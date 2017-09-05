مصادر تكشف مفاجأة غير متوقعة عن اختفاء عروس سورية بحي منفوحة بالرياض!
صحيفة المرصد: أثارت قضية الفتاة السورية، التي تبلغ من العمر 18 عاما، المختفية مغرب يوم الجمعة 3 ذوى الحجة الماضي 1438، 25 اغسطس 2017 ، في حي منفوحة بمنطقة الرياض، الكثير من التساؤلات، حول أسباب اختفائها.
ووفقًا لـ “صدى”، كشفت مصادر أن الفتاة السورية المختفية، الأسبوع قبل الماضي ، غادرت المملكة بعد اختفاءها بساعات بطريقة نظامية ولم يتم حتى اللحظة تحديد الجهة التي غادرت إليها.
وكان أخ الفتاة قد ذكر أن شقيقته خرجت بعد العشاء للذهاب إلى خياطة تسكن في نفس الحي من أجل إحضار ملابس لها كان من المقرر أن تستلمها تلك الليلة خاصة وأن موعد زواجها عقب عيد الأضحى المبارك بأسبوع، حيث ذهبت برفقة أخيها 33 سنة والذي أوصلها لسكن الخياطة وانصرف إلى بقالة قريبة بعد أن ظن بأن الباب قد فتح لأخته بعد سماعه لصوت محاولة فتح باب الشقة التي تقف أخته أمامه.
وأوضح أنه بعد عودته لذات المنزل اكتشف عدم دخول أخته للمنزل بحسب ادعاءات الخياطة التي قالت بأنها لم تعثر على المفتاح لتفتح لها الباب وحدثتها من النافذة إلا أنها رأتها تنصرف ولا تعلم إلى أين ذهبت؟ وبحسب الأخ الذي كان مع أخته بأنه متأكد أن الباب قد فتح لأخته ولا يعلم سر إصرار الخياطة -مقيمة من أبناء جلدتنا- على إنكار دخول أختي إليها.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
60 \\\ رب ولدك ***.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قلم الزيف شخص غير سعودي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بس الداعيه المشهور ,,,,كانت التحليلات له بتبوك,,,,,والبنت السوريه اللي هربت بالرياض
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يا مسلمين اتقوا الله في اعراض المسلمين عندكم بنات واخوات وزوجات وقادر ربي يبلاكم ، اتقوا الله يا مسلمين كفو ألسنتكم عن اعراض الناس ، احذروا الخوض في اعراض الناس ، وراكم بنات واخوات وكما تدين تدان.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كثرت فضايحنا . ياعيب الشوم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
انا أعيش حياتي ذليل بلا كرامه شو اعمل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله لايبلانامثل مبتلاهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هههههههه نحاشت مع العشيق وتركت أهلها هذي والله السورية الصح👍
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
السوريات ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اكيد غاصبينها على شايب عنده فلوس ودفع لهم مهر بالشيء الفلاني وأخذ يمني نفسه بمكسر الجزر وصحى من الحلم ولقى الحيزبون ام عياله نايمه جنبه وشخيرها له زلزلة كأنه صافرة قطار او بوري باخرة وفلوسه طارت😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اللهم لاشماته هههههههه . ونا أقول وشـــــ سالفة العشب تقلصت أعداده أثاري هذا العلم هههههههه اللهم لاشماته ههههههههه
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
انت محتاج لمن يربيك ويعلمك الادب والكرامه المرجله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انت مسخرة مضحكه للصغار والكبار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم أستر عوراتنا .. الا الاعراض ياجماعه لااحد يتكلم فيها..والأجانب الله يعيننا علي غير المحترم فيهم وهناك أنظمه تردع كل من تسول له نفسه الأخلال بها كل عام وانتم بخير عدنا بلوك واسلوب جديد الحذر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ضحكت عليه الخيشة ولهفت قريشاته وفليساته ثم بعدها وينك يابيروت ومنها على دمشق متوجهة اليها هذه الفتاة السورية ههههههه. وهو خوفه من فضيحته وانتشارها فضل الصمت وعدم الكشف عن القضية وفضل التستر عليها.
لا يعجبني(11) اعجبني(2)
50 أعتقد ان راسك فيه *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خائنات وزوجت أبوي أكبر دليل خائنة وحقيرة جعل المصائب تأخذها هي وعيالها 😡😡
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أحول وش دخلنا فيها حنا روحا بلا ردة هههههه سوريات مالهم أمان ولا ملة جعلهم للعمة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أعتقد أن هناك أخونجي داعية من الأخوان وربما أنه الذي تم كشف زواجه من وراء أنفه بعد وفاة زوجته حين تقدم بطلب تقرير الفحص ماقبل الزواج عند أحد المستشفيات الحكومية هو من هربت عنه هذه السورية خارج البلاد.
لا يعجبني(15) اعجبني(2)
هذا اللي يكتب لقبه ابو العز الدمشقي ليس سوري أصيل محترم وشوفو تعليقه 43 يعترف انه يكتب بعدة معرفات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بعض الناس عايشه بلا كرامه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أحذرو من النور ومن خدم فشار الجحش ولاتأمنوهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يستر علاها يمكن متفقه مع عريس اخر وسافرت معه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الى خنبوقه عليك احترام الناس وحقوقهم الخاصه ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يمكن لعبو على واحد شايب عنده فلوس اغروه ببنتهم ويوم دفع لهم كم مبلغ سحبو عليه لان بعض الرجال اذ شاف بنت صغيرة وحلوة خاصة اذ اجنبية يفقد عقلة ويلهث وراها😋 وينسى اهله ويصير مثل البزر حتى البزر افضل منه
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انا مش شامي انا أكتب بعدة معرفات ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ضحكو على الشايب العايب اللي املوه واغروه ببنتهم عشان يدفع الكاش ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ابو الذل الدمشقي مايحتاج تعلمنا بعاداتكم مافيه شاب بااالوطن العربي الا اخذ كورس كامل ببلدك انجليزي وفرنسي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
مستحيل تخرج بطريقة نظاميه دون معرفت الدوله التي ذهبت اليها عندنا انظمه ماتطوف عليهم هالامور ممكن غير نظامي تهريب او لم تخرج من الاساس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عند اقرار الرسوم الأجانب صارو يصلحون اكشن وحركات تمسكن ومشاكل مابينهم ليبقي عائلته عنده وهذه المشكله اكبر دليل
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
يا قلم الخنبقه خليك فى حالك وبلادك فاهم ، أما بلدنا الجهات الامنيه فيها محترفه والدول المتقدمه تستفيد منا فى المجال الامني ومكافحه الارهاب وليس كل المعلومات فيما يتعلق بقضيه ينشر في الاعلام ...
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
عنا بسوريا الحب شئ كبير والصبيه اذا حبت صبي تبيع كل اشئ مشانو قلوبنا بتتقبل اي اشي متا نرجع لسوريا ملينا من هيك شعب
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
عادي وش الغريب في الموضوع وحده وسافرت .. الله يستر علينا و عليها
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
بدايه بوادر الانحلال السوري تطفو علي السطح ......الحذر منهم فتربيتهم وعاداتهم اللي تربو عليها من ارذل العادات والتقاليد ....اللهم بلغت
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛سافري خلي حبيبك ينجرح ،،،،،،،،،،،،،،،،، دوري ً حظك ترى حظي عثر :::::::::::::::::::: ؛؛؛؛؛؛؛؛؛خوذي أوراقك وباقي عبرتي ،،،،،،،،،،،،،،،، واتركيني انسحب وأبكي قهر :::::::::::::::::::
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مفروض توقف خدمات المختفي اثناء البلاغ مباشره ويكون البحث داخليا حتى يتم العثور عليه وبعد العثور مباشره يتم رفع الحظر من نفس الجهه المبلغ فيها ويمنحوا صلاحيات الايقاف ورفعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياعيب الشوم منا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يستر على المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قضية كغيرها من القضايا الاكشن تيتي مثل مارحتي جيتي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بطريقة نظامية ولم يتم حتى اللحظة تحديد الجهة التي غادرت إليها. كيف مايعرف الجوازات تعرف .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سافري خلي حبيبك ينجرح ،،،،،،،،،،،،،،،،، دوري ً حظك ترى حظي عثر ::::::::::::::::::::::::::::::::::: خوذي أوراقك وباقي عبرتي ،،،،،،،،،،،،،،،، واتركيني انسحب وأبكي قهر :::::::::::::::::::::::::::::::::
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ماني فاهم شي عموما يوجد تقصير في الجهه الامنيه يفترض بعد البلاغ وضع اسمها على جهاز الحكومه على الاقل منعها من المغادره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بعض الأجانب يأتي وعش الجريمة يحمله في عقله ونفسه من خلال أخلاقه وتصرفاته ومايعلم أن الله سبحانه وتعالى وهب هذه البلاد نعمة لاتقدر بثمن في ظل حكومتها الرشيدة وهي نعمة الأمن والأمان وجهازها الأمني.
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
لايكون *** ضحك عليها وخطفها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كالعادة بيلقونها ولا ندري وش باقي الأحداث صايرين مثل الأطرش بالزفة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
حركات النور ياخذون الدراهم و يفركون وبعدين دور لهم شردوا العروس وعيش على الأوهام ...
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
سترصدهم الجهات الأمنية وتلاحق ذويها وأقاربها وتلقي القبض عليهم وتحقق معهم حول اختفاء فتاتهم السورية والظروف المحيطة بها وبهربها وسفرها خارج المملكة وهل فعلآ سافرت أم قتلت وجرى التسترعلى الجريمة .
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
طيب لايش اخوها صلح فلم اكشن واتهم الخياطه وهم اهلها مطلعينه سفر نظامي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
سترصدهم الجهات الأمنية وتلاحق ذويها وأقاربها وتلقي القبض عليهم وتحقق معهم حول اختفاء فتاتهم السورية والظروف المحيطة بها وبهربها وسفرها خارج المملكة وهل فعلآ سافرت أم قتلت وجرى التسترعلى الجريمة .
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
تطلع مابين ذو الحجة وذي الحجة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نشكر الجهود الامنية المبذوله في كشف الحقيقة وندعوا الله ان يزيدنا أمن وأمان وعلى الجميع عدم ترويج الاشاعات عند وقوع مشكلة حتى معرفة الحقيقة والدوافع وراءها وهذا هو الواجب.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13- دائما اكره تعليقاتك المسيئة لااهل الدين ولكن في هذا التعليق صدقت
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
علم( اوضع فيه إن لكن سمنكم بدقيقكم )
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
هل حين اكتشفتو انها سافر ولا تعلمون وجهتها اي قصة هاذي اجل صعدت الطيارة وقالت ابرسلك الوكيشن تمشي علية ايها الطيار
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الله يستر على المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الجهات الأمنية السعودية لايخفى عليها خافية وباستطاعتها جلاء غموض هذه القضية لو تم ابلاغها عن اختفاء أو هروب هذه الفتاة السورية ومغادرتها أراضي المملكة والجهة التي قصدتها. لكن ذويها أرادو التستر عليها.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
اهم شي ان لايكون الزوج من ربعنا وقد عطاهم شيك مفتوح الله يستر بستر من عنده
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
تحصلونها باسطنبول ،، بالسلطان مراد ع البسفور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يمكن المسكينه مظلومه وغاصبينها على شايب بكبر جدها ولا تبيه وفرت بجلدها منهم يمكن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الله يخارجنا من الأجانب والله ماكثرت المشاكل غير بعدهم
لا يعجبني(3) اعجبني(10)
خطة مدروسة وكان جواز سفرها معها العلم عند الخياطه هي من اتصلت بها لااخذ فستانها ومن ثم غيرت اقوالها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اتركوا الناس واعراضهم ومالكم شغل والبيوت اسرار الله يستر عليها وعلى جميع بنات المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
وين غادرت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ابي حشاش يفسر لي هذا التصريح كيف سافرت بطريقة نضامبة ولا تدرون وين اجل النضام حق من بنقلادش
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
الوضع فيه إن لكن سمنكم بدقيقكم
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
السواريا دخلو البلد وبلشنا بمشاكلهم الله لايكثرهم
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
كيف سافرت بطريقه نظاميه ولم يتم تحديد الجهه وين معلوماتها بالكمبيوتر وجهه المغادره.
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
يمكن البنت مغصوبة على الزواج او مغصوبة على شخص هي لا تٌريده
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
أضف تعليق