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مصادر تكشف مفاجأة غير متوقعة عن اختفاء عروس سورية بحي منفوحة بالرياض!

مصادر تكشف مفاجأة غير متوقعة عن اختفاء عروس سورية بحي منفوحة بالرياض!
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المرصد 71 6٬295 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أثارت قضية الفتاة السورية، التي تبلغ من العمر 18 عاما، المختفية مغرب يوم الجمعة 3 ذوى الحجة الماضي 1438، 25 اغسطس 2017 ، في حي منفوحة بمنطقة الرياض، الكثير من التساؤلات، حول أسباب اختفائها.

ووفقًا لـ “صدى”، كشفت مصادر أن الفتاة السورية المختفية، الأسبوع قبل الماضي ، غادرت المملكة بعد اختفاءها بساعات بطريقة نظامية ولم يتم حتى اللحظة تحديد الجهة التي غادرت إليها.

وكان أخ الفتاة قد ذكر أن شقيقته خرجت بعد العشاء للذهاب إلى خياطة تسكن في نفس الحي من أجل إحضار ملابس لها كان من المقرر أن تستلمها تلك الليلة خاصة وأن موعد زواجها عقب عيد الأضحى المبارك بأسبوع، حيث ذهبت برفقة أخيها 33 سنة والذي أوصلها لسكن الخياطة وانصرف إلى بقالة قريبة بعد أن ظن بأن الباب قد فتح لأخته بعد سماعه لصوت محاولة فتح باب الشقة التي تقف أخته أمامه.

وأوضح أنه بعد عودته لذات المنزل اكتشف عدم دخول أخته للمنزل بحسب ادعاءات الخياطة التي قالت بأنها لم تعثر على المفتاح لتفتح لها الباب وحدثتها من النافذة إلا أنها رأتها تنصرف ولا تعلم إلى أين ذهبت؟ وبحسب الأخ الذي كان مع أخته بأنه متأكد أن الباب قد فتح لأخته ولا يعلم سر إصرار الخياطة -مقيمة من أبناء جلدتنا- على إنكار دخول أختي إليها.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 28,025 )
71 - قلم الحقيقه
2017-09-05 17:18:17
60 \\\ رب ولدك ***.
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70 - راصد
2017-09-05 17:11:05
قلم الزيف شخص غير سعودي
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( عدد التعليقات 21,658 )
69 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-05 17:09:35
بس الداعيه المشهور ,,,,كانت التحليلات له بتبوك,,,,,والبنت السوريه اللي هربت بالرياض
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68 - راي اخر
2017-09-05 17:05:17
يا مسلمين اتقوا الله في اعراض المسلمين عندكم بنات واخوات وزوجات وقادر ربي يبلاكم ، اتقوا الله يا مسلمين كفو ألسنتكم عن اعراض الناس ، احذروا الخوض في اعراض الناس ، وراكم بنات واخوات وكما تدين تدان.
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67 - ابو العز الدمشقي
2017-09-05 17:04:26
كثرت فضايحنا . ياعيب الشوم
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66 - ابو العز الدمشقي
2017-09-05 17:00:37
انا أعيش حياتي ذليل بلا كرامه شو اعمل
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65 - مراقب
2017-09-05 16:57:28
الله لايبلانامثل مبتلاهم
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64 - مراقب
2017-09-05 16:56:46
هههههههه نحاشت مع العشيق وتركت أهلها هذي والله السورية الصح👍
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63 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 16:56:35
السوريات ***
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62 - ضاعت فلوسك يا صابر
2017-09-05 16:54:19
اكيد غاصبينها على شايب عنده فلوس ودفع لهم مهر بالشيء الفلاني وأخذ يمني نفسه بمكسر الجزر وصحى من الحلم ولقى الحيزبون ام عياله نايمه جنبه وشخيرها له زلزلة كأنه صافرة قطار او بوري باخرة وفلوسه طارت😂
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( عدد التعليقات 28,025 )
61 - قلم الحقيقه
2017-09-05 16:53:44
اللهم لاشماته هههههههه . ونا أقول وشـــــ سالفة العشب تقلصت أعداده أثاري هذا العلم هههههههه اللهم لاشماته ههههههههه
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60 - ياقلم
2017-09-05 16:53:04
انت محتاج لمن يربيك ويعلمك الادب والكرامه المرجله
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59 - ياقلم
2017-09-05 16:50:15
انت مسخرة مضحكه للصغار والكبار
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( عدد التعليقات 48 )
58 - هذا الكلام
2017-09-05 16:49:54
اللهم أستر عوراتنا .. الا الاعراض ياجماعه لااحد يتكلم فيها..والأجانب الله يعيننا علي غير المحترم فيهم وهناك أنظمه تردع كل من تسول له نفسه الأخلال بها كل عام وانتم بخير عدنا بلوك واسلوب جديد الحذر
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( عدد التعليقات 28,025 )
57 - قلم الحقيقه
2017-09-05 16:49:05
ضحكت عليه الخيشة ولهفت قريشاته وفليساته ثم بعدها وينك يابيروت ومنها على دمشق متوجهة اليها هذه الفتاة السورية ههههههه. وهو خوفه من فضيحته وانتشارها فضل الصمت وعدم الكشف عن القضية وفضل التستر عليها.
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56 - ياقلم
2017-09-05 16:49:05
50 أعتقد ان راسك فيه *****
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55 - مراقب
2017-09-05 16:48:28
خائنات وزوجت أبوي أكبر دليل خائنة وحقيرة جعل المصائب تأخذها هي وعيالها 😡😡
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54 - مراقب
2017-09-05 16:46:20
أحول وش دخلنا فيها حنا روحا بلا ردة هههههه سوريات مالهم أمان ولا ملة جعلهم للعمة
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( عدد التعليقات 28,025 )
53 - قلم الحقيقه
2017-09-05 16:44:36
أعتقد أن هناك أخونجي داعية من الأخوان وربما أنه الذي تم كشف زواجه من وراء أنفه بعد وفاة زوجته حين تقدم بطلب تقرير الفحص ماقبل الزواج عند أحد المستشفيات الحكومية هو من هربت عنه هذه السورية خارج البلاد.
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52 - ⛔️
2017-09-05 16:44:25
هذا اللي يكتب لقبه ابو العز الدمشقي ليس سوري أصيل محترم وشوفو تعليقه 43 يعترف انه يكتب بعدة معرفات
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51 - الجال
2017-09-05 16:42:29
تعليق مخالف
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50 -
2017-09-05 16:42:09
بعض الناس عايشه بلا كرامه
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49 -
2017-09-05 16:40:00
أحذرو من النور ومن خدم فشار الجحش ولاتأمنوهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - Kk
2017-09-05 16:39:56
الله يستر علاها يمكن متفقه مع عريس اخر وسافرت معه
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47 -
2017-09-05 16:33:50
الى خنبوقه عليك احترام الناس وحقوقهم الخاصه ****
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46 - بدر
2017-09-05 16:33:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 -
2017-09-05 16:29:01
يمكن لعبو على واحد شايب عنده فلوس اغروه ببنتهم ويوم دفع لهم كم مبلغ سحبو عليه لان بعض الرجال اذ شاف بنت صغيرة وحلوة خاصة اذ اجنبية يفقد عقلة ويلهث وراها😋 وينسى اهله ويصير مثل البزر حتى البزر افضل منه
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44 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 16:22:20
تعليق مخالف
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43 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 16:19:33
انا مش شامي انا أكتب بعدة معرفات ****
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42 -
2017-09-05 16:16:17
ضحكو على الشايب العايب اللي املوه واغروه ببنتهم عشان يدفع الكاش ***
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41 - بلسم العمر
2017-09-05 16:10:04
ابو الذل الدمشقي مايحتاج تعلمنا بعاداتكم مافيه شاب بااالوطن العربي الا اخذ كورس كامل ببلدك انجليزي وفرنسي
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40 - صقر العروبه
2017-09-05 16:08:05
مستحيل تخرج بطريقة نظاميه دون معرفت الدوله التي ذهبت اليها عندنا انظمه ماتطوف عليهم هالامور ممكن غير نظامي تهريب او لم تخرج من الاساس
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39 - بلسم العمر
2017-09-05 16:07:51
عند اقرار الرسوم الأجانب صارو يصلحون اكشن وحركات تمسكن ومشاكل مابينهم ليبقي عائلته عنده وهذه المشكله اكبر دليل
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38 -
2017-09-05 16:07:08
يا قلم الخنبقه خليك فى حالك وبلادك فاهم ، أما بلدنا الجهات الامنيه فيها محترفه والدول المتقدمه تستفيد منا فى المجال الامني ومكافحه الارهاب وليس كل المعلومات فيما يتعلق بقضيه ينشر في الاعلام ...
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37 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 16:05:29
عنا بسوريا الحب شئ كبير والصبيه اذا حبت صبي تبيع كل اشئ مشانو قلوبنا بتتقبل اي اشي متا نرجع لسوريا ملينا من هيك شعب
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36 - عبادي الهلالي
2017-09-05 16:04:32
عادي وش الغريب في الموضوع وحده وسافرت .. الله يستر علينا و عليها
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35 - بلسم العمر
2017-09-05 16:03:24
بدايه بوادر الانحلال السوري تطفو علي السطح ......الحذر منهم فتربيتهم وعاداتهم اللي تربو عليها من ارذل العادات والتقاليد ....اللهم بلغت
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34 - سركيس بااااريس
2017-09-05 16:03:11
؛؛؛؛؛؛؛؛؛سافري خلي حبيبك ينجرح ،،،،،،،،،،،،،،،،، دوري ً حظك ترى حظي عثر :::::::::::::::::::: ؛؛؛؛؛؛؛؛؛خوذي أوراقك وباقي عبرتي ،،،،،،،،،،،،،،،، واتركيني انسحب وأبكي قهر ::::::::::::::::::: 
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33 - ابو الليل
2017-09-05 15:59:37
مفروض توقف خدمات المختفي اثناء البلاغ مباشره ويكون البحث داخليا حتى يتم العثور عليه وبعد العثور مباشره يتم رفع الحظر من نفس الجهه المبلغ فيها ويمنحوا صلاحيات الايقاف ورفعه
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32 - أبو العز الدمشقي
2017-09-05 15:56:50
ياعيب الشوم منا
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31 - فهد العنزي
2017-09-05 15:56:39
الله يستر على المسلمين
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30 - عموري
2017-09-05 15:56:36
قضية كغيرها من القضايا الاكشن تيتي مثل مارحتي جيتي
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29 - ررر
2017-09-05 15:55:04
بطريقة نظامية ولم يتم حتى اللحظة تحديد الجهة التي غادرت إليها. كيف مايعرف الجوازات تعرف .
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28 - سركيس بااااريس
2017-09-05 15:52:46
سافري خلي حبيبك ينجرح ،،،،،،،،،،،،،،،،، دوري ً حظك ترى حظي عثر ::::::::::::::::::::::::::::::::::: خوذي أوراقك وباقي عبرتي ،،،،،،،،،،،،،،،، واتركيني انسحب وأبكي قهر :::::::::::::::::::::::::::::::::
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27 - البيضفاعي
2017-09-05 15:46:10
ماني فاهم شي عموما يوجد تقصير في الجهه الامنيه يفترض بعد البلاغ وضع اسمها على جهاز الحكومه على الاقل منعها من المغادره
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( عدد التعليقات 28,025 )
26 - قلم الحقيقه
2017-09-05 15:45:22
بعض الأجانب يأتي وعش الجريمة يحمله في عقله ونفسه من خلال أخلاقه وتصرفاته ومايعلم أن الله سبحانه وتعالى وهب هذه البلاد نعمة لاتقدر بثمن في ظل حكومتها الرشيدة وهي نعمة الأمن والأمان وجهازها الأمني.
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25 - عاشق سراب
2017-09-05 15:43:18
لايكون *** ضحك عليها وخطفها
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24 - ياسمين🌸
2017-09-05 15:38:24
كالعادة بيلقونها ولا ندري وش باقي الأحداث صايرين مثل الأطرش بالزفة
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23 - 📛 خوخان
2017-09-05 15:37:09
حركات النور ياخذون الدراهم و يفركون وبعدين دور لهم شردوا العروس وعيش على الأوهام ...
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( عدد التعليقات 28,025 )
22 - قلم الحقيقه
2017-09-05 15:36:34
سترصدهم الجهات الأمنية وتلاحق ذويها وأقاربها وتلقي القبض عليهم وتحقق معهم حول اختفاء فتاتهم السورية والظروف المحيطة بها وبهربها وسفرها خارج المملكة وهل فعلآ سافرت أم قتلت وجرى التسترعلى الجريمة .
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21 -
2017-09-05 15:27:44
طيب لايش اخوها صلح فلم اكشن واتهم الخياطه وهم اهلها مطلعينه سفر نظامي
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( عدد التعليقات 28,025 )
20 - قلم الحقيقه
2017-09-05 15:27:00
سترصدهم الجهات الأمنية وتلاحق ذويها وأقاربها وتلقي القبض عليهم وتحقق معهم حول اختفاء فتاتهم السورية والظروف المحيطة بها وبهربها وسفرها خارج المملكة وهل فعلآ سافرت أم قتلت وجرى التسترعلى الجريمة .
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19 - ذوى 🤗
2017-09-05 15:26:27
تطلع مابين ذو الحجة وذي الحجة
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18 - اريتري مواليد دار التوحيد والعزة
2017-09-05 15:23:32
نشكر الجهود الامنية المبذوله في كشف الحقيقة وندعوا الله ان يزيدنا أمن وأمان وعلى الجميع عدم ترويج الاشاعات عند وقوع مشكلة حتى معرفة الحقيقة والدوافع وراءها وهذا هو الواجب.
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17 - --
2017-09-05 15:23:15
13- دائما اكره تعليقاتك المسيئة لااهل الدين ولكن في هذا التعليق صدقت
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16 - ألحقباني
2017-09-05 15:22:25
علم( اوضع فيه إن لكن سمنكم بدقيقكم )
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15 - مرهق
2017-09-05 15:22:14
هل حين اكتشفتو انها سافر ولا تعلمون وجهتها اي قصة هاذي اجل صعدت الطيارة وقالت ابرسلك الوكيشن تمشي علية ايها الطيار
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14 - مرزوق هباس
2017-09-05 15:22:14
الله يستر على المسلمين
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( عدد التعليقات 28,025 )
13 - قلم الحقيقه
2017-09-05 15:21:00
الجهات الأمنية السعودية لايخفى عليها خافية وباستطاعتها جلاء غموض هذه القضية لو تم ابلاغها عن اختفاء أو هروب هذه الفتاة السورية ومغادرتها أراضي المملكة والجهة التي قصدتها. لكن ذويها أرادو التستر عليها.
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12 - الراصد
2017-09-05 15:20:32
اهم شي ان لايكون الزوج من ربعنا وقد عطاهم شيك مفتوح الله يستر بستر من عنده
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11 - مواطن ولكن ،،،
2017-09-05 15:18:59
تحصلونها باسطنبول ،، بالسلطان مراد ع البسفور
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10 - --
2017-09-05 15:16:34
يمكن المسكينه مظلومه وغاصبينها على شايب بكبر جدها ولا تبيه وفرت بجلدها منهم يمكن
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9 - زائر على الطاير
2017-09-05 15:12:44
الله يخارجنا من الأجانب والله ماكثرت المشاكل غير بعدهم
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8 - --
2017-09-05 15:12:37
خطة مدروسة وكان جواز سفرها معها العلم عند الخياطه هي من اتصلت بها لااخذ فستانها ومن ثم غيرت اقوالها
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7 - فهد العنزي
2017-09-05 15:11:17
اتركوا الناس واعراضهم ومالكم شغل والبيوت اسرار الله يستر عليها وعلى جميع بنات المسلمين
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6 -
2017-09-05 15:08:13
وين غادرت
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5 - الساري
2017-09-05 15:07:41
ابي حشاش يفسر لي هذا التصريح كيف سافرت بطريقة نضامبة ولا تدرون وين اجل النضام حق من بنقلادش
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4 - زاير على الطاير
2017-09-05 15:07:36
الوضع فيه إن لكن سمنكم بدقيقكم
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3 - يمامه
2017-09-05 15:04:53
السواريا دخلو البلد وبلشنا بمشاكلهم الله لايكثرهم
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
2 - العنزي
2017-09-05 14:58:41
كيف سافرت بطريقه نظاميه ولم يتم تحديد الجهه وين معلوماتها بالكمبيوتر وجهه المغادره.
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
1 - وجهة نظر
2017-09-05 14:57:32
يمكن البنت مغصوبة على الزواج او مغصوبة على شخص هي لا تٌريده
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آخر تعليق
بواسطة :

تعليق 4. ممكن تعلمنا نوع الصنف اللي تستعمل شكله قوي هههههههههه...
بواسطة : اللهما احفظ محمد بن نايف

تعليق مخالف...
بواسطة : محمد الشمري ابو عبدالله

وش محرق رزك انت كفاية استخفاف بالاسلام منك ومن امثالك...
بواسطة : نصراوي صريح

نكرر الدعوة مرة ومرة .. ابعدوا لاعبي النصر عن المنتخب لأنهم غير مخلصين لناديهم ....



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لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟

لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟

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فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

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بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

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بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

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شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !

شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !

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بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

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تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

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تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

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لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

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دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

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عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

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المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

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قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

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“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

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استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

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في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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