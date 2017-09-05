بالفيديو: تقرير سري أمريكي يكشف طبيعة العلاقات التي تربط قطر بكل من إيران إسرائيل!
صحيفة المرصد: كشف تقرير سري للكونغرس الأميركي صادر 2008، عن طبيعة العلاقات التي تربط قطر بكل من إيران إسرائيل، وألقى الضوء على الاستراتيجيات التي سارت عليها الدوحة بعيداً عما رسمته دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقًا لـ”العربية”، بين التقرير حرص قطر على تعزيز علاقاتها مع إيران، رغم أن العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي وطهران تشهد توتراً متقطعاً.
وتطرق التقرير الأميركي لمزيد من الاجتماعات المتكررة لمسؤولين قطريين بشخصيات من داخل الحكومة الإيرانية خاصة في السنوات الأخيرة، وتأكيد الدوحة حيادها في أي صراع، بدءا من الحرب العراقية الإيرانية.
وعززت برقية سرية للسفير الأميركي السابق لدى الدوحة جوزيف لابارون، فحوى تقرير الكونغرس، حيث أكد فيها أن قطر وعلى لسان مسؤوليها لا توافق على عزل طهران أو قصفها أو جعلها عدواً، وترى أن العلاقات الإيرانية القطرية “ودية”، وهو ما عزز شكوك الدول المقاطعة التي تتهم قطر بضربها لمقررات مجلس التعاون الخليجي عرض الحائط.
كما أشار تقرير الكونغرس أيضاً إلى العلاقات الدائمة للدوحة مع تل أبيب واستعرض الزيارات، التي كان يجريها مسؤولون إسرائيليون إلى العاصمة القطرية، ومن أبرز ما جاء بهذا الصدد، استضافة قطر لمجموعات العمل العربية الإسرائيلية، ثم استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز عام 1996، إلى جانب موافقة قطر على إنشاء بعثة تجارية إسرائيلية في الدوحة.
وفيما يتعلق بإغلاق قطر مكتب التمثيل الإسرائيلي فيها، نفى تقرير الكونغرس ذلك نقلاً عن مسؤولين قطريين، وكشف أنه بعد بدء الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 استمر العمل على مستوى منخفض جداً في هذا المكتب ولم يغلق.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
3 لا تقل سياسة قطر صحيحه . اججت للفتن في العالم العربي ودفعت الاموال لهدم دول وقتل رؤساء ..وتغيير الخارطه العربيه لاجل عيون الماسونيه التي ينتمي اليها حمد القذر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
****ترامب طويل لسان قليل الأفعال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3واذا كانت المصالح تهمكم.فلماذا تباكيتم على المقاطعة وهي اهم ماعملته دول الخليج للحد من الخيانات الحمديه للعرب عامه والخليج خاصه.مع ايران واسرائيل تعتبرها مصالح وامننا وسلامة المنطقة تعتبرها حصار. غور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لن تستطيع اجتثاث السياسيين القطرين فهم مثبتي انفسهم من كل محور يخطر في بالك سواء شعبي او اقليمي او دولي او مذهبي او عسكري او اقتصادي او اعلامي او عربي ..الخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 والسعوديه لديها حقول نفط مشتركه مع ايران ولاكن لمصلحة الخليج ارضا وشعبا وحكومات اوقفت السعوديه الانتاج ومن اهمها حقل الدره.ولا تقدر ايران تنتج منه مالم توافق السعوديه.عذرك اقبح من ذنب الخيانه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هناك ترابط مابين ايران واسرائيل وقطرائيل من سنين عديده والمشكلة انهم يضعون قضية فلسطين باعلامهم باصوات المرتزقه لكسب العطف والتعاطف معهم كمية غباء مركبّه ههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحمدين شجرة خبيثة .. سقتها أيدي الصهيونية والماسونية .. وتسلقت عليها الأطماع المجوسية والأوهام الإخوانية .. تساقطت أشواكها في البلاد العربية .. لابد من إجتثاثها من جذورها وقطع رؤوس الشياطين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من المعيب ادخال العاطفة واغلاق العقل وتقديم مصالح الاخرين على النفس ومراعاة مشاعرهم في السياسة على حسابي فهنا انا الخسران 100%
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بعض الناس لهم علاق باسرائيل من تحت تحت وافهم يافهيم ومسوين انفسهم ابو الشرف والنزاهه؟؟؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
قطر مرتبطة مع ايران بحقول غاز جغرافيا فاذا ضربت قطر ايران عسكريا تعتبر انعا ضربت نفسها ...فالسياسة القطرية صحيحة ...اما اسرائيل فهي ورقة اخرى منفصله لمصلحة قطر دوليا ..فالقطريين يخططون لكل مصلحه بدهاء
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ام الشليخ حمد ايرانية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
توكم تدرون يالكنقرس ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق