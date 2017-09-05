القحطاني يرد على اتهام قطر للسعودية بالتطبيع مع إيران .. ويعلق: ودّت الزانية لو كل النساء زواني!

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صحيفة المرصد: شن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، هجومًا على ما وصفه بإعلام الظل القطري المملوك لتنظيم الحمدين واعتبره يروج لكذبة جديدة، وهي أن السعودية منعت صحافتها من انتقاد نظام الملالي الفاشي الإيراني.

وقال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، إن سبب ذلك هو الضغط الشعبي الكبير على السلطة القطرية بعد ارتمائها بالحضن الصفوي الإيراني علناً، بعد أن كانت تتدثر بالظلام لإخفاء خطيئتها، مشيرًا إلى أن تنظيم الحمدين يحاول إقناع الشعب القطري بأن تطبيعهم مع بلاط كسرى مبرر، وأن السعودية قامت بذلك، وأن الشعب القطري واعٍ ومحصن من أكاذيبهم.

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إعلام الظل المملوك ل #تنظيم_الحمدين يروج لكذبة جديدة أن السعودية منعت صحافتها من انتقاد نظام الملالي الفاشي الإيراني. — سعود القحطاني (@saudq1978) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧

طبعًا سبب ذلك الضغط الشعبي الكبير على السلطة القطرية بعد ارتمائها بالحضن الصفوي الإيراني علنًا بعد أن كانت تتدثر بالظلام لإخفاء خطيئتها. — سعود القحطاني (@saudq1978) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧

يحاول #تنظيم_الحمدين اقناع الشعب القطري بأن تطبيعهم مع بلاط كسرى مبرر وأن السعودية بجلال قدرها قامت بذلك.الشعب القطري واعي ومحصن من أكاذيبهم — سعود القحطاني (@saudq1978) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧