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الصرامي: المنتخب السعودي سيتأهل لمونديال 2018 في روسيا بدعاء الوالدين!
صحيفة المرصد: تمنى الناقد الرياضي سعود الصرامي، فوز المنتخب السعودي في المباريات التي يخوضها للتأهل لكأس العالم المقام بروسيا في 2018.
وسخر الصرامي خلال استضافته على قناة 24، قائلا: “إن الأمور الآن أصبحت ليست فنية رجعنا إلى دعاء الوالدين مثل ما قال ” المصارية” بدعاء الوالدين المنتخب السعودي يصل إلى روسيا”، وهو ما تسبب في صدى واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي”.
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سعود الصرامي: بدعاء الوالدين سيذهب #المنتخب_السعودي لروسيا#السعوديه_اليابان pic.twitter.com/p0M5YXTxB1
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) ٤ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
24 - أبو معاذ2017-09-05 15:02:42
ماتفوز السعودية لو لعب اليابان مدافع وحارس
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23 -2017-09-05 14:50:45
نتمنى من الله ان يتقبل دعاء والدينا في ما يهمنا بأن يتصر المجاهدين ويحل أزمة السكن والفقر والبطالة وعودة العلاوة السنوية أما الكورة لن تأكلنا عيش .
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22 - علي العمري2017-09-05 14:44:32
😂😂😂😂😂😂😂. بدعا الولدين. شعب. يحب. النكته. الجميل. نبغه. دعا. تحرير صنعا من الحوثي كمان
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21 - ابن عدوه2017-09-05 14:42:07
أنشأ الله
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20 - ابو جمل2017-09-05 14:31:43
ههههه اضحك ما سمعته اليوم استغفر الله لا اقلل من اهمية دعاء الوالدين و لاكن بالدات في هدا الصياق مضحك ما بالك ان كان واحد منهم صاخطين عليه والديه
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19 - هنطش2017-09-05 14:26:45
قبل يومين اقول اليابان بي تفوز علينا٦☆٢اليوم بعد كلام الصرامي اليابان ٧☆صفر
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18 - هنطش2017-09-05 14:26:44
قبل يومين اقول اليابان بي تفوز علينا٦☆٢اليوم بعد كلام الصرامي اليابان ٧☆صفر
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17 - 0072017-09-05 14:09:48
صح لسانك ... لاعبين ماش ... لااحساس ولا مسؤليه
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16 - غبار الماضي2017-09-05 14:09:03
عندي فريق قرية من قرى منطقة عسير اتحدى المنتخب يفوز عليهم مع مدربهم والطاقم التدريبي حقهم.
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15 - غبار الماضي2017-09-05 14:03:59
عندي احساس بنسنتر ثلاث مرات الليل والله اعلم بداية المباراة وهدفين فينا مع الرحمه هذا بعد طلب احساسي ان يقلل من التشاؤم ولا كان التشاؤم شاد حيله عندي إلى درجة انه يذكرني بألمانيا وسامي الجابر سنتر
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14 - لعل دعاء الوالدين يكون في أمور أرجى من ما ذكر//2017-09-05 14:02:45
إذا كان هناك دعوه صالحة من الوالدين لأبنائهم فلتكن في البر بهم والتقوى// ولا يجنى الثمر من غير الشجر//
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13 - عبدالله الحربي2017-09-05 14:00:01
صادق! أنا أقول الدوري المحلي كافي جدا عليهم! لاتطور ولامهارات ولا فن! ليش تصرف مبالغ كثيره ع كرة القدم السعوديه والانجازات العالميه معدومه! قفلوا ودوروا لكم رياضه ثانيه افضل! وخلونا ع لعب الحواري!بلاش
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12 - ابو مــــــــــــــــاجد2017-09-05 13:58:41
صـــــــــــــرام النخــل بداء .. أشغل نفسك بالصرام يالصرامي و أترك عنك الكورة ... وصـــــــرام الدوري شكلة بيبداء للزعيــــم ... الله يعين أعصابكـــــــــــــــــــــــــــم !!!
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11 - النمس2017-09-05 13:54:43
هههههههههههههههههه
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10 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-09-05 13:53:51
ولن يثبطنا المثبطون ولن يهبطنا المهبطون وإن حالو قد يستهزئون بنا وقد يتمسخرون بنا ولكنهم لن ينزعو شرارة حب الوطن من قلوبنا وصدرونا وأكبادنا الملونه باللون الاأخضر الخفاق في سماء وطننا المضوي في الآفاق
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9 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-09-05 13:53:34
كلام زلط 😂😂😂😂😂😂
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8 -2017-09-05 13:52:12
ذي انقليزي يامرسي ؟
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7 - رحم الله فقيدالامه2017-09-05 13:51:49
هههههههههههههههه لوهي بدعاء الوالدين كان حررنا فلسطين احسن من فوز المنتخب .لكن مالك امل بالفوز عقب اللموزينات للمنتخب الياباني
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6 - رفيق الدرب2017-09-05 13:51:38
خلهم ***وخل الوالده تدعي بالفوز
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5 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-09-05 13:51:35
سينتصر المنتخب السعودي على اليابانيين ولن تقوم لهم قائمة أمام عزيمة وبسالة اللاعب السعودي الطموح والذي أثبت للعالم مدى صلابته في المواجهات الحاسمة أمام أعتى منتخبات والعالم يشهد وهاهو يقف احتراما لنا
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4 - لن يتأهل2017-09-05 13:51:23
يجب أن نبتعد عن الوهم وأن نعيش الواقع . بهذا المنتخب نتمنى أن لا نتأهل ستكون النتائج كارثية وسنكون مسخرة للفرق الأخرى. يجب أن نقر بحال منتخبنا السيء الذي لو لعب مع احد الفرق المحلية لما استطاع الفوز.
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3 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-05 13:42:22
العمل عمل والتخطيط والأبداع نهايته النجاح مافيه نجاح بدون كد وجهد . منتخب الياباني منتخب متمرس محترفين على مستوى عالى من النضج الكروي والله يا حبيبي ما بيقولون اها تفضلو خذو النتيجة!
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2 - تركي2017-09-05 13:35:56
منتخب تعرف احد يعرف عادل عزة
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1 - الرمش الطويل2017-09-05 13:35:25
كفو عنا اصوات المهبطين من هم من جلدتنا
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آخر تعليق
بواسطة : أبو معاذ
ماتفوز السعودية لو لعب اليابان مدافع وحارس...
بواسطة : قلم الحقيقه
****ترامب طويل لسان قليل الأفعال...
بواسطة : اسم
57زائر****...
كتاب الرأي
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