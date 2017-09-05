الصرامي: المنتخب السعودي سيتأهل لمونديال 2018 في روسيا بدعاء الوالدين!

حجم الخط A A A المرصد 24 958 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تمنى الناقد الرياضي سعود الصرامي، فوز المنتخب السعودي في المباريات التي يخوضها للتأهل لكأس العالم المقام بروسيا في 2018.

وسخر الصرامي خلال استضافته على قناة 24، قائلا: “إن الأمور الآن أصبحت ليست فنية رجعنا إلى دعاء الوالدين مثل ما قال ” المصارية” بدعاء الوالدين المنتخب السعودي يصل إلى روسيا”، وهو ما تسبب في صدى واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا