا بعيدًا عن عيون الكمرات والمتطفلين،الأولاد ما شاء الله أدب وتفوق ومرجلة،والبنات كذلك ورائدات في الطبخ والعناية بالبيت.علما إن تربيتنا لم تخلُ من الشدة والحزم مغلفةً بالحب والعطف
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ظالم والايخاف من الله قاهروضارب وحارم اطفالة عند اصحابة كرم حاتمي وسفريات وكثيرسهرلصبح واهانة وضرب وحقدلزوجتة واطفالة اتمناتخصص سجن لكل شخص لايحترم الامانة من الله الزوجة وووالاطفال امانة امام الله
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ابو يربي ولده .. يمكن الولد من النوع المزعج شاف شي بالمول يبيه وأحرج ابوه ما معاه فلوس وقام دبغه
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بكل تأكيد// إجرام لا تأديب// هذا هو واقع الحالة
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في نفسك شي للأسف راجع ضميرك في داخلك دفاع عن تصرفاته هل وافق هوى لديك لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إفضح كل مجرم لا يرحم أطفاله وحسبنا الله ونعم الوكيل
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هوفيه شيء اسمه وزارة العمل ؟
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القانون فی بعض الدول الغربیه یسحب الطفل اذا تعرض الی عنف قاسی من والدیه وتقوم الدوله برعایته فی مرکز اجتماعی ولا یمکن ان یرجع الی والدیه حتی یبلغ 18 عاما لانه من المٶکد انه یلاقی تعذیب فی المنزل أشد .
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طيب الاب وافد والطفل ولدة هل يطبق عقوبات التعنيف المعمول بها بالسعودية هو ليس سعودي وهل يحق لة مقضات من صور المقطع لانها انتهك خصوصية اب مع طفلة هل تكلب الجهات الامنية المصور بحجة جرائم المعلومات
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((((((( تشنجات الاباء مع ابنائهم في الاسواق مشكلة ......واسبابها أم المشاكل في الاساس ))))))
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نعرف أن الأمن إن شاءالله سيجيبواهالأب المتجبر!لكن,هذا ماصادته الكميرات وأظهرته وسائل التواصل!كم طفل يعذب وكم طفل يضرب وكم طفل يعنف وكم طفل يتمنر عليه فى المدارس؟الموضوع موضوع مخافة الله.ثم ثقافة و ضبط
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بعض التصريحات تزيد الناس قهرا وحيرة!يعنى سينتظروا حتى يتم القبض عليه ثم إحالة الطفل للطب الشرعى للحصول على تقرير عن الأذى وإحالة الأب إلى جهات رسميه للتحقيق!؟إلى ذلك الوقت يكون الطفل إما شفى أو مات؟
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المهم ليس سوف نعمل وسوف نتحرى ونشوف!!المهم مالعقوبات التى طبقت على قاتلى اطفالهم سابقا؟ومن هم؟هل طبق فيهم الحد الشرعى للقاتل؟؟هل شهر بهم؟؟تمادى بعض الآباء الساديين ينتج عن غياب العقوبه والتشهير والردع
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ينبغي العنايه بالنسب فاذاكان كما يقال:الرق دساس فان خلفيه التربي وسؤالمعامله للنسل يبقى كارثيه وتتفجر مساويها على الجيل التالي فمن وقع عليه او عليها سؤاو عنت سيوقعه في الغالب على نسله
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فيه ناس مريضه ومتسلطه يقولون عادي ابوه من حقه يربيه بالطريقه اللي تعجبه🤔 مثل هذولا الناس يبغالهم محاسبه من الجهات المختصه والمفروض يكون فيه عقوبات صارمه تحمي الاطفال من عنف الاباء وفحص الاباء عقلياً
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يشكر كل من ساهم في إيقاع أقصى العقوبة للمعنفين لأبنائهم هذه ليست تربية وليست من الدين والإنسانية ولا تمثل شعبنا السعودي
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