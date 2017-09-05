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الرئيسية / خلال محادثاتهما في لندن.. هذا ما قالته رئيسة وزراء بريطانيا لـ “الجبير” بشأن استمرار مقاطعة قطر!

خلال محادثاتهما في لندن.. هذا ما قالته رئيسة وزراء بريطانيا لـ “الجبير” بشأن استمرار مقاطعة قطر!

خلال محادثاتهما في لندن.. هذا ما قالته رئيسة وزراء بريطانيا لـ “الجبير” بشأن استمرار مقاطعة قطر!
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المرصد 20 3٬213 2 ساعتين

صحيفة المرصد: التقى وزير الخارجية عادل الجبير، مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الإثنين، في مقر رئاسة الوزراء في لندن، حيث ناقشا عدداً من قضايا الشرق الأوسط على رأسها “استمرار مقاطعة قطر والوضع في اليمن “.

وأوضح متحدث باسم الحكومة البريطانية جانبًا من المناقشات التي تمت، قائلا: “بحثت رئيسة الوزراء مع وزير الخارجية الجبير عدداً من القضايا التي تهم البلدين وقضايا المنطقة، بما فيها استمرار مقاطعة قطر في منطقة الخليج، حيث جدّدت رئيسة الوزراء دعوتها لكل الأطراف إلى اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع واستعادة مجلس التعاون الخليجي وحدته في أقرب فرصة ممكنة”، وفقًا لما نقلته شبكة CNN الأمريكية.

وتابع المتحدث: “كما تناولت المحادثات برنامج السعودية رؤية 2030 للإصلاح والتحديث، وأن رئيسة الوزراء نوّهت إلى تركيز البرنامج على التغيير والإبداع والتمكين”.

وأضاف المتحدث: “رئيسة الوزراء قالت إن بريطانيا تتطلع إلى مواصلة العمل عن قرب مع السعودية في مشروعها الطموح هذا. وأعربت عن أملها في أن يتمكّن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ من زيارة بريطانيا في المستقبل القريب بهدف البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - بوصفاء
2017-09-05 14:42:40
الغرب الا يريد محاربة الارهاب وهو من اسس الارهاب ويحاول الصاقه في الاسلام كي يشوهون الاسلام وفعلا وجد مجموعهة من الغوغاء المنتسبين للاسلام ينفذون اجندته واشغلونا في الاعلام بمحاربة الارهاب وهم كاذبون
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19 - سعد
2017-09-05 14:40:44
عندما يتحدث سمو سيدي قلم الحقيقه يبث الحماس في قلوبنا. 💚
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18 - وطني الحبيب
2017-09-05 14:36:46
في امان لله أنا الان متجه إلى مطار دوله البحرين ثم إلى مطار ابو ظبي ثم سوف تكون الوجهه إلى النمسا اسبوعين فقط محمول مكفول هذا والله يحفظكم ويرعاكم
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17 - هنطش
2017-09-05 14:30:10
تعليق مخالف
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16 - فهد العرماني
2017-09-05 14:24:35
اغلب البلاوي من بريطانيا ، و استحداث الفوضى من اجل انخفاض اسعار البترول ، اهب يا وجيههم
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15 -
2017-09-05 14:22:32
وما دخل بريطانيا في رؤية 2030 توافق عليها أو لا توافق أما التهدئة الحوار مع قطر كما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية فهو ما ينادي به العقلاء والمنصفون والتصعيد هو أسلوب العجز والإفلاس ؟؟؟!!!.
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( عدد التعليقات 28,017 )
14 - قلم الحقيقه
2017-09-05 14:22:02
أين يقيم كلب الأخوان المرتزق المسمى سعد الفقيه وعصابته المتواجدة معه وقناته التي يبث منها سمومه ومن كان ولازال يموله ويدعمه بمستندات عبارة عن تحويلات مالية مصدرها النظام القطري أليس في بريطانيا .
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13 - وطني الحبيب
2017-09-05 14:17:25
الان تحركات إسرائيليه مرتبه مريبه
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( عدد التعليقات 28,017 )
12 - قلم الحقيقه
2017-09-05 14:10:18
موقف الحكومة البريطانية تجاه المملكة خاصة ودول الخليج العربي المتحالفة معها ضد عدوان ومخططات النظام القطري من أزمتهم مع الدوحة شبيه الى حد بعيد من موقف الحكومة التركية العميلة للأخوان المؤيدة لقطر.
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11 - مسمار
2017-09-05 14:01:32
زمن يصبح فيه الحليم حيرااان!! تكنولوجيا الغرب حتى في ادارة الفتن.
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( عدد التعليقات 28,017 )
10 - قلم الحقيقه
2017-09-05 14:00:35
الحكومة البريطانية مشتركة في المخطط القذر الذي تقوده وتتزعمه الحكومة القطرية ضد دول المقاطعة بل وتؤيده وتتبناه وتقف خلفه خصوصآ اذا علمنا وأدركنا أن غالبية مايسمون بالمعارضة من الخونة الأخوان عندهم.
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9 -
2017-09-05 13:48:04
ليش يتدخلون
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8 - قلم الحق
2017-09-05 13:36:48
في الغرب من هم اعقل من بعض كتّابالفتنه ومشعليها هاهي رئيسة وزراء بريطانيا تدعو للتهدئه اللهم اصلح مابيننا ورد كيد الفاسدين والمحرضين والمرجفين اللهم احفظ بلاد الحرمين
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7 - تعليق 3
2017-09-05 13:27:22
انت تروح لجحر الداب برجليك وتبي منه توضيح صاحي انت .
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6 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-09-05 13:26:54
تعليق 4 ؟! ايش فهمت من زلط؟😂😂
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5 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-09-05 13:24:12
ليش ما حاول يقنعها سعادة السفير الجبير بالمقاطعة بالترغيب والترهيب إن ما قاطعو نقاطع بضائع البريطانيين لانشتري منهم ولايشترون منا ولا نتسيح عندهم ولا يتسيحون عندنا لين يعرفون إنا قويين مرة وجبارين
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4 - تعليق 1 اي زلزلة واي خرابيط
2017-09-05 13:23:44
الأمور ترقيع في ترقيع وتخبط لم نشهد له مثيل من 120 سنه
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3 - فاهم صح
2017-09-05 13:22:17
في التسجيل المسرب حمد بن جاسم يقول للقذافي ان امريكا وبريطانيا طلبت منه تقيم الوضع في السعودية والخائن درعم معهم والان رئيسة وزراء بريطانيه تطلب تخفيف التوتر مع قطر وحنا نبي من بريطانيا التوضيح
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2 - نيبيرو
2017-09-05 13:16:42
STOP🔛
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1 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-09-05 13:15:32
زلزلة😂😂😂😂😂 زلط
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