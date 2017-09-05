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شاهد البث المباشر لمباراة السعودية واليابان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018

شاهد البث المباشر لمباراة السعودية واليابان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018
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المرصد 16 4٬197 2 ساعتين

الان تخوض السعودية مباراة حاسمة أمام اليابان ..لمتابعة  البث المباشر في حال رغبتكم  متابعة المباراة على موقع المرصد سبورت أتبع الرابط التالي  :  أضغط هنا 

 

 

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-09-05 22:31:55
مبااااااااااااااااااااااارك الفوز للاخضر السعودي 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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( عدد التعليقات 28,352 )
15 - برق _ الحرم
2017-09-05 22:27:30
(((((((((((((مليــــــــــــــــــار_ مبــــــــــــــروك )))))))))))
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( عدد التعليقات 28,352 )
14 - برق _ الحرم
2017-09-05 22:26:59
https://www.youtube.com/watch?v=FCYOp3Jsrm0
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13 - ههههههي
2017-09-05 22:11:05
مصدقين احد سيتابع المباراة من موقعك . الله يصلحكم . فيه مواقع رسمية وقنوات رسمية نتابع المباراة منها . الله يصلحك بس
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12 -
2017-09-05 21:54:54
اللهم لا شماتة الآن المستخرين ماذا سيقولون لمحبي المنتخب السعودي وياترى من هي الشماعة التي يعلقون عليها فشلهم .
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11 - ابوسلطان
2017-09-05 21:54:39
😂😂😂
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10 - سعيد
2017-09-05 21:54:37
خساره سجل السعوديه هدف بس أن شالله يعدلون النتيجه اليابان
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9 - حيزوم
2017-09-05 21:46:50
اقول رجعو لنا bin
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8 - عزيز
2017-09-05 21:42:29
الآن بهذي الطريقة تستطيع قناة الجزيرة أن تسخر في تويتر أو في الفيس على الذين ينقلون الأحداث منها بطريقة غير مشروعة وتكيل بمكاييل على الذين ينتقدون برامجها وتوجهاتها الخبيثه
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7 - عزيز
2017-09-05 21:37:48
المفروض لا تعطو قناة الجزيرة أي أهمية بنقلكم للمباراة بطريقة غير مشروعة .. الآن قناة الجزيرة ومتابيعيها يسخرون من الذين يتكلمون عنها بسوء ثم يقومون بنقل الأحداث بطريقة غير مشروعة ..
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6 -
2017-09-05 21:33:57
يارب يا كريم
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5 - اباه
2017-09-05 21:33:08
لعب المنتخب باصات وفي ملعبه طريقه قديمه تعود عليها المنتخب من زماان اختراق الفريق الخصم يصعب على المنتخب السعودي فعله وهي سمه بارزه وسيئه لا تخدم النتيجه المتوجه بالفوز
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4 -
2017-09-05 21:28:48
صعبه تنقلها القناه السعوديه الرياضيه
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3 -
2017-09-05 21:26:36
ت1 يارب لاتقبل دعا يارب يفوز المنتخب الياباني.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - نصراوي
2017-09-05 21:21:33
لقد هرمنا من اجل هذا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 -
2017-09-05 21:14:47
نتمنى🙏🏼 الفوز للمنتخب🇸🇦 يارب وفق منتخبنا السعودي🌴
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