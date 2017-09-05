مسؤول في اتحاد القدم: يكشف سبب ابعاد مراسل beIN القطرية من ملعب الجوهرة بجدة

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صحيفة المرصد: أكد مسؤول رفيع في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن سبب ابعاد موفد قنوات beIN سبورت القطرية من تغطية مباراة السعودية واليابان الحاسمة بالجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 ارتكابه لعدة تجاوزات .

وقال المصدر”إن تجاوزات بدرت من مراسل القناة القطرية أدت إلى تحذيره أكثر من مرة ولكنه قام بالتهجم على منظمين الدخول لملعب الملك عبدالله بجانب محاولته اصطياد ردة فعل سلبية على الجانب السعودي بالصوت والصورة واحتسابها ضد رجالات الاتحاد السعودي”وفقا لـ “عين اليوم”.

وأشار المصدر: إلى أنه تم معاملة موفد beIN بشكل لائق البارحة في مؤتمر مدربي السعودية واليابان ولكن مراسل ومصور القناة حاولا تصوير لقطات غير مناسبة لمنسوبي الملعب ومنظمي الحدث المونديالي في حركة تنافي العرف المهني”.وتابع:”تم إبعاده والمصور بناء على ما بدر منهما فقط وهذا يعتبر تنظيما إعلاميا فقط لا أكثر”.