بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

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صحيفة المرصد:قارن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، الوضع في كوريا الشمالية مع العراق في عهد صدام حسين.

وقال بوتين: “الدولة (العراق) دُمرت وشُنق صدام حسين الجميع يتذكر ويعرف ذلك، والكل في كوريا الشمالية يتذكر ذلك هل تعتقدون حقاً أنه بسبب بعض العقوبات ستتخلى كوريا الشمالية عن المسار الذي تعهدت باتخاذه لخلق سلاح دمار شامل؟”.

وأضاف: “روسيا تدين هذه الإجراءات في كوريا الشمالية. ونعتقد أنها إجراءات استفزازية ولكن يجب ألا ننسى وألا ينسى الكوريون الشماليون ما حدث في العراق.”

وحذر الرئيس الروسي من أن العقوبات ضد كوريا الشمالية رداً على تجربتها النووية الأخيرة ستكون “غير مجدية وغير فعالة”. كما خذر مما وصفه بـ”الهيستيريا العسكرية” فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

وتابع: “نعلم أن كوريا الشمالية لديها أسلحة نووية، ونعلم أيضاً أن لديها أسلحة مدفعية طويلة المدى، ولديها أنواع أخرى من الأسلحة، كما لا توجد أسلحة مضادة للمدفعية بعيدة المدى، ويصعب العثور على مثل هذه الأسلحة.” مستطرداً: “لذلك نعتقد أن هذا الهستيريا العسكرية لن تؤدي إلى نتائج جيدة. وقد تؤدي إلى كارثة عالمية تُسقط الكثير من الضحايا.”

ودعا بوتين إلى أن يكون “الحوار” هو الهدف في التعامل مع تهديد كوريا الشمالية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ القانون الدولي.

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