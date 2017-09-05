بالفيديو: تقرير سري أمريكي يكشف طبيعة العلاقات التي تربط قطر بكل من إيران إسرائيل!

حجم الخط A A A المرصد 12 883 43 دقيقة

صحيفة المرصد: كشف تقرير سري للكونغرس الأميركي صادر 2008، عن طبيعة العلاقات التي تربط قطر بكل من إيران إسرائيل، وألقى الضوء على الاستراتيجيات التي سارت عليها الدوحة بعيداً عما رسمته دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقًا لـ”العربية”، بين التقرير حرص قطر على تعزيز علاقاتها مع إيران، رغم أن العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي وطهران تشهد توتراً متقطعاً.

وتطرق التقرير الأميركي لمزيد من الاجتماعات المتكررة لمسؤولين قطريين بشخصيات من داخل الحكومة الإيرانية خاصة في السنوات الأخيرة، وتأكيد الدوحة حيادها في أي صراع، بدءا من الحرب العراقية الإيرانية.

وعززت برقية سرية للسفير الأميركي السابق لدى الدوحة جوزيف لابارون، فحوى تقرير الكونغرس، حيث أكد فيها أن قطر وعلى لسان مسؤوليها لا توافق على عزل طهران أو قصفها أو جعلها عدواً، وترى أن العلاقات الإيرانية القطرية “ودية”، وهو ما عزز شكوك الدول المقاطعة التي تتهم قطر بضربها لمقررات مجلس التعاون الخليجي عرض الحائط.

كما أشار تقرير الكونغرس أيضاً إلى العلاقات الدائمة للدوحة مع تل أبيب واستعرض الزيارات، التي كان يجريها مسؤولون إسرائيليون إلى العاصمة القطرية، ومن أبرز ما جاء بهذا الصدد، استضافة قطر لمجموعات العمل العربية الإسرائيلية، ثم استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز عام 1996، إلى جانب موافقة قطر على إنشاء بعثة تجارية إسرائيلية في الدوحة.

وفيما يتعلق بإغلاق قطر مكتب التمثيل الإسرائيلي فيها، نفى تقرير الكونغرس ذلك نقلاً عن مسؤولين قطريين، وكشف أنه بعد بدء الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 استمر العمل على مستوى منخفض جداً في هذا المكتب ولم يغلق.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا