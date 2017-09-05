مصادر تكشف مفاجأة غير متوقعة عن اختفاء عروس سورية بحي منفوحة بالرياض!

حجم الخط A A A المرصد 71 6٬295 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أثارت قضية الفتاة السورية، التي تبلغ من العمر 18 عاما، المختفية مغرب يوم الجمعة 3 ذوى الحجة الماضي 1438، 25 اغسطس 2017 ، في حي منفوحة بمنطقة الرياض، الكثير من التساؤلات، حول أسباب اختفائها.

ووفقًا لـ “صدى”، كشفت مصادر أن الفتاة السورية المختفية، الأسبوع قبل الماضي ، غادرت المملكة بعد اختفاءها بساعات بطريقة نظامية ولم يتم حتى اللحظة تحديد الجهة التي غادرت إليها.

وكان أخ الفتاة قد ذكر أن شقيقته خرجت بعد العشاء للذهاب إلى خياطة تسكن في نفس الحي من أجل إحضار ملابس لها كان من المقرر أن تستلمها تلك الليلة خاصة وأن موعد زواجها عقب عيد الأضحى المبارك بأسبوع، حيث ذهبت برفقة أخيها 33 سنة والذي أوصلها لسكن الخياطة وانصرف إلى بقالة قريبة بعد أن ظن بأن الباب قد فتح لأخته بعد سماعه لصوت محاولة فتح باب الشقة التي تقف أخته أمامه.

وأوضح أنه بعد عودته لذات المنزل اكتشف عدم دخول أخته للمنزل بحسب ادعاءات الخياطة التي قالت بأنها لم تعثر على المفتاح لتفتح لها الباب وحدثتها من النافذة إلا أنها رأتها تنصرف ولا تعلم إلى أين ذهبت؟ وبحسب الأخ الذي كان مع أخته بأنه متأكد أن الباب قد فتح لأخته ولا يعلم سر إصرار الخياطة -مقيمة من أبناء جلدتنا- على إنكار دخول أختي إليها.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا