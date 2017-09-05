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الصرامي: المنتخب السعودي سيتأهل لمونديال 2018 في روسيا بدعاء الوالدين!

الصرامي: المنتخب السعودي سيتأهل لمونديال 2018 في روسيا بدعاء الوالدين!
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المرصد 24 958 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تمنى الناقد الرياضي سعود الصرامي، فوز المنتخب السعودي في المباريات التي يخوضها للتأهل لكأس العالم المقام بروسيا في 2018.

وسخر الصرامي خلال استضافته على قناة 24، قائلا: “إن الأمور الآن أصبحت ليست فنية رجعنا إلى دعاء الوالدين مثل ما قال ” المصارية” بدعاء الوالدين المنتخب السعودي يصل إلى روسيا”، وهو ما تسبب في صدى واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - أبو معاذ
2017-09-05 15:02:42
ماتفوز السعودية لو لعب اليابان مدافع وحارس
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23 -
2017-09-05 14:50:45
نتمنى من الله ان يتقبل دعاء والدينا في ما يهمنا بأن يتصر المجاهدين ويحل أزمة السكن والفقر والبطالة وعودة العلاوة السنوية أما الكورة لن تأكلنا عيش .
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22 - علي العمري
2017-09-05 14:44:32
😂😂😂😂😂😂😂. بدعا الولدين. شعب. يحب. النكته. الجميل. نبغه. دعا. تحرير صنعا من الحوثي كمان
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21 - ابن عدوه
2017-09-05 14:42:07
أنشأ الله
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20 - ابو جمل
2017-09-05 14:31:43
ههههه اضحك ما سمعته اليوم استغفر الله لا اقلل من اهمية دعاء الوالدين و لاكن بالدات في هدا الصياق مضحك ما بالك ان كان واحد منهم صاخطين عليه والديه
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19 - هنطش
2017-09-05 14:26:45
قبل يومين اقول اليابان بي تفوز علينا٦☆٢اليوم بعد كلام الصرامي اليابان ٧☆صفر
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18 - هنطش
2017-09-05 14:26:44
قبل يومين اقول اليابان بي تفوز علينا٦☆٢اليوم بعد كلام الصرامي اليابان ٧☆صفر
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17 - 007
2017-09-05 14:09:48
صح لسانك ... لاعبين ماش ... لااحساس ولا مسؤليه
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16 - غبار الماضي
2017-09-05 14:09:03
عندي فريق قرية من قرى منطقة عسير اتحدى المنتخب يفوز عليهم مع مدربهم والطاقم التدريبي حقهم.
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15 - غبار الماضي
2017-09-05 14:03:59
عندي احساس بنسنتر ثلاث مرات الليل والله اعلم بداية المباراة وهدفين فينا مع الرحمه هذا بعد طلب احساسي ان يقلل من التشاؤم ولا كان التشاؤم شاد حيله عندي إلى درجة انه يذكرني بألمانيا وسامي الجابر سنتر
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14 - لعل دعاء الوالدين يكون في أمور أرجى من ما ذكر//
2017-09-05 14:02:45
إذا كان هناك دعوه صالحة من الوالدين لأبنائهم فلتكن في البر بهم والتقوى// ولا يجنى الثمر من غير الشجر//
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13 - عبدالله الحربي
2017-09-05 14:00:01
صادق! أنا أقول الدوري المحلي كافي جدا عليهم! لاتطور ولامهارات ولا فن! ليش تصرف مبالغ كثيره ع كرة القدم السعوديه والانجازات العالميه معدومه! قفلوا ودوروا لكم رياضه ثانيه افضل! وخلونا ع لعب الحواري!بلاش
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12 - ابو مــــــــــــــــاجد
2017-09-05 13:58:41
صـــــــــــــرام النخــل بداء .. أشغل نفسك بالصرام يالصرامي و أترك عنك الكورة ... وصـــــــرام الدوري شكلة بيبداء للزعيــــم ... الله يعين أعصابكـــــــــــــــــــــــــــم !!!
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11 - النمس
2017-09-05 13:54:43
هههههههههههههههههه
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10 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-09-05 13:53:51
ولن يثبطنا المثبطون ولن يهبطنا المهبطون وإن حالو قد يستهزئون بنا وقد يتمسخرون بنا ولكنهم لن ينزعو شرارة حب الوطن من قلوبنا وصدرونا وأكبادنا الملونه باللون الاأخضر الخفاق في سماء وطننا المضوي في الآفاق
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9 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-09-05 13:53:34
كلام زلط 😂😂😂😂😂😂
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8 -
2017-09-05 13:52:12
ذي انقليزي يامرسي ؟
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7 - رحم الله فقيدالامه
2017-09-05 13:51:49
هههههههههههههههه لوهي بدعاء الوالدين كان حررنا فلسطين احسن من فوز المنتخب .لكن مالك امل بالفوز عقب اللموزينات للمنتخب الياباني
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6 - رفيق الدرب
2017-09-05 13:51:38
خلهم ***وخل الوالده تدعي بالفوز
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5 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-09-05 13:51:35
سينتصر المنتخب السعودي على اليابانيين ولن تقوم لهم قائمة أمام عزيمة وبسالة اللاعب السعودي الطموح والذي أثبت للعالم مدى صلابته في المواجهات الحاسمة أمام أعتى منتخبات والعالم يشهد وهاهو يقف احتراما لنا
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4 - لن يتأهل
2017-09-05 13:51:23
يجب أن نبتعد عن الوهم وأن نعيش الواقع . بهذا المنتخب نتمنى أن لا نتأهل ستكون النتائج كارثية وسنكون مسخرة للفرق الأخرى. يجب أن نقر بحال منتخبنا السيء الذي لو لعب مع احد الفرق المحلية لما استطاع الفوز.
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3 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-05 13:42:22
العمل عمل والتخطيط والأبداع نهايته النجاح مافيه نجاح بدون كد وجهد . منتخب الياباني منتخب متمرس محترفين على مستوى عالى من النضج الكروي والله يا حبيبي ما بيقولون اها تفضلو خذو النتيجة!
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2 - تركي
2017-09-05 13:35:56
منتخب تعرف احد يعرف عادل عزة
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1 - الرمش الطويل
2017-09-05 13:35:25
كفو عنا اصوات المهبطين من هم من جلدتنا
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