بالفيديو: “أبا الخيل” يعلق على واقعة مُعنف “طفل المول”.. ويكشف تفاصيل صادمة عن وفاة الأطفال على يد آبائهم!

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صحيفة المرصد: علق المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، على مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر تعنيف طفل داخل أحد المولات التجارية، مؤكداً أن الجهات الأمنية ستتمكن من القبض على الشخص صاحب الواقعة خلال ساعات قليلة.

وأوضح أبا الخيل في مداخلة مع برنامج “يا هلا” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، أن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع الشرطة بإحالة الشخص المُعنف بعد القبض عليه مع إرفاق تقرير عن حالة الطفل إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء لمحاكمته، مبيناً أن الوزارة باشرت المول الذي حدثت فيه الواقعة وحصلت على تسجيلات كاميرات المراقبة لفحصها.

وكشف متحدث وزارة العمل عن تسجيل الوزارة خلال العامين الماضيين ست حالات وفاة لأطفال ناتجة عن تعنيف الآباء، موضحاً أن الواقعة الأخيرة ترقى إلى درجة الإجرام؛ كونها اشتملت على تعنيف جسدي شديد قد ينتج عنه كدمات وإصابات للطفل.

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