خلال محادثاتهما في لندن.. هذا ما قالته رئيسة وزراء بريطانيا لـ “الجبير” بشأن استمرار مقاطعة قطر!

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صحيفة المرصد: التقى وزير الخارجية عادل الجبير، مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الإثنين، في مقر رئاسة الوزراء في لندن، حيث ناقشا عدداً من قضايا الشرق الأوسط على رأسها “استمرار مقاطعة قطر والوضع في اليمن “.

وأوضح متحدث باسم الحكومة البريطانية جانبًا من المناقشات التي تمت، قائلا: “بحثت رئيسة الوزراء مع وزير الخارجية الجبير عدداً من القضايا التي تهم البلدين وقضايا المنطقة، بما فيها استمرار مقاطعة قطر في منطقة الخليج، حيث جدّدت رئيسة الوزراء دعوتها لكل الأطراف إلى اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع واستعادة مجلس التعاون الخليجي وحدته في أقرب فرصة ممكنة”، وفقًا لما نقلته شبكة CNN الأمريكية.

وتابع المتحدث: “كما تناولت المحادثات برنامج السعودية رؤية 2030 للإصلاح والتحديث، وأن رئيسة الوزراء نوّهت إلى تركيز البرنامج على التغيير والإبداع والتمكين”.

وأضاف المتحدث: “رئيسة الوزراء قالت إن بريطانيا تتطلع إلى مواصلة العمل عن قرب مع السعودية في مشروعها الطموح هذا. وأعربت عن أملها في أن يتمكّن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ من زيارة بريطانيا في المستقبل القريب بهدف البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين”.

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