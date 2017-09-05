آل الشيخ : سقوط داعش أدى إلى سقوط المقولات الخرافية بالأساطير أن ملائكة السماء تشاركهم في القتال!
صحيفة المرصد: أكد الكاتب الصحفي محمد آل الشيخ، أن هزيمة داعش كانت مكلفة بالنسبة للعراق بكل المقاييس، وكذلك الأمر بالنسبة لسوريا وليبيا ومصر أيضًا، إلا أن من إيجابياتها، أنها كشفت للإنسان العربي المسلم البسيط، كم هو خطير ومدمر البحث عن الحلول لمشكلاتنا الحياتية باستيرادها من تلافيف التراث الموروث.
داعش وسقوط الأساطير
وأضاف الكاتب السعودي في مقال له بعنوان “داعش وسقوط الأساطير”، منشور على صحيفة الجزيرة السعودية، أن فكرة (دولة الخلافة) الداعشية -مثلاً- استوردها الدواعش كفكرة من بعض الأحاديث النبوية، وقد تنافست الجماعات المتأسلمة المسيسة بجميع توجهاتهم، على الفوز بتقديمها كحل سياسي (ُمجرب) وجاهز للإنسان المسلم، على اعتبار أن ثمة أحاديث نبوية بشرت بها، ما يرفعها كنموذج إلى مستوى الحقيقة الإيمانية القطعية، الأمر الذي يجعل تطبيقها -كما جاء في منشور للإخوان- كتطبيق الفرائض الإسلامية، وليس لدي أدنى شك أن مثل هذه الأحاديث، التي لا يعلم إلا الله بصحتها، كانت وراء استقطاب كثير من الاتباع، الذين التحقوا بداعش حينما أعلنت عن دولة الخلافة، سواء في العراق أو سوريا، مؤمنين إيمانًا يقينيًا، أنهم يلتحقون بالدولة التي وعد الله بنصرها عباده الصالحين، وأنها ستنتصر (حتما) في نهاية المطاف.
سقوط هذه المقولات الخرافية
وتابع محمد آل الشيخ: لذلك فإن سقوط داعش، وقبلها – أيضًا – سقوط دولة جهيمان وخرافة المهدي، أدت إلى سقوط هذه المقولات الخرافية، ونحن -في تقديري- في أمس الحاجة لانكشاف هذه الأساطير الموروثة، ليعرف الإنسان المسلم (المتخلف) أن الحل التنموي، وبناء دولة الحضارة، والتخلص من الجوع والفقر والجهل الذي يكتنف أغلب الدول الإسلامية، ليس في البحث عن حلول له في كتب التراث، وإنما في الواقعية والعقلانية والعمل الجاد للاستفادة مما وصل إليه العالم المعاصر المتفوق، من علوم واكتشافات واختراعات، جعلت إنجازاتهم في المجالات الحياتية كافة قيد السمع والبصر، ولم تعرفها الحضارات السابقة، بما فيها الحضارة الإسلامية، التي يدعي المتأسلمون أنهم سيوقظونها، بعد أن يستمدوا أسرارها من تراثتا التليد.
الربيع الدموي، الذي يسميه المتأسلمون (الربيع العربي)
وأردف: الربيع الدموي، الذي يسميه المتأسلمون (الربيع العربي)، كان أفضل مثال على ما أقول، فقد كان بمنزلة المطية التي امتطاها المتأسلمون، فأحيوا (الجهاد)، وبهرها هؤلاء الأفاكون بالأساطير الكاذبة، مدعين أن ثوراتهم (الجهادية) كانت تشارك فيها ملائكة السماء – كما قال أحدهم في إحدى خطبه – لذلك فهي معركة بين الكفر والإيمان كما يزعمون، غير أن كل تلك الادعاءات المفبركة الكاذبة، أنتجت من الكوارث، وأسالت من الدماء، وشردت من الشعوب، وأهلكت من الحرث والنسل، ما رأوه بأعينهم على شاشات الفضائيات، ليكتشف الإنسان العربي الذي اتبع هؤلاء المتأسلمين، أنه كان يُطارد باتباعه لهم سرابًا خداعًا في صحراء يحفها الظمأ والكذب والخرافات من كل حدب وصوب.
وأكمل: أنا على يقين تام أن الأغلبية العظمى من العرب اكتشفت الآن حقيقة هؤلاء الأفاكين، وأدركوا أن الحلول لا يمكن أن تأتي من الماضي، والعودة بمجتمعاتنا إلى الوراء، وأن أولئك المتأسلمين المحتالين كانوا يروجون لسلطاتهم، والوصاية على مجتمعاتهم، فيستغلون التراث الموروث لخداعهم، والتغرير بهم.
الإرهاب الذي ابتدعه المتأسلمون
واختتم الكاتب مقالته بقي أن أقول إن الإرهاب الذي ابتدعه المتأسلمون، ونسبوه إلى (الجهاد)، والجهاد منه براء، لا يمكن للعالم اليوم أن يجتثه اجتثاثًا كاملاً إلا بنهاية دولة الملالي في إيران، التي توظف التراث والموروت الشيعي لخدمة مشروعاتها التوسعية، واجتثاث نظام الحمدين في قطر الذي فتح أبواب ثروات قطر على مصاريعها للمتأسلمين الثوريين، ليمولوا به الخراب والدمار والقتل والإرهاب في كل بلدان العرب. ودون أن يصل العالم المعاصر لهذه القناعة، ويحاصر إيران وقطر، محاصرة فاعلة ومحكمة وقوية، فلن ينتهي الإرهاب، وسيظل يُعاني الشرق والغرب منه طويلاً.
التعليقات
هم يكذبون أكيد ولكنهم ليسوا الوحيدون الذين يزعمون بقتال الملائكة معهم سمعنا ذلك في سوريا من الطرفين وفي أفغانستان وقبل ذلك كثير ولها أكاذيب وخرافات والمسلمون للأسف لا يتورعون عن الكذب والخرفة أبدا .
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لا زال هاذاالشخص يتمادى في غيه الكل يعرف ان داعش صناعه ايرانيه لتشويه الدين ويكون هناك سبب لجتياح اراضي المسلمين في سوريا والعراق والتنكيل بهم وهو لان يقدم خدمات للخميني واتباعه
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سئمنا منك
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ودي تطلع لنا بشي مفيد يمس الشعب
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الملائكة تنزل تقاتل مع معارضة من مائة صنف ونوع والا مع داعش والا ..وبعدين الملائكة يمكن عندهم نووي أو أكثر وليس على خيول بيضاء موروث يجب عليه التعديل والتحديث
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الله يصبرنا عليك
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هذولي ما هي الملائكه اللي تقاتل مع الدواعش,,,,,,هذولي طائرات بدون طيار,,,,صغيرات موديل قديم,,,,,,,يوهمون ربعهم أنهن ملائكه
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اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض واذنابها والصليبين الصهاينة وعملاءها وعلى المنافقين والمتخاذلين والكاذبين والمنبطحين لامريكا الصيونية وعلى الاغبياء والجهله فانهم سبب ذل امتنا
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ت2 رووح شوفلك حسينيه تسمعلك فيها قصة من قصص قرندايزر من الشيخ شوكليته يحكيك عن قصص الارنب والجزره قال الشيعه هزمو داعش هل يهزم الشيطان نفسه فوق لنفسك فالحشد وداعش توأمين غير شرعيين لايران ولدو سفاحا!!
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انك تقول ؟ والله يعلم ماتقول !!
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ليست جديدة علينا فقد سمعناها أيان حرب أفغانستان والاتحاد السوفيتي وكانت تمنهج وتذاع علي منابر المساجد قد يكون الدين سلم الصعود لسياسة ولكن بوقت محدد
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كلامك صحيح. ًوربي.
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300 هزموا 50000 فعلا لم تقاتل معهم الملائكة اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض واذنابهم والصليبين الصهاينة وعملاءهم من منافقين وكاذبين ومتخاذلين واغبياء وجهله
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اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة **
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البارح تناقشت مع سلفي وشيعي واثبت لهم انهم على عقيدة السلوك البشري دون القران والرسول ولم ياتوا بدليل واحد ضدي ومع ذلك يصرون على ضلالهم فانها لاتعمى الابصار لكن القلوب
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ت2 انت تضحك ع نفسك والا مضحوك عليك كما يضحك عليكم معمميكم بالخرافات الا تعلم انكم والدواعش هدفكم واحد وهو ابادة اهل السنه الا تعلم ان شيخكم نصر الشيطان عقد اتفاق مع الدواعش لنقلهم الي لبنان تستهبل انت
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نزلت الملائكة تقاتل مع المسلمين مرتان / الاولى في معركة بدر وهذا ثابت بالقرآن الكريم ، والثانية في سوريا مع الدواعش وهذا مثبت عند أشهر الدعاة ///
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اسال الله الكريم ان يعيد لك رشدك او يخلص المسلمين من إنكارك لجنود السماء وأنها أساطير انت وحسب نيتك
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الخرافات الشيعية الصفوية والأوهام الحمدية القطرية والطموحات الإخوانية .. كانت وراء الخرابات والدماروالتشتت العربي والإسلامي .والحمد لله من ثمرات حصار قطر سقطت دولة الخرافة وسيسقط الحمدين ومعهم الخونة
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سوف يتباكى الاخونجية المنافقين على هذا المقال وكعادتهم اذا لم يقارعو الحجة بالحجة ***
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ومن الذي قال ان داعش تقاتل معهم الملائكه ؟؟ الملائكة تقاتل مع الذين يجاهدون في سبيل الله كما ورد ذلك في القران الكريم .
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بس ايها الكاتب لم تقول الحقيقه قول من الذي واجها الدواعش اليس الشيعه اليس الشيعه هم الذينه طردو الدواعش من العراق لمنعهم من الوصول الى دول الجوار قول الحقيقه بدون لف او دوران الشيعه ابهرو العالم
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معاك حق
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