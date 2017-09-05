رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / ناصر الصرامي: لنظام الدوحة «عيب» لم تعد تكفي !

ناصر الصرامي: لنظام الدوحة «عيب» لم تعد تكفي !

ناصر الصرامي: لنظام الدوحة «عيب» لم تعد تكفي !
حجم الخط A A A
المرصد 25 1٬930 6 ساعات

صحيفة المرصد: شن الكاتب السعودي ناصر الصِرامي، هجومًا على السياسة التي تتبعها السلطات القطرية، مستنكرًا محاولاتها الدءوبة في إفساد الفرحة العربية والإسلامية بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج، ولافتًا إلى أن الحمدان باعا الدوحة وقطر للشيطان ولن يتراجعا.
وقال الصِرامي عبر مقال له بعنوان ” لنظام الدوحة «عيب» لم تعد تكفي!” على صحيفة الجزيرة السعودية: “ما يأتي من الدوحة لا يعبر عن أي وعي بجدية ما يحدث حولها أبدًا وصرامة دول المقاطعة في كشف المستور وفضح حسابها الإرهابي”، مؤكدًا أن النظام في الدوحة بلغ حالة تجاوزت المراهقة السياسية والإعلامية، بل اسمحوا لي أن أصفها بكل أسف أبعد من الوقاحة يمارسها بعض المدعوين والمحسوبين على نظام الدوحة اليوم.
وأضاف الكاتب السعودي، أن عناد أقرب للغباء والغياب عن الواقع ومعطياته، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات والارهاصات من المواطنين القطرين تؤكد عدم الرضا عن هذه التجاوزات السياسية والإعلامية المدعومة من الريال القطرى السياسي.
وتابع: مشين ومهين ما حدث ويحدث ويأتي من النظام الحاكم اليوم في قطر قبل موسم الحج وخلاله وبعده، وتحديدًا بعد أن سجلت السعودية كما تعودت – نجاحًا آخر استثنائيًا على كل المستويات لها ولأهم تجمع إسلامي عالمي، بل أكبر تجمع بشرى في مساحة جغرافية محدودة ولفترة زمنية محددة، ردود فعل نظام الدوحة الحالي والمحسوبين عليها ولا يعطى تفاؤلاً إطلاقًا بأنها مستوعبة لخطورة وضعها ومستقبلها، وعنادها وغبائها الاستثنائي!
وأوضح أنه من بداية الأزمة الخليجية – العربية معها لا تزال الدوحة تتعامل مع كل ما يجرى بأسلوب بعيد عن أي حكمة ممكنة أو بالقرب من نضج بجدية ما يحدث، تكابر الدولة الصغيرة واقعها الجغرافي، وتصر على التحول لقاعدة سياسية ومالية وإعلامية معادية لكل مصالح دول الخليج العربي. كما العالم الإسلامي بما بمثله من أغلبية ساحقة تعرف حقًا ماذا تعني المملكة العربية السعودية.
ومضى الصِرامي بقوله: حاولت الدوحة عبر أحد أقزامها وما أكثرهم – إفساد الفرحة العربية والإسلامية. والسعودية تحديدًا مع الابتهاج بكل صور التضحيات الرائعة والمواقف التي جسدتها عدسات المصورين ومنصات التواصل الاجتماعي، وفخر السعودية والسعوديين باستقبال العالم وخدمة مسلميه، وعوضًا عن أن تترك المواجهة والمظلومية في آن، وبعد انكشاف دورها التآمري الخطر ضد الدول الخليجية والعربية بلا استثناء، مارست الهروب للأمام بشكل فج ووقح عبر أسماء وحسابات ومواقع تابعة وخاضعة للريال القطرى، مستخدمة كل مساحة ممكنة وكل ما تملك للإساءة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر باستمرار.
وأكد أن قصة تنظيم الحمدين أصبحت معروفة الآن، قصة غريبة وعجيبة وما سيتكشف مثير للاشمئزاز والسخرية في آن، بل ومحزن جدًا للمنطقة والعالم!، قائلا”: “الحمدان” باعا الدوحة وقطر للشيطان ولن يتراجعا، فالصفقة تمت مع إيران والإخوان وأطماع الأتراك، وأصبح هناك في الدولة الصغيرة حكومة عميقة لا يمكن التحكم باتجاهاتها ومساراتها..وتعود الأطفال على حليب النياق كما يقول الخبير الإعلامي القطرى «التافه جدًا» لن يدوم طويلاً، وليس للإبل أن ترعي من البحر أو تعيش على العلف الإيراني”!
وزاد: “وقاحة سياسية وإعلامية طالت الحج، وطالت المنطقة العربية بأسرها، ومرتزقة الأزمة القطرية وشبيحتها الإعلاميين المجندين للريال القطرى، يبيعون الوهم مرة بعد مرة لتلك العقول الصغيرة التي تورطت في الفوضى والإرهاب وتخريب المنطقة العربية دون استثناء أو اعتبار، إلا لوهم قصير الأجل أصبح اليوم كابوسًا يجثم على حاضر ومستقبل الدوحة وشعبها”.
واختتم مقالته: كتبت سابقًا ومع بداية المقاطعة، أن الصيف طويل وساخن على الدوحة سياسيًا واقتصاديًا، لكن يبدو أنها ستكون أبعد من ذلك، بل أكثر من ذلك. حيث لا يبدو أن الدوحة مستعدة لاستيعاب المتغيرات وما يواجهها الآن من صرامة وما ينتظرها في المستقبل القريب جدًا..

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-09-05 22:21:30
الدوحة اليوم افتتحت أكبر ميناء في الشرق الأوسط عشان يستقبلو الشحنات الإيرانية والتركية ويتركون لبن المراعي وزبادي نادك والذي منه وهي خسارة كبيرة لهم ولن يذوقو لبننا بعد اليوم إلا أن يتراجعو عن سياستهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-05 19:57:33
ادعو بقيامكم بالليل على حكومة قطر الدعاء على العدو سهم🏹
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-05 19:55:18
نشكر كل كاتب وبأي مجال دافع عن السعودية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
22 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-05 19:54:38
نبي حكومتنا حفظها الله تحط صحف لنا تتكلم ب اللغة الغير عربية وتفضح قطر سواء صحف ورقية واكترونية وتبين محاربة السعودية للإرهاب وخدمتها للحجاج كذلك نبي قناة سعودية اخبارية ناطقة باللغة الانجليزية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
21 - ..
2017-09-05 19:37:10
عجباً لحالة الصمت من قبل حكومة قطر !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -
2017-09-05 19:29:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - أم بسام
2017-09-05 18:25:16
قطرائيل مزرعه صغيره يتجمع فيها الإرهابيين ولخونه ولمرتزقه هدفهم نشر الفوضى ولفتنه وقتل وتهجير الشعوب العربيه من أوطانهم مديرها واحد ضعيف شخصيه يحتمي في مرتزقة قناة الجزيره !! يتيم بن خاين أل غدر ؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
18 - ترامب
2017-09-05 18:22:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
17 - الشمري
2017-09-05 18:16:11
والله مسخره. اختراعات
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 - ملينا كل شوي طالع ****
2017-09-05 18:10:01
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - الله يشغلكم في انفسكم
2017-09-05 17:48:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - مواطن يحب الهياط
2017-09-05 17:30:39
دائما مقالاتك رائعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - زرهان
2017-09-05 17:24:52
قذافي الخليج قاعد يعاند حتى تجد مصيبة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - الخالدي
2017-09-05 17:19:36
ناس تنتج وتبتكر وناس تغرد وتغني
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
11 - ليثاوي
2017-09-05 17:17:48
هذين الحمدين اسوآ من أسوأ و اغبى من اغبى سياسي العالم و احقد من احقد حقودي العالم و أخبث من أخبث خبثاء العالم وللأسف إنهما قد ولدا بين ظهراني الشعب القطري الشقيق والغالي جداالله يريح قطر الشقيقه منهما
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
10 - متأمل
2017-09-05 17:15:51
من الأمراض النفسية حب الشهرة .. والحمدين مصابين بهذا المرض المستعصي .. لذا فهم راضين حتى بالسب والشتم والمحاصرة طالما إسم قطر مازال يتداول في بورصة الإعلام .. أتركوهم وتجاهلوهم يموتوا قهر خابوا وخسروا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - السرقاط
2017-09-05 17:04:58
يا الحمدين انا بالمرصاد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - 😂
2017-09-05 17:01:21
الافاعي القطرية 🐍🐍🐍🐍🐍 سامة لدغتها والقبر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
7 - زائر من الكواكب
2017-09-05 16:58:40
شكراً على التوجيهات..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - الساري
2017-09-05 16:57:51
محد داري عنك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - العنزي
2017-09-05 16:52:01
فيه غيره باقي محايد
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
4 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-05 16:46:37
اذا عبت الناس عابوا واكثروا...عليك وابدوامنك ماكان يستر...وأن عبت قوما بالذي فيك مثله...فكيف يعيب العور من هو اعور
لا يعجبني(0) اعجبني(25)
3 - خليلوو
2017-09-05 16:40:35
مساء التفاح ان شاء الله الحلو مرتاح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-05 16:38:33
اكبرميناء في الشرق الاوسط تم افتتاحه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 -
2017-09-05 16:30:13
انه النظام الماسوني يا ساده
لا يعجبني(1) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : عمر السميري

جاء التأهل عن الطريق الصعب فزادت روووووعته...
بواسطة : الهمامي ابن اليمن

الفريق الياباني لم يكن مؤهل نفسيا...
بواسطة : ابو عيد

نرفع التهاني والتبريكات لمليكنا ملك الحزم والعزم الملك سلمان ولصاحب السمو الملكي...
بواسطة : مسمار

لله دركم ودر مدربكم لايبرح الساخر حتى تقصف جبهته هل رأيت بركة دعاء الوالدين ايها...



كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مصاريف تحصيل القرض أكثر من قيمة القرض !
98 0
mm

عقل العقل

النشاط اللاصفي والمخاوف المباحة
129 0
mm

محمد آل الشيخ

داعش وسقوط الأساطير
144 2
mm

مشعل السديري

عِمّة ولا كل العمائم
159 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة الذي قتل زوج عمته!
203 0
mm

قينان الغامدي

سر حملات المعلمين والمعلمات ضد الوزير: العيسى من أعداء الصحوة
279 8
mm

أ.د.صالح بن سبعان

موسم الحج شهادة لكم وعليكم !
111 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مدينة مكة الجديدة
246 2
mm

محمد الساعد

لماذا لا يعترف سعد الفقيه أنه «مجتهد» ؟
305 3
mm

خالد السليمان

الروهينغا.. لا أرى لا أسمع لا أتكلم !
149 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
158 0
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
314 2
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
387 3
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
381 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
508 2
mm

صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
424 9
mm

أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
463 6
mm

أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
507 2
mm

أحمد الشمراني

أولاد براقش في الجزيرة
363 3
mm

أحمد الشمراني

الأهلي يحرجنا مع الزملاء
430 6
الاخبار الدولية
هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

 المرصد 76 2٬738 4 ساعات
بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

 CNN 118 3٬138 10 ساعات
تعرف على أبرز العقوبات على كوريا الشمالية

تعرف على أبرز العقوبات على كوريا الشمالية

 المرصد 39 4٬572 12 ساعة
الممثل “النمس” يفضح الجعفري “صهره سابقا” ويشعل مواقع التواصل

الممثل “النمس” يفضح الجعفري “صهره سابقا” ويشعل مواقع التواصل

 المرصد 26 12٬556 19 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو : رسميا .. تأهل المنتخب السعودي للمونديال بعد هزيمة اليابان بهدف نظيف

بالفيديو : رسميا .. تأهل المنتخب السعودي للمونديال بعد هزيمة اليابان بهدف نظيف

 المرصد 36 1٬765 17 دقيقة
مسؤول في اتحاد القدم: يكشف سبب ابعاد مراسل beIN القطرية من ملعب الجوهرة بجدة

مسؤول في اتحاد القدم: يكشف سبب ابعاد مراسل beIN القطرية من ملعب الجوهرة بجدة

 المرصد 39 2٬143 1 ساعة
بالفيديو: أستراليا تحقق انتصاراً صعباً على تايلاند .. وتضع السعودية أمام حل وحيد!

بالفيديو: أستراليا تحقق انتصاراً صعباً على تايلاند .. وتضع السعودية أمام حل وحيد!

 وكالات 101 6٬835 7 ساعات
الصرامي: المنتخب السعودي سيتأهل لمونديال 2018 في روسيا بدعاء الوالدين!

الصرامي: المنتخب السعودي سيتأهل لمونديال 2018 في روسيا بدعاء الوالدين!

 المرصد 51 2٬264 9 ساعات
اخبار فنية
فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

 وكالات 68 4٬553 يوم واحد
شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

 المرصد 29 3٬277 3 أيام
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

 العربية 15 8٬425 5 أيام
الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

 المرصد 63 13٬629 5 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

 المرصد 69 16٬351 20 ساعة
حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صور

حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صور

 المرصد 31 11٬655 يوم واحد
لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟

لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟

 المرصد 31 11٬057 يومين
خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

 المرصد 45 10٬504 3 أيام
يوتيوب المرصد
فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

 المرصد 23 7٬717 16 ساعة
بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

 المرصد 27 4٬919 19 ساعة
بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

 المرصد 100 11٬682 يوم واحد
شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !

شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !

 المرصد 43 8٬528 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬178 3 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬197 6 أيام
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬136 أسبوع واحد
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

 المرصد 73 17٬796 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬333 أسبوع واحد
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬111 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬543 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬220 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 7٬118 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬173 أسبوع واحد
قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 21٬998 أسبوع واحد
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 4٬978 أسبوعين
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬206 يومين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬363 3 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬500 4 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬633 5 أيام
الاخيرة
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

 المرصد 32 4٬563 20 ساعة
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

 المرصد 138 13٬993 3 أيام
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

 المرصد 103 13٬059 3 أيام
في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

 المرصد 86 13٬743 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 281 2٬640 12 ساعة