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شاهد البث المباشر لمباراة السعودية واليابان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018
الان تخوض السعودية مباراة حاسمة أمام اليابان ..لمتابعة البث المباشر في حال رغبتكم متابعة المباراة على موقع المرصد سبورت أتبع الرابط التالي : أضغط هنا
التعليقات
16 - 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-09-05 22:31:55
مبااااااااااااااااااااااارك الفوز للاخضر السعودي 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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( عدد التعليقات 28,352 )15 - برق _ الحرم
(((((((((((((مليــــــــــــــــــار_ مبــــــــــــــروك )))))))))))
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( عدد التعليقات 28,352 )14 - برق _ الحرم
https://www.youtube.com/watch?v=FCYOp3Jsrm0
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13 - ههههههي2017-09-05 22:11:05
مصدقين احد سيتابع المباراة من موقعك . الله يصلحكم . فيه مواقع رسمية وقنوات رسمية نتابع المباراة منها . الله يصلحك بس
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12 -2017-09-05 21:54:54
اللهم لا شماتة الآن المستخرين ماذا سيقولون لمحبي المنتخب السعودي وياترى من هي الشماعة التي يعلقون عليها فشلهم .
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11 - ابوسلطان2017-09-05 21:54:39
😂😂😂
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10 - سعيد2017-09-05 21:54:37
خساره سجل السعوديه هدف بس أن شالله يعدلون النتيجه اليابان
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9 - حيزوم2017-09-05 21:46:50
اقول رجعو لنا bin
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8 - عزيز2017-09-05 21:42:29
الآن بهذي الطريقة تستطيع قناة الجزيرة أن تسخر في تويتر أو في الفيس على الذين ينقلون الأحداث منها بطريقة غير مشروعة وتكيل بمكاييل على الذين ينتقدون برامجها وتوجهاتها الخبيثه
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7 - عزيز2017-09-05 21:37:48
المفروض لا تعطو قناة الجزيرة أي أهمية بنقلكم للمباراة بطريقة غير مشروعة .. الآن قناة الجزيرة ومتابيعيها يسخرون من الذين يتكلمون عنها بسوء ثم يقومون بنقل الأحداث بطريقة غير مشروعة ..
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6 -2017-09-05 21:33:57
يارب يا كريم
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5 - اباه2017-09-05 21:33:08
لعب المنتخب باصات وفي ملعبه طريقه قديمه تعود عليها المنتخب من زماان اختراق الفريق الخصم يصعب على المنتخب السعودي فعله وهي سمه بارزه وسيئه لا تخدم النتيجه المتوجه بالفوز
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4 -2017-09-05 21:28:48
صعبه تنقلها القناه السعوديه الرياضيه
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3 -2017-09-05 21:26:36
ت1 يارب لاتقبل دعا يارب يفوز المنتخب الياباني.
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2 - نصراوي2017-09-05 21:21:33
لقد هرمنا من اجل هذا
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1 -2017-09-05 21:14:47
نتمنى🙏🏼 الفوز للمنتخب🇸🇦 يارب وفق منتخبنا السعودي🌴
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جاء التأهل عن الطريق الصعب فزادت روووووعته...
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