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مسؤول في اتحاد القدم: يكشف سبب ابعاد مراسل beIN القطرية من ملعب الجوهرة بجدة

مسؤول في اتحاد القدم: يكشف سبب ابعاد مراسل beIN القطرية من ملعب الجوهرة بجدة
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المرصد 39 2٬145 1 ساعة

صحيفة المرصد: أكد مسؤول رفيع في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن سبب ابعاد موفد قنوات beIN سبورت القطرية من تغطية مباراة السعودية واليابان الحاسمة بالجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 ارتكابه لعدة تجاوزات .
وقال المصدر”إن تجاوزات بدرت من مراسل القناة القطرية أدت إلى تحذيره أكثر من مرة ولكنه قام بالتهجم على منظمين الدخول لملعب الملك عبدالله بجانب محاولته اصطياد ردة فعل سلبية على الجانب السعودي بالصوت والصورة واحتسابها ضد رجالات الاتحاد السعودي”وفقا لـ “عين اليوم”.
وأشار المصدر: إلى أنه تم معاملة موفد beIN بشكل لائق البارحة في مؤتمر مدربي السعودية واليابان ولكن مراسل ومصور القناة حاولا تصوير لقطات غير مناسبة لمنسوبي الملعب ومنظمي الحدث المونديالي في حركة تنافي العرف المهني”.وتابع:”تم إبعاده والمصور بناء على ما بدر منهما فقط وهذا يعتبر تنظيما إعلاميا فقط لا أكثر”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

39 - فهد12
2017-09-05 22:36:18
قرار سليم ولا يحتاج الى تبرير ومبررات
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38 -
2017-09-05 22:30:15
سكريس ياااريس لاينطق فيك عرق
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37 -
2017-09-05 22:29:00
ت33 يالله لاتبلانا الصراخ على قدر الالم ويش دخل قطر
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36 - سركيس بااااريس
2017-09-05 22:26:54
مبروك للسعودية والخزي والعار ل بين سبورت
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35 - tea tea
2017-09-05 22:26:00
احنا بعنا وهم شروا تغيرت الاحوال بعد ذلك ما لازم تغير المعاملة الناس دفعت فلوس واستثمرت في الرياضة وبعدها وبعد هذه المعاملة لن تفكر قناة في شراء اي دوري محلي واذا شرته ستشتريه بثمن بخس ولن يكون هناك م
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34 - مبروك الفوز والتاهل للمنتخب السعودي
2017-09-05 22:23:15
خروج ** العمري ومعرفاته من المرصد وكاس العالم ههههخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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33 - جروح
2017-09-05 22:18:58
منتخب قطرائيل المجنس ارجنتيني والثاني اوروبي مدري هم تأهلو ولا هههههههههههههههههههههههههه
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32 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-09-05 22:14:27
من حقنا سيادياً أن نمنع القنوات القطرية من التعامل مع أي سعودي وهذا عرف مهني معترف به من الفيفا ولا بأس به وإلا سحبنا الدعم عنهم ومسامتنا المالية لدعم الفيفا ما يشموها ويجب توجيه تحذير شديد اللهجة لهم
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31 -
2017-09-05 22:11:55
نجم المباراه عمر هوساوي مدمر الهجوم الياباني مازال ينقض الاخضر من مغامرات ابو كلبشه
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30 - hima
2017-09-05 22:07:19
اكيد اليابان حتكون كسبانه كثير في الهزيمة,مبروك علينا الفوز.
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29 - زائر من الكواكب
2017-09-05 22:05:35
حان الأن وقت الإتجاه المعاكس..
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28 -
2017-09-05 22:03:45
قرصنه شبكه تنقل المباره
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27 - علي العمري
2017-09-05 22:02:04
المباره. تم شراه بثمن. غالي. جدا
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26 -
2017-09-05 22:01:01
تتقدم
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25 -
2017-09-05 21:59:37
قوووووووووووووووووووووول للمنتخب السعودي
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24 -
2017-09-05 21:59:12
هههه المباراة مشتراه
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23 - افيغاي
2017-09-05 21:57:50
طيب الامور بيد اطفال ع الدنيا سلام
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22 -
2017-09-05 21:56:07
للاخونجي الحاقد العمري ابو المعرفات سجل عندك فوز (1) المنتخب السعودي خخخخخخخخخخخخخخخخ
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21 -
2017-09-05 21:54:59
للاسف السعوديه 1 المولد
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20 - علي العمري
2017-09-05 21:54:53
لم. نشوف. هذا. الهجوم علي. ايران من احرق. السفاره. او اليمن. التي قتل. كثير من شباب هذا البلد كلنا. اخوه وعرب وجيران.
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19 -
2017-09-05 21:54:18
يارب يفوز المنتخب الياباني 😑
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18 - خليف
2017-09-05 21:53:53
اللهم لاتجعلني اطيح بايدي الرخوم .. الظعوف الظلمه
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17 -
2017-09-05 21:53:25
يارب يفوز المنتخب الياباني 😑
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16 - خليف
2017-09-05 21:53:01
نهاية الظلم والاعتداء وخيمه
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15 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-05 21:52:32
لست من هواة متابعة المباريات لكن أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين
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14 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-05 21:52:32
لست من هواة متابعة المباريات لكن أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين
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13 - خليف
2017-09-05 21:52:16
الشرفاء لاترضيهم هذه المهزله ..
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12 -
2017-09-05 21:51:51
يارب يفوز المنتخب الياباني 😑
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11 - خليف
2017-09-05 21:51:33
حركات صبيانيه .. حرام الظلم الى نتعرض له من قطر .. الله يصيبهم ورعان وقليلين ادب ..
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10 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-05 21:49:53
علي العمري هو نفسه خنبقة ومتعصب لطائفته ويتحامل على السنة تحت ستار الإخوان حتى يبرر هجومه تقية معروفة
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9 - د ماجد
2017-09-05 21:49:44
هذا اقل شيء يعمل لقطرائيل حيث ان قطرائيل وقت الحج لم تتوانى عن الكذب على المملكة والمصيبه حجاجهم لم يكن له مثيل بالاعوام الماضيه من عددهم لكن بهايم عزمي وموزه من حر مايونسون
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8 -
2017-09-05 21:48:15
كفو الاتحاد السعودي ولا عزاء للاخونجي العمري وشاكلته ابو المعرفات
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7 - علي العمري
2017-09-05 21:47:08
وصل الحا ل فينا. كذا. امس اغنيه علي علم قطر واليوم طرد مراسل. ايش. الخبال. هذا.
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6 -
2017-09-05 21:44:54
يقولون الرياضة فن وذوق وأخلاق هذا من أسسها ولكنها وسيلة لشحن الشعوب والتعصب الأعمى وهدر أموال الشعوب على كرة من الجلد مليئة بالهواء والبطون خاوية و جائعة .
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5 - ابو شاكوش
2017-09-05 21:44:24
ياربي يريحنا من علي العمري صاحب المعرفات الكثيره
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4 - زائر من الكواكب
2017-09-05 21:40:47
يعتبر إنتصار.
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3 -
2017-09-05 21:37:53
ههههه
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2 - علي العمري
2017-09-05 21:34:19
ليش يتم ابعاده. ايش هذا الجنان. الي جانه. هم اهل النقل الحصري. له ًوربي فضيحه. بكل شي ويا ليت تفوز السعوديه
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1 - hima
2017-09-05 21:32:01
هما اللي ناقلين المباراة.
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