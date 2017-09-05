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بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين
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CNN 66 1٬866 2 ساعتين

صحيفة المرصد:قارن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، الوضع في كوريا الشمالية مع العراق في عهد صدام حسين.

وقال بوتين: “الدولة (العراق) دُمرت وشُنق صدام حسين الجميع يتذكر ويعرف ذلك، والكل في كوريا الشمالية يتذكر ذلك هل تعتقدون حقاً أنه بسبب بعض العقوبات ستتخلى كوريا الشمالية عن المسار الذي تعهدت باتخاذه لخلق سلاح دمار شامل؟”.

وأضاف: “روسيا تدين هذه الإجراءات في كوريا الشمالية. ونعتقد أنها إجراءات استفزازية ولكن يجب ألا ننسى وألا ينسى الكوريون الشماليون ما حدث في العراق.”

وحذر الرئيس الروسي من أن العقوبات ضد كوريا الشمالية رداً على تجربتها النووية الأخيرة ستكون “غير مجدية وغير فعالة”. كما خذر مما وصفه بـ”الهيستيريا العسكرية” فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

وتابع: “نعلم أن كوريا الشمالية لديها أسلحة نووية، ونعلم أيضاً أن لديها أسلحة مدفعية طويلة المدى، ولديها أنواع أخرى من الأسلحة، كما لا توجد أسلحة مضادة للمدفعية بعيدة المدى، ويصعب العثور على مثل هذه الأسلحة.” مستطرداً: “لذلك نعتقد أن هذا الهستيريا العسكرية لن تؤدي إلى نتائج جيدة. وقد تؤدي إلى كارثة عالمية تُسقط الكثير من الضحايا.”

ودعا بوتين إلى أن يكون “الحوار” هو الهدف في التعامل مع تهديد كوريا الشمالية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ القانون الدولي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

66 - اسم
2017-09-05 15:00:18
57زائر****
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65 - زائر
2017-09-05 15:00:00
61- المرواغه والكذب والتدليس ليس بقاموسنا يالحبيب فنحن ابناء هذه الارض الطاهره حتى لو اختلفنا معك وماذكرته سوف تجده بقاموس الفرس المجوس واذنابهم فاذهب الى هنااااك واسأل وستجد لسؤالك الاجابه الشافيه
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64 - أبن المدينة
2017-09-05 14:58:55
صدام والملك عبدالعزيز وهتلر لن تنساهم الكرة الأرضية
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63 - اسم
2017-09-05 14:55:12
36العنيد.ايوه تقول لازم تجلدهم ها.. والله اللي عاجبني فيك احسن من زائر واضح وصريح خلاص ورأيك تقوله صدام بطل يعني بطل حارب سعوديه ماسعوديه المهم بطل لا وشهيد بلا عاصفة صحراء بلا خفجي خرابيط ..تعجبني
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62 - هنطش
2017-09-05 14:50:33
الشاعر الكوري الشمالي يقول وينتخي بي ربعه ارفع رأسك انت كوري/وماعليك من كل جبان/ما انت يماني والاسوري/انت كوري من الشجعان/
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61 - اسم
2017-09-05 14:49:44
59.وانت الصادق الفرق بين ثقافة الوطني الواضح الحاد الي (مايرضى) على بلده والخائن المايع المهاون المراوغ والي (ماعنده مشكله) فبلده حتى لو يقول صدام البطل السهيد ***
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60 - اسم
2017-09-05 14:44:02
57زائر.خلك من الشعارات والخنبقه ع قولك اخوان نوره ومادري ايش وش رأيك في من حارب(اخوان نوره)ودخل ارض(اخوان نوره)واعتدى على شعب(اخوان نوره)هل تعترف بأنه باغي معتدي كلب ويكرم الكلب ولابتقولي ذبحوه المجوس
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59 - --
2017-09-05 14:43:17
فيه فرق بين ثقافة زائر والدرويش اسم تابعوا تعليق زائر رقم 57 وتتضح لكم الحقيقة
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58 - اسم
2017-09-05 14:39:38
53زائر.انا اعلم انك لن تجيب عن سؤالي وذكرت لك فالتعليق قبله انك ستتجاهل تسمية من حارب (ملكك) ودخل (ارضك) واهان(شعبك)لتجيبني عن من قتله او شنقه والمراوغه ليست جديده عليكم..فلماذا الغضب والمزايده
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57 - زائر
2017-09-05 14:38:30
55- نحن اخواننا اخوان نوره يااسم ف انتبه لنفسك فلا تصنف مجتمعنا المتماسك ع هواك فهذا مايطلبه ويسعد به اعداء الوطن في كل وسائل اعلامهم
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56 - هنطش
2017-09-05 14:34:11
مافيه شبه بين صدام وكيم كوريا مافيها شيعه لي ذلك لن يسقط كيم
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55 - اسم
2017-09-05 14:34:00
45زائر.نحن نعرف ان ابناء الفرس والمجوس واذنابهم من اشد اعداءنا ولكن نعرف ايضا ان(اخوانكم)المفسدين واذنابهم وابواقهم (وكلابهم)لايقلون شراسه في عدائهم لناولحكامنا ولبلادنا ومن علامات ذلك تمجيدهم لصدامكم
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54 -
2017-09-05 14:31:04
عنوده ههههههه وش دخلك مواضيع رجال
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53 - زائر
2017-09-05 14:29:18
50-سؤال خارج الموضوع وقريب من سؤال الاطفال انا لاصدام ولا غيره يقرب من بلادي الحبيبه ولكن انا ضد قتل صدام من قبل ابناء الفرس المجوس واذنابهم تدري ليه لانه كان داعس على رؤوسهم وعمائمهم العفنه
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52 - اسم
2017-09-05 14:28:58
49زائر.اقول ياشئ الوطنيه(والولاء) مهي كلام وخرابيط فرحان فيه لا ياسيد لازم تظهر فكلامك وانا اعرف انك ماتقدر ترد عن سؤالي ف47 وبتتهرب عالاقل العنيد و32 و2صرحوا(بمحبتهم)لخائن وعدو لملكهم وارضهم اما انت؛
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51 - وشك وشك
2017-09-05 14:28:54
رحم الله الرئيس الشهيد صدام حسين
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50 - اسم
2017-09-05 14:21:35
44زائر.لن نشكك في وطنيتك وولائك (لولاة امرك)وارضك وشعبك الكرام كما (تدعي)!! طيب "ولي امرك" فهد رحمه الله حارب صدام الكلب حين دخل"ارضك" واهان "شعبك" الآن مارايك بالمسمى صدام حسين لنعرف ادعائك صحيح ام؟؟
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49 - زائر
2017-09-05 14:17:55
تعليق 42 رد على تعليق 40 فرخ المخنبق
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48 - اقدم على وظيفة مستشار لبوتين
2017-09-05 14:17:37
فايران الخميني مخادعة لا تتجرأ على اعتراض المصالح الامريكية في الخليج لانه يعرف عاقبة ذلك سيقال ان هناك خميني حينئذ
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47 - اسم
2017-09-05 14:15:57
39زائر.نعم اكثر وطنيه من أي(خا...ئن) يمجد صدام اللعين الذي غزا أرضنا وحاربناه في عاصفة الصحراء.ولا ماذا"تسمي"من يمجد ويتفاخربعدو دخل أرضك بدباباته وجنوده عام ال90؟؟؟هل هو وطني انتظر اجابتك ان كنت صادق
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46 - اقدم على وظيفة مستشار لبوتين
2017-09-05 14:15:16
صدام لم يمتلك اسلحة نووية وامريكا تعرف انه لا اسلحة دمار شامل لديه وانما الهدف النفط ومصالحها في الخليج واسرائيل .اما كوريا لانفط ولا مصالح لديها ويعلمون انها تصنع الاسلحة النووية فعلا فلن يغامرو
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45 - زائر
2017-09-05 14:14:02
اسمع انت وياه لااحد يشكك بوطنيتنا وحب ولاة امرنا وارضنا وابناء شعبنا الكرام الا ان يكون خسيس او يكون من ابناء الفرس المجوس او احد اذنابهم الخونه
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44 - مسمار
2017-09-05 14:12:09
الجميل في كوريا الشماليه وايضا امريكا ودول الغرب انه ليس لديهم طابور خامس مندس لذلك يصعب اختراقهم من الداخل ليس كحال الدول العربيه اضعفها الخونه والمتأمرين في الداخل لذلك يسهل اختراقها وتفتيتها!!
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43 - زائر
2017-09-05 14:10:16
تعليق 42- خاص لتعليق 36 فرخ قلم ابو الخنابق
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42 - زائر
2017-09-05 14:05:51
36- ممكن انت واللي حواليك اما انا لا الطم بعيد هههههههههههههههههه
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41 - اسم
2017-09-05 14:02:03
32.اما اللطم اللي تتكلم عنه اسأل عنه شيبانك وعجايزك بس الفرق انهم كانوا يلطمون على اقنعة الكيماوي الي كانت توزعها عليهم الدوله جزاها الله خير ولا بجزاهم خير اللي ماخبروك عن اللي صار فيهم
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40 - فهد12
2017-09-05 14:00:58
سؤال للمدافعين عن البعثي لو ان جنود صدام اغتصبوا احدى محارمك كما فعلوا في الكويت ماذا كان موقفكم؟؟
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39 - زائر
2017-09-05 13:59:03
34- لسانك ***فهل انت اكثر وطنية منا لااظن
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38 - فهد12
2017-09-05 13:58:53
29 العراق دمره صدام بحماقته التي ورثها لك . وانا عارف ايش دوك اللي يخليك تتلطف بالكلام وتتمسكن راجع الاقواس اللي احت تجد ماتستحق
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37 - اسم
2017-09-05 13:57:10
32.وكأني اسمع ***ايام (حرب عاصفة الصحراء) انت وربعك بما فيكم العنيد ولسان حالكم يقول تكفى يابو فيصل فكنا من صدام ومع اجراس الانذار فالرياض والشرقيه يزيد صوت ***..الله يرحمك يافهد العروبه
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( عدد التعليقات 10,476 )
36 - العنيد
2017-09-05 13:57:00
33 // الله يسعدك ،، لازم أجلد اذناب الفرس شيعه ايران المرتزقه ،،، ماينفع ماعاهم الا الأهانه ،، انا دايم أهينهم 👠
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35 - -
2017-09-05 13:56:28
34- ***الا شواربك
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34 - اسم
2017-09-05 13:52:11
2.اما انت ***تشبه كلب بأسد ويكرم الكلب عنكم اثنينكم.. وياليتك طبيت فيد الأسد (الجبان) عشان تجرب شئ من فعايله بجنودنا الشهداء "فالخفجي" لكن باقي جنودنا البواسل ادبوه في عاااااااااااااصفة الصحرررررراء
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33 - 😂
2017-09-05 13:51:30
تربية وفرخ قلم الخنبقه يتحدث إياك أعني يااسم وفهد12 هههههه روح الطم بعيد يابابا خخخخ تحياتي لااخي العنيد لايهمونك هؤلاء ****
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32 - 😂
2017-09-05 13:49:41
تربية وفرخ قلم الخنبقه يتحدث إياك أعني يااسم وفهد12 هههههه روح الطم بعيد يابابا خخخخ تحياتي لااخي العنيد لايهمونك هؤلاء ****
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31 - اسم
2017-09-05 13:45:19
29مجهول.انت يامن تمدح صدام وايامه ودي اعرف يوم صدام الكلب دخل السعوديه انت وربعك وجماعتك خرجتم لاستقبال بجنوده وجيشه ودباباته فالخفجي بالورود والرياحين ام كنتم (فجحوركم) سؤال اتمنى منك الاجابه عليه
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30 - اسم
2017-09-05 13:40:43
7_ .يكفي انك انت تسوى *** ابوعدي
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29 -
2017-09-05 13:38:38
يامن تسبون صدام فرحانيين بحال العراق الان بعد صدام انظرو ايران ماذا فعلت ايام صدام كان الايرانيون في جحورهم واذنابهم انظرو للعراق الان ومبسوطين ايه المندسون من اذناب ايران وفرق حسن زميره على سوريا
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28 - اسم
2017-09-05 13:38:20
23العنيد.ليت صدام يوم غزا السعوديه مسكك وجلدك بدال تجلد نفسك حتى تكون محبتك (لعدوك) فمحلها
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27 -
2017-09-05 13:34:17
والله ماينفع معكم ياالروس ولامريكان الا كوريا الشماليه وقايدها مصيبه هبل فيكم كتمت بلوفكم عن العمل تبون يالروس والامريكان تتحكمون في العالم بالسلاح في التصنيع ولاختراع وغيركم لايجوز له جاكم الموت
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26 - اسم
2017-09-05 13:31:34
10فاطمه.14وشك.ياليت صدام اللعين يوم غزا السعودبه لقاكم فطريقه عند الخفجي عشان يقوم بواجبكم انتم ومحبينوه.
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25 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-09-05 13:26:29
هالكوري موب بسيط أبد وما قدرو يطلقو رصاصة عليه عشان عنده نووي هالعالم ما تفهم إلا لغة القوة ويوم بغى يهدده راح ضرب في الأفغان المساكين
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24 - الدروب سالكة
2017-09-05 13:23:59
👆اشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله ✋🙏🔥 لما تموت و يبقي ذكراك !! ولما تكون حي وما احد يذكر ؟؟
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( عدد التعليقات 10,476 )
23 - العنيد
2017-09-05 13:22:53
فهد 12/// أعتقد انك من الاشخاص الي يجلدون انفسهم سنويا هههه لجل كذا تحب هالاشخاص مثل بوتن وبشار و ...تكره صدام . والنفسية عندك تعبااانه ههههه ههههههه انت عارف من الي يجلدون انفسهم مايحتاج اوضحلك ؟؟؟
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22 - تعليق 1 كلامك صح بوتن ثعلب سياسة خطير
2017-09-05 13:17:19
هو يعرف ان أمريكا تستخدم التهديد الوعيد لشفط ثروات اليابان وكوريا الجنوبية ولن تحارب كوريا الشمالية . أمريكا تريد تعمل قلاقل في اطراف الصين . والصين حليف قوي لروسيا ويريد يدفع أمريكا لحرب حقيقية
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21 -
2017-09-05 13:15:58
بوتن سحب على خويه هههههههههههه
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20 - فهد12
2017-09-05 13:08:30
الاخونج هم فقط من يمجد صدام واقصد اخونج الداخل وطبعا ليس حبا في صدام ولكن للاسف كرها في الملك فهد طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته (فالاخونج عليهم***) لادين لهم ولا اخلاق
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19 - فهد12
2017-09-05 13:03:31
كما في الصورة صدام البعثي كان معاه اصبع واحدة اما الرئيس الكوري فيضرب بالخمس
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18 - فهد12
2017-09-05 13:01:58
وجه التشابه ان كلاعما مجرمين بس صدام مجرم من ورق اوهم الناس ان لديه اسلحة واوهامه دمرت العراق اما الرئيس الكوري فقد قارع الدول العظمى وجعل لبلادة شأنا.... وشتان مابين الاثنين
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( عدد التعليقات 10,476 )
17 - العنيد
2017-09-05 13:00:47
الرئيس بوتين الله يعجل بهلاكه هو نصر الشيطان وارنا فيهم يوما اسودا يارب العالمين ؟؟؟؟
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16 - ابراهيم
2017-09-05 12:57:56
وانت يالخنزيرتقيم
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( عدد التعليقات 10,476 )
15 - العنيد
2017-09-05 12:57:16
2 // انت ***عقلياً وذهنياً ومتغطرس ،، ولا تفهم شي في الحياه ،، انت مثل الي يقول طقها ولحقها ،،، حتا تعليقاتك فاااااشله مثلك ،،،،،، 😂😂😂😂
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14 - وشك وشك
2017-09-05 12:56:45
رحم الله الرئيس الشهيد صدام حسين
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13 - المنفلوطي
2017-09-05 12:55:41
هذا حال الدكتاتور في عهد صدام مات العراقيين جوع وفقر من الحصار والعقوبات وصدام واسرته وحاشيته يلعبون بالثروات ولم ينقصهم شي والعراقيين نقصهم كل شي فصدام والكوري دكتاتوران لا يهتمون غير بانفسهم فقط
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12 - رفيق الدرب
2017-09-05 12:54:27
بدون عقوبات بدون هياط الرجال خلاص ومكن نفسه تزودها معاه ماهمه يقول الموت لي ولاعداي وانتم تخشون الموت تخشون ع تجارتكم خايفين ع شركة البكيني لاتروح
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11 - ياسمين🌸
2017-09-05 12:53:57
الله يشغل الغرب في بعض وأخرجنا سالمين
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10 - فاطمه
2017-09-05 12:50:10
الحين تجي عهود تدرعم علانا لما تشوف احد يجيب طاري صدام حسين وتمرجخ علينا تمرجخ ياهي مرجخه
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9 - زائر على الطاير
2017-09-05 12:47:38
فرق شاسع بين الاسد والثعلب ههههههه
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8 - سنونو
2017-09-05 12:47:32
دول كثيرة على مستوى العالم لا تستطيع البقاء بدون اصطناع عدو وإلا لماذا هذا العداء بين كوريا الشمالية وأمريكا الناس لا تريد الحروب تريد التنمية والعيش بسلام وتعمير الأرض كما خلق الله الناس من أجله
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7 - -
2017-09-05 12:45:11
هذا الكوري مايسوى خيط كندرة ابو عدي ياذنب الفرس
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6 - حسن
2017-09-05 12:43:06
بونج شونج هونج ماهو عامل حساب لتهديدات امريكا وسينفذ تجاربه مهما حاولوا معه… وفي الاخير امريكا سترضخ للتفاوض معه
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5 - عبدالله الحربي
2017-09-05 12:42:39
صدام جيتوه لانكم عارفين ان ماعنده شي وهدف سهل لمصالح اخرى! هالدب هذا محد يقدر يقرب جنبه لا أنت ولا ترامب، ينسفكم مايمزح!
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4 - يمني عاشق الدمام
2017-09-05 12:41:27
نشتي **ترجع قبل النووي
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3 - بـرشلــونيــــة
2017-09-05 12:41:03
يكرم دب كوريا عن صدام دب كوريا واضح في تعامله اما صدام غدار خائن لاصدقاءه
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2 -
2017-09-05 12:40:46
تخسى يابوتن تشبه اسد العروبة بهذا الرمة
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1 - -
2017-09-05 12:38:05
بوتين يبغاها تولع مابين امريكا وكوريا مصائب قوم عند قوم فوائدُ يالربع
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